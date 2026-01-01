LG xboom Rock by will.i.am | Parlante Bluetooth con durabilidad extrema para exteriores

*Para usar “My Button”, tanto la app LG ThinQ como la app de FYI deben estar instaladas en tu celular.

1) Configura My Button en la plaicaciòn de LG ThinQ.

2) Completa la activación en la aplicación FYI para empezar a usar esta función.

*Disponible cuando MY button esté configurado en el Menú de “Smart Button” de la aplicación LG ThinQ.