Aire acondicionado Split Pared DUALCOOL AI 24000 BTU

*Las imágenes y los vídeos anteriores son recreaciones creadas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo del entorno real de instalación del producto.

1)AI Air

-AI Air se puede manejar mediante un mando a distancia o LG ThinQ.

-AI Air está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.

-Mientras se utiliza el AI Air, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se ajustan automáticamente según la situación, y el AI Air se apaga cuando se cambia la dirección del flujo de aire.

-Antes de utilizar AI Air, se recomienda tomar una foto del espacio con LG ThinQ o configurar la ubicación del aire acondicionado y los ocupantes de la habitación.

-Cuando se activa AI Air, el sensor de radar detecta la ubicación del ocupante y activa automáticamente el flujo de aire directo/indirecto.

-La distancia de detección del sensor de radar es de hasta 5 m, y puede haber diferencias en la distancia de detección dependiendo de la instalación y el entorno de uso del producto.





2)Soft Air

-En el modo Soft Air, la salida de aire inferior se cierra y la salida de aire frontal proporciona un flujo de aire indirecto.

-Esta función solo es aplicable en los modos Frío/Ventilador/AI Air.

-Cuando se utiliza el modo AI Air, la función Soft Air se activa automáticamente en función del entorno de la habitación.

-Para utilizar la función Soft Air por separado, se puede activar manualmente con el mando a distancia o LG ThinQ.

-La temperatura del flujo de aire solo se puede ajustar en LG ThinQ cuando se utiliza el modo Soft Air, no durante el modo AI Air.

-Cuando se utiliza solo el modo Soft Air, la temperatura ambiente mínima que se puede ajustar es de 24 °C.



3) DUAL Vane

-Fecha: 10/2023.

-Condiciones de prueba: cámara de pruebas de ambiente doméstico con aire acondicionado LG, 20,9 m²/50,1 m³, modo Jet, temperatura ambiente interior (33 ± 0,3) °C/ HR (60±5) %, exterior DB (35±0,3) ℃/ HR (50±5) % ajuste de 18 ℃ en modo refrigeración, interior DB (12±0,3) ℃/ HR (60±5) %, exterior DB (7±0,3) ℃/ HR (87±5) % ajuste de 30 ℃ en modo calefacción

-Método de prueba: medición del tiempo necesario para bajar 5 ℃ (en refrigeración)/subir 5 ℃ (en calefacción) desde la temperatura ambiente media inicial.

-Modelo de prueba: S3-M12KL2MB (plataforma anterior de LG, paleta única), S3-M121L1C0 (nueva plataforma de LG, paleta doble)

-Resultado de la prueba: la nueva plataforma de LG (doble álabe) es hasta un 23 % más rápida en modo refrigeración y un 6 % más rápida en modo calefacción que la plataforma anterior de LG (álabe único) según las condiciones de la prueba.

-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.



4) 22 % más largo.

-Fecha: diciembre de 2024. Resultados de las mediciones en el centro de I+D de aires acondicionados de LG.

-Condiciones de la prueba: altura de instalación del producto 2,0 m, flujo de aire en modo ventilador, ángulo de las paletas P1.

-Método de prueba: utilizando una sonda de medición del flujo de aire, se tomaron medidas a intervalos de 0,2 m desde 0,1 m hasta 1,7 m de altura. La distancia máxima de alcance del flujo de aire se determinó midiendo la velocidad del flujo de aire durante 180 segundos en cada punto, considerando que el flujo de aire había alcanzado su objetivo si la velocidad superaba los 0,25 m/s durante más del 50 % del tiempo.

-Modelo de prueba: S3-Q24121D0 (nueva plataforma de LG: DUAL Vane)

-Resultado de la prueba: en las condiciones de prueba propuestas, se confirmó que la distancia máxima de alcance del flujo de aire era superior a 22 m.

-El alcance del flujo de aire de la plataforma anterior de LG - pala única (S3-W18KL33A) es de hasta 18 m.

-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.



5)Comfort Humidity Control

-El flujo de aire cambia automáticamente en función del entorno operativo.

-Esta función se puede utilizar mediante el mando a distancia o LG ThinQ.

-Esta función solo permite ajustar la temperatura deseada (la humedad se controla automáticamente).



6)Sleep Timer+

-Sleep Timer+ ajusta automáticamente la temperatura analizando sus patrones de uso mientras conduce en modo reposo.

-Para utilizar la función Sleep Timer+ debe configurarla por primera vez a través de LG ThinQ.

-Sleep Timer+ solo se puede utilizar en modo refrigeración.

-La intensidad del flujo de aire se configura automáticamente mediante el análisis de los patrones de uso y se puede ajustar a través de LG ThinQ.

-El rango de temperatura establecido para Sleep Timer+ es de 22 a 28 °C.



7) kW Manager

-La función «kW Manager» está disponible en todos los modos de funcionamiento, incluidos los modos de refrigeración, deshumidificación, reposo e incluso chorro, excepto en el modo de calefacción.

-Durante el periodo establecido, se supervisa la electricidad acumulada y se limita el rendimiento (consumo eléctrico) durante el periodo restante.

-Si la electricidad acumulada aumenta debido a un exceso del tiempo de uso diario, la electricidad restante se recalcula para cada día para el funcionamiento del producto.

-Esta función solo se puede utilizar a través de LG ThinQ.

-Si la electricidad acumulada dentro del periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función se desactiva y se cambia al modo de funcionamiento general con una notificación de LG ThinQ.



8)Window open detection

-El ajuste inicial es «desactivado» cuando se envía el producto. Esta función solo se puede configurar a través de LG ThinQ.

- «Window open detection» solo está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.

-Esta función opera detectando cambios repentinos en la temperatura ambiente en un breve periodo de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5 ℃ o una disminución de 2,5 ℃ en 5 minutos).

-El tiempo de funcionamiento predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y se puede configurar hasta 60 minutos a través de LG ThinQ.



9)All Cleaning

-La función All Cleaning solo se puede utilizar a través de LG ThinQ.

-Al utilizar la función All Cleaning, se activarán secuencialmente la generación de agua condensada, la limpieza por congelación y la limpieza automática+.

-En los modelos con función UV, el LED UV se activará durante la operación de limpieza total.

-La función se puede desactivar deteniendo la operación o cambiando los modos/ajustes con el mando a distancia.

-El tiempo de funcionamiento de la función de limpieza total puede variar en función de las condiciones ambientales y de uso.



10)Auto Clean+

-Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado una vez finalizada la operación de enfriamiento, lo que se indica mediante los residuos restantes en el producto.

-Auto Clean+ puede funcionar en modo ventilador durante un máximo de 20 minutos de forma automática, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.

-Las condiciones de secado interno pueden variar en función de la temperatura y la humedad del aire interior.

-Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para ajustar el flujo de aire y el tiempo de secado.

-Auto Clean+ se activa al enviar el producto y se puede utilizar sin necesidad de realizar ajustes adicionales.



11)Freeze Cleaning

-TÜV Rheinland Korea confirma que el modo de limpieza por congelación del evaporador de los aires acondicionados LG tiene un rendimiento de reducción de bacterias basado en los resultados de las pruebas realizadas en las condiciones de prueba propuestas. Informe n.º KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

-Este resultado de prueba obtuvo un informe de prueba sobre una tasa de reducción del 99,0 % de Pseudomonas aeruginosa de un laboratorio reconocido internacionalmente, que puede variar en función del entorno real.

-Institución de pruebas: TÜV Rheinland.

-Periodo de prueba: abril-mayo de 2023.

-Modelo de prueba: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Bacterias de prueba: se ha confirmado una tasa de reducción de hasta el 99,0 % de «Pseudomonas aeruginosa»

-Esta función solo se puede utilizar a través de ThinQ.

-Dependiendo del entorno, el tiempo de funcionamiento del modo de limpieza por congelación puede ser de hasta 65 minutos.



12) Plasmaster™ Ionizer++

-TÜV Rheinland ha verificado que el ionizador Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9 % de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30 m³. El modelo probado fue el SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficacia en la eliminación de bacterias en el aire acondicionado, y la eficacia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones de uso reales.

-Intertek ha verificado que el ionizador Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9 % de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30 m³. El modelo probado fue el SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficacia en la eliminación de bacterias en el aire acondicionado, y la eficacia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones de uso reales.



13)Filtro antialérgico

-El filtro antialérgico certificado por la BAF elimina las sustancias causantes de alergias, como los ácaros del polvo doméstico, que flotan en el aire.

[Certificación BAF]

-Autoridad certificadora: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

-Categoría de certificación: Para la reducción de la exposición al alérgeno de los ácaros del polvo doméstico

-Desencadenantes: Hongos, ácaros del polvo doméstico, moho

-N.º de licencia: 397 Válida hasta: 31 de diciembre de 2025





14)LG ThinQ

-LG SmartThinQ ahora se denomina LG ThinQ.

-Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

-Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

-Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.



-El dispositivo de altavoz inteligente con función de voz no está incluido.