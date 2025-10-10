Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG XBOOM XL9T Parlante Bluetooth Sonido de fiesta de 1000 W

LG XBOOM XL9T Parlante Bluetooth Sonido de fiesta de 1000 W

LG XBOOM XL9T Parlante Bluetooth Sonido de fiesta de 1000 W

XL9T
Características principales

  • Salida de 1000 W y woofers de 8 pulgadas ¡Llena el lugar con un sonido enorme!
  • Pantalla Pixel Art, iluminación multicolor e iluminación X-Flash
  • Mango y ruedas ¡Llévalo a todas partes!
  • Entrada de micrófono y guitarra: ¡Canta la música!
  • IPX4 - Resistente a las salpicaduras
  • Estrella del karaoke: ¡Canta alto y claro!
LG XBOOM XL9T se coloca en la superficie con vista diagonal. La iluminación multicolor se enciende y la pantalla muestra la palabra "XBOOM". Detrás del altavoz, una silueta de gente disfrutando de la fiesta.

LG XBOOM XL9T se coloca en la superficie con vista diagonal. La iluminación multicolor se enciende y la pantalla muestra la palabra "XBOOM". Detrás del altavoz, una silueta de gente disfrutando de la fiesta.


Sounds bold
Play out loud

LG XBOOM XL9T te brindará unos graves estupendos y muchas funciones divertidas. Lo único que tienes que hacer es subir la música a todo volumen.
LG XBOOM XL9T se coloca en el espacio infinito. En la pared se ilustran gráficos sonoros cuadrados. En el centro del altavoz se encuentran unos woofers gigantes de 8 pulgadas ampliados para enfatizar su enorme sonido de 1000W. Las ondas sonoras salen del woofer.
Woofers Gigantes

El dúo ofrece unos graves potentes

LG XBOOM XL9T tiene dos woofers gigantes de 8 pulgadas, diseñados para ofrecer graves superpotentes.
Optimizador dinámico de graves

Siente esos graves incluso a bajo volumen

Escuche el bajo retumbante en cualquier momento. El Dynamic Bass Optimizer le permite disfrutar de un sonido equilibrado sin distorsión de los graves.

*El sonido puede variar según la fuente de sonido.

Tweeters de 3 pulgadas

Sonido más nítido y claro

Ya sea dentro o fuera, escuche las notas de alta frecuencia con claridad. Tiene dos tweeters de 3 pulgadas que ofrecen un mejor sonido.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Vista frontal del altavoz. Hay una cola para informar cada parte de la iluminación. En la parte superior hay una pantalla de pixel art que muestra el personaje de un cactus. En el medio, la iluminación del anillo multicolor degradado rosa y cyon está encendida. Y las iluminaciones X-Flash están repartidas por todo el altavoz.
Iluminaciones para tus fiestas XBOOM

Haz que tu fiesta sea fascinante

Las luces para fiestas LG XBOOM iluminan una fiesta. La iluminación X-flash se extiende por todos los parlantes, para que puedas crear un espectáculo de luces de fiesta mientras sorprendes a tu multitud con texto o animaciones.

Primer plano de la visualización de pixel art. ¡Muestra el baile! Texto. La iluminación del anillo multicolor debajo de color naranja está encendida. Detrás del altavoz, la gente baila en la playa.

Primer plano de la visualización de pixel art. ¡Muestra el baile! Texto. La iluminación del anillo multicolor debajo de color naranja está encendida. Detrás del altavoz, la gente baila en la playa.

Pantalla Pixel Art

Expresa tu entusiasmo
en modo texto

Experimenta la evolución con LG XBOOM XL9T. Dispone de un panel LED para mostrar texto. Escribe tu mensaje a través de la aplicación XBOOM.

*Clasificación IPX4 probada en agua dulce. El altavoz no debe sumergirse en agua. Úselo con precaución cerca de cuerpos de agua, como piscinas o el océano.

El texto se coloca en el área de degradado violeta, debajo hay un área diagonal de color negro. El altavoz se coloca en el medio y muestra una pantalla de pixel art y un anillo de iluminación multicolor.

Pantalla Pixel Art

Pixel Art trae olas de diversión

Pixel Art Display también ofrece ajustes preestablecidos de animación. Puede mostrar patrones coloridos, ecualizador visual o caracteres en el panel LED.
Solo texto
Iluminación de anillo multicolor

Sea más festivo con Ring Lighting

LG XBOOM XL9T presenta un espectáculo de luces impulsado por el ritmo: iluminación de anillo multicolor. La luz baila junto con tu música aportando energía dinámica a la fiesta.

av-xboom-xl7s-desktop-13-ringlightfilm-bg

Personaliza la iluminación de tu fiesta

Usa My Pick en la aplicación XBOOM para personalizar tu propia iluminación de fiesta. También puedes elegir animación o escribir un mensaje para que la multitud aumente la diversión.

Captura de pantalla de la aplicación XBOOM. Puede personalizar las luces a través de la aplicación.

Imágenes ilustradas del LG XBOOM XL9T. Desde arriba, un shillouet de personas, con el mango telescópico y las ruedas, la mujer lleva el altavoz fácilmente. Vista superior del altavoz y mango telescópico. La gente disfruta de una fiesta en la azotea, detrás hay dos LG XBOOM XL9T con gráficos de sonido. Vista posterior del orador y la gente saltando en la playa, primer plano de la rueda.

Mujer cantando
Entrada de micrófono y guitarra

Celebra tu propio concierto

Con LG XBOOM XL9T, puedes convertir el evento en karaoke. Conecta tu micrófono y canta con todo tu corazón. También puedes conectarte a una guitarra y realizar tu propio concierto acústico.

Hay gente disfrutando de un concierto acústico con LG XBOOM XL9T. Debajo de la imagen, se muestran íconos de guitarra, micrófono y bluetooth.

Karaoke Star

Canta fuerte y claro

Ajuste el volumen de la música y el micrófono por separado, reduzca las voces de las pistas con Voice Canceller y sintonice la música según su voz con Key Changer. Luego, cuando estés listo, canta con todo tu corazón.

Hay gente disfrutando del karaoke en el salón.

Sonido DJ

Crea tu propia mezcla de DJ

Haz que la fiesta baile. Aplique efectos de sonido directamente desde la aplicación XBOOM en Android o iOS para acelerar la fiesta.

Una mano sostiene un teléfono inteligente y muestra la aplicación DJ.

Llévalo a todas partes,
Disfruta en cualquier momento

Ve con LG XBOOM XL9T a donde quieras para compartir música. Está diseñado para mantenerse al día al aire libre, por lo que viaja contigo a todas partes sin preocupaciones.

Agarra y muévete

Con un asa y ruedas, transportar LG XBOOM XL9T se volvió extremadamente fácil. También se inclina hacia atrás para que puedas llevarlo como si fuera equipaje.

Resistente al agua IPX4

LG XBOOM XL9T cumple con la clasificación de resistencia al agua IPX4; puede soportar salpicaduras de agua.

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de Canales

    2.2ch (2Way)

  • Potencia de salida

    1,000W

EQ

  • Refuerzo de sonido

  • Estándar

  • EQ personalizado(App)

FORMATO DE AUDIO

  • SBC

  • AAC

CONECTIVIDAD

  • USB

    1

  • Versión Bluetooth

    5.1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • Conector para adaptador de AC

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    150 W

  • Modo de espera

    0.5 W

CONVENIENTE

  • Multipunto

  • Enlace inalámbrico para fiestas (modo doble)

  • Enlace inalámbrico para fiestas (modo múltiple)

  • Gestor de actualizaciones (FOTA)

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Iluminación

  • Resistente al agua y a salpicaduras

    IPX4

  • Bloqueo de seguridad

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Altavoz

    404 x 916 x 428 mm

  • Caja de cartón

    987 x 523 x 479 mm

ALTAVOZ

  • Unidad Woofer

    8" x 2

  • Tamaño de la unidad de agudos

    3" x 2

  • Tipo de unidad de tweeter

    Cone

PESO

  • Peso Neto

    27,5 kg

  • Peso bruto

    32,2 kg

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

  • AC Adaptor

