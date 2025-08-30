Skip to ContentSkip to Accessibility Help
83" LG OLED AI B4 4K Smart TV

83" LG OLED AI B4 4K Smart TV

83" LG OLED AI B4 4K Smart TV

OLED83B4PSA
Front view with LG OLED TV, OLED B4, 12 Years of world number 1 OLED Emblem and webOS Re:New Program logo on screen with 2-pole stand
front view
Slightly-angled left-facing side view of LG OLED TV, OLED B4
Left-facing side view of LG OLED TV, OLED B4
Side view of LG OLED TV, OLED B4
Right-facing side view of LG OLED TV, OLED B4
Slightly-angled right-facing side view of LG OLED TV, OLED B4
Rear view of LG OLED TV, OLED B4
Close-up image of LG OLED TV, OLED B4 from the base, showing 2-pole stand
Angled view of LG OLED TV, OLED B4 from above
Aerial view of LG OLED TV, OLED B4
Características principales

  • Mejor calidad visual y auditiva con el procesador de inteligencia artificial 4K alpha 8
  • Contraste infinito para imágenes nítidas con negros oscuros y blancos brillantes
  • 4 años de actualizaciones garantizados durante 5 años. Siempre como nuevo gracias a WebOS
  • Mejora tus películas y juegos con Dolby Atmos y Dolby Vision, junto con VRR, G-Sync y Freesync, para una experiencia de juego excepcional
Más
LG OLED B4 se ve 45 grados a la izquierda con una con una obra de arte abstracta verde y naranja en la pantalla sobre un fondo verde con esferas 3D. El televisor OLED gira para mirar hacia al frente. En la parte inferior derecha hay un logotipo del chipset del procesador LG alpha 9 AI

LG OLED, una obra maestra perfeccionada gracias a la experiencia acumulada a lo largo del tiempo.

Estamos innovando año tras año para perfeccionar el procesador de inteligencia artificial de LG OLED, haciéndolo cada vez más intuitivo y logrando una experiencia más inmersiva

*Imágenes de pantallas simuladas

El emblema dorado de LG OLED siendo No.1 del mundo durante 11 años sobre un fondo negro. Un foco brilla sobre el emblema y estrellas abstractas doradas llenan el cielo sobre él.

El emblema dorado de LG OLED siendo No.1 del mundo durante 11 años sobre un fondo negro. Un foco brilla sobre el emblema y estrellas abstractas doradas llenan el cielo sobre él.

El No.1 del mundo 

11 años en la cima 

Nuestro reinado como la marca favorita de televisores OLED del mundo continúa.

*Omdía. 11 años del NO 1 en cuanto a unidades más vendidas 2013-2023. Este resultado no constituye un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.

¿Qué hace tan especial a LG OLED?

El procesadorde inteligencia artificial Alpha 8 de LG está encima de una placa base, emitiendo rayos de luz naranja

El procesadorde inteligencia artificial Alpha 8 de LG está encima de una placa base, emitiendo rayos de luz naranja

Procesador de Inteligencia Artificial Alpha 8

Mejora tu experiencia visual gracias a la Inteligencia artificial de LG OLED

El procesador de Inteligencia Artificial Alpha 8 redifine la tecnología OLED al mejorar los detalles de cada imagen, por ejemplo, permite ver los detalles más sutiles en las sobras de una escena oscura o los colores más vibrantes en una imagen brillante.

El procesador de inteligencia artificial alpha 8 de LG apenas visible en medio de la oscuridad. El procesador de inteligencia artificial se ilumina en verde y de él salen rayos de luz de colores. Aparecen más tornillos a lo largo de la placa base, se extienden más aparecen puntos blancos como estrella, creando la impresión de una escena intergaláctica

Una imagen del procesador AI alpha 9 Gen7 encima de una placa base, emitiendo rayos de luz verdes. Una imagen que muestra Brightness Booster con una cara lateral de un leopardo blanco. Una vista lateral del dispositivo ultradelgado y listo para la barra de sonido LG colocados contra la pared en un espacio habitable moderno. Se selecciona una imagen del televisor OLED con el menú OLED Care en el menú de soporte que se encuentra arriba en la pantalla.

1.5x

Rendimiento de AI más rápido

2.3x

Gráficos mejorados

1.8x

Velocidad en el procesamiento

*La comparación se basa en un televisor convencional con procesadorde inteligencia Aritificial  Alpha 5.

**Imágenes de pantalla simuladas.

Inteligencia que resalta la experiencia OLED

LG OLED en un espacio habitable moderno que muestra una actuación musical en la pantalla. Ondas circulares azules que representan personalización rodean el televisor y el espacio. Una imagen de una mujer con penetrantes ojos azules y un top naranja quemado en un espacio oscuro. Las líneas rojas que representan los refinamientos de la IA cubren parte de su rostro, que es brillante y detallado, mientras que el resto de la imagen parece aburrido. En el televisor LG OLED burbujas y ondas sonoras se emiten desde la pantalla y llenan el espacio.

AI Customization 

(Personalización AI)

Se adapta a tu forma de mirar 

Una imagen que se adapta según tus gustos

Elige tus imágenes favoritas y AI Picture Wizard crea una imagen a tu medida de entre 85 millones de opciones, luego la guarda en tu perfil.

La  herramienta ajusta la imagen para que se adapte a tus preferencias de color, brillo y nitidez, creando así una versión personalizada de cada imagen

Un televisor LG OLED en un apartamento moderno de la ciudad. Aparece una cuadrícula superpuesta sobre la imagen como un escaneo del espacio, y luego se proyectan ondas sonoras azules desde la pantalla, llenando perfectamente la habitación con sonido.

AI Acoustic Tuning

(Ajuste acústico de AI)

El sonido  se adapta a tu espacio

El sistema de sonido detecta cómo está distribuida tu habitación y dónde estás sentado para crear un sonido envolvente a tu alrededor, adaptado perfectamente a la acústica única de tu espacio. Por ejemplo, si estás viendo una película desde el sofá, el sistema ajustará el sonido para que te sientas inmerso en la acción, sin importar dónde estés sentado.

El televisor LG OLED y una barra de sonido LG en un espacio moderno durante la noche. La imagen de la aurora boreal se muestra con los niveles de brillo ideales.

Noche

El televisor LG OLED y una barra de sonido LG en un espacio moderno durante el día. La imagen de la aurora boreal se muestra con los niveles de brillo ideales.

Día

Control de brillo con inteligencia artificial 

Ya sea de día o de noche, el control de brillo detecta la luz en tu espacio y equilibra la imagen  para obtener imágenes nítidas y claras.

AI Picture Pro

Realismo increíble con encanto auténtico.

Experimenta una calidad de imagen increíblemente realista que captura cada detalle con autenticidad, desde los tonos de piel hasta los paisajes naturales, brindando una experiencia de visualización envolvente y cautivadora.

Una mujer con penetrantes ojos azules y un top naranja quemado en un espacio oscuro. Las líneas rojas que representan los refinamientos de la IA cubren parte de su rostro, que es brillante y detallado, mientras que el resto de la imagen parece aburrido.

AI Super Escalado

La AI ajusta la resolución

La inteligencia artificial  reduce el ruido y mejora la resolución de una imagen borrosa, lo que resulta en una imagen más clara y detallada. 

*Imágenes de pantalla simuladas.

AI Sound Pro

Escucha cada detalle del sonido.

Con esta función, podrás captar cada nota de una canción o cada sonido ambiental en una película, disfrutando así de una experiencia auditiva completa y envolvente.

*Imágenes de pantalla simuladas.

**Debe activarse a través del menú del modo de sonido.

***El sonido puede variar según el entorno de escucha.

OLED 4K con pixeles autoluminosos

Cada píxel se ilumina por sí mismo, ofreciendo negros profundos y colores vibrantes sin necesidad de retroiluminación.

LG OLED utiliza píxeles autoluminosos en lugar de depender de una retroiluminación.El resultado es colores realistas, negros perfectos que nunca se desvanecen y una imagen incomparable. Con la tecnología Eye Comfort, certificada como baja en luz azul, libre de parpadeos y sin deslumbramiento, puedes ver durante más tiempo y sin fatiga visual.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Las palabras “COLOR NEGRO PERFECTO” aparecen en negrita y en mayúsculas negras. A continuación, una escena montañosa negra de nítida definición se eleva para cubrir las letras, y revela también un pueblo y dunas de arena. La copia negra desaparece tras un cielo negro.

Una imagen de un leopardo blanco que muestra su cara lateral en el lado izquierdo de la imagen. A la izquierda aparecen las palabras "Hasta un 30% más brillante".

El contraste infinito crea un impacto infinito

Las escenas cobran vida de forma natural y audaz, donde se entrelazan las sombras más oscuras y las luces más brillantes.

La Vía Láctea llena el cielo nocturno sobre el paisaje de un cañón. Encima de la imagen aparece escrito “el gris no es negro” en mayúsculas blancas sobre fondo negro. La pantalla se divide en dos lados y se indica “Otros” y “LG OLED”. El lado de los "otros" es notablemente más tenue y de menor contraste, mientras que el lado LG OLED es brillante y de alto contraste. Además, en el lado LG OLED destaca la certificación Discomfort Glare Free.

La Vía Láctea llena el cielo nocturno sobre el paisaje de un cañón. Encima de la imagen aparece escrito “el gris no es negro” en mayúsculas blancas sobre fondo negro. La pantalla se divide en dos lados y se indica “Otros” y “LG OLED”. El lado de los "otros" es notablemente más tenue y de menor contraste, mientras que el lado LG OLED es brillante y de alto contraste. Además, en el lado LG OLED destaca la certificación Discomfort Glare Free.

*Las imágenes de la pantalla son simuladas.

**“Otros” se refiere a la tecnología OLED que no es de LG.

***Los paneles OLED TV de LG cuentan con la certificación Discomfort Glare Free de UL basada en el método de evaluación Unified Glare Rating (UGR).

****La verificación se emite cuando la UGR es inferior a 22 al ver la televisión entre 70 lux y 300 lux.

*****La pantalla LG OLED que se aplica solamente a C4, B4 y CS4 ha sido verificada por UL para comprobar el color negro perfecto medido según las normas IDMS 11.5 de reflexión de luz anular.

El televisor OLED se encuentra al lado derecho de la imagen.El menú Soporte aparece en la pantalla y el menú OLED Care está seleccionado.

El televisor OLED se encuentra al lado derecho de la imagen.El menú Soporte aparece en la pantalla y el menú OLED Care está seleccionado.

100% fidelidad de color y volumen

Las escenas brillan con colores reales

El 100% del volumen de color realza los tonos ricos, mientras que la fidelidad de color al 100% conserva los matices sin distorsión, para una experiencia visual más natural.

*El panel LG OLED está certificado por Intertek para una fidelidad de color del 100 % medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

**El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o excede el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verifica de forma independiente Intertek. 

El televisor OLED se encuentra al lado derecho de la imagen.El menú Soporte aparece en la pantalla y el menú OLED Care está seleccionado.

El televisor OLED se encuentra al lado derecho de la imagen.El menú Soporte aparece en la pantalla y el menú OLED Care está seleccionado.

OLED Care

Aumenta la durabilidad de tu LG OLED.

Relájate y disfruta más con el cuidado integrado del panel que mantiene tu pantalla en condiciones óptimas durante más tiempo, como si fuera nueva.

El televisor LG OLED B4 montado en la pared en un espacio neutral, mostrando una imagen colorida de un atardecer en el oceano

El televisor LG OLED B4 montado en la pared en un espacio neutral, mostrando una imagen colorida de un atardecer en el oceano

Diseño delgado

LG OLED tiene un diseño delgado, el cual complementa la elegancia de tu hogar

En la esquina inferior del televisor LG OLED, el OLED B4 se encuentra sobre una superficie de mármol. Una ola azul pálida aparece en la pantalla. El televisor LG OLED B4 está sobre un stand en un espacio minimalista.

En la esquina inferior del televisor LG OLED, el OLED B4 se encuentra sobre una superficie de mármol. Una ola azul pálida aparece en la pantalla. El televisor LG OLED B4 está sobre un stand en un espacio minimalista.

LG OLED es cada vez más hermoso

Sus bordes increíblemente delgados mantienen la atención en toda la pantalla sin distracciones y combinan a la perfección con el interior de tu hogar.

*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

Una imagen del logotipo de webOS Re:Nuevo Programa sobre un fondo negro con amarillo y naranja con una esfera circular violeta en la parte inferior.

Una imagen del logotipo de webOS Re:Nuevo Programa sobre un fondo negro con amarillo y naranja con una esfera circular violeta en la parte inferior.

Siempre como nuevo gracias a WebOS

Tu TV como nuevo gracias a la tecnología LG

Mantente al tanto de las últimas características y tecnologías con 4 actualizaciones programadas de webOS en un periodo de 5 años

*El programa webOS Re:New admite un total de 4 actualizaciones de webOS durante cinco años.

**El umbral de actualización de cinco años para el programa webOS Re:New es el lanzamiento global de un nuevo producto.

***La primera actualización a webOS se realizará dos años después del momento de la compra.

****Los clientes reciben 5 versiones de webOS, incluida la versión actual, en el momento de la compra.

*****Hay actualizaciones disponibles para los modelos de lanzamiento de 2022, incluidos todos los OLED y 8K QNED, y los modelos lanzados después de 2023 incluyen UHD, NanoCell, QNED y OLED.

******Las features son subjetivas y pueden variar en aplicación, y actualizaciones de servicios puede variar por modelo.

webOS 24

Con LG tu experiencia televisiva es única

Experimenta una televisión diseñada para ti con Mi Perfil, Asistente de Imagen AI, Conserje de AI y Tarjetas Rápidas.

WebOS 24 con las categorías Home Office, Juegos, Música, Home Hub y Deportes. La parte inferior de la pantalla muestra recomendaciones personalizadas en "Mejores opciones para ti".

*Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país y ser diferentes en el momento del lanzamiento.

**Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día y solo se brindan en países que admiten PNL en su idioma nativo.

***Aplicado al modelo OLED/QNED/Nanocell/UHD fabricado en el año 2023 y posteriores.

****Se proporcionará un total de 4 actualizaciones en el período de 5 años y el cronograma puede variar según la región o el país.

*****Imágenes de pantalla simuladas.

Sumérgete en maravillas cinematográficas y diversión gaming

Dolby Vision & FILMMAKER Mode

Las escenas cobran vida de manera impresionante

Haz que tus noches de cine sean inolvidables. La impresionante calidad de imagen de Dolby Vision, junto con el soporte de FILMMAKER MODE™️, conserva la visión original del director, optimizando la calidad sin distorsiones ni sobreprocesamiento.

El director está al frente de un panel de control editando la película "Killers of the Flower Moon" en un televisor LG OLED. Una cita de Martin Scorsese: "Para verla en casa, cada película debe verse en modo cineasta", se superpone a la imagen con el logotipo "Killers of the Flower Moon", el logotipo de Apple TV+ y un logotipo que dice "próximamente". Logotipo de Dolby Vision Logotipo de FILMMAKER MODE™

*Imágenes de pantalla simuladas.

**FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

Dolby Atmos

Déjate envolver por cautivadores paisajes sonoros que te rodean.

Disfruta de la acción que te rodea con la claridad sin igual, los detalles precisos y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

Un espacio habitable acogedor y con poca luz. En la televisión se muestra una escena en la que una pareja usa un paraguas y gráficos circulares brillantes rodean la habitación. Logotipo de Dolby Atoms en la esquina inferior izquierda.

*Imágenes de pantalla simuladas.

El preferido de los directores 

Echa un vistazo al testimonio de Lee Sung Jin, director de "Beef" de Netflix

Donde Ryusuke Hamaguchi elabora sus películas premiadas.

Sumérgete en una experiencia gaming sin igual

Donde la acción rápida nunca pierde fluidez.

Elimina desgarros y retrasos con AMD FreeSync Premium, compatibilidad con G-Sync, modo de 120 Hz y VRR integrado.

Se abre un vídeo con una escena borrosa de un coche conduciendo rápido en un juego de carreras. La escena se refina, lo que da como resultado una acción fluida y clara. Logotipo de FreeSync Premium Pro y logotipo de NVIDIA G-SYNC en la esquina superior derecha.

*Certificado por "Excelente rendimiento en juegos" y tiempos de respuesta por Intertek.

**VRR varía de 40 Hz a 120 Hz y es una especificación certificada de HDMI 2.1.

Controla y configura fácilmente 

No pauses el juego, accede rápidamente a Game Optimizer y Game Dashboard para maximizar tu experiencia gaming

Un juego de FPS con el Panel de juego que aparece sobre la pantalla durante el juego. Una escena oscura e invernal con el menú Game Optimizer apareciendo sobre el juego.

*El Panel de juego se activa solo cuando tanto "Optimizador de juego" como "Panel de juego" están activados.

**Imágenes de pantalla simuladas.

Sostenibilidad

Descubre la visión de LG OLED para el mañana

Elige lo que es mejor para el planeta con empaques livianos, biodegradables y credenciales globales de sostenibilidad.

El empaque de LG OLED sobre un fondo beige con árboles ilustrados

*Todos los modelos LG OLED 2024 cuentan con embalaje ecológico.

