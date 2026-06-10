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Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS

Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS

27U710B-B
Front view of Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS 27U710B-B
Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS
Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS
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Front view of Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS 27U710B-B
Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS
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Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS
Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS
Monitor UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K IPS

Características principales

  • Pantalla IPS de 27” UHD 4K (3840x2160)
  • DCI-P3 90% (típico) con HDR10
  • 3 lados prácticamente sin bordes
  • LG Switch
Más
Logotipo del monitor LG UltraFine.

Logotipo del monitor LG UltraFine.

Detalles dominados

Un espacio de trabajo de estudio limpio con el monitor LG UltraFine 27U710B que muestra vibrantes gráficos en movimiento en 3D, flanqueado por una lámpara de escritorio y equipo de edición de audio/vídeo profesional.

Un espacio de trabajo de estudio limpio con el monitor LG UltraFine 27U710B que muestra vibrantes gráficos en movimiento en 3D, flanqueado por una lámpara de escritorio y equipo de edición de audio/vídeo profesional.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Las características destacadas del monitor LG UHD 4K presentan una resolución de pantalla de 3840x2160, múltiples opciones de conexión y configuraciones ajustables de altura e inclinación.

Las características destacadas del monitor LG UHD 4K presentan una resolución de pantalla de 3840x2160, múltiples opciones de conexión y configuraciones ajustables de altura e inclinación.

Las características más destacadas del monitor LG UHD 4K incluyen una resolución de pantalla de 3840x2160, que proporciona más espacio en la pantalla y detalles más nítidos para mejorar la productividad.

UHD 4K para más espacio en pantalla,
detalle más nítido

Con 4K UHD (3840x2160) IPS y diseño sin bordes en 3 lados, le permite 

Proporciona un espacio de trabajo con cuatro veces la resolución de la pantalla Full HD mientras editas. 

pista múltiple sin ampliar ni reducir las líneas de tiempo.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que da como resultado 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.

Colores realistas con precisión de color avanzada

UltraFine™ es compatible con el estándar de la industria HDR10 (alto rango dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 del 90 %, y admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores experimentar la claridad visual con colores precisos del contenido y detalles finos.

Las características destacadas del monitor LG UHD 4K incluyen compatibilidad con HDR y una precisión de color DCI-P3 del 90%, que muestra colores vibrantes para una calidad visual mejorada.

Las características destacadas del monitor LG UHD 4K incluyen compatibilidad con HDR y una precisión de color DCI-P3 del 90%, que muestra colores vibrantes para una calidad visual mejorada.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 300 nits (típ.), Gama de colores: DCI-P3 90 % (típ.)

*Las cifras/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.

Múltiples conexiones

La compatibilidad HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 de nuestro monitor permite una conexión perfecta a varios dispositivos, lo que permite una configuración de escritorio eficiente y optimizada.

Icono DisplayPort1.4.
Icono HDMI 2.0.
Ícono HP/MIC.
Las características destacadas del monitor LG UHD 4K muestran un espacio de trabajo dinámico con una computadora portátil y un monitor, perfecto para edición de video y proyectos creativos con imágenes impresionantes.

Las características destacadas del monitor LG UHD 4K muestran un espacio de trabajo dinámico con una computadora portátil y un monitor, perfecto para edición de video y proyectos creativos con imágenes impresionantes.

*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Cambiar rápidamente

La aplicación LG Switch optimiza su monitor tanto para el trabajo como para la vida. Personalice sin esfuerzo su calidad de imagen y brillo preferidos, también es posible dividir la pantalla en 11 opciones e iniciar rápidamente su plataforma de videollamadas, haciéndola aún más cómoda.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Diseño ultradelgado. Casi flotando

Experimente más pantalla y menos distracciones con el bisel ultradelgado y la base de soporte minimalista y delgada, que presenta un diseño prácticamente sin bordes. El soporte flotante mejora la estética limpia y ingrávida, mientras que la sensación de pantalla perfecta ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas.

Ícono de diseño prácticamente sin bordes en 3 lados.

Prácticamente 3 lados
Diseño sin fronteras

Icono de inclinación ajustable.

Inclinación

-5° ~ 15°

Icono de altura ajustable.

Altura

80mm

Icono de montaje en pared.

Montaje en pared

100*100

Las características destacadas del monitor LG muestran el monitor desde vistas frontales y laterales, lo que ilustra una altura ajustable y un diseño minimalista adecuado para espacios de trabajo modernos.

Las características destacadas del monitor LG muestran el monitor desde vistas frontales y laterales, lo que ilustra una altura ajustable y un diseño minimalista adecuado para espacios de trabajo modernos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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