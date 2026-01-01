We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG xboom Grab by will.i.am | Parlantes Bluetooth | Sonido xboom con la máxima portabilidad
xboom Grab
iF Design Award - Winner
xboom Grab
One Tech - Recommendado
En términos generales, el sonido convence por su potencia y dinamismo…
will.i.am como arquitecto experiencial de LG para xboom Grab
LG encargó a will.i.am redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero ícono de la cultura pop.
Todos los xboom by will.i.am son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am perfeccionó xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.
Sonido de producto único creado por will.i.am
Experimente la extraordinaria experiencia de sonido del producto, creada por will.i.am. Cada sonido que acompaña al funcionamiento del nuevo xboom (encendido/apagado, conexión por Bluetooth y ajuste del volumen) ha sido desarrollado por el artista.
will.i.am está trabajando en el estudio mirando una pantalla colocada debajo de un micrófono.
Sonido dinámico del tweeter de cúpula elaborado por expertos Peerless
Fabricado con un tweeter de cúpula de 16 mm de Peerless, un fabricante danés de unidades de audio de alta gama con un siglo de antigüedad, para una calidad de sonido excepcional. Disfruta de un sonido vibrante y dinámico, perfecto para jugar al aire libre.
*Video para fines demostrativos
Presentamos FYI RAiDiO, una revolucionaria experiencia radiofónica con IA concebida por el arquitecto experimental de LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO ofrece una experiencia más inteligente y envolvente con música y noticias a través de una variedad de personajes de IA y emisoras según tus intereses.
Descubre los personajes de IA: DJ diversos con orígenes culturales y personalidades únicas
Disfruta de la satisfacción de elegir un DJ basado en IA que se adapte a tu estado de ánimo, al momento o al ambiente que te gusta.
Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad únicas, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la diversión de descubrir diferentes matices culturales por medio de su estilo y expresión.
Noticias seleccionadas y música sin interrupciones con un sonido superior
Selecciona una emisora según tus intereses para disfrutar de noticias seleccionadas y música sin límites, todo con una experiencia integrada y fluida.
Escucha con claridad el sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y cada palabra
*La pantalla es una simulación para fines de demostración y puede ser distinta del uso real.
Acceso instantáneo a noticias, música y tu DJ basado en IA
Con un solo toque se abre un mundo de audio. Explora las últimas noticias, descubre las canciones más populares y chatea con tu DJ inteligente con IA. Ya no tendrás que navegar sin fin, solo tendrás lo que deseas
*Para utilizar “Mi botón”, debes tener instaladas las aplicaciones LG ThinQ y FYI en tu teléfono inteligente.
1) Configura Mi botón en la aplicación LG ThinQ.
2) Completa la activación en la aplicación FYI para empezar a utilizar la función.
Sonido AI
La IA perfecciona el sonido para cada género
Elige manualmente entre los modos de ritmo, melodía o voz según tus preferencias, o deja que la IA establezca el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido para que se adapte al género.
will.i.am sostiene xboom Grab en su mano derecha.
Calibración espacial
Sonido calibrado para tu espacio
La calibración espacial ajusta la salida de sonido según el tamaño y la distribución de tu habitación. Al adaptar los niveles de audio al espacio, produce un sonido claro y pleno que resulta equilibrado tanto en entornos grandes como pequeños.
*El video es para fines de demostración
Iluminación AI
Iluminación con IA que se adapta a la música
La IA detecta el género musical y ofrece la iluminación óptima que se sincroniza con el sonido. Elige entre los modos Ambiente, Fiesta y Voz para crear el ambiente perfecto. Consulta la iluminación informativa para conocer el estado del altavoz.
*Video para fines demostrativos
*Los resultados reales o el rendimiento pueden variar según el entorno de uso.
**Detalles de las pruebas militares
- Estándar de prueba: MIL-STD-810H
- Parámetros de prueba: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, agua salada pulverizada, polvo de arena e inundaciones
- Resultado de la certificación: APROBADO
- Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024
*El tiempo de reproducción indicado se basa en pruebas internas al 50 % del volumen, con Bluetooth y el modo de mejora de voz activados, y sin iluminación.
**El tiempo de reproducción real puede variar.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar según el entorno de uso.
**La certificación IP67 ofrece protección total contra el polvo y otras partículas similares, así como contra la inmersión hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos.
Nuevo xboom Grab, póntelo y llévalo con estilo
Diseñado para superar los límites y mejorar la comodidad. Su cuerpo tubular es fácil de agarrar y le da un toque único a tu estilo. Transporta y cuelga tu altavoz fácilmente con su práctica correa.
En la esquina superior izquierda, se ve a alguien sujetando el xboom Grab con su correa en la muñeca. En la esquina superior derecha, se ve a alguien colocando el xboom Grab en el portabotellas de una bicicleta. En la esquina inferior izquierda, will.i.am, con traje blanco, sostiene el xboom Grab con la mano derecha. En la esquina inferior derecha, will.i.am, con traje negro, sostiene el xboom Grab con la mano derecha.
Conecte varios altavoces y amplifique el ambiente con Auracast™
Crea un enlace de fiesta para emparejar dispositivos y compartirlo a través de Auracast™. Accede al instante con solo pulsar un botón dedicado. Sumérgete en un sonido envolvente, amplificado al conectar diferentes altavoces.
Conecte varios altavoces y amplifique el ambiente con Auracast™
*Solo los modelos Grab, Bounce y Stage 301 lanzados en 2025 se pueden conectar entre sí.
**La representación es solo para fines ilustrativos. El tamaño real puede variar.
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
1.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Sí (2)
Tamaño de la unidad de agudos
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
80 x 45 mm
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
EQ
AI Sound
Sí
Bass Bost
Sí
Personalizar (App)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENTE
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (modo doble)
Sí
Party Link (multi modo)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Altavoz
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso Neto
0,7 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
20
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
