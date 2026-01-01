Manguera de desagüe de la lavadora LG de carga frontal (1.5 m)

'- La manguera de desagüe no debe colocarse a más de 100 cm sobre el nivel del piso.

- Asegurar correctamente la manguera de desagüe protegerá el piso de daños por fugas de agua.

- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la introduzcas de nuevo a la fuerza en el electrodoméstico. Esto causará ruidos anormales.

- Al instalar la manguera de desagüe en un fregadero, asegúrala firmemente con una cuerda.

- Asegurar correctamente la manguera de desagüe protegerá el piso de daños por fugas de agua.