1)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

*El brillo máximo es 3,9 veces más brillante que el OLED convencional con ventana del 3 % según mediciones internas.

*X3.9 Brighter se aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas, mientras que X2.1 Brighter se aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas.

4)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek para una fidelidad de color del 100 % medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verifica de forma independiente Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nit hasta 500 lux, según la medición del reflejo de luz del anillo de la Sección 11.5 de IDMS.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de consistencia de color >99 % hasta 500 lux, según la sección 11.5 de IDMS, medición del reflejo de luz del anillo.

*El OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas solo tiene certificación Reflection Free Premium.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

6)*La reflectancia se mide como el valor de componente especular incluido (SCI) a 550 nm, probado de forma independiente por Intertek.

*Se mide que la pantalla LG OLED tiene una reflexión inferior al 0,5 % utilizando el método de esfera de muestreo IDMS 11.2.2. Los resultados reales pueden variar según las condiciones.

*El OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas solo tiene certificación Reflection Free Premium.

7)*Las pantallas de televisores LG OLED han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

8)*Comparado con el procesador AI alpha 9 Gen8 de 2025 según una comparación de especificaciones internas.

9)*En el primer año de garantía se cubren paneles, repuestos y mano de obra. Del segundo al quinto año, sólo se cubren las piezas del panel. Otras piezas y mano de obra se cobrarán por separado. La cobertura de la garantía está sujeta a los términos y condiciones aplicables.

*OLED Care+ se aplica a OLED W6, G6.H405

10)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes están mejoradas hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

*Procesamiento más rápido en comparación con el procesador AI Gen8 alpha 9 2025 según una comparación de especificaciones internas.

11)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

12)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

13)*AI Search (Copilot) está disponible en webOS Re:Nuevos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el programa, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se brinda soporte LLM.

14)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía electrónica de programas).

*La tarjeta "On Now" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedor de contenido), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta "IA generativa" está disponible en determinadas regiones o modelos.

15)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de la red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona solo con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia debido a razones de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupción sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

17)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

18)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz AI solo se proporciona en países que admiten PNL en su idioma nativo.

19)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz.

*Se aplican 165 Hz a OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas, mientras que se aplican 120 Hz a OLED G6 de 97 pulgadas.

*NVIDIA G-Sync compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

21)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 (gris a gris) y rendimiento de juego calificado" por Intertek.

22)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y poner a disposición del público pautas para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*El OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas solo tiene la certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento del desenfoque de movimiento de la pantalla.

26)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El mando se vende por separado.

27)*El ajuste real puede variar según las condiciones de instalación. Es posible que quede un pequeño espacio entre el televisor y la pared.

*Los requisitos de instalación pueden diferir.

29)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

32)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

33)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

34)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

35)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

36)*LG admite dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

37)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y en la aplicación de vídeo Amazon Prime.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

38)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

40)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado únicamente a ciertas funciones.

41)*Los televisores LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

42)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicios pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

43)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

44)*El ahorro de energía se aplica solo cuando están habilitados el Modo Galería y Siempre listo. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.