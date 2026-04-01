55" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

1)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek para una fidelidad de color del 100 % medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.
*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verifica de forma independiente Intertek.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nit hasta 500 lux, según la medición del reflejo de luz del anillo de la Sección 11.5 de IDMS.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de consistencia de color >99 % hasta 500 lux, según IDMS Secciones 11.5 Medición del reflejo de luz del anillo.
*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.
2)*Las pantallas de televisores LG OLED han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.
3)*Comparado con el procesador AI alpha 8 4K Gen2 2025 según una comparación de especificaciones internas.
4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
*Las imágenes están mejoradas hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.
5)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.
6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.
7)*AI Search (Copilot) está disponible en webOS Re:Nuevos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el programa, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.
*Se requiere una conexión a Internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.
*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se brinda soporte LLM.
8)**Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.
*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía electrónica de programas).
*La tarjeta "On Now" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedor de contenido), por lo que no se mostrará.
*La tarjeta "IA generativa" está disponible en determinadas regiones o modelos.
9)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de la red.
*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.
*Funciona solo con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.
*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia debido a razones de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera efectiva.
*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupción sin previo aviso.
*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.
10)*Se requiere conexión a Internet.
*Es posible vincular el AI Chatbot al servicio de atención al cliente.
*En países donde no se admite PNL, es posible que el acceso y el uso de aplicaciones basadas en voz no estén disponibles.
12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.
*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.
13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.
*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.
*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.
*El reconocimiento de voz AI solo se proporciona en países que admiten PNL en su idioma nativo.
14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 144Hz.
*NVIDIA G-sync compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-SYNC.
15)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 (gris a gris) y rendimiento de juego calificado" por Intertek.
16)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y poner a disposición del público pautas para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.
*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
*El OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas solo tiene la certificación ClearMR 9000.
*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento del desenfoque de movimiento de la pantalla.
18)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.
*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.
19)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un gamepad.
*El mando se vende por separado.
20)*Los requisitos de instalación pueden diferir.
22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.
*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.
25)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.
26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.
27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.
28)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.
29)*LG admite dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.
30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.
*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.
*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y en la aplicación de vídeo Amazon Prime.
*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.
31)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.
*El alcance del soporte puede variar según el país.
*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.
33)*La barra de sonido se puede comprar por separado.
*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.
*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
*El uso del control remoto del televisor LG está limitado únicamente a ciertas funciones.
34)*El ahorro de energía se aplica solo cuando están habilitados el Modo Galería y Siempre listo. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.