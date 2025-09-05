We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
AI Magic Remote para televisores LG serie 2025.
AI Magic Remote de LG hace posible una experiencia de IA completa.
Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote, sin necesidad de dispositivos adicionales. Gracias a su sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, solo apunta y haz clic como si fuera un mouse, o simplemente usa comandos de voz
Cómo vincular el AI Magic Remote
Para usar el AI Magic Remote, primero debes emparejarlo con tu TV.
1. Coloca las baterías en el AI Magic Remote y enciende el televisor.
2. Apunta el AI Magic Remote hacia el televisor y presiona la rueda (OK) en el control.
Si el televisor no logra registrar el AI Magic Remote, intenta nuevamente después de apagar y encender el televisor.
Cómo cancelar el registro del control remoto mágico
Para desvincular el AI Magic Remote de tu TV, presiona simultáneamente los botones (Back) y (Home) durante cinco segundos.
*Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y demás características del producto pueden cambiar sin previo aviso para su mejora.
*Todas las imágenes del producto son recortes fotográficos y pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones del equipo.
*El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Peso neto (g)
76
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
41 x 174 x 15
GENERAL
Categoría
Control remoto mágico
Color
Black
Código de repuesto
AKB76046605
