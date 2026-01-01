We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigeradores
¿Cómo ajustar la temperatura en el refrigerador?
Mantener tus alimentos frescos y tus facturas de energía bajas va más allá de elegir el refrigerador adecuado. Una de las medidas más importantes que puedes tomar es ajustar la temperatura correctamente. Cuando tu refrigerador está configurado a la temperatura ideal, tus lácteos, carnes y verduras se mantienen frescos por más tiempo y minimizas el desperdicio de alimentos. Además, al evitar el sobre enfriamiento innecesario, ahorras energía, lo cual beneficia a tu bolsillo y al planeta. En esta guía, te explicaremos cómo ajustar la temperatura de tu refrigerador LG, compartiremos las mejores configuraciones de temperatura tanto para el refrigerador como para el congelador, y te ofreceremos consejos prácticos para ayudarte a mantener un rendimiento óptimo en tu cocina.
¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi refrigerador?
Ajustar la temperatura de su refrigerador LG es rápido y sencillo, pero requiere un poco de conocimiento para asegurarse de aprovechar al máximo su electrodoméstico.
La mayoría de los refrigeradores LG, ya sean top freezer, bottom freezer o french door, están equipados con un panel de control digital fácil de usar. Aquí tienes una guía paso a paso para ajustar la temperatura:
1. Ubica el panel de control
En la mayoría de los modelos LG, los controles de temperatura se encuentran dentro del refrigerador, en la pared derecha o sobre el estante superior. En los modelos más nuevos, los controles pueden estar en la puerta frontal para facilitar el acceso.
2. Verifica la temperatura actual
La pantalla mostrará la temperatura actual del refrigerador y el congelador. Es recomendable tener un termómetro en el interior para verificar la precisión, especialmente si sospechas que las temperaturas no son las correctas.
3. Ajusta la configuración
Usa las flechas arriba y abajo o los botones "Fridge" y "Freezer" para configurar la temperatura deseada. Cada pulsación suele cambiar la configuración un grado. Por ejemplo, para configurar el refrigerador a 3 °C, pulsa el botón "Fridge" hasta que la pantalla muestre 3 °C.
4. Espera a que la temperatura se estabilice
Los cambios en la configuración no surtirán efecto inmediatamente. Puede tardar varias horas, o incluso un día entero, en estabilizarse en la nueva configuración.
En los refrigeradores LG compatibles con SmartThinQ o la app LG ThinQ, puedes ajustar la temperatura a distancia desde tu smartphone. Simplemente abre la app, selecciona tu electrodoméstico y configura la temperatura deseada con unos pocos toques. Es una forma cómoda de hacer cambios sin abrir la puerta.
Consulte siempre el manual del usuario para obtener instrucciones específicas, ya que la disposición de los botones y las pantallas digitales pueden variar entre los modelos.
¿Cuál es la temperatura ideal para el refrigerador y el congelador?
Ajustar la temperatura óptima del refrigerador y el congelador es esencial para conservar la frescura de los alimentos, evitar que se echen a perder y garantizar su larga duración. Los distintos tipos de alimentos, como los lácteos, las carnes y las verduras, requieren condiciones de almacenamiento específicas para mantener su calidad.
Factores que pueden afectar a la temperatura interna
Incluso si configura su refrigerador LG a la temperatura óptima, varios factores pueden causar fluctuaciones en su interior, lo que resulta en un mayor consumo de energía y facturas de electricidad más altas. Comprender estos factores le ayudará a mantener su refrigerador funcionando eficientemente.
· Frecuencia de apertura de puertas
Cada vez que abre su refrigerador o congelador, entra aire caliente y el electrodoméstico debe trabajar más para restablecer la temperatura programada. Abrir la puerta con frecuencia o dejarla abierta durante períodos prolongados hace que el compresor funcione con más frecuencia, lo que resulta en un consumo de energía significativamente mayor
· Organización de la comida
Sobrecargar el refrigerador puede bloquear las rejillas de ventilación y restringir la circulación del aire frío. Cuando el aire no circula libremente, algunas zonas pueden calentarse demasiado, lo que provoca un enfriamiento desigual y un mayor consumo de electricidad, ya que el refrigerador trabaja horas extra.
· Estado de los sellos de la puerta
Las juntas o sellos de goma que rodean las puertas del refrigerador y el congelador están diseñados para retener el aire frío en el interior. Si estos sellos están sucios, agrietados o dañados, el aire frío puede escapar, lo que reduce la eficiencia del electrodoméstico y provoca que el compresor funcione con más frecuencia.
· Temperatura Inadecuada
Ajustar la temperatura del refrigerador o congelador a una temperatura inferior a la necesaria no prolonga la vida útil de los alimentos. Al contrario, obliga al motor del compresor a funcionar con más frecuencia, lo que aumenta el consumo de energía sin mejorar la conservación de los alimentos. Esto no solo aumenta las facturas, sino que también acorta la vida útil del electrodoméstico.
· Ubicación del Refrigerador
La ubicación del refrigerador es importante. Si está cerca de una fuente de calor, como un horno, un radiador o bajo la luz solar directa, el calor externo puede elevar la temperatura interna. El electrodoméstico lo compensa utilizando más energía para mantener el ambiente fresco en el interior.
· Introducción de alimentos calientes
Colocar alimentos calientes, o incluso tibios, directamente en el refrigerador o el congelador hace que la temperatura interna aumente rápidamente. El refrigerador trabaja más para enfriar tanto el alimento nuevo como el aire circundante, consumiendo más energía en el proceso.
Consejos para ahorrar energía ajustando la temperatura del refrigerador
Mantener el refrigerador y el congelador a la temperatura adecuada es una de las maneras más sencillas y efectivas de ahorrar energía en el hogar. Aquí tienes algunos consejos prácticos para ayudarte a mantener la temperatura ideal y conservar tus alimentos frescos por más tiempo.
✓ Maintain the Ideal Temperature
Menos temperatura no siempre es mejor. Configurar su refrigerador o congelador por debajo del rango recomendado no ofrece beneficios adicionales para la seguridad alimentaria ni la durabilidad. Al contrario, solo aumenta su consumo de energía. Mantenga la configuración óptima para ahorrar energía y evitar el desgaste innecesario de su electrodoméstico.
✓ Do Not Set the Temperature Too Low
Stick to the optimal settings to save energy and prevent unnecessary wear on your appliance.
✓ Don’t Overload the Refrigerator
Para que el aire frío circule eficazmente, debe haber espacio entre los artículos. Evite sobrecargar los estantes o amontonar demasiados alimentos. Esto no solo ayuda a enfriar, sino que también facilita encontrar lo que necesita, reduciendo el tiempo que la puerta permanece abierta.
✓ Defrost the Freezer Regularly
Si su congelador no es antiescarcha, acostúmbrese a descongelarlo regularmente. Una capa gruesa de hielo reduce la eficiencia y obliga al electrodoméstico a consumir más energía para mantener el frío. Cuando la acumulación de hielo alcance unos 6 mm (¼ de pulgada), es hora de descongelarlo.
✓ Check the Door Seals
Inspeccione las juntas de la puerta regularmente para detectar grietas, desgarros o residuos. Límpielas con agua y jabón suave y reemplácelas si están dañadas. Unas puertas bien selladas mantienen el aire frío dentro y el aire caliente fuera, maximizando la eficiencia de su refrigerador.
✓ No introduzca alimentos calientes
Deje que las sobras calientes o las comidas cocinadas se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlas en el refrigerador o el congelador. Esto reduce la carga de trabajo del electrodoméstico y ayuda a mantener una temperatura interna estable.
✓ Mantenga la puerta cerrada
Solo abre la puerta del refrigerador o del congelador cuando sea necesario y ciérrala lo antes posible. Intenta decidir lo que necesitas antes de abrir la puerta y evita quedarte con la puerta abierta mientras decides.
✓ Coloca el refrigerador en un lugar adecuado
Coloca tu refrigerador alejado de fuentes de calor como hornos, radiadores y luz solar directa. Si es posible, es recomendable mantenerlo en un área fresca y sombreada de tu cocina para ayudarlo a mantener la temperatura establecida de manera más eficiente.
Conclusión
Ajustar la temperatura correcta de su refrigerador y congelador no se trata solo de garantizar la seguridad alimentaria, sino también de maximizar la frescura, minimizar el desperdicio y ahorrar energía a diario. Siguiendo estos consejos y manteniendo su refrigerador LG en la configuración óptima, podrá disfrutar de comidas deliciosas y saludables, a la vez que mantiene sus facturas de energía bajo control. Recuerde que unos pequeños ajustes en su rutina diaria marcan una gran diferencia para su familia, su presupuesto y el medio ambiente.
Para obtener más consejos útiles o conocer los refrigeradores LG más recientes con control de temperatura avanzado, visite nuestro sitio web o contacte con el servicio de atención al cliente de LG. ¡Disfrute de alimentos más frescos y un hogar más ecológico desde hoy!
Preguntas frecuentes
Q.
¿Cuánto tiempo tarda la temperatura en ajustarse después de cambiar la configuración?
A.
Pueden pasar varias horas, o hasta 24 horas, para que su refrigerador o congelador se estabilice a una nueva temperatura. Evite realizar ajustes frecuentes, ya que esto puede confundir al termostato y provocar un enfriamiento desigual.
Q.
¿Cómo sé si mi refrigerador está demasiado caliente o demasiado frío?
A.
Use un termómetro para refrigerador para verificar la temperatura real. Si los alimentos se echan a perder rápidamente o se congelan inesperadamente, es posible que la temperatura no sea la adecuada. Ajústela según sea necesario y vuelva a verificar después de unas horas.
Q.
¿Qué debo hacer si la temperatura no se mantiene constante?
A.
Revise las juntas de la puerta, asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas y evite sobrecargar el refrigerador. Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente de LG para obtener ayuda.
Q.
¿Puedo ajustar la temperatura de mi refrigerador LG a distancia?
A.
Sí, muchos refrigeradores LG con tecnología ThinQ permiten ajustar la temperatura a distancia con tu smartphone. Consulta el manual de tu modelo para conocer la compatibilidad e instrucciones.