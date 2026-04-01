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65" LG OLED AI B5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W

65" LG OLED AI B5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W

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Front view of 65" LG OLED AI B5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W OLE65B5S30.BDL
Front view of 65" LG OLED AI B5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W OLE65B5S30.BDL

Características principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • Interfaz WOW
  • Orquesta WOW
  • Sonido envolvente de 2.1 canales
Más
Productos en este Combo: 2
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OLED65B5PSA

65" LG OLED AI B5 4K Smart TV
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
En la pantalla de un televisor LG OLED AI hay una imagen abstracta con detalles, colores y contrastes impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador Alpha 8 AI Gen2. Brilla con luz que ilumina los circuitos del microchip que lo rodean. El título dice LG OLED AI. También se ve el texto "Powered by LG alpha 8 AI Processor Gen2". En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice "World's number one OLED TV for 12 years" (El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años).

En la pantalla de un televisor LG OLED AI hay una imagen abstracta con detalles, colores y contrastes impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador Alpha 8 AI Gen2. Brilla con luz que ilumina los circuitos del microchip que lo rodean. El título dice LG OLED AI. También se ve el texto "Powered by LG alpha 8 AI Processor Gen2". En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice "World's number one OLED TV for 12 years" (El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años).

Admira cada detalle en
la Luz y Oscuridad

*Omdia. 12 años como número 1 en cuanto a unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no implica un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.

El Procesador más inteligente y rápido; Alpha 8 AI Gen2, fruto de una década de innovación

El motor de inteligencia artificial de nuestro procesador es capaz de reconocer el contenido por género. En función de esta información, proporciona la configuración de calidad de imagen más óptima para ofrecer una mejor profundidad y detalle.

El procesador Alpha 8 AI Gen2 se ilumina en naranja y rosa, y de él salen rayos de luz de colores. El título habla de cómo el procesador ofrece calidad 4K, colores y brillo asombrosos. El texto de la imagen dice que el procesamiento neuronal de IA es aproximadamente 1,7 veces mayor por NPU y que la CPU funciona 1,4 veces más rápido.

El procesador Alpha 8 AI Gen2 se ilumina en naranja y rosa, y de él salen rayos de luz de colores. El título habla de cómo el procesador ofrece calidad 4K, colores y brillo asombrosos. El texto de la imagen dice que el procesamiento neuronal de IA es aproximadamente 1,7 veces mayor por NPU y que la CPU funciona 1,4 veces más rápido.

*En comparación con el televisor inteligente Alpha 7 AI de nivel de entrada del mismo año con procesador Gen8 según comparación de especificaciones internas.

El título dice: Descubre OLED Negro Perfecto, solo con LG OLED.

El título dice: Descubre OLED Negro Perfecto, solo con LG OLED.

Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros

Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad
a tu alrededor.

Sala de estar con una LG OLED TV montada en la pared. En la TV, se muestra una cadena montañosa bajo un cielo nocturno oscuro lleno de estrellas. Esta escena está dividida por la mitad. Una mitad muestra una versión más opaca y gris del paisaje, con la etiqueta: Pantalla mate. La otra mitad muestra una imagen más atractiva con un mayor rango dinámico de negros y blancos. Esta mitad dice: Pantalla negro perfecto. También puede verse el logotipo de certificación: La tecnología Negro Perfecto ofrece niveles de negro inferiores o iguales a 0,24 nit y hasta 500 lux. A su lado, hay un globo de texto que dice: Verifica la marca de certificación Negro Perfecto.

Sala de estar con una LG OLED TV montada en la pared. En la TV, se muestra una cadena montañosa bajo un cielo nocturno oscuro lleno de estrellas. Esta escena está dividida por la mitad. Una mitad muestra una versión más opaca y gris del paisaje, con la etiqueta: Pantalla mate. La otra mitad muestra una imagen más atractiva con un mayor rango dinámico de negros y blancos. Esta mitad dice: Pantalla negro perfecto. También puede verse el logotipo de certificación: La tecnología Negro Perfecto ofrece niveles de negro inferiores o iguales a 0,24 nit y hasta 500 lux. A su lado, hay un globo de texto que dice: Verifica la marca de certificación Negro Perfecto.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).

*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.

LG Sounbdarr S30A está colocada en un fondo liso bajo iluminación

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Completa la experiencia de LG TV con la soundbar que complementa a la perfección su diseño y rendimiento acústico.

Grandiosos paisajes sonoros te rodean

A la izquierda un televisor LG y una LG Soundbar están montados en la pared y un control remoto está apuntando el Televisor. Al centro una sala de estar con un televisor, una soundbar, un sub-woofer y muebles. Un efecto de sonido sale de la soundbar y el sub-woofer. A la derecha un cantante está actuando en el televisor. Una soundbar con ondas de sonido virtuales está colocada debajo del televisor.

*Las imágenes en la pantalla son simuladas.

Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV

WOW Interfaz

La simplicidad está al alcance de tus manos.

Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.

La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.

*Las imágenes de pantalla son simuladas.

**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.

*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:

OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. 

****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).

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Tecla especial

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α8 AI 4K Gen2

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

Si

SONIDO - Salida de Audio

20W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.0 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1449 x 832 x 45.9

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

17.1

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz

Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α8 AI 4K Gen2

Escalador AI

α8 IA Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

10 modos

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI)

Imagen AI Pro

Si

Calibración Automática

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 120Hz)

Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1449 x 832 x 45.9

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1449 x 896 x 235

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1600 x 950 x 172

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1057 x 235

Peso del televisor sin soporte

17.1

Peso del televisor con soporte

17.3

Peso del embalaje

24.4

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

195174103388

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

IA Sound Pro α8 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

20W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 3)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Attached)

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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Todas las especificaciones

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