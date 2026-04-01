55" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

1)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek para una fidelidad de color del 100 % medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verifica de forma independiente Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nit hasta 500 lux, según la medición del reflejo de luz del anillo de la Sección 11.5 de IDMS.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer niveles de consistencia de color >99 % hasta 500 lux, según IDMS Secciones 11.5 Medición del reflejo de luz del anillo.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

2)*Las pantallas de televisores LG OLED han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

3)*Comparado con el procesador AI alpha 8 4K Gen2 2025 según una comparación de especificaciones internas.

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes están mejoradas hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

5)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*AI Search (Copilot) está disponible en webOS Re:Nuevos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el programa, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se brinda soporte LLM.

8)**Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía electrónica de programas).

*La tarjeta "On Now" no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedor de contenido), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta "IA generativa" está disponible en determinadas regiones o modelos.

9)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de la red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona solo con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia debido a razones de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o interrupción sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

10)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot al servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite PNL, es posible que el acceso y el uso de aplicaciones basadas en voz no estén disponibles.

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz AI solo se proporciona en países que admiten PNL en su idioma nativo.

14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 144Hz.

*NVIDIA G-sync compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-SYNC.

15)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 (gris a gris) y rendimiento de juego calificado" por Intertek.

16)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de televisión que se reúnen para especificar y poner a disposición del público pautas para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*El OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas solo tiene la certificación ClearMR 9000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento del desenfoque de movimiento de la pantalla.

18)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

19)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El mando se vende por separado.

20)*Los requisitos de instalación pueden diferir.

22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

25)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

28)*La compatibilidad con ciertos canales LG varía según la región.

29)*LG admite dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y en la aplicación de vídeo Amazon Prime.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

31)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

33)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado únicamente a ciertas funciones.

34)*El ahorro de energía se aplica solo cuando están habilitados el Modo Galería y Siempre listo. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.