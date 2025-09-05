Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Parlante Bluetooth LG XBOOM CL98 3500W Altavoz para fiesta de karaoke

CL98
Características principales

  • 3500 Watts
  • Luces Multi Color
  • Party Accelerator
  • DJ App
  • Karaoke Star
  • Wireless Party Link
Potente sonido de 3,500 watts

Potente sonido de 3,500 watts

LG XBOOM CL98 produce un sonido potente con bajos resonantes. ¡Pon a la multitud a bailar con el ritmo que todos puedes sentir!
Luces Multi Color

Luces Multi Color

Las Luces Multi Color parpadeantes y el X-Flash Pro se sincronizan con la música para agregar emoción y ambiente a las fiestas.

Controla tu equipo con DJ App

Diviértete usando una variedad de efectos de sonido de DJ directamente desde tu Smartphone.

Controla tu equipo con DJ App

Aumenta la fiesta con 4 efectos de sonido, incluidos Flanger, Phaser, Wah y Delay. También usa los modos Club, Drum y User en el DJ Pad.

DJ APP LG XBOOM

Karaoke Star

Karaoke Star

Utiliza el cancelador de voz para reducir las voces en la pista y un cambiador de teclas para sintonizar la música a tu voz. También puedes elegir 18 efectos vocales diferentes para cantar y disfrutar al máximo.

*Esta función puede no aplicarse a algunas pistas.

Duplica tu sonido con Wireless Party Link

Duplica tu sonido con Wireless Party Link (Botón TWIN)

Conecta dos sistemas LG XBOOM CL98 de forma inalámbrica para aumentar la salida a 7,000 watts. Así tu fiesta será de otro nivel.

*Solo es compatible con otros altavoces XBOOM que sean compatibles con Wireless Party Link.

Sumérgete con TV Sound Sync

Sumérgete con TV Sound Sync

Conecta el CL98 a tu TV LG a través de Bluetooth® para experimentar un sonido más impresionante y potente.
Comparte el playlist con Multi Jukebox

Comparte el playlist con Multi Jukebox

Vincula hasta 3 dispositivos con el CL98 a través de Bluetooth®. Controla sin problemas una lista de reproducción con cualquiera de ellos, sin interrupción de la música.

*Las imágenes de los productos son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Te enseñamos a usar tu nuevo producto
Todas las especificaciones

FORMATO DE AUDIO

  • Dolby Digital

    No

  • DTS Digital Surround

    No

CONECTIVIDAD

  • Óptico

    No

  • USB

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    No

Qué opina la gente

