LG xboom Mini by will.i.am | Parlante portátil y compacto para llevar a todos lados

*Para usar el 'My Button', tanto la app LG ThinQ como la app FYI deben estar instaladas en tu smartphone.

1) Configura el My Button en la app LG ThinQ.

2) Completa la activación en la app FYI para comenzar a usar la función.

*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú 'Smart Button' de la app ThinQ.