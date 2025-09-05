Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Parlante Bluetooth LG XBOOM CK43N 300W Altavoz para fiesta

Características principales

  • Múltiples entradas
  • Ruedas giratorias
  • Enlace inalámbrico para fiestas
  • Máquina de Jukebox
  • TV Sound Sync
Vista frontal del LG XBOOM CK43N. Detrás de ellos, un gráfico de sonido de neón surge del horizonte.

Vista frontal del LG XBOOM CK43N. Detrás de ellos, un gráfico de sonido de neón surge del horizonte.

LG XBOOM CK43N

¡Anima la fiesta!

Deja que el ritmo te atraviese. El LG XBOOM CK43N está hecho para tus fiestas con sus potentes graves y su versátil conectividad de dispositivos.
Multiple Entradas

Reproduce tu música sin esfuerzo

Su sistema de altavoces admite una entrada auxiliar estéreo, así como dos puertos USB, listos para aceptar reproducir música variada con facilidad.

Vista frontal del LG XBOOM CK43N. Los dos puertos USB se muestran ampliados. Detrás del producto se ven las siluetas de los asistentes a la fiesta.

Ruedas giratorias gemelas

Toma el control de tu fiesta

Controle fácilmente el volumen y la pista con ruedas que giran suavemente en la parte frontal de la unidad principal horizontal.

Vista superior del CK43N. Hay gráficos de neón rosa y azul alrededor de las ruecas gemelas. La rueda izquierda te permite buscar música y la rueda derecha controla el volumen.

Enlace inalámbrico para fiestas

Mejora tu fiesta

Conecta dos parlantes para fiestas LG XBOOM para mejorar el sonido de tu fiesta. También puedes mezclar y combinar tu audio en cualquier altavoz compatible.

On the left is a diagonal image of the LG XBOOM CK43N and on the right is a diagonal image of the OK99M. A neon graphic connects the two products, and together they'll produce 2100 watts of sound.

Multi Jukebox

Crea una lista de reproducción con tus amigos

Puede conectar hasta tres dispositivos a sus altavoces a través de Bluetooth. Crea una lista de reproducción sobre la marcha y contrólala sin interrupciones.

Hay un teléfono inteligente en un LG XBOOM CK43N con otros dos teléfonos inteligentes flotando a su alrededor. Se muestra un logotipo de Bluetooth en entre teléfonos inteligentes.

TV Sound Sync

Sumérgete en el entretenimiento

Disfrute de sus programas de televisión, deportes o películas favoritos con un sonido potente. No se necesitan cables para conectar los parlantes a su televisor LG y ajustar fácilmente el volumen con el control remoto del televisor.

LG CK43N se coloca en la sala de estar. Encima del altavoz, un televisor LG está colgado en la pared y muestra una escena de película.

Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • Bluetooth

  • Puertos USB

    2

  • Puertos HDMI

    0

  • Entradas auxiliares de 3.5mm

    1

  • Entradas RCA

    0

  • Entrada óptical Digital

    0

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Color

    NEGRO

  • Potencia RMS (watts)

    300

  • Canales

    2ch

  • Formatos de Reproducción de Audio

    CD, MP3, WMA

  • Cantidad de parlantes

    2

  • Control remoto

  • Garantía

    1año

  • Reproductor de CD

    No

  • Radio FM

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

  • Principal (Ancho x Alto x Profundidad)

    30 x 16.3 x 24.1 cm

  • Parlante Frontal (Ancho x Alto x Profundidad)

    20.1 x 30.6 x 21.6 cm

  • Peso - Principal (Kg)

    2.6

  • Peso - Parlante Frontal (Kg)

    2.4 x 2

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

  • Principal (Ancho x Alto x Profundidad)

    81.6 x 36.1 x 24.7 cm

  • Peso - Principal (Kg)

    9.6

