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55" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

55" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

OLED55B6PSA
Front view of 55" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 OLED55B6PSA
LG OLED AI B6 shown in front and side views highlights a 55-inch display with a 1228 mm-wide screen, an overall height of 708 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED AI B6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.
LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.
Front view of 55" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 OLED55B6PSA
LG OLED AI B6 shown in front and side views highlights a 55-inch display with a 1228 mm-wide screen, an overall height of 708 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED AI B6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.
LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

Características principales

  • Perfect Black y Perfect Color garantizan un contraste más profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de luz.
  • Hasta 144 Hz en 4K, con compatibilidad G‑SYNC y FreeSync Premium para una experiencia de juego más fluida y ganadora.
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón de IA desbloquea AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más
Insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026 en la categoría de ciberseguridad para LG Shield

Premios a la innovación CES: homenajeado (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Inteligencia artificial para Multi-AI

Premios a la Innovación CES – Homenajeado (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Insignia AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de TV Inteligente durante 8 años consecutivos, incluido 2025/26

Elección del editor de AVForums: mejor sistema de TV inteligente 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

¿Por qué LG OLED B6?

LG OLED AI B6, con Perfect Black y Perfect Color, muestra una escena planetaria dividida que contrasta los negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Negro perfecto y color perfecto

LG OLED AI B6 para una jugabilidad inmejorable en 4K 144Hz muestra un juego de carreras de motos de alta velocidad en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

Jugabilidad inmejorable en 4K 144Hz

LG OLED AI B6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios relacionados con la IA accesibles a través de la interfaz del televisor.

WebOS multi-AI galardonado

LG OLED AI B6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI encima de un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo ofrece LG OLED B6 una calidad de imagen superior?

LG OLED B6 ofrece una impresionante calidad de imagen 4K con precisión a nivel de píxeles, lo que garantiza un negro perfecto en todas las condiciones de iluminación y un color perfecto certificado para un volumen y fidelidad de color del 100 %. Con el procesador AI alpha 8 4K Gen3, mejora los detalles 4K y los colores vibrantes y optimiza el sonido para una experiencia visual excepcional.

Negro Perfecto y Color Perfecto

Negro perfecto y color perfecto con cualquier luz, siempre

LG OLED TV cuenta con Perfect Black y Perfect Color verificados por UL, lo que brinda un contraste más profundo, brillo mejorado y colores vívidos y precisos. Vea cada estrella con claridad, incluso en una habitación luminosa.1)

LG OLED AI B6 muestra una escena de planeta y estrellas en pantalla dividida, comparando una pantalla mate antirreflejo con su pantalla Perfect Black y Perfect Color para una calidad de imagen más clara en cualquier iluminación, respaldada por la certificación UL y las certificaciones Intertek para volumen y fidelidad de color.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica un rendimiento de luz azul reducido verificado.

LG OLED AI B6 cuenta con la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica un rendimiento de luz azul reducido verificado.

Eyesafe verificado para reducir la luz azul, cada montura es agradable para la vista2)

Procesador de IA alpha 8 4K Gen3

Motor de IA avanzado con rendimiento NPU X5.0 más rápido

Nuestro procesador de próxima generación mejora las capacidades de su televisor, permitiendo que la IA brinde una experiencia de visualización adaptada a sus preferencias con detalles 4K más nítidos, un sonido más rico y colores vivos.3)

/content/dam/channel/wcms/1-channel/pa/ms/lgcom/2026/tv-audio-video/tv/oled/b6/gp1/feature/desktop

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¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace que cada día sea más inteligente con AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

Remasterización AI HDR

Actualice cada cuadro a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para obtener imágenes más ricas y realistas.

Descubra 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente diga lo que está buscando y luego seleccione el modelo de IA que más le convenga. El sistema se conecta a varios modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.7)

Obtenga recomendaciones de contenido e información personalizadas

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a sus intereses. En esta escena proporciona recomendaciones e información relevantes basadas en lo que estás viendo, mientras que la IA generativa permite buscar y crear imágenes.8)

LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a Mi página diseñada especialmente para ti.

En Mi página, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta tus resultados deportivos favoritos.9)

La insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

WebOS multi-AI galardonado

WebOS galardonado ahora protegido por LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, denominado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, denominado Mejor sistema de TV inteligente 2025/2026.

8 Años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de homenajeado de los premios CES Innovation Awards 2026.

Escudo LG

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que sus datos se mantengan seguros con almacenamiento y administración seguros de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y administración segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re: Nuevo programa

Actualiza tu televisor hasta 5 años gratis12)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono presenta protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

Protección cuádruple LG

Su televisor LG está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, su televisor LG está protegido. Los condensadores incorporados protegen contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chipsets de la humedad e incluso sus datos se mantienen seguros con LG Shield.

Control remoto mágico AI

Navegue y apunte fácilmente como un mouse aéreo para disfrutar de AI Hub

Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, haga clic, arrastre y suelte para usarlo como un mouse aéreo o simplemente hable para recibir comandos de voz.13)

LG OLED AI B6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de AI encima de un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

¿Por qué un televisor para juegos LG OLED?

Juego ultrasuave y sin desgarros

Experimente 4K 144 Hz con compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync

A 144 Hz, la acción sigue siendo más clara y fluida en cada juego. La compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium mantienen el movimiento estable y sin interrupciones, mientras que VRR y el bajo retraso de entrada ayudan a que cada movimiento se sienta receptivo, brindando una ventaja confiable en el juego.14)

LG OLED AI B6 compara 144 Hz con 60 Hz en un juego de carreras de motos, mostrando el panel de 144 Hz ultrasuave y sin roturas. Los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium aparecen en la parte superior izquierda.

LG OLED AI B6 compara 144 Hz con 60 Hz en un juego de carreras de motos, mostrando el panel de 144 Hz ultrasuave y sin roturas. Los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium aparecen en la parte superior izquierda.

Tiempo de respuesta certificado de 0,1 ms, OLED responde instantáneamente sin imágenes fantasma

Con su tiempo de respuesta de píxeles de 0,1 ms y ALLM para una latencia ultrabaja, cada comando se procesa con precisión inmediata. Esta mayor capacidad de respuesta mantiene el juego rápido, claro y controlado, ofreciendo una clara ventaja competitiva.15)

Juego inmersivo con HGiG y ClearMR 9000

HGiG mantiene el mapeo de tonos HDR fiel a la intención del creador, mientras que ClearMR 9000 reduce el desenfoque de movimiento para brindar una claridad fluida y de alto nivel en la acción rápida del juego. El resultado es un juego inmersivo con imágenes que se mantienen consistentemente precisas y claras en todo momento.16)

LG OLED AI B6 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra un controlador de juego inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth" en la pantalla, lo que indica compatibilidad optimizada con el controlador Bluetooth para un juego receptivo.

LG OLED AI B6 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra un controlador de juego inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth" en la pantalla, lo que indica compatibilidad optimizada con el controlador Bluetooth para un juego receptivo.

Bluetooth de latencia ultrabaja

El primer televisor del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja

Experimente juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja con compatibilidad con el controlador de latencia ultrabaja Bluetooth, lo que reduce el retraso de entrada a menos de 3,0 ms. Disfrute de un control fluido y receptivo que se siente como una conexión por cable, incluso cuando juega en la nube.18)

LG OLED AI B6 muestra LG Gaming Portal en la pantalla de webOS, mostrando un centro de juegos con una interfaz de un solo paso que brinda acceso a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de juegos en la nube como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de juegos LG

Su centro integral para juegos, no requiere consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones webOS nativas y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.19)

LG OLED AI B6 con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

LG OLED AI B6 con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

Panel de juego y optimizador

Ajusta fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo de juego

Personalice su experiencia de juego fácilmente usando Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar su configuración preferida. Ajusta la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

¿Por qué LG OLED es una excelente opción para los entusiastas del diseño?

Diseño ultradelgado que se adapta a tu estilo de vida moderno

Con sus biseles estrechos y su perfil ultradelgado, la pantalla ocupa un lugar central, creando una apariencia más limpia y fluida. De borde a borde, el diseño se siente ininterrumpido y se integra elegantemente en su espacio.20)

LG OLED AI B6 se monta en la pared en un elegante espacio habitable, presenta un diseño ultradelgado con biseles estrechos y muestra un paisaje en tonos de arcoíris con formas montañosas en capas en la pantalla.

LG OLED AI B6 se monta en la pared en un elegante espacio habitable, presenta un diseño ultradelgado con biseles estrechos y muestra un paisaje en tonos de arcoíris con formas montañosas en capas en la pantalla.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una variedad de contenido para elegir

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otro contenido visual para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personalice su hogar con contenido seleccionado que refleje su estilo.22)

LG Gallery+ de LG OLED AI B6 con BGM y Music Lounge muestra la escena del lago forestal “Forest Evening” en la pantalla, con un panel de interfaz de usuario de music lounge visible para música ambiental, reproducción de Bluetooth y controles.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM con salón de música

Crea el ambiente adecuado con música

Crea la atmósfera adecuada con música que combine con tus imágenes. Utilice la música recomendada según sus preferencias o conéctese mediante Bluetooth para reproducir sus propias pistas.

LG OLED AI B6 muestra una cuadrícula de Google Photos de instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Family Trip activada.

LG OLED AI B6 muestra una cuadrícula de Google Photos de instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Family Trip activada.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos

Conecte cómodamente su cuenta de Google Photos a su televisor con solo usar su teléfono. Personalice su espacio sin esfuerzo utilizando contenido de su propia biblioteca de fotos.25)

LG OLED AI B6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Panel de información

Manténgase actualizado con un panel personalizado todo en uno

Vea información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, mira tu Calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y más.

Modo galería

Pasa de la televisión a las obras de arte sin problemas

Con el modo Galería activado, su televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra las obras de arte seleccionadas, agregando un toque de estilo y elegancia a su espacio.34)

Control automático de brillo

Brillo óptimo con cualquier iluminación.

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, lo que garantiza una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.26)

Sensor de movimiento

Respondiendo a tu presencia

La detección de movimiento permite que su televisor responda de manera inteligente y cambie de modo dependiendo de si está cerca o no.27)

Canales LG

Entretenimiento sin fin gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo centro, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta.28)

LG OLED AI B6 con Smart Connectivity muestra la interfaz Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un diseño de control único.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interactúe sin problemas con los dispositivos IoT de su hogar en Google Home y más.29)

True Cinema, conservado con todo detalle

  • Dolby Vision y MODO ambiental CINEASTA

    Experimente el cine como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible de su forma original.30)

  • Dolby Atmos

    Al reproducir el sonido como objetos de audio inmersivos de 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde los detalles y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

Sumérgete en cada partido deportivo

LG Soundbar eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

¡GUAU! Orquesta

Sistema de sonido envolvente completo desde LG TV y Soundbar sincronizados

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.33)

LG OLED AI B6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas de sonido gráficas se extienden por la sala de estar para transmitir un sonido envolvente inalámbrico sincronizado.

LG OLED AI B6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas de sonido gráficas se extienden por la sala de estar para transmitir un sonido envolvente inalámbrico sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sientan juntos en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva

Los televisores LG están diseñados teniendo en cuenta la accesibilidad con funciones como filtro de ajuste de color, guía de lenguaje de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia de audio.

Descargo de responsabilidad

 

*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin cuenta LG, solo están disponibles conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y TV terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizadores). No hay ningún cargo por crear una cuenta LG.

1)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek para una fidelidad de color del 100 % medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verifica de forma independiente Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nit hasta 500 lux, según la medición del reflejo de luz del anillo de la Sección 11.5 de IDMS.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de consistencia de color >99 % hasta 500 lux, según IDMS Secciones 11.5 Medición del reflejo de luz del anillo.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

2)*Las pantallas de televisores LG OLED han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

 

3)*Comparado con el procesador AI alpha 8 4K Gen2 2025 según una comparación de especificaciones internas.

 

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes están mejoradas hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

5)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*AI Search (Copilot) está disponible en webOS Re:Nuevos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el programa, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se brinda soporte LLM.

 

8)**Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía electrónica de programas).

*La tarjeta "On Now" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedor de contenido), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta "IA generativa" está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

9)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de la red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona solo con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia debido a razones de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupción sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

 

10)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot al servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite PNL, es posible que el acceso y el uso de aplicaciones basadas en voz no estén disponibles.

 

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz AI solo se proporciona en países que admiten PNL en su idioma nativo.

 

14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 144Hz.

*NVIDIA G-sync compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-SYNC.

 

15)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 (gris a gris) y rendimiento de juego calificado" por Intertek.

 

16)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y poner a disposición del público pautas para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*El OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas solo tiene la certificación ClearMR 9000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento del desenfoque de movimiento de la pantalla.

 

18)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

19)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El mando se vende por separado.

 

20)*Los requisitos de instalación pueden diferir.

 

22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

 

25)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

 

27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

28)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

 

29)*LG admite dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y en la aplicación de vídeo Amazon Prime.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

31)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

33)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado únicamente a ciertas funciones.

 

34)*El ahorro de energía se aplica solo cuando están habilitados el Modo Galería y Siempre listo. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

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