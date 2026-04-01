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77" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

77" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

OLED77G6PSA
Front view of 77" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED77G6PSA
LG 77" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026, OLED77G6PSA
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Front view of 77" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED77G6PSA
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LG 77" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026, OLED77G6PSA
LG 77" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026, OLED77G6PSA
LG 77" LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026, OLED77G6PSA

Características principales

  • Imágenes más brillantes y detalles vívidos con Brightness Booster impulsado por el procesador alpha 11 AI Gen3
  • Perfect Black y Perfect Color garantizan un contraste más profundo y colores vívidos y precisos en cualquier condición de luz
  • Hasta 120 Hz en 4K con compatibilidad G‑SYNC y FreeSync Premium para una experiencia de juego inmersiva y sin cortes
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, con la potencia de Google Gemini y Microsoft Copilot
  • El botón de IA desbloquea AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield
Más
Insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026 en la categoría de ciberseguridad para LG Shield

Premios a la innovación CES: homenajeado (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Inteligencia artificial para Multi-AI

Premios a la Innovación CES – Homenajeado (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Insignia AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de TV Inteligente durante 8 años consecutivos, incluido 2025/26

Elección del editor de AVForums: mejor sistema de TV inteligente 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

Insignia AVForums Best In Class, que reconoce al LG G6 como el mejor televisor insignia de su clase para 2026

AVForums: el mejor en su clase

El LG G6 es el televisor a batir en 2026 y el mejor buque insignia de su clase.

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

¿Por qué LG OLED evo G6?

LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra imágenes X3.9 Brighter con procesador AI alpha 11 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium e insignias Perfect Black y Perfect Color en un diseño de pentágono.

Tecnología de color hiperradiante

LG OLED evo AI G6, con Perfect Black y Perfect Color con Reflection Free, muestra una escena planetaria dividida que contrasta los negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Negro perfecto y color perfecto sin reflejos

LG OLED evo AI G6 para un juego inmejorable en 4K 165 Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un auto amarillo de ruedas abiertas en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Jugabilidad inmejorable en 4K 165Hz

LG OLED evo AI G6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios relacionados con la IA accesibles a través de la interfaz del televisor.

WebOS multi-AI galardonado

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿De qué se trata Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech es nuestra tecnología OLED de próxima generación que mejora cada aspecto de la calidad de la imagen a un nivel completamente nuevo. Ofrece un brillo incomparable, un negro perfecto y un color perfecto con cualquier iluminación, al tiempo que conserva impresionantes imágenes 4K con nuestro mejor procesador AI alpha 11 Gen3. OLED G6 incluso cuenta con la certificación Reflection-Free Premium, lo que ofrece una calidad de imagen impecable sin reflejos en ninguna luz, ya sea brillante u oscura. Experimente OLED como nunca antes: vea la diferencia, sienta el brillo y descubra un nuevo estándar en visualización.

LG OLED evo AI G6, con tecnología Hyper Radiant Color Tech, muestra una vívida imagen de arte abstracto en papel en la pantalla con íconos para X3.9 Brillo máximo más brillante, Perfect Black, Perfect Color, procesador AI alpha 11 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

LG OLED evo AI G6, con tecnología Hyper Radiant Color Tech, muestra una vívida imagen de arte abstracto en papel en la pantalla con íconos para X3.9 Brillo máximo más brillante, Perfect Black, Perfect Color, procesador AI alpha 11 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

Tecnología de color hiperradiante: el próximo televisor OLED

*Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.

*Omdía. 13 años del Número 1 en unidades más vendidas 2013-2025. Este resultado no constituye un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.

Potenciador de brillo ultra

X3.9 más brillante, logrando el pináculo del brillo

El nuevo algoritmo de aumento de luz y la arquitectura de control de luz del procesador alpha 11 AI Gen3 ofrecen un brillo máximo hasta X3.9 mayor, revelando reflejos más vívidos y detalles más claros.1)

LG OLED evo AI G6 con Brightness Booster Ultra muestra una escena oscura donde partículas brillantes rodean la silueta de una ballena, ofreciendo un brillo máximo hasta 3,9 veces más brillante con mayor luminosidad y detalles más claros.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Negro perfecto y color perfecto

Negro perfecto y color perfecto con cualquier luz, siempre

LG OLED TV cuenta con Perfect Black y Perfect Color verificados por UL, lo que brinda un contraste más profundo, brillo mejorado y colores vívidos y precisos. Vea cada estrella con claridad, incluso en una habitación luminosa.4)

LG OLED evo AI G6 muestra una escena de planeta y estrellas en pantalla dividida, comparando la pantalla mate de otros televisores OLED con su pantalla Perfect Black y Perfect Color para una calidad de imagen más clara en cualquier iluminación, respaldada por la certificación UL y las certificaciones Intertek para precisión de color y sin reflejos.

Reflexión Gratis Premium

La certificación Premium sin reflejos garantiza un negro perfecto constante, incluso en una habitación luminosa

La pantalla OLED con certificación Reflection Free Premium de LG minimiza la reflectancia al tiempo que preserva la transmitancia para lograr negros y colores sin concesiones, mientras que otros televisores OLED con pantalla mate absorben y dispersan la luz, cambiando el negro a gris y distorsionando los colores, especialmente en ambientes brillantes.6)

LG OLED evo AI G6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica un rendimiento de luz azul reducido verificado.

LG OLED evo AI G6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica un rendimiento de luz azul reducido verificado.

Eyesafe verificado para reducir la luz azul, cada montura es agradable para la vista7)

Procesador AI Alpha 11 4K Gen3 con motor AI dual

Máxima calidad de imagen 4K con el procesador AI alpha 11 más avanzado de LG con motor AI dual

El procesador Alpha 11 AI Gen3 lleva el rendimiento OLED más allá de los límites, controlando con precisión 8,3 millones de píxeles autoiluminados, ahora aún más potente con Dual AI Engine. Más allá de un único motor de IA, este procesamiento avanzado refina la nitidez y la textura simultáneamente, brindando una calidad de imagen 4K más nítida y natural.8)

El procesador alpha 11 AI 4K Gen3 del LG OLED evo G6 AI TV brilla con luz violeta y azul en una placa de circuito oscura, resaltando el motor Dual AI y ofreciendo una NPU hasta x5.6 más rápida, una CPU un 50% más rápida y un rendimiento de la GPU un 70% más potente.

Cuidado OLED+

5 años de cobertura de panel OLED confiable y sin preocupaciones

Tu panel LG OLED está protegido durante cinco años con una cobertura confiable y sin preocupaciones.9)

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace que cada día sea más inteligente con AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

Remasterización AI HDR

Actualice cada cuadro a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para obtener imágenes más ricas y realistas.

Descubra 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente diga lo que está buscando y luego seleccione el modelo de IA que más le convenga. El sistema se conecta a varios modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.13)

Obtenga recomendaciones de contenido e información personalizadas

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a sus intereses. En esta escena proporciona recomendaciones e información relevantes basadas en lo que estás viendo, mientras que la IA generativa permite buscar y crear imágenes.14)

LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a Mi página diseñada especialmente para ti.

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta tus resultados deportivos favoritos.15)

La insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

WebOS multi-AI galardonado

WebOS galardonado ahora protegido por LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shoLa insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, denominado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.wn on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shoLa insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, denominado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.wn on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

8 Años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026.

Escudo LG

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que sus datos se mantengan seguros con almacenamiento y administración seguros de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y administración segura de actualizaciones.

webOS Re: Nuevo programa

Actualiza tu televisor hasta 5 años gratis17)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Su televisor LG está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, su televisor LG está protegido. Los condensadores incorporados protegen contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad e incluso sus datos se mantienen seguros con LG Shield.

Control remoto mágico AI

Navegue y apunte fácilmente como un mouse aéreo para disfrutar de AI Hub

Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, haga clic, arrastre y suelte para usarlo como un mouse aéreo o simplemente hable para recibir comandos de voz.18)

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

¿Por qué LG OLED evo Gaming TV?

Juego ultrasuave y sin desgarros

Juega en 4K 165 Hz con compatibilidad con G-Sync y AMD FreeSync

Hasta 165 Hz ofrece una acción más nítida y fluida en cada juego. La compatibilidad con G-Sync y AMD FreeSync Premium mantienen el movimiento estable y sin interrupciones, mientras que VRR y el retraso de entrada ultrabajo garantizan que cada movimiento se mantenga fluido y receptivo, brindándote una ventaja clara en cada partido.19)

LG OLED evo AI G6 para una jugabilidad inmejorable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un auto amarillo de ruedas abiertas en movimiento, el texto "WIN" en negrita en la pantalla y los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

El primer juego de baja latencia y sin pérdidas visuales con certificación VESA DSC del mundo

Con DSC con certificación VESA, obtienes detalles sin pérdida visual y capacidad de respuesta de juego en tiempo real a través de HDMI 2.1, lo que ofrece un juego fluido y de alta resolución con imágenes limpias y sin distorsiones en todo momento.41)

El primer juego en la nube 4K 120 Hz HDR del mundo

Juega juegos 4K 120Hz HDR en tu televisor incluso sin un dispositivo adicional a través de NVIDIA GeForce NOW. Con la tecnología de la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfrute de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de GeForce RTX 5080.42)

El primer televisor del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja

Experimente juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja con compatibilidad con el controlador de latencia ultrabaja Bluetooth, lo que reduce el retraso de entrada a menos de 3,0 ms. Disfrute de un control fluido y receptivo que se siente como una conexión por cable, incluso cuando juega en la nube.43)

Tiempo de respuesta certificado de 0,1 ms, OLED responde instantáneamente sin imágenes fantasma

Con su tiempo de respuesta de píxeles de 0,1 ms y ALLM para una latencia ultrabaja, cada comando se procesa con precisión inmediata. Esta mayor capacidad de respuesta mantiene el juego rápido, claro y controlado, ofreciendo una clara ventaja competitiva.21)

Realice un seguimiento de cada movimiento con claridad, respaldado por ClearMR 10000 de primer nivel con certificación VESA

Cuando la acción avanza rápidamente, mantener los detalles a la vista es esencial. LG OLED evo, certificado ClearMR 10000, minimiza el desenfoque de movimiento entre fotogramas para mantener el movimiento nítido y legible durante el movimiento rápido, mientras que HGiG conserva el mapeo de tonos HDR exactamente como lo pretendía el creador del juego: manteniendo luces precisas, sombras profundas y colores equilibrados. Juntos, la certificación ClearMR y HGiG garantizan que el movimiento se mantenga claro y el HDR permanezca preciso, por lo que cada escena se muestra exactamente como debe verse.22)

LG OLED evo AI G6 muestra LG Gaming Portal en la pantalla de webOS, mostrando un centro de juegos con una interfaz de un solo paso que brinda acceso a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de juegos en la nube como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal de juegos LG

Su centro integral para juegos, no requiere consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones webOS nativas y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.26)

LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

Game Dashboard & Optimizer

Panel de juego y optimizador

Ajusta fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo de juego

Personalice su experiencia de juego fácilmente usando Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar su configuración preferida. Ajusta la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

¿Por qué LG OLED evo es una excelente opción para los entusiastas del diseño?

LG OLED evo AI G6 está empotrado en la pared de una sala de estar moderna y muestra una aurora vívida sobre un pueblo costero nevado mientras un hombre y una mujer miran desde el sofá con un control remoto en la mano.

Diseño de galería empotrado para el minimalismo

Una pantalla delgada y refinada se integra naturalmente en su espacio, creando una presencia similar a una galería sin espacios visibles con la pared.27)

LG OLED evo AI G6 se muestra empotrado en la pared desde un ángulo lateral con un paisaje de puente brillante en la pantalla. A la derecha, está montado en la pared sin espacio en una sala de estar minimalista, mostrando un colorido paisaje estilo pintura que combina con un interior en tonos de madera.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una variedad de contenido para elegir

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otro contenido visual para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personalice su hogar con contenido seleccionado que refleje su estilo.29)

LG Gallery+ de LG OLED evo AI G6 con BGM y Music Lounge muestra la escena del lago forestal “Forest Evening” en la pantalla, con un panel de interfaz de usuario de music lounge visible para música ambiental, reproducción de Bluetooth y controles.

BGM con salón de música

Crea el ambiente adecuado con música

Crea la atmósfera adecuada con música que combine con tus imágenes. Utilice la música recomendada según sus preferencias o conéctese mediante Bluetooth para reproducir sus propias pistas.

LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos de instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Family Trip activada.

LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos de instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Family Trip activada.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecte cómodamente su cuenta de Google Photos a su televisor con solo usar su teléfono. Personalice su espacio sin esfuerzo utilizando contenido de su propia biblioteca de fotos.32)

LG OLED evo AI G6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Panel de información

Manténgase actualizado con un panel personalizado todo en uno

Vea información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, mira tu Calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y más.

Gallery Mode

Modo galería

Pasa de la televisión a las obras de arte sin problemas

Con el modo Galería activado, su televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra las obras de arte seleccionadas, agregando un toque de estilo y elegancia a su espacio.44)

Control automático de brillo

Brillo óptimo con cualquier iluminación.

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, lo que garantiza una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.33)

Sensor de movimiento

Respondiendo a tu presencia

La detección de movimiento permite que su televisor responda de manera inteligente y cambie de modo dependiendo de si está cerca o no.34)

Canales LG

Entretenimiento sin fin gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo centro, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta.35)

LG OLED evo AI G6 con Smart Connectivity muestra la interfaz Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un diseño de control único.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interactúe sin problemas con los dispositivos IoT de su hogar en Google Home y más.36)

True Cinema, conservado con todo detalle

Modo ambiental Dolby Vision y FILMMAKER

Experimente el cine como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible de su forma original.37)

Dolby Atmos

Al reproducir el sonido como objetos de audio inmersivos de 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde los detalles y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

Sumérgete en cada partido deportivo

LG Soundbar eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo desde LG TV y Soundbar sincronizados

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.40)

LG OLED evo AI G6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas de sonido gráficas se extienden por la sala de estar para transmitir un sonido envolvente sincronizado e inalámbrico.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los televisores LG están diseñados teniendo en cuenta la accesibilidad con funciones como filtro de ajuste de color, guía de lenguaje de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia de audio.

*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin cuenta LG, solo están disponibles conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y TV terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ningún cargo por crear una cuenta LG.

1)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

*El brillo máximo es 3,9 veces más brillante que el OLED convencional con ventana del 3 % según mediciones internas.

*X3.9 Brighter se aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas, mientras que X2.1 Brighter se aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas.

 

4)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek para una fidelidad de color del 100 % medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verifica de forma independiente Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nit hasta 500 lux, según la medición del reflejo de luz del anillo de la Sección 11.5 de IDMS.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de consistencia de color >99 % hasta 500 lux, según la sección 11.5 de IDMS, medición del reflejo de luz del anillo.

*El OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas solo tiene certificación Reflection Free Premium.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

6)*La reflectancia se mide como el valor de componente especular incluido (SCI) a 550 nm, probado de forma independiente por Intertek. 

*Se mide que la pantalla LG OLED tiene una reflexión inferior al 0,5 % utilizando el método de esfera de muestreo IDMS 11.2.2. Los resultados reales pueden variar según las condiciones.

*El OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas solo tiene certificación Reflection Free Premium.

 

7)*Las pantallas de televisores LG OLED han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

 

8)*Comparado con el procesador AI alpha 9 Gen8 de 2025 según una comparación de especificaciones internas.

 

9)*En el primer año de garantía se cubren paneles, repuestos y mano de obra. Del segundo al quinto año, sólo se cubren las piezas del panel. Otras piezas y mano de obra se cobrarán por separado. La cobertura de la garantía está sujeta a los términos y condiciones aplicables.

*OLED Care+ se aplica a OLED W6, G6.H405

 

10)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes están mejoradas hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

*Procesamiento más rápido en comparación con el procesador AI Gen8 alpha 9 2025 según una comparación de especificaciones internas.

 

11)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

12)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

13)*AI Search (Copilot) está disponible en webOS Re:Nuevos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el programa, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se brinda soporte LLM.

 

14)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía electrónica de programas).

*La tarjeta "On Now" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedor de contenido), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta "IA generativa" está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

15)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de la red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona solo con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia debido a razones de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupción sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

 

17)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

18)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz AI solo se proporciona en países que admiten PNL en su idioma nativo.

 

19)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz.

*Se aplican 165 Hz a OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas, mientras que se aplican 120 Hz a OLED G6 de 97 pulgadas.

*NVIDIA G-Sync compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

 

21)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 (gris a gris) y rendimiento de juego calificado" por Intertek.

 

22)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y poner a disposición del público pautas para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*El OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas solo tiene la certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento del desenfoque de movimiento de la pantalla.

 

26)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El mando se vende por separado.

 

27)*El ajuste real puede variar según las condiciones de instalación. Es posible que quede un pequeño espacio entre el televisor y la pared.

*Los requisitos de instalación pueden diferir.

 

29)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

 

32)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

33)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

34)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

35)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

 

36)*LG admite dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

37)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y en la aplicación de vídeo Amazon Prime.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

38)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

40)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado únicamente a ciertas funciones.

 

41)*Los televisores LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

 

42)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicios pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

43)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

44)*El ahorro de energía se aplica solo cuando están habilitados el Modo Galería y Siempre listo. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

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