Parlante Bluetooth LG XBOOM CL98 3500W Altavoz para fiesta de karaoke
Controla tu equipo con DJ App
Diviértete usando una variedad de efectos de sonido de DJ directamente desde tu Smartphone.
Controla tu equipo con DJ App
Aumenta la fiesta con 4 efectos de sonido, incluidos Flanger, Phaser, Wah y Delay. También usa los modos Club, Drum y User en el DJ Pad.
DJ APP LG XBOOM
*Esta función puede no aplicarse a algunas pistas.
*Solo es compatible con otros altavoces XBOOM que sean compatibles con Wireless Party Link.
*Las imágenes de los productos son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Todas las especificaciones
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
No
DTS Digital Surround
No
CONECTIVIDAD
Óptico
No
USB
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
No
Qué opina la gente
