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LG xboom Rock by will.i.am | Parlante Bluetooth con durabilidad extrema para exteriores

LG xboom Rock by will.i.am | Parlante Bluetooth con durabilidad extrema para exteriores

ROCK.CSCALBK
Vista frontal de LG xboom Rock by will.i.am | Parlante Bluetooth con durabilidad extrema para exteriores ROCK.CSCALBK
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Vista frontal de LG xboom Rock by will.i.am | Parlante Bluetooth con durabilidad extrema para exteriores ROCK.CSCALBK
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Características principales

  • Sonido Signature xboom by will.i.am
  • Estándar Militar 810H
  • Correa de multi‑montaje para sujeción segura
  • Hasta 10 h de reproducción
  • AI Sound
  • FYI RAiDiO
Más
LG XBOOM Rock by will.i.am, un parlante portátil Bluetooth diseñado para exteriores, verificado con pruebas de estándar militar y resistencia al polvo.

LG XBOOM Rock by will.i.am, un parlante portátil Bluetooth diseñado para exteriores, verificado con pruebas de estándar militar y resistencia al polvo.

Resistencia con estándar
militar, diseñada para
uso en exteriores

1) Parlante portátil Bluetooth LG XBOOM Rock, con sonido exclusivo afinado por will.i.am, diseñado para ofrecer audio claro y potente en exteriores. 2) LG XBOOM Rock se destaca por su durabilidad comprobada, probado bajo estándares militares para resistir caídas, movimientos y condiciones exteriores. 3) Parlante portátil LG XBOOM Rock colgado en exteriores con su correa all-mount, que permite instalación fácil y ubicación flexible para uso al aire libre. 4) Parlante LG XBOOM Rock muestra recomendaciones de música y noticias mediante IA según tus preferencias de escucha.

1) Parlante portátil Bluetooth LG XBOOM Rock, con sonido exclusivo afinado por will.i.am, diseñado para ofrecer audio claro y potente en exteriores. 2) LG XBOOM Rock se destaca por su durabilidad comprobada, probado bajo estándares militares para resistir caídas, movimientos y condiciones exteriores. 3) Parlante portátil LG XBOOM Rock colgado en exteriores con su correa all-mount, que permite instalación fácil y ubicación flexible para uso al aire libre. 4) Parlante LG XBOOM Rock muestra recomendaciones de música y noticias mediante IA según tus preferencias de escucha.

*Superó 7 pruebas de durabilidad del estándar militar estadounidense MIL-STD 810H realizadas por un laboratorio independiente. Aprobar estas pruebas no implica aptitud para uso militar.

Video de marca LG XBOOM Rock

Durabilidad grado militar, reforzada para uso en exteriores

Tras superar 7 pruebas de durabilidad de grado militar, el parlante resiste golpes, altas temperaturas, lluvia y otras condiciones extremas. Diseñado para entornos exigentes, ofrece un rendimiento confiable en exteriores.

Infografía acerca de la durabilidad de grado militar del parlante LG XBOOM, mostrando protección contra calor, lluvia, caídas y polvo para un uso confiable en exteriores.

*Los resultados o el rendimiento real pueden variar según el entorno de uso.

*Detalles de pruebas militares

- Test Standard: MIL-STD-810H

- Estándar de prueba: MIL-STD-810H

- Parámetros: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, rocío salino, polvo y arena, e inundación.

- Resultado de certificación: APROBADO

Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024

***Aprobar estas pruebas no implica aptitud para uso militar.

Protección IP67 resistente al agua y al polvo

El diseño sellado evita la entrada de polvo y protege contra salpicaduras y exposición breve al agua, ideal para actividades al aire libre como senderismo bajo la lluvia, camping o aventuras cerca del agua.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Hasta 10 h de reproducción para uso exterior todo el día

Ofrece hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga, brindando energía confiable desde el inicio de tu caminata hasta la fogata en la noche.

*Basado en pruebas internas con volumen al 50 %, Bluetooth activado, modo Play Time Enhance activo y luces apagadas. El tiempo real de batería puede variar según conectividad y uso de aplicaciones.

xboom Signature Sound by will.i.am, hecho para exteriores

Afinado por will.i.am, el xboom Signature Sound está diseñado para entornos abiertos, ofreciendo audio claro y potente. Con xboom Rock, vive el sonido característico creado para rendir en condiciones exigentes.

Parlante portátil Bluetooth LG XBOOM Rock con sonido exclusivo de will.i.am, diseñado para escuchar música en exteriores.

Sound Field Enhance para mayor claridad en espacios abiertos

Al controlar la dispersión del sonido en espacios abiertos, voces y música se mantienen claras y definidas durante la escucha al aire libre, incluso en condiciones de viento.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

AI Sound para mayor claridad en música y voz

El algoritmo de IA analiza el audio en tiempo real para ajustar perfiles de ecualización, equilibrar los graves en música y mejorar la claridad en podcasts o noticias.

Parlante portátil Bluetooth LG XBOOM Rock adapta modos de sonido con AI (Refuerzo de sonidos graves, análisis con AI y mejora de voz) para optimizar el balance y la claridad del audio.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Correa all-mount para sujeción segura

El cordón ajustable de alta resistencia se fija firmemente a mochilas, manubrios de bicicleta y otros equipos, manteniendo el parlante estable ante vibraciones y movimiento.

1) Parlante LG XBOOM Rock colgado de forma segura en una bicicleta con la correa all-mount, para escuchar música con estabilidad y manos libres mientras ruedas. 2) Parlante LG XBOOM Rock sujeto a una rama con su correa segura, ideal para disfrutar música en camping o senderismo. 3) Parlante portátil Bluetooth LG XBOOM Rock enganchado a una mochila de senderismo para escuchar música mientras te mueves al aire libre.

*Estas escenas son simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso. 

1) Parlante portátil LG XBOOM Rock sobre piedras húmedas de río, destacando su diseño resistente al agua y su durabilidad para exteriores. 2) Parlante portátil LG XBOOM Rock asegurado sobre una superficie rocosa, resaltando su construcción robusta y su uso en exteriores.

*Estas escenas son simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso. 

Gráfico de titulares de música y noticias seleccionadas por IA con will.i.am, destacando emisoras personalizadas impulsadas por IA generativa.

FYI RAiDiO usa IA generativa para analizar tus preferencias y crear estaciones personalizadas, combinando música continua y noticias en tiempo real sin búsquedas manuales.

Descubre AI Personas: DJs diversos con culturas y personalidades únicas

Disfruta elegir un DJ con IA que combine con tu estado de ánimo o el momento. Cada persona aporta su estilo cultural y personalidad, ofreciendo música, noticias y nuevas perspectivas.

Noticias selccionadas y música sin parar con sonido superior

Selecciona una estaciòn segùn tus intereses para disfrutar noticias y mùsica ilimitada, todo en una experiencia fluida e integrada. Escúchalo claramente con el sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y palabra.

*Esta pantalla es simulada para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso. 

Acceso instantáneo a noticias, música y a tu DJ con IA

Un solo toque abre un mundo de audio. Explora noticias, descubre música y conversa con tu DJ inteligente. Sin búsquedas interminables: solo lo que quieres.

*Para usar “My Button”, tanto la app LG ThinQ como la app de FYI deben estar instaladas en tu celular. 

1) Configura My Button en la plaicaciòn de LG ThinQ.

2) Completa la activación en la aplicación FYI para empezar a usar esta función. 

*Disponible cuando MY button esté configurado en el Menú de “Smart Button” de la aplicación LG ThinQ.

Parlante LG XBOOM Rock ilustrando conexión de audio entre múltiples parlantes mediante Party Link con Auracast en casa.

Transmisión de audio Auracast™ para conexión multi-parlante

Con Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a varios parlantes al mismo tiempo, ampliando la cobertura y creando una zona de escucha unificada para reuniones grupales.

*Esta función está disponible cuando "Party Link" esta configurada en el menú de Smart Button dentro de la aplicación LG ThinQ.

My Button

Acceso con un toque a tu contenido preconfigurado

Configura tus preferencias en la app LG ThinQ y reproduce contenido al instante con un solo botón. Disfruta LG Radio+, contenido de relajación, playlists de Apple Music o tu música local cuando quieras.

La Pantalla de Apple Music app en la izquierda y la pantalla de LG ThinQ app en la derecha, destacando la reproducción con un solo toque usando el botón My Button en el parlante LG xboom Rock.

Audio sin pérdidas mediante conexión USB-C

Conecta xboom Mini a tu laptop o tablet con un cable USB-C para usarlo como parlante con cable. Disfruta audio claro y sin pérdidas para música o llamadas, con configuración plug-and-play.

*Estas escenas son simuladas para fines ilustrativos. La experiencia real puede variar según el entorno de uso. 

Table Caption
Featuresxboom Minixboom Rockxboom Grabxboom Bounce
xboom Mini Negro y xboom Mini Gris
xboom Mini
'xboom Rock Negro and xboom Rock Rojo
xboom Rock
'xboom Grab Negro and xboom Grab Gris
xboom Grab
xboom Bounce
xboom Bounce
Potencia de sonido5W6W30W40W
AI SoundOOOO
EQEstándar / Refuerzo de Graves / Aclarador de Voz / PersonalizadoEstandar / Aumento de graves / Aclarador de voz / PersonalizadoEstandar / Aumento de graves / Aclarador de voz / PersonalizadoEstandar / Aumento de graves / Aclarador de voz / Personalizado
Duración de bateríaMax 10hrsMax 10hrsMax 20hrsMax 30hrs
CorreaOOOO
Dimenciones (Ancho x Alto x Profundo)8.95 x 8.58 x 4.72 cm9.4 x 9.8 x 4.6 cm21.1 x 7.16 x 7.0 cm27.2 x 10.3 x 8.8 cm
Peso220g280g700g1,400g
ColorNegro / GrisNegro / RojoNegro / GrisNegro
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