LG Monitor Inteligente Swing de 31.5" 4K UHD + Monitor IPS 31.5" UHD 4K Ergo con USB Tipo-C™
32U32UN88.BDL
Productos en este Combo: 2
Flexibilidad perfecta para el trabajo y el entretenimiento
Experimenta una flexibilidad excepcional con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste ideal a varios ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para el trabajo y el entretenimiento.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Calidad de imagen excepcional
3840 x 2160 UHD 4K IPS
DCI-P3 95% (Típico) & HDR10
Ergonomía
Soporte ergonómico con abrazadera en C
Movimiento completo de la pantalla
Comodidad para el usuario
USB Tipo-C™
Instalación fácil
- LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante.
- Monitor IPS 31.5" UHD 4K Ergo con USB Tipo-C™

Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U889SA-W
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de superficies
Deslumbramiento
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,18159 x 0,18159
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90%
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
280
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tamaño [cm]
80
Color Bit
10 bits
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ(2ea)
USB-C
SÍ(3ea)
USB-C (Power Delivery)
65W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Brillo automático
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
SONIDO
Conectividad Bluetooth
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
900*337*617
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*983.3*537.5
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*437.4*27.8
Peso en el envío [kg]
30
Peso con soporte [kg]
21.2
Peso sin soporte [kg]
6.1
ACCESORIO
Adaptador
SÍ
HDMI
SÍ
HDMI (color/longitud)
Blanco / 1,5 m
Cable de alimentación
SÍ
USB-C
SÍ (Corea) / NO (Extranjero)
ESTÁNDAR
UL (cUL)
SÍ
CE
SÍ

Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840x2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:09
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
280 cd/m²
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
Y24
Año
Sí
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:09
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster)
Resolución
3840x2160
Paso de píxeles [mm]
0,18159 x 0,18159 mm
Ángulo de visión (CR≥10)
178º (derecha/izquierda), 178º (superior/profundidad)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
280 cd/m²
Relación de contraste (típ.)
1000:01:00
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
DCI-P3 90 % (CIE1976)
Tamaño [cm]
80 centímetros
CONECTIVIDAD
HDMI
Si (2ea)
Versión DP
1.4
USB-C
Sí (1ea)
Salida de auriculares
3 polos (sólo sonido)
Puerto USB ascendente
SI(1ea)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
CARACTERÍSTICAS
Debilidad del color
Sí
Ahorro de energía inteligente
Sí
Color calibrado en fábrica
Sí
Sincronización de acción dinámica
Sí
Estabilizador negro
Sí
Super Resolución+
Sí
Compatible con DICOM
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICO
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
714,3 x 641,1 x 406,8 mm
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
714,3 x 420,1 x 45,7 mm
Peso en el envío [kg]
14,6 kg
Peso con soporte [kg]
10,3 kilos
Peso sin soporte [kg]
6,5 kilos
ALIMENTACIÓN
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
Informe de calibración (papel)
SÍ
HDMI
Sí
HDMI (color/longitud)
Negro / 1,8 mw / Soporte
Otros (Accesorios)
Cable de extensión de CC de 1,2 m, color negro, con soporte, ojal y cubierta LG
Cable de alimentación
SÍ
USB-C
SÍ
APLICACIÓN SW
Controlador Dual
Sí
Estudio de calibración LG (True Color Pro)
Sí
