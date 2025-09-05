Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
AI Magic Remote para televisores LG serie 2025.

Características

Galería

Especificaciones

Comentarios

Dónde comprar

Soporte

AI Magic Remote para televisores LG serie 2025.

AI Magic Remote para televisores LG serie 2025.

AKB76046605
  • 15 degree side view
  • front view
  • side view
  • rear view
15 degree side view
front view
side view
rear view

Características principales

  • Control remoto original para televisores LG.
  • AI Magic Remote
  • Reconocimiento de voz inteligente.
  • Control intuitivo con puntero tipo mouse y rueda de desplazamiento.
  • Control remoto con tecnología Bluetooth.
  • Botón para comandos de voz.
Más

AI Magic Remote de LG hace posible una experiencia de IA completa.

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote, sin necesidad de dispositivos adicionales. Gracias a su sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, solo apunta y haz clic como si fuera un mouse, o simplemente usa comandos de voz



 

Cómo vincular el AI Magic Remote

Para usar el AI Magic Remote, primero debes emparejarlo con tu TV.

1. Coloca las baterías en el AI Magic Remote y enciende el televisor.

2. Apunta el AI Magic Remote hacia el televisor y presiona la rueda (OK) en el control.

 

Si el televisor no logra registrar el AI Magic Remote, intenta nuevamente después de apagar y encender el televisor.

Cómo vincular el AI Magic Remote

Cómo cancelar el registro del control remoto mágico

Para desvincular el AI Magic Remote de tu TV, presiona simultáneamente los botones (Back) y (Home) durante cinco segundos.




 

Cómo vincular el AI Magic Remote

*Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y demás características del producto pueden cambiar sin previo aviso para su mejora.

*Todas las imágenes del producto son recortes fotográficos y pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones del equipo.

*El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

 

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

akb76046605

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso neto (g)

    76

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    41 x 174 x 15

GENERAL

  • Categoría

    Control remoto mágico

  • Color

    Black

  • Código de repuesto

    AKB76046605

Qué opina la gente

Encontrar localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

Registrarse Únete a nosotros

Hasta 12 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda