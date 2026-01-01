LG xboom Stage501 by will.i.am | Parlante portátil para fiestas con sonido potente y AI Karaoke Master
Sonido xboom Signature, perfeccionado por will.i.am.
Basado en su experiencia en música y tecnología, will.i.am refinó profesionalmente el sonido xboom para lograr mayor equilibrio y un tono más cálido. Gracias a una afinación precisa, xboom Stage 501 entrega un sonido potente y audaz con claridad y control, diseñado para elevar cada fiesta y hacer que cada momento se sienta único.
Parlante LG XBOOM Stage 501 iluminado con Will.i.am de pie detrás de el, standing behind it, mostrando el texto "xboom by will.i.am"
Desarrollado con la herencia acústica de Peerless para un sonido potente y balanceado.
El Signature Sound de xboom afinado por will.i.am— es entregado a través de altavoces premium desarrollados con Peerless, un fabricante danés de audio con un siglo de antigüedad conocido por su ingeniería acústica de alta gama. Dos woofers de 5,25 pulgadas proporcionan un impacto controlado en los graves, mientras que dos unidades de rango completo de 2,5 pulgadas mantienen la claridad, trabajando juntas para llenar espacios de tamaño para fiestas con un sonido potente y bien equilibrado.
*Esta escena es simulada para fines ilustrativos.
Convierte cualquier canción en karaoke con IA.
Disfruta karaoke al instante sin necesidad de app. La separación vocal con IA elimina únicamente la voz de cualquier canción en tiempo real, creando una pista instrumental clara. Con AI Key Changer puedes ajustar el tono según tu rango vocal directamente desde el parlante. Solo presiona y canta.
Parlante LG xboom Stage 501 mostrando las funciones de AI Karaoke Master, con controles de AI Key Changer y Voice Remover usados para convertir cualquier canción en karaoke.
*Micrófono no incluido. Se vende por separado.
Pon el ambiente a tu manera, donde sea que vaya la fiesta.
xboom Stage 501 te permite adaptar el momento con cuatro modos de montaje: Horizontal, Inclinado, Vertical y en Poste. Cada modo está diseñado para ofrecer sonido claro y cobertura optimizada. El logo central giratorio se ajusta según la posición para mantener un diseño limpio y alineado sin importar como uses tu Stage.
1) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición vertical, creando una fiesta a gran escala. 2) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición inclinada, con una persona bailando a su lado para un ambiente de fiesta dinámico 3) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED colocado horizontalmente para una cobertura amplia de sonido y visual 4) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED montado en un poste para efectos de sonido e iluminación elevados
Hasta 25 horas de reproducción, de día y de noche.
Diseñado para sesiones largas de fiesta, xboom Stage 501 mantiene la energía por más tiempo. Su batería reemplazable de 99Wh permite cambios rápidos para extender la diversión.
Parlante bluetooth inhalambrico LG xboom Stage 501, 25h de batería para sesiones de fiesta.
*La duración de hasta 25 horas está basada en pruebas internas (modo Playtime Enhance al 50% de volumen, luces apagadas). El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de uso y configuración.
Batería reemplazable no incluida. Se vende por separado.
Portabilidad con una sola mano para llevar tu Stage a cualquier lugar.
El asa de fácil agarre permite transportarlo en posición vertical u horizontal. A través de su diseño interno optimizado xboom Stage 501 facilita el movimiento y una instalación rápida donde lo necesites.— haciendo que el sonido a gran escala para fiestas sea más portátil y fácil de llevar a donde quiera que vayas.
Parlante LG xboom Stage 501 que se puede llevar en vertical y horizontal con una sola mano, destacando su portabilidad y facilidad para transportarla sin esfuerzo a donde quiera que vayas
Sonido adaptado a tu espacio con Space Calibration Pro.
La ecualización automática mediante sensor giroscópico ajusta el sonido según el entorno, ya sea en interiores o exteriores, xboom Stage 501 se adapta a su entorno para mantener un sonido claro y vibrante en cada lugar.
*Este contenido incluye material generado por IA.
AI Sound para música y mayor claridad de voz
El algoritmo de IA analiza el contenido en tiempo real y ajusta el ecualizador, reforzando graves en música y mejorando claridad en voces, podcasts o noticias.
LG xboom Stage 501 party speaker showing LED lighting, illustrating AI Sound, automatically adjusting EQ for Bass Boost and clearer voice playback.
*Imagen sumulada para propositos ilustrativos
Iluminación AI que se sincroniza con la música.
La iluminación se adapta a tu playlist. La IA analiza el género y ajusta los efectos de luz. Las barras LED duales añaden colores vibrantes a tu fiesta.
*El video es para fines demostrativos.
Resistente al agua IPX4.
Llévalo a reuniones al aire libre o cerca del agua con confianza. Diseñado para resistir salpicaduras y exposición ligera. xboom Stage 501 te permite enfocarte en la fiesta - y no en el entorno.
LG xboom Stage 501 con IPX4, un parlante Bluetooth resistente al agua que te permite disfrutar de la música al aire libre sin preocuparte por el agua
*IPX4 protege contra salpicaduras desde cualquier dirección por mínimo 10 minutos.
*Imagen simulada para fines ilustrativos.
*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú de Botón Inteligente dentro de la aplicación LG ThinQ.
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.2ch
Potencia de salida
220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
MP3
Sí
KARAOKE
Reverberación
Sí
Cancelación de voz
Sí
Cambio de tonalidad
Sí
Efectos de DJ
Sí
MODO DE SONIDO
Mejora del tiempo de reproducción
Sí
Mejora del campo de sonido
Sí
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
Max 25h
Batería reemplazable
Sí
CONECTIVIDAD
Entrada Aux (3.5Φ)
Sí
Entrada de micrófono (6.3Φ)
Sí (2)
USB-A
Sí
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENTE
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Space Calibration Pro
Sí
Bloqueo de seguridad
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Multipunto
Sí
Iluminación
Sí
Emparejamiento rápido de Google
Sí
Indicador de batería
Sí
Auracast
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
USB Audio (USB-C)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IPX4
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Altavoz
298,0 x 593,8 x 293,6 mm
Caja de cartón
655 x 369 x 351 mm
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Voz Clara
Sí
EQ personalizado(App)
Sí
Estándar
Sí
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
85 W
Modo de espera
0.3W↓
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Salida DC (USB tipo C)
Sí
ALTAVOZ
Unidad de rango medio
2.5 inch x 2
Unidad Woofer
5.25 inch x 2
PESO
Peso bruto
13,17 kg
Peso Neto
11,7 kg
