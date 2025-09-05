We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Parlante Bluetooth LG XBOOM CK43N 300W Altavoz para fiesta
Reproduce tu música sin esfuerzo
Vista frontal del LG XBOOM CK43N. Los dos puertos USB se muestran ampliados. Detrás del producto se ven las siluetas de los asistentes a la fiesta.
Toma el control de tu fiesta
Vista superior del CK43N. Hay gráficos de neón rosa y azul alrededor de las ruecas gemelas. La rueda izquierda te permite buscar música y la rueda derecha controla el volumen.
Enlace inalámbrico para fiestas
Mejora tu fiesta
Conecta dos parlantes para fiestas LG XBOOM para mejorar el sonido de tu fiesta. También puedes mezclar y combinar tu audio en cualquier altavoz compatible.
On the left is a diagonal image of the LG XBOOM CK43N and on the right is a diagonal image of the OK99M. A neon graphic connects the two products, and together they'll produce 2100 watts of sound.
Crea una lista de reproducción con tus amigos
Hay un teléfono inteligente en un LG XBOOM CK43N con otros dos teléfonos inteligentes flotando a su alrededor. Se muestra un logotipo de Bluetooth en entre teléfonos inteligentes.
Sumérgete en el entretenimiento
LG CK43N se coloca en la sala de estar. Encima del altavoz, un televisor LG está colgado en la pared y muestra una escena de película.
Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Sí
Puertos USB
2
Puertos HDMI
0
Entradas auxiliares de 3.5mm
1
Entradas RCA
0
Entrada óptical Digital
0
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Color
NEGRO
Potencia RMS (watts)
300
Canales
2ch
Formatos de Reproducción de Audio
CD, MP3, WMA
Cantidad de parlantes
2
Control remoto
Sí
Garantía
1año
Reproductor de CD
No
Radio FM
Sí
DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO
Principal (Ancho x Alto x Profundidad)
30 x 16.3 x 24.1 cm
Parlante Frontal (Ancho x Alto x Profundidad)
20.1 x 30.6 x 21.6 cm
Peso - Principal (Kg)
2.6
Peso - Parlante Frontal (Kg)
2.4 x 2
DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE
Principal (Ancho x Alto x Profundidad)
81.6 x 36.1 x 24.7 cm
Peso - Principal (Kg)
9.6
