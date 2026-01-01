Paso 1: Vacíe el contenido del refrigerador

Empieza por apagar el refrigerador. Retira todos los alimentos y, si es necesario, guarda los perecederos en una hielera. Este es un buen momento para revisar las fechas de caducidad y desechar todo lo que ya no esté fresco.

Paso 2: Limpiar las migas

Utilice un paño de microfibra húmedo para eliminar con cuidado las migas, los derrames y cualquier residuo suelto de los estantes y cajones. Esto evita rayones y facilita una limpieza más profunda.

Paso 3: Retire todas las piezas desmontables del refrigerador

Retire con cuidado todos los estantes, cajones y compartimentos extraíbles de la puerta. Esto le permitirá limpiarlos más a fondo y acceder a todos los rincones del refrigerador.

Paso 4: Lavar los estantes del refrigerador

Si es posible, lave los estantes y los contenedores en el fregadero con jabón lavavajillas suave, agua tibia y una esponja suave. Para los estantes fijos, rocíe con una solución limpiadora suave y límpielos. Evite usar agua caliente en los estantes de vidrio recién sacados del refrigerador, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden agrietarlos.