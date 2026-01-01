LG xboom Stage501 by will.i.am | Parlante portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master

LG xboom Stage501 by will.i.am | Parlante portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master

STAGE501
Vista frontal de LG xboom Stage501 by will.i.am | Parlante portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master STAGE501
horizontal front view with lighting on
cable port close-up
battery and port close-up
USP card:Turn any song into karaoke with AI
USP card:Versatile placement
USP card:Max 25h Playtime
USP card:xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
Vista frontal de LG xboom Stage501 by will.i.am | Parlante portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master STAGE501
horizontal front view with lighting on
cable port close-up
battery and port close-up
USP card:Turn any song into karaoke with AI
USP card:Versatile placement
USP card:Max 25h Playtime
USP card:xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless

Características principales

  • Sonido Signature xboom by will.i.am
  • AI Karaoke Master
  • Unidad Peerless
  • Hasta 25 h de reproducción
  • AI Sound
  • 4 tipos de montaje
Más
LG xboom Stage 501, parlante portátil para fiestas con iluminación LED integrada y Sonido xboom Signature ajustado por will.i.am.

LG xboom Stage 501, parlante portátil para fiestas con iluminación LED integrada y Sonido xboom Signature ajustado por will.i.am.

Sonido xboom Signature by will.i.am, creado para fiestas.

1) LG xboom Stage 501, potente parlante para fiestas con sonido Signature ajustado por Peerless e iluminación integrada. 2) LG xboom Stage 501 con controles manuales para convertir cualquier canción en karaoke con IA. 3) LG xboom Stage 501 con 4 modos de montaje versátiles para diferentes configuraciones. 4) LG xboom Stage 501 con hasta 25 horas de batería, de día y de noche.

1) LG xboom Stage 501, potente parlante para fiestas con sonido Signature ajustado por Peerless e iluminación integrada. 2) LG xboom Stage 501 con controles manuales para convertir cualquier canción en karaoke con IA. 3) LG xboom Stage 501 con 4 modos de montaje versátiles para diferentes configuraciones. 4) LG xboom Stage 501 con hasta 25 horas de batería, de día y de noche.

Sonido xboom Signature, perfeccionado por will.i.am.

Basado en su experiencia en música y tecnología, will.i.am refinó profesionalmente el sonido xboom para lograr mayor equilibrio y un tono más cálido. Gracias a una afinación precisa, xboom Stage 501 entrega un sonido potente y audaz con claridad y control, diseñado para elevar cada fiesta y hacer que cada momento se sienta único.

Parlante LG XBOOM Stage 501 iluminado con Will.i.am de pie detrás de el, standing behind it, mostrando el texto "xboom by will.i.am"

Desarrollado con la herencia acústica de Peerless para un sonido potente y balanceado.

El Signature Sound de xboom afinado por will.i.am— es entregado a través de altavoces premium desarrollados con Peerless, un fabricante danés de audio con un siglo de antigüedad conocido por su ingeniería acústica de alta gama. Dos woofers de 5,25 pulgadas proporcionan un impacto controlado en los graves, mientras que dos unidades de rango completo de 2,5 pulgadas mantienen la claridad, trabajando juntas para llenar espacios de tamaño para fiestas con un sonido potente y bien equilibrado.

Video mostrando el xboom Stage 501 de Peerless.

*Esta escena es simulada para fines ilustrativos. 

Convierte cualquier canción en karaoke con IA.

Disfruta karaoke al instante sin necesidad de app. La separación vocal con IA elimina únicamente la voz de cualquier canción en tiempo real, creando una pista instrumental clara. Con AI Key Changer puedes ajustar el tono según tu rango vocal directamente desde el parlante. Solo presiona y canta.

Parlante LG xboom Stage 501 mostrando las funciones de AI Karaoke Master, con controles de AI Key Changer y Voice Remover usados para convertir cualquier canción en karaoke.

*Micrófono no incluido. Se vende por separado.

Pon el ambiente a tu manera, donde sea que vaya la fiesta.

xboom Stage 501 te permite adaptar el momento con cuatro modos de montaje: Horizontal, Inclinado, Vertical y en Poste. Cada modo está diseñado para ofrecer sonido claro y cobertura optimizada. El logo central giratorio se ajusta según la posición para mantener un diseño limpio y alineado sin importar como uses tu Stage. 

1) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición vertical, creando una fiesta a gran escala. 2) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición inclinada, con una persona bailando a su lado para un ambiente de fiesta dinámico 3) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED colocado horizontalmente para una cobertura amplia de sonido y visual 4) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED montado en un poste para efectos de sonido e iluminación elevados

Hasta 25 horas de reproducción, de día y de noche.

Diseñado para sesiones largas de fiesta, xboom Stage 501 mantiene la energía por más tiempo. Su batería reemplazable de 99Wh permite cambios rápidos para extender la diversión.

Parlante bluetooth inhalambrico LG xboom Stage 501, 25h de batería para sesiones de fiesta.

*La duración de hasta 25 horas está basada en pruebas internas (modo Playtime Enhance al 50% de volumen, luces apagadas). El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de uso y configuración. 

Batería reemplazable no incluida. Se vende por separado.

Portabilidad con una sola mano para llevar tu Stage a cualquier lugar.

El asa de fácil agarre permite transportarlo en posición vertical u horizontal. A través de su diseño interno optimizado xboom Stage 501 facilita el movimiento y una instalación rápida donde lo necesites.— haciendo que el sonido a gran escala para fiestas sea más portátil y fácil de llevar a donde quiera que vayas.

Parlante LG xboom Stage 501 que se puede llevar en vertical y horizontal con una sola mano, destacando su portabilidad y facilidad para transportarla sin esfuerzo a donde quiera que vayas

Sonido adaptado a tu espacio con Space Calibration Pro.

La ecualización automática mediante sensor giroscópico ajusta el sonido según el entorno, ya sea en interiores o exteriores, xboom Stage 501 se adapta a su entorno para mantener un sonido claro y vibrante en cada lugar.

*Este contenido incluye material generado por IA.

AI Sound para música y mayor claridad de voz

El algoritmo de IA analiza el contenido en tiempo real y ajusta el ecualizador, reforzando graves en música y mejorando claridad en voces, podcasts o noticias.

LG xboom Stage 501 party speaker showing LED lighting, illustrating AI Sound, automatically adjusting EQ for Bass Boost and clearer voice playback.

*Imagen sumulada para propositos ilustrativos

Iluminación AI que se sincroniza con la música.

La iluminación se adapta a tu playlist. La IA analiza el género y ajusta los efectos de luz. Las barras LED duales añaden colores vibrantes a tu fiesta.

*El video es para fines demostrativos. 

Resistente al agua IPX4.

Llévalo a reuniones al aire libre o cerca del agua con confianza. Diseñado para resistir salpicaduras y exposición ligera. xboom Stage 501 te permite enfocarte en la fiesta - y no en el entorno. 

LG xboom Stage 501 con IPX4, un parlante Bluetooth resistente al agua que te permite disfrutar de la música al aire libre sin preocuparte por el agua

*IPX4 protege contra salpicaduras desde cualquier dirección por mínimo 10 minutos.

*Imagen simulada para fines ilustrativos. 

xboom stage 501 ilustrando la conexión de audio entre múltiples altavoces a través de Party Link con Auracast en casa

xboom stage 501 ilustrando la conexión de audio entre múltiples altavoces a través de Party Link con Auracast en casa

Auracast™ audio broadcasting for multi-speaker connection

Transmisión de audio Auracast™ para conexión con múltiples parlantes.

Con Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a varios parlantes al mismo tiempo, ampliando la cobertura y creando un sonido envolvente para reuniones grupales.

*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú de Botón Inteligente dentro de la aplicación LG ThinQ.

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de Canales

    2.2ch

  • Potencia de salida

    220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

  • SBC

  • MP3

KARAOKE

  • Reverberación

  • Cancelación de voz

  • Cambio de tonalidad

  • Efectos de DJ

MODO DE SONIDO

  • Mejora del tiempo de reproducción

  • Mejora del campo de sonido

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

BATERÍA

  • Tiempo de carga de la batería (Hrs)

    3

  • Duración de la batería (Hrs)

    Max 25h

  • Batería reemplazable

CONECTIVIDAD

  • Entrada Aux (3.5Φ)

  • Entrada de micrófono (6.3Φ)

    Sí (2)

  • USB-A

  • Versión Bluetooth

    5.4

CONVENIENTE

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Altavoz del teléfono

  • Space Calibration Pro

  • Bloqueo de seguridad

  • Party Link (multi modo)

  • Party Link (modo doble)

  • Multipunto

  • Iluminación

  • Emparejamiento rápido de Google

  • Indicador de batería

  • Auracast

  • Gestor de actualizaciones (FOTA)

  • USB Audio (USB-C)

  • Resistente al agua y a salpicaduras

    IPX4

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Altavoz

    298,0 x 593,8 x 293,6 mm

  • Caja de cartón

    655 x 369 x 351 mm

EQ

  • AI Sound

  • Bass Bost

  • Voz Clara

  • EQ personalizado(App)

  • Estándar

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    85 W

  • Modo de espera

    0.3W↓

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • Salida DC (USB tipo C)

ALTAVOZ

  • Unidad de rango medio

    2.5 inch x 2

  • Unidad Woofer

    5.25 inch x 2

PESO

  • Peso bruto

    13,17 kg

  • Peso Neto

    11,7 kg

Sugerencias para ti

