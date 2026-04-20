About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Especial para ti

Audífonos Inalámbricos

Los audífonos inalámbricos que se ajustan perfectamente en tus oídos durante todo el día. descubre la sensación de comodidad y rendimiento para un sonido de alta calidad y una cancelación activa de ruido mejorada.

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todos los beneficios de ser un LG member.

Desde descuentos especiales hasta servicios exclusivos.

IngresaÚnete a nosotros

Cupón de Bienvenida

Al registrarte recibe 5% en tu primera compra

Precios Exclusivos

Recibe un 2% extra en tus compras al ser un LG member

Envío Gratis

¡Envío GRATIS a todo el país!

Haz tu pedido y recibe tus productos sin costo adicional.

¿Necesitas Ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtén ayuda