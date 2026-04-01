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65" LG OLED AI B5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W
65" LG OLED AI B5 4K Smart TV + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W
Características principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- Interfaz WOW
- Orquesta WOW
- Sonido envolvente de 2.1 canales
*Omdia. 12 años como número 1 en cuanto a unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no implica un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.
El Procesador más inteligente y rápido; Alpha 8 AI Gen2, fruto de una década de innovación
El motor de inteligencia artificial de nuestro procesador es capaz de reconocer el contenido por género. En función de esta información, proporciona la configuración de calidad de imagen más óptima para ofrecer una mejor profundidad y detalle.
*En comparación con el televisor inteligente Alpha 7 AI de nivel de entrada del mismo año con procesador Gen8 según comparación de especificaciones internas.
Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros
Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad
a tu alrededor.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).
*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.
Grandiosos paisajes sonoros te rodean
*Las imágenes en la pantalla son simuladas.
Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV
WOW Interfaz
La simplicidad está al alcance de tus manos.
Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.
La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.
*Las imágenes de pantalla son simuladas.
**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.
*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:
OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.
****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).
- 65" LG OLED AI B5 4K Smart TV
- LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW
Tecla especial
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K OLED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
120Hz
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α8 AI 4K Gen2
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)
Si
SONIDO - Salida de Audio
20W
SONIDO - Sistema de Altavoces
2.0 Ch
SONIDO - Dolby Atmos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1449 x 832 x 45.9
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
17.1
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tasa de Refresco
120Hz
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α8 AI 4K Gen2
Escalador AI
α8 IA Super Upscaling 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos
HFR (Cuadros por Segundo Elevado)
4K 120 fps (HDMI)
Imagen AI Pro
Si
Calibración Automática
Si
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
VIDEOJUEGOS
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Si (Hasta 120Hz)
Dolbe Vision para juegos (4k 120Hz)
Si
Tiempo de respuesta
Menos que 0.1ms
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1449 x 832 x 45.9
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1449 x 896 x 235
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1600 x 950 x 172
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1057 x 235
Peso del televisor sin soporte
17.1
Peso del televisor con soporte
17.3
Peso del embalaje
24.4
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
195174103388
SONIDO
Dolby Atmos
Si
Sonido AI
IA Sound Pro α8 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
LG Sonido Sync
Si
Modo audio Compartido
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de Audio
20W
Afinación acústica de IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONECTIVIDAD
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 3)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
Entrada Ethernet
1ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Siempre Listo
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote MR25
Cable de alimentación
Sí (Attached)
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Todas las especificaciones
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