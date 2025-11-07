About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
83" LG OLED AI B4 4K Smart TV | LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro

83" LG OLED AI B4 4K Smart TV | LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro

83" LG OLED AI B4 4K Smart TV | LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro

OLED83B4STA
Front View
OLED
Side View
Tilted View
Second Image
Xboom
Back side
Front View
OLED
Side View
Tilted View
Second Image
Xboom
Back side

Características principales

  • Mejor calidad visual y auditiva con el procesador de inteligencia artificial 4K alpha 8
  • Contraste infinito para imágenes nítidas con negros oscuros y blancos brillantes
  • 4 años de actualizaciones garantizados durante 5 años. Siempre como nuevo gracias a WebOS
  • [Woofer y Medios Potente] creados por expertos de Peerless
  • [Sonido AI] La AI perfecciona el sonido para cada género
  • [Calibración AI] Calibra el audio en función del tamaño y la forma del espacio en el que se encuentra.
Más
Productos en este Combo: 2
Front view with LG OLED TV, OLED B4, 12 Years of world number 1 OLED Emblem and webOS Re:New Program logo on screen with 2-pole stand

OLED83B4PSA

83" LG OLED AI B4 4K Smart TV
front view

STAGE301

LG xboom Stage 301 by will.i.am | Bocina Bluetooth portátil | 120W | 12 horas de duración | Negro
LG OLED B4 se ve 45 grados a la izquierda con una con una obra de arte abstracta verde y naranja en la pantalla sobre un fondo verde con esferas 3D. El televisor OLED gira para mirar hacia al frente. En la parte inferior derecha hay un logotipo del chipset del procesador LG alpha 9 AI

LG OLED, una obra maestra perfeccionada gracias a la experiencia acumulada a lo largo del tiempo.

Estamos innovando año tras año para perfeccionar el procesador de inteligencia artificial de LG OLED, haciéndolo cada vez más intuitivo y logrando una experiencia más inmersiva

*Imágenes de pantallas simuladas

El emblema dorado de LG OLED siendo No.1 del mundo durante 11 años sobre un fondo negro. Un foco brilla sobre el emblema y estrellas abstractas doradas llenan el cielo sobre él.

El emblema dorado de LG OLED siendo No.1 del mundo durante 11 años sobre un fondo negro. Un foco brilla sobre el emblema y estrellas abstractas doradas llenan el cielo sobre él.

El No.1 del mundo 

11 años en la cima 

Nuestro reinado como la marca favorita de televisores OLED del mundo continúa.

*Omdía. 11 años del NO 1 en cuanto a unidades más vendidas 2013-2023. Este resultado no constituye un respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.

¿Qué hace tan especial a LG OLED?

El procesadorde inteligencia artificial Alpha 8 de LG está encima de una placa base, emitiendo rayos de luz naranja

El procesadorde inteligencia artificial Alpha 8 de LG está encima de una placa base, emitiendo rayos de luz naranja

Procesador de Inteligencia Artificial Alpha 8

Mejora tu experiencia visual gracias a la Inteligencia artificial de LG OLED

El procesador de Inteligencia Artificial Alpha 8 redifine la tecnología OLED al mejorar los detalles de cada imagen, por ejemplo, permite ver los detalles más sutiles en las sobras de una escena oscura o los colores más vibrantes en una imagen brillante.

El procesador de inteligencia artificial alpha 8 de LG apenas visible en medio de la oscuridad. El procesador de inteligencia artificial se ilumina en verde y de él salen rayos de luz de colores. Aparecen más tornillos a lo largo de la placa base, se extienden más aparecen puntos blancos como estrella, creando la impresión de una escena intergaláctica

Una imagen del procesador AI alpha 9 Gen7 encima de una placa base, emitiendo rayos de luz verdes. Una imagen que muestra Brightness Booster con una cara lateral de un leopardo blanco. Una vista lateral del dispositivo ultradelgado y listo para la barra de sonido LG colocados contra la pared en un espacio habitable moderno. Se selecciona una imagen del televisor OLED con el menú OLED Care en el menú de soporte que se encuentra arriba en la pantalla.

1.5x

Rendimiento de AI más rápido

2.3x

Gráficos mejorados

1.8x

Velocidad en el procesamiento

*La comparación se basa en un televisor convencional con procesadorde inteligencia Aritificial  Alpha 5.

**Imágenes de pantalla simuladas.

will.i.am, vestido de negro y con gafas de sol, sostiene el xboom Stage 301 en su hombro.

Sonido característico de xboom
optimizado por will.i.am

Presentamos el nuevo xboom Stage 301, creado en colaboración con will.i.am.

Experimenta el sonido creado por el experto, plasmado en un estilo único.

*Este vídeo es solo para demostración.

will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Stage 301

LG eligió a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.

Todos los “xboom by will.i.am” son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para brindar un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am afinó xboom Stage 301 para lograr un sonido potente y audaz que hará que su fiesta sea única.

Sonido de producto único creado por will.i.am

Experimente la experiencia de usuario de sonido de producto compleja y extraordinaria creada por will.i.am. Cada sonido que acompaña el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) ha sido desarrollado por el artista.

will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.

Imprimir

Todas las especificaciones

Imprimir

Todas las especificaciones

ACCESORIO

AC Adaptor

Tarjeta de garantía

FORMATO DE AUDIO

AAC

MP3

Sí(USB)

SBC

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096327517

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

12

CONECTIVIDAD

Entrada Aux (3.5Φ)

Versión Bluetooth

5.4

USB

1

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (modo doble)

Party Link (multi modo)

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Resistente al agua y a salpicaduras

IPX4

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

385 x 415 x 352 mm

Altavoz

312 x 311 x 282 mm

EQ

AI Sound

Bass Bost

Personalizar (App)

Estándar

GENERAL

Número de Canales

2.1ch (2Way)

Potencia de salida

120 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

47 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Conector para adaptador de AC

ALTAVOZ

Unidad de rango medio

2.5" x 2

Unidad Woofer

6.5" x 1

PESO

Peso bruto

8.2 kg

Peso Neto

6.65 kg

Qué opina la gente

Especial para ti

Encuentra una tienda cercana

Disfruta este producto cerca de ti.