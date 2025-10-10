LG xboom Stage 301 by will.i.am | Parlantes Bluetooth | xboom Signature Sound para fiestas

LG ha elegido a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero icono de la cultura pop.

Todos los “xboom by will.i.am” son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con su experiencia en música y tecnología, will.i.am ha perfeccionado el xboom Stage 301 para ofrecer un sonido potente y audaz que hará que tu fiesta sea única.