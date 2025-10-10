We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG XBOOM XL9T Parlante Bluetooth Sonido de fiesta de 1000 W
XL9T
()
Características principales
- Salida de 1000 W y woofers de 8 pulgadas ¡Llena el lugar con un sonido enorme!
- Pantalla Pixel Art, iluminación multicolor e iluminación X-Flash
- Mango y ruedas ¡Llévalo a todas partes!
- Entrada de micrófono y guitarra: ¡Canta la música!
- IPX4 - Resistente a las salpicaduras
- Estrella del karaoke: ¡Canta alto y claro!
Woofers Gigantes
El dúo ofrece unos graves potentes
LG XBOOM XL9T tiene dos woofers gigantes de 8 pulgadas, diseñados para ofrecer graves superpotentes.
Optimizador dinámico de graves
Siente esos graves incluso a bajo volumen
Escuche el bajo retumbante en cualquier momento. El Dynamic Bass Optimizer le permite disfrutar de un sonido equilibrado sin distorsión de los graves.
*El sonido puede variar según la fuente de sonido.
Tweeters de 3 pulgadas
Sonido más nítido y claro
Ya sea dentro o fuera, escuche las notas de alta frecuencia con claridad. Tiene dos tweeters de 3 pulgadas que ofrecen un mejor sonido.
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
Iluminaciones para tus fiestas XBOOM
Haz que tu fiesta sea fascinante
Las luces para fiestas LG XBOOM iluminan una fiesta. La iluminación X-flash se extiende por todos los parlantes, para que puedas crear un espectáculo de luces de fiesta mientras sorprendes a tu multitud con texto o animaciones.
*Clasificación IPX4 probada en agua dulce. El altavoz no debe sumergirse en agua. Úselo con precaución cerca de cuerpos de agua, como piscinas o el océano.
Iluminación de anillo multicolor
Sea más festivo con Ring Lighting
LG XBOOM XL9T presenta un espectáculo de luces impulsado por el ritmo: iluminación de anillo multicolor. La luz baila junto con tu música aportando energía dinámica a la fiesta.
av-xboom-xl7s-desktop-13-ringlightfilm-bg
Personaliza la iluminación de tu fiesta
Usa My Pick en la aplicación XBOOM para personalizar tu propia iluminación de fiesta. También puedes elegir animación o escribir un mensaje para que la multitud aumente la diversión.
Captura de pantalla de la aplicación XBOOM. Puede personalizar las luces a través de la aplicación.
*Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a mejoras del producto.
**Clasificación IPX4 probada en agua dulce. El altavoz no debe sumergirse en agua. Úselo con precaución cerca de cuerpos de agua, como piscinas o el océano.
Entrada de micrófono y guitarra
Celebra tu propio concierto
Con LG XBOOM XL9T, puedes convertir el evento en karaoke. Conecta tu micrófono y canta con todo tu corazón. También puedes conectarte a una guitarra y realizar tu propio concierto acústico.
Hay gente disfrutando de un concierto acústico con LG XBOOM XL9T. Debajo de la imagen, se muestran íconos de guitarra, micrófono y bluetooth.
Karaoke Star
Canta fuerte y claro
Ajuste el volumen de la música y el micrófono por separado, reduzca las voces de las pistas con Voice Canceller y sintonice la música según su voz con Key Changer. Luego, cuando estés listo, canta con todo tu corazón.
Hay gente disfrutando del karaoke en el salón.
*Micrófono no incluido.
*El sonido vocal es el volumen del micrófono para tu propia voz.
*El sonido vocal es el volumen del micrófono para tu propia voz.
Sonido DJ
Crea tu propia mezcla de DJ
Haz que la fiesta baile. Aplique efectos de sonido directamente desde la aplicación XBOOM en Android o iOS para acelerar la fiesta.
Una mano sostiene un teléfono inteligente y muestra la aplicación DJ.
*Las actualizaciones de la aplicación estarán disponibles.
Llévalo a todas partes,
Disfruta en cualquier momento
Ve con LG XBOOM XL9T a donde quieras para compartir música. Está diseñado para mantenerse al día al aire libre, por lo que viaja contigo a todas partes sin preocupaciones.
Agarra y muévete
Con un asa y ruedas, transportar LG XBOOM XL9T se volvió extremadamente fácil. También se inclina hacia atrás para que puedas llevarlo como si fuera equipaje.
*LG XL9T no tiene batería interna y deberá conectarse a un tomacorriente con el cable de alimentación incluido.
Resistente al agua IPX4
LG XBOOM XL9T cumple con la clasificación de resistencia al agua IPX4; puede soportar salpicaduras de agua.
*LG XL9T no tiene batería interna y deberá conectarse a un tomacorriente con el cable de alimentación incluido.
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.2ch (2Way)
Potencia de salida
1,000W
EQ
Refuerzo de sonido
Sí
Estándar
Sí
EQ personalizado(App)
Sí
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
CONECTIVIDAD
USB
1
Versión Bluetooth
5.1
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Conector para adaptador de AC
Sí
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
150 W
Modo de espera
0.5 W
CONVENIENTE
Multipunto
Sí
Enlace inalámbrico para fiestas (modo doble)
Sí
Enlace inalámbrico para fiestas (modo múltiple)
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IPX4
Bloqueo de seguridad
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Altavoz
404 x 916 x 428 mm
Caja de cartón
987 x 523 x 479 mm
ALTAVOZ
Unidad Woofer
8" x 2
Tamaño de la unidad de agudos
3" x 2
Tipo de unidad de tweeter
Cone
PESO
Peso Neto
27,5 kg
Peso bruto
32,2 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
AC Adaptor
Sí
