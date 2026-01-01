We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigeradores
¿Puedo poner el refrigerador al lado de la estufa de gas?
Al planificar la distribución de la cocina, especialmente en hogares mexicanos donde el espacio puede ser limitado, surge una pregunta frecuente: ¿Se puede colocar el refrigerador junto a la estufa de gas? Si bien puede parecer conveniente alinear el refrigerador, la estufa de gas y el horno, la respuesta es simple: no es recomendable. Colocar el refrigerador junto a una fuente de calor, como una estufa de gas o incluso estufas y hornos eléctricos, puede afectar negativamente su rendimiento, durabilidad y eficiencia energética. En esta guía, explicaremos por qué es crucial mantener cierta distancia entre estos electrodomésticos y ofreceremos soluciones prácticas para cocinas pequeñas.
Razones por las que no lo recomendamos
Existen varias razones técnicas y prácticas por las que colocar el refrigerador junto a una estufa de gas no es recomendable. El principal problema radica en la transferencia de calor. Los refrigeradores están diseñados para mantener el frío, mientras que las estufas y los hornos generan calor. Cuando estos dos electrodomésticos están demasiado cerca, se crea un conflicto que puede perjudicar el rendimiento del refrigerador y aumentar la factura de la luz.
A continuación se enumeran algunos de los principales impactos negativos:
El compresor se acelera
El compresor es el corazón de tu refrigerador: es lo que mantiene todo frío en su interior. Al colocar el refrigerador cerca de una fuente de calor, como una cocina de gas o un horno, la temperatura exterior alrededor del refrigerador aumenta. Como resultado, el compresor se acelera, lo que significa que tiene que trabajar más para mantener la temperatura interna. Este exceso de trabajo del compresor no solo sobrecarga los componentes del refrigerador, sino que también aumenta el riesgo de averías.
Consume más electricidad
Un refrigerador que utiliza su compresor con mayor frecuencia y durante periodos más largos consume más electricidad. En Peru, donde los costos de la energía son una preocupación para muchas familias, esto puede traducirse en facturas de servicios públicos considerablemente más altas. El consumo adicional de electricidad no solo es costoso, sino también menos ecológico.
El compresor trabaja más tiempo
El calor de la estufa hace que el compresor del refrigerador funcione más de lo habitual. En lugar de encenderse y apagarse según sea necesario, permanece encendido durante largos periodos, intentando compensar el calor adicional que proviene del lateral. Con el tiempo, esto puede acortar significativamente la vida útil del refrigerador.
Aumenta el desgaste
La carga de trabajo adicional del refrigerador causada por el calor de la estufa aumenta el desgaste general. Esto significa que podría tener que hacer reparaciones con mayor frecuencia y que el electrodoméstico podría no durar tanto como debería. A la larga, esto puede suponer costes adicionales e inconvenientes.
La opción recomendada para el refrigerador y la estufa
Idealmente, el refrigerador debería estar lo más lejos posible de la estufa o el horno. Sin embargo, entendemos que en muchas cocinas mexicanas el espacio es escaso. Aquí tiene algunas opciones y consejos prácticos para ayudarle a optimizar la distribución de su cocina y minimizar los efectos negativos de la proximidad.
Pegar material aislante en el refrigerador
Una forma eficaz de proteger su refrigerador del calor es aplicar aislamiento a la pared que da a la estufa. Materiales aislantes especializados, como Fomisol o Izolon PES, están diseñados para reducir la transferencia de calor. Estos materiales son fáciles de encontrar en ferreterías y se pueden cortar a medida para un ajuste personalizado. Al pegar aislamiento al lado de su refrigerador que da a la estufa, crea una barrera que mantiene el calor afuera y el frío adentro, lo que ayuda a que su electrodoméstico funcione de manera más eficiente.
Simplemente corte el aislamiento a la altura y el ancho del panel lateral de su refrigerador y péguelo firmemente. Esto no solo protege el electrodoméstico, sino que también ayuda a reducir el consumo eléctrico al mantener estable la temperatura interna.
Utilizar una campana potente
Otra forma de minimizar el impacto del calor en su refrigerador es instalar una campana extractora potente sobre su estufa de gas o eléctrica. Una buena campana extraerá el aire caliente, el vapor y los olores de la cocina, dirigiéndolos al exterior o a través de un filtro. Esto reduce la temperatura general alrededor de la estufa y evita que el calor se acumule cerca del refrigerador.
Una campana potente no sólo protegerá su refrigerador, sino que también hará que su cocina sea más cómoda y mantendrá el aire más limpio, especialmente durante los calurosos veranos mexicanos.
Inserte el refrigerador en la caja
Si la distribución de su cocina lo permite, considere construir un marco o gabinete para su refrigerador. Este actúa como una barrera física, absorbiendo y desviando el calor del refrigerador. El gabinete también ayuda a proteger el electrodoméstico del polvo y otros residuos de la cocina, que pueden obstruir las rejillas de ventilación y afectar su rendimiento.
Al construir un marco de caja, utilice materiales con propiedades aislantes; el contrachapado revestido con Fomisol o Izolon PES funciona bien. Asegúrese de que haya ventilación adecuada en la parte trasera y superior del refrigerador para permitir una buena circulación del aire.
Coloque una mampara o pantalla entre el refrigerador y la estufa
Una opción sencilla y económica es instalar una mampara o pantalla entre el refrigerador y la estufa. Puede ser una lámina de metal, vidrio o incluso un panel de plástico resistente al calor. La mampara actúa como escudo térmico, bloqueando la exposición directa a los quemadores o al horno de la estufa.
Asegúrese de que el separador tenga la altura suficiente para cubrir la altura de ambos electrodomésticos y esté bien instalado para que no se mueva ni se caiga. Este pequeño ajuste puede reducir considerablemente la cantidad de calor que llega a su refrigerador, prolongando su vida útil y mejorando su eficiencia.
Reemplace los electrodomésticos de tamaño completo con versiones más pequeñas
Si su cocina es especialmente pequeña, considere cambiar los electrodomésticos de tamaño estándar por versiones más pequeñas. Por ejemplo, un refrigerador compacto o un microondas más pequeño pueden liberar espacio valioso, permitiendo una distancia más segura entre el refrigerador y la estufa.
Muchos refrigeradores compactos modernos ofrecen las mismas características que los modelos más grandes, como el funcionamiento sin escarcha y la eficiencia energética. Al elegir electrodomésticos más pequeños, puede mantener una distribución práctica y elegante en su cocina sin sacrificar la funcionalidad.
Instalar un refrigerador estrecho
Otra solución inteligente es instalar un refrigerador estrecho, idealmente con un ancho máximo de 55 cm. Estos modelos delgados son perfectos para cocinas pequeñas y caben en espacios reducidos sin sacrificar capacidad ni rendimiento. Al elegir un refrigerador estrecho, se puede mantener al menos la distancia mínima recomendada de la estufa, lo que ayuda a proteger ambos electrodomésticos.
Los refrigeradores estrechos son cada vez más populares en los hogares mexicanos, gracias a su elegante diseño y al uso eficiente del espacio.
El refrigerador se puede llevar al pasillo o sala de estar
En casos extremos, cuando el espacio en la cocina es demasiado reducido, considere colocar el refrigerador en un pasillo o sala de estar. Aunque esto pueda parecer poco convencional, es una solución común en muchos hogares y departamentos en peru donde el espacio en la cocina es escaso.
Al mover el refrigerador lejos de la estufa, se garantiza una mejor ventilación y una menor exposición al calor. Solo asegúrese de que la nueva ubicación sea fresca, esté bien ventilada y tenga fácil acceso a una toma de corriente.
Conclusión
Aunque puede ser tentador colocar el refrigerador junto a la estufa de gas, el horno o la cocina eléctrica para mayor comodidad, es importante considerar el impacto a largo plazo en el rendimiento, el consumo de energía y la vida útil del electrodoméstico. El calor generado por los electrodomésticos puede forzar el compresor del refrigerador a acelerar y funcionar durante más tiempo, lo que resulta en facturas de electricidad más altas y un mayor desgaste.
Siempre que sea posible, mantenga una distancia mínima de 20 cm entre el refrigerador y cualquier fuente de calor. Si su cocina es pequeña, utilice soluciones prácticas como instalar materiales de aislamiento (Fomisol o Izolon PES), usar una campana extractora potente, construir un armario, añadir un tabique o elegir electrodomésticos compactos. Estas estrategias le ayudarán a crear un espacio de cocina funcional, eficiente y seguro, ideal para usted y su familia.
Si sigue estas pautas, podrá disfrutar de lo mejor de ambos mundos: una cocina elegante que aprovecha el espacio y electrodomésticos de alto rendimiento que resisten el paso del tiempo.