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Primer plano de una zapatilla de fútbol corriendo sobre césped mojado

LG QNED TV:
Grandes partidos
de fútbol
desde casa

Parte inferior del decodificador LG QNED
Parte superior del decodificador LG QNED
Parte central del decodificador LG QNED
Televisor LG QNED AI con jugadores de fútbol en un campo de césped verde ante un estadio lleno, junto a los logotipos de 'Modo Deporte', 'Alerta Deportes', 'Dynamic QNED Color', 'AI Magic Remote' y 'webOS Re:New Program'
El tech reviewer Rapael

※ Este contenido fue creado en colaboración con LG Electronics. El evaluador recibió el producto con fines de reseña.
Todas las observaciones reflejan una experiencia práctica personal y una opinión honesta.

Así se siente una verdadera experiencia de visualización en casa.

Geek Antenado prueba la LG QNED TV y la Soundbar durante un partido de fútbol en vivo.

Sin salas de demostración. Sin escenarios preparados. Llevé el LG QNED TV y la Soundbar LG a mi propia sala y los probé de la manera que realmente importa: durante un partido de fútbol real, desde mi propio sofá y con mis propios ojos. Como siempre, mi pregunta fue simple: ¿realmente se siente la diferencia al usarlo? Esto fue lo que descubrí.
Rapael sosteniendo un control remoto y haciendo un review frente a una cámara

Hola, soy
Geek Antenado.

Hola, soy Geek Antenado. Soy evaluador de tecnología y mis reseñas siempre empiezan con una pregunta: ¿realmente se siente diferente cuando lo usas?

Desde TVs hasta smartphones y laptops, esa pregunta nunca cambia. Esta vez, puse a prueba la LG QNED TV y la Soundbar con un objetivo en mente: ¿ver fútbol en casa se siente diferente? Hice la prueba completa, desde la configuración hasta el pitazo final.

Antes del partido - Listo para el pitazo inicial

Antes de que siquiera empezara el partido, la experiencia de configuración marcó la pauta. La pantalla de 75 pulgadas fue lo primero que noté. Es grande, sin duda, pero gracias a los biseles delgados, no se sintió abrumadora. Se integró perfectamente a la sala, con una presencia imponente sin dominar el espacio.

La configuración de la soundbar fue igual de sencilla. Un solo cable HDMI conectó la TV y la soundbar, mientras que el subwoofer inalámbrico se emparejó automáticamente. El proceso fue intuitivo y eficiente, con un esfuerzo mínimo para dejar todo listo y funcionando. En cuestión de minutos, estaba listo para meterme de lleno en el partido.

Para cuando empezó el juego, el sistema ya estaba completamente operativo y yo estaba listo para evaluar su desempeño.

Primer plano del Rapael conectando un cable HDMI a una barra de sonido frente a una pantalla de TV

Configuración sencilla, diseño elegante y listo para el partido en minutos.

Rapael sonriendo y señalando una barra de sonido que sostiene, con una TV mostrando un partido de fútbol en el fondo
Rapael de pie y señalando una TV grande que muestra un estadio de fútbol lleno, mientras sostiene un control remoto
Rapael apuntando un control remoto a una pantalla de TV que muestra un menú de preferencia de imagen

Primer pitazo -
El césped me lo dijo todo

Cuando empezó el partido, lo primero que llamó mi atención no fueron los jugadores, sino el césped. Puede sonar trivial, pero en los deportes estos detalles importan. Si el color está sobresaturado, la imagen puede sentirse artificial y cansar la vista. Si es demasiado apagado, se pierde la intensidad del juego.

Un jugador de fútbol que parece salir de una pantalla vibrante de TV LG QNED para patear un balón
Rapael celebrando mientras ve un partido de fútbol en una pantalla vívida y nítida

Colores naturales y detalles nítidos, ideales para vivir cada jugada en grande.

El LG QNED TV logró un equilibrio que se siente natural. El verde del campo no era ni demasiado intenso ni opaco: era realista y fácil de ver. Este nivel de precisión de color es especialmente importante en sesiones de visualización largas, donde la fatiga visual puede convertirse en un problema. En una pantalla de 75 pulgadas, mantener esta coherencia en toda la imagen no es tarea fácil. La hinchada, las camisetas, el césped y el movimiento se mantuvieron nítidos y bien definidos durante todo el partido.

Rapael celebrando con las manos levantadas mientras ve un partido de fútbol en una pantalla vívida y nítida

*QNED y QNED evo cuentan con diferentes soluciones de color, cada una con la tecnología exclusiva más reciente de LG de amplia gama de colores, que reemplaza los puntos cuánticos tradicionales.
*Certificación de volumen de color al 100%
① Organismo de certificación: Intertek
② Fecha de referencia de la certificación: diciembre de 2024
③ Alcance de la certificación: todos los modelos de TV QNED 2025
④ Detalles de la certificación (N.° de certificado): la medición del volumen de color cumple o supera el 100% del tamaño de volumen de color del estándar DCI-P3 (24KRQ1050-01)

Rapael viendo una pantalla con el Modo Deportes apagado Desactivado
Rapael viendo una pantalla con el Modo Deportes encendido Activado

Una mirada más de cerca- ¿Qué sucede cuando desactivo ciertas funciones?

Cuando una TV me impresiona, me gusta analizarla más a fondo. Para entender qué impulsa su desempeño, apagué metódicamente configuraciones clave y observé su impacto.

Primero, desactivé el manejo de movimiento optimizado para deportes. La diferencia fue inmediata: en las secuencias de pases rápidos apareció desenfoque de movimiento, afectando la claridad de la acción. Al volver a activar la función y ajustar la nitidez del movimiento, la imagen recuperó su definición, dejando claro cuánto aporta esta configuración a la experiencia de visualización.

Después, probé las capacidades de escalamiento. Ver una transmisión FHD en una pantalla 4K suele revelar limitaciones, pero la tecnología de escalamiento de la LG QNED TV entregó resultados impresionantes. Cuando desactivé el escalamiento, la caída en la calidad fue evidente: los números de las camisetas perdieron nitidez, las texturas de la cancha se veían planas y las expresiones faciales de los jugadores en momentos clave fueron más difíciles de distinguir. Al volver a activar el escalamiento, los detalles regresaron, demostrando qué tan eficazmente la TV mejora el contenido de menor resolución.

Este tipo de prueba resalta la importancia de las funciones que trabajan silenciosamente en segundo plano. No se trata de los nombres de las funciones, sino de la diferencia tangible que hacen.

*Comparado con la Smart TV de nivel de entrada del mismo año con procesador alpha 5 AI de 6.ª generación, con base en una comparación interna de especificaciones.
*4K Super Upscaling: la calidad de imagen del contenido escalado puede variar según la resolución de la fuente.

Los detalles del uniforme y la textura del césped hechos más nítidos por el 4K super upscaling

Funciones detrás de escena que elevan silenciosamente la claridad y el detalle donde más importa.

Más allá de la
pantalla -
La Soundbar cambió la sala

Rapael configurando una barra de sonido usando un control remoto mientras ve un partido de fútbol
Rapael viendo un partido de fútbol con un amigo y señalando la pantalla de la TV
Una barra de sonido LG y un control remoto instalados frente a una TV LG QNED
Rapael configurando una barra de sonido usando un control remoto mientras ve un partido de fútbol
Rapael viendo un partido de fútbol con un amigo y señalando la pantalla de la TV
Una barra de sonido LG y un control remoto instalados frente a una TV LG QNED

El sonido me atrapó: cada ovación, cada vibración y cada casi gol se sintieron vivos.

Rapael sonriendo mientras usa un control remoto para cambiar la configuración
La barra de sonido LG representa el audio envolvente del fútbol con ondas sonoras dinámicas y graves profundos

Si la calidad de imagen puso la vara alta, el sistema de sonido elevó aún más la experiencia. La soundbar agregó de inmediato profundidad y dimensión al audio. La narración se sintió más presente, como si el comentarista estuviera justo frente a mí. El sonido de la multitud se expandió por toda la sala, creando una sensación de inmersión que los parlantes estándar de una TV simplemente no pueden replicar.

El subwoofer agregó otra capa de realismo. Durante un gol, la vibración de baja frecuencia resonó por la sala, creando una sensación táctil que aumentó el drama del momento. Incluso los sonidos sutiles, como el lamento colectivo de la multitud después de un casi gol, se reprodujeron con claridad e impacto.

Esta combinación de desempeño visual y de audio creó una experiencia más envolvente y realista. Para los fanáticos de los deportes, este sistema ofrece una mejora significativa frente a los sistemas convencionales para ver contenido en casa.

*Soundbar S40T: Las especificaciones técnicas y la disponibilidad de funciones pueden variar según el modelo y la región.

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Cómo la configuré el día del partido

Rara vez confío en las configuraciones predeterminadas de cualquier dispositivo, y el LG QNED TV no fue la excepción.
Esta es la configuración que encontré más efectiva:

Rapael usando el control remoto para seleccionar el modo Esportes en el menú de configuración de imagen
Rapael usando el control remoto para seleccionar el modo Som IA Pro en el menú de configuración de sonido

Ajustes de imagen

Seleccioné el modo Deportes para optimizar el manejo del movimiento y ajusté la temperatura de color a un tono ligeramente más cálido. Esto hizo que la cancha se viera natural, sin parecer demasiado intensa. El escalamiento con IA permaneció activo todo el tiempo, ya que mejoró notablemente la claridad de las transmisiones FHD. Estos ajustes se implementaron rápidamente y marcaron una diferencia notable en la calidad general del partido.

Ajustes de audio

Seleccioné el modo AI de la soundbar, que ajustó dinámicamente el equilibrio del audio según la escena. La narración se resaltó durante el juego, mientras que el ruido de la multitud y los efectos de bajos se mejoraron en los momentos clave. Desactivar este modo reveló cuánto aportaba a la experiencia general. Estos ajustes se implementaron rápidamente y marcaron una diferencia notable en la calidad general del partido.

Rapael viendo un partido de fútbol vibrante en una LG QNED TV

Los pequeños detalles que me mantuvieron en el sofá

Varias funciones pequeñas agregaron comodidad y mejoraron la experiencia. Multi View me permitió mostrar estadísticas de los jugadores junto con la transmisión en vivo, eliminando la necesidad de una segunda pantalla. Los comandos de voz mediante el Magic Remote hicieron que fuera fácil cambiar de canal o ajustar la configuración sin interrumpir el ritmo del partido.

Además, las apps de streaming integradas me permitieron cambiar entre deportes en vivo y contenido on demand sin tener que cambiar de entrada. Puede que estas funciones no sean las más llamativas, pero contribuyen a una experiencia de visualización más fluida y disfrutable.

Funciones adicionales que, de froma discreta, hacen que toda la experiencia sea más fluida y agradable.

*Duplica la pantalla de tu dispositivo mediante Google Cast y AirPlay, y divide la pantalla en dos visualizaciones independientes para un entretenimiento multipantalla sin interrupciones. La configuración de imagen y audio es idéntica en ambas pantallas.
*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.
*AI Magic Remote:
- El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.
- Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
- El reconocimiento de voz basado en IA solo está disponible en países donde el procesamiento de lenguaje natural (NLP) es compatible con el idioma correspondiente.
*Streaming / webOS 25: El contenido y las apps disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.

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Tiempo completo -
El veredicto honesto

Multitudes nítidas de fútbol dentro de la pantalla de una LG QNED TV

Desempeño equilibrado, sonido inmersivo y configuración sencilla: esta combinación cumple.

Rapael finalizando una reseña

Después de varios partidos con este sistema, mi conclusión es clara: la LG QNED TV y la Soundbar ofrecen una experiencia completa y bien integrada.

La calidad de imagen es consistente y cómoda para la vista, incluso durante sesiones largas. El sistema de sonido agrega profundidad e inmersión, haciendo que el partido se sienta más envolvente. El proceso de configuración fue eficiente y las funciones adicionales mejoraron la comodidad sin complicar la experiencia.

Aunque ningún sistema es perfecto, esta combinación logra un equilibrio que la convierte en una opción sólida para quienes buscan mejorar su sistema de visualización en casa.

Esto fue Geek Antenado.

Rapael emocionado mientras desempaca una nueva barra de sonido LG con la caja de una LG QNED TV al fondo
Rapael usando una cámara en un trípode para fotografiar un partido de fútbol que se muestra en la pantalla de la TV
Primer plano de una barra de sonido LG que muestra los logotipos de dts, Dolby Audio, Bluetooth y HDMI
apael editando un video en una computadora portátil

Prepara tu casa para vivir cada momento del partido

Preguntas frecuentes

Q.

QNED no es OLED: ¿supone realmente una diferencia para el fútbol?

R.

Más de lo que esperaba, honestamente. Los colores se veían vivos sin parecer falsos, y el movimiento rápido se mantuvo nítido, sin barridos cuando los jugadores corrían. OLED tiene negros más profundos y mejores ángulos de visión, claro. Pero para fútbol en vivo, donde necesitas colores brillantes y precisos, además de un movimiento limpio, QNED se defiende muy bien y ofrece un desempeño sólido para deportes en vivo.

Q.

La soundbar — ¿viene con un lío de cables? 

R.

El subwoofer es completamente inalámbrico, así que ahí no hay cables. Entre la TV y la soundbar solo hay un cable HDMI. En la práctica: un cable de corriente para la TV, uno para la soundbar y esa única conexión HDMI. El subwoofer va donde tú quieras.

Q.

75 pulgadas en una sala de departamento normal — ¿sí cabe? 

R.

Mejor de lo que esperarías. La distancia de visualización recomendada para 4K coincide con la distancia a la que la mayoría de las personas ya se sienta desde el sofá. Los biseles delgados hacen que se sienta más pequeña en la sala de lo que sugiere la ficha técnica.

Q.

¿Algún truco específico para fútbol además del modo de imagen Deportes? 

R.

Honestamente, mi truco favorito es el que no tienes que tocar. Pones un partido y la TV ajusta discretamente el color, el contraste y la nitidez según lo que aparece en pantalla. Lo configuras una vez, te olvidas y ves fútbol. Eso es todo.

Q.

¿Están disponibles los principales servicios de streaming?

R.

Los principales servicios de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney+ y Max, están disponibles en Perú. Google Cast viene integrado, así que transmitir contenido desde tu teléfono es sencillo. La disponibilidad de apps puede variar según el país y el modelo, por lo que vale la pena revisarlo localmente.

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