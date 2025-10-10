LG XBOOM XL7T | Pantalla LED y hasta 20 horas de batería

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
XL7T
Características principales
- Salida de 250W y Woofer de 8 pulgadas: Llena el lugar con un sonido enorme
- Iluminación Pixel Dinámica y de Anillo Multicolor: Ilumina la fiesta
- Mango telescópico y ruedas: Llévalo a todas partes
- 18 horas de duración de la batería: Disfruta de la música en cualquier momento
- Entrada de micrófono y guitarra: Canta junto con la música
- IPX4 - Resiste algunas salpicaduras
*Las imágenes pueden diferir del producto real.
Un Gran Woofer
Entrega bajo fuerte
El LG XBOOM XL7T tiene un woofer gigante de 8 pulgadas. Proporciona un bajo más potente, entregando un sonido profundo y audaz a la multitud.
Optimizador de Bajo Dinámico
Siente ese bajo incluso a bajo volumen.
Escucha el bajo en cualquier momento. El Optimizador de Bajo Dinámico te permite disfrutar de un sonido equilibrado sin distorsionar los bajos.
*El sonido puede variar dependiendo de la fuente de sonido.
Tweeters de 2.5 pulgadas
Sonido nítido y claro
Ya sea dentro o fuera, escucha las notas de alta frecuencia con claridad. Cuenta con dos tweeters de 2.5 pulgadas, ofreciendo un mejor sonido.
Iluminación para fiestas XBOOM
Haz que tu fiesta sea fascinante
Las iluminaciones para fiestas LG XBOOM hacen que la fiesta brille. Puedes crear un show de luces mientras asombras a tu público con texto o animaciones. Las deslumbrantes luces dobles cautivarán a la multitud.
Personaliza la iluminación de tu fiesta
Usa My Pick en la app XBOOM para personalizar la iluminación de tu fiesta. También puedes elegir una animación o escribir un mensaje para que el público doble el ritmo y suba la energía de la fiesta.
Captura de pantalla de la app XBOOM. Puedes personalizar las luces a través de la app.
"Micrófono y guitarra conectados"
Haz tu propio concierto
Con el LG XBOOM XL7T, puedes convertir el evento en un karaoke. Conecta tu micrófono y canta con todo tu corazón. También puedes conectar una guitarra y realizar tu propio concierto acústico.
Personas disfrutan de un concierto acústico con el LG XBOOM XL7T. Debajo, íconos de guitarra, micrófono, USB y Bluetooth.
Estrella del karaoke
Cántalo fuerte y claro
Ajusta el volumen de la música y el micrófono por separado, reduce las voces de la pista con el Cancela Voces, y adapta la música a tu voz con el Cambia de Tonalidad. Luego, cuando estés listo, canta con todo tu corazón.
Personas disfrutan del karaoke en la sala con el XL7T en el suelo, woofer iluminado y la palabra "Karaoke" en el LED.
*Micrófono no incluido.
*El sonido vocal es el volumen del micrófono para tu propia voz.
Llévalo a todas partes, disfrútalo en cualquier momento.
Lleva el LG XBOOM XL7T a donde quieras compartir la música. Está diseñado para resistir el aire libre, así que viaja contigo a todas partes sin preocupaciones.
Agárralo y vamos
"Con su mango y ruedas, llevar el LG XBOOM XL7T se vuelve extremadamente fácil. Además, se inclina hacia atrás, por lo que puedes transportarlo como si fuera una maleta.
Resistente al agua IPX4
El LG XBOOM XL7T cumple con la clasificación de resistencia al agua IPX4; puede resistir salpicaduras de agua.
20 horas de duración de la batería
El LG XBOOM XL7T tiene una batería de larga duración, así que puedes subir el volumen de la música en cualquier momento sin preocuparte.
*La duración de la batería de 20 horas se basa en un uso con volumen al 50% y sin iluminación. La duración de la batería varía según el uso, la configuración y las condiciones ambientales.
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
250 W
EQ
Refuerzo de sonido
Sí
Estándar
Sí
EQ personalizado(App)
Sí
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
CONECTIVIDAD
USB
1
Versión Bluetooth
5.1
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Conector para adaptador de AC
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3.5
Duración de la batería (Hrs)
20
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
65 W
Modo de espera
0.5 W
CONVENIENTE
Multipunto
Sí
Enlace inalámbrico para fiestas (modo doble)
Sí
Enlace inalámbrico para fiestas (modo múltiple)
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IPX4
Indicador de batería
Sí
Bloqueo de seguridad
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Altavoz
310 x 700 x 316 mm
Caja de cartón
812 x 436 x 380 mm
ALTAVOZ
Unidad Woofer
8" x 1
Tamaño de la unidad de agudos
2.5" x 2
Tipo de unidad de tweeter
Cone
PESO
Peso Neto
15,5 kg
Peso bruto
18,5 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
AC Adaptor
Sí
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
