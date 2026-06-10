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Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS
Detalles dominados
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que da como resultado 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.
Colores realistas con precisión de color avanzada
UltraFine™ es compatible con el estándar de la industria HDR10 (alto rango dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 del 90 %, y admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores experimentar la claridad visual con colores precisos del contenido y detalles finos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 300 nits (típ.), Gama de colores: DCI-P3 90 % (típ.)
*Las cifras/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.
Múltiples conexiones
La compatibilidad HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 de nuestro monitor permite una conexión perfecta a varios dispositivos, lo que permite una configuración de escritorio eficiente y optimizada.
*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Cambiar rápidamente
La aplicación LG Switch optimiza su monitor tanto para el trabajo como para la vida. Personalice sin esfuerzo su calidad de imagen y brillo preferidos, también es posible dividir la pantalla en 11 opciones e iniciar rápidamente su plataforma de videollamadas, haciéndola aún más cómoda.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
Diseño ultradelgado. Casi flotando
Experimente más pantalla y menos distracciones con el bisel ultradelgado y la base de soporte minimalista y delgada, que presenta un diseño prácticamente sin bordes. El soporte flotante mejora la estética limpia y ingrávida, mientras que la sensación de pantalla perfecta ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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