LG xboom Stage 301 by will.i.am | Parlantes Bluetooth | xboom Signature Sound para fiestas
Tech Radar
Mejor Parlante de Fiestas
El sonido exclusivo de los nuevos parlantes de LG es cálido, divertido y expresivo
*Video para fines demostrativos
'will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Stage 301
LG ha elegido a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero icono de la cultura pop.
Todos los “xboom by will.i.am” son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con su experiencia en música y tecnología, will.i.am ha perfeccionado el xboom Stage 301 para ofrecer un sonido potente y audaz que hará que tu fiesta sea única.
Sonido de producto único creado por will.i.am
Experimente la experiencia de sonido del producto, compleja y extraordinaria, creada por will.i.am. Todos los sonidos que acompañan el funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) han sido desarrollados por el artista.
will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.
Potente sonido característico del woofer y los rangos medios, elaborado por expertos de Peerless
Aumente el volumen de su fiesta con un sonido estéreo amplio y graves potentes. El woofer de 6,5" y los altavoces de rango medio de 2,5" fabricados por Peerless, un fabricante danés de unidades de audio de alta gama con un siglo de antigüedad, ofrecen una calidad de sonido excepcional.
*Video para fines demostrativos
Escenario listo en cualquier lugar
El diseño en cuña transforma cualquier espacio en un escenario. Ya sea que lo coloques inclinado o montado sobre un soporte, colócalo de la manera que mejor se adapte a tu espacio.
A la izquierda xboom Stage 301 se encuentra en el suelo frente a la gente bailando. En la parte central, xboom Stage 301 está colocado en su soporte junto a la batería. A la derecha, xboom Stage 301 se encuentra sobre una mesa en una sala de estar.
*El trípode se vende por separado.
Nuevo xboom Stage 301,
lleva el ambiente festivo a todas partes
Una asa práctica diseñada para transportar fácilmente. Lleve su música con la mano a cualquier lugar.
En la parte superior, Will.i.am, con traje negro, sostiene el Xboom Stage 301 sobre su hombro. En el centro, la imagen parcial del Xboom Stage 301, sostenida por una mano, permanece a la izquierda, mientras que el primer plano de su asa permanece a la derecha. En la parte inferior izquierda, Will.i.am, con traje blanco, está de pie junto al Xboom Stage 301 en el suelo. En la parte inferior derecha, Will.i.am sostiene el Xboom Stage 301 con la mano derecha.
Sonido AI
La IA perfecciona el sonido para cada género
Elige manualmente entre los modos de ritmo, melodía o voz según tus preferencias, o deja que la IA establezca el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido para que se adapte al género.
will.i.am, vestido de blanco y con gorra blanca, sostiene el Xboom Stage 301 con ambos brazos en la cara.
Calibración AI
Sonido completo y abundante para cualquier lugar.
No es necesario ajustar el altavoz ni el lugar. La IA calibra el audio según el tamaño y la forma del espacio. Escuche un sonido claro y vibrante de adelante hacia atrás, sin importar cuán grande sea el lugar.
*Video para fines demostrativos
La iluminación con IA se sincroniza con la música
Iluminación diseñada para sincronizarse con tu música. La IA analiza diferentes géneros y ajusta la iluminación para que coincida con tu lista de reproducción. La iluminación de doble barra agrega colores vibrantes a tu fiesta.
*Video para fines demostrativos
Conjuntos de karaoke y mezclas de DJ para mayor emoción
Sube al escenario con versátiles funciones de karaoke y emocionantes sets de mezclas de DJ en la aplicación LG ThinQ. Usa las perillas para controlar fácilmente el volumen del micrófono y del instrumento.
A la izquierda, la vista superior del xboom Stage 301 con sus perillas y botones marcados. A la derecha, dos teléfonos móviles con las pantallas de la aplicación xboom.
Batería reemplazable para una fiesta sin fin
Disfruta de la fiesta todo el día con 12 horas de funcionamiento y una batería de repuesto. Simplemente cambia la batería reemplazable cuando lo necesites para que la diversión dure 24 horas.
*Las baterías adicionales se venden por separado.
*Detalles de la prueba de batería
- Fuente de audio: 12 pistas de prueba de música norteamericana y europea en repetición
- Modo: reproducción por Bluetooth
- Dispositivo de origen: Samsung Galaxy A24, con un volumen del 20 %, Clear Voice EQ activado y sin iluminación
- Tipo de prueba: prueba interna
IPX4 resistente a salpicaduras de agua
Certificación IPX4 para resistir el agua. Es seguro llevarlo a cualquier evento que implique salpicaduras.
La parte trasera del Stage 301 se muestra con la batería abierta. Una batería reemplazable cuelga en el aire junto al xboom Stage 301.
*IPX4 protege contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección durante un mínimo de 10 minutos.
*Solo los modelos Stage301, Bounce y Grab lanzados en 2025 se pueden conectar entre sí.
**La representación es para fines ilustrativos. El tamaño real puede variar.
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
120 W
ALTAVOZ
Unidad de rango medio
2.5" x 2
Unidad Woofer
6.5" x 1
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
MP3
Sí(USB)
SBC
Sí
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Personalizar (App)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
USB
1
Versión Bluetooth
5.3
Entrada Aux (3.5Φ)
Sí
CONVENIENTE
Resistente al agua y a salpicaduras
IPX4
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
385 x 415 x 352 mm
Altavoz
312 x 311 x 282 mm
PESO
Peso bruto
8,2 kg
Peso Neto
6,5 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
AC Adaptor
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
12
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
50 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Conector para adaptador de AC
Sí
