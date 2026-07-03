La aplicación LG ThinQ conecta tu aire acondicionado a un control impulsado por IA que analiza tanto tus patrones de uso como la información ambiental interior para ayudar a configurar automáticamente el modo de operación y ofrecer refrigeración/calefacción personalizada. ThinQ puede enviar y utilizar información de operación para análisis de datos y aprendizaje profundo, lo que permite un control más inteligente que trabaja junto con AI Air para ajustar el confort según el espacio y la ubicación de las personas. Esta conectividad también ayuda a integrar las funciones clave de IA en una sola experiencia, como la optimización del confort, la operación eficiente en energía y el soporte de mantenimiento, para que el aire acondicionado pueda se pueda controlar de forma conveniente y constante. La disponibilidad de funciones puede variar según el modelo y la configuración.