We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Parlante Bluetooth LG XBOOM OK99M 2000W Altavoz para DJ
Parlante Bluetooth LG XBOOM OK99M 2000W Altavoz para DJ
Ilumina tu fiesta
Resalte su fiesta con los woofers con iluminación multicolor. Cambian al ritmo y las tiras blancas Dual Sparkle con las luces de las esquinas azules y rojas añaden más diversión.
Toca al ritmo
Libera tus habilidades de DJ con las funciones de Pro DJ. Haz scratch con la rueda de selección, agrega varios efectos de sonido y haz loops con secciones con facilidad.
Primer plano de la cima. Dos gráficos de color azul neón envuelven ambas ruedas de selección. A continuación, se muestra el logotipo de LG y hay dos tiras brillantes.
Acelerador de fiestas
Dale sabor a tu fiesta
Acumule energía a través del Party Accelerator. Desliza el acelerador hacia adelante para escuchar el sonido crecer hasta alcanzar su punto máximo con graves retumbantes con una luz de club.
Entrada USB
Reproduce y mezcla tu música
Reproduzca y mezcle toneladas de música desde una entrada USB dual. Al compartir con DJ, puedes reproducir fácilmente toda tu biblioteca de música y enviar pistas mezcladas a tu teléfono.
Máquina de discos múltiple
Crea una lista de reproducción con tus amigos
Puede conectar hasta tres dispositivos a sus altavoces a través de Bluetooth. Crea una lista de reproducción sobre la marcha y contrólala sin interrupciones.
Hay un teléfono inteligente en un LG XBOOM OK99M con otros dos teléfonos inteligentes flotando a su alrededor. Se muestra un logotipo de Bluetooth en entre teléfonos inteligentes.
*Micrófono no incluido.
Añade más diversión a la melodía
Toma el control de tu voz con 18 efectos vocales diferentes incluso cuando cantas, haciendo que cada fiesta sea más divertida.
Un hombre canta con todo su corazón. A su lado, se muestran seis íconos para ilustrar seis formas diferentes de sintonizar la Voz.
TV Sound Sync
Sumérgete en el entretenimiento
Disfrute de sus programas de televisión, deportes o películas favoritos con un sonido potente. No se necesitan cables para conectar los parlantes a su televisor LG y ajustar fácilmente el volumen con el control remoto del televisor.
El LG XBOOM OK99M se coloca en el salón. En el centro, un televisor LG está colgado en la pared y muestra una escena de película.
También te puede interesar
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2ch
Potencia de salida
2000W
CONECTIVIDAD
Entrada Aux (3.5Φ)
SI
Óptico
SI
USB
Sí
CONVENIENTE
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
SI
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
1 año
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
Manual & Software
Descarga el manual y software más reciente de tu compra LG.
Solución de problemas
Encuentra videos y tutoriales sobre tu producto.
Garantía
Conoce aquí la información sobre la garantía de tu producto LG.
Piezas & Accesorios
Conoce los accesorios que tu producto necesita
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Soporte de producto
Encuentra el manual de tu producto LG, soluciones a todos sus problemas e información de la garantía.
Soporte de pedido
Da seguimiento a tu pedido y conoce las Preguntas Frecuentes.
Solicitud de reparación
Solicita el servicio de reparación desde tu celular o laptop.
Chat en vivo
Consulta a expertos en productos LG en tiempo real. Conoce descuentos, y obtén asistencia en tus compras.
Consulta con el Soporte Técnico LG desde tu celular.
Envíanos un correo electrónico
Envía un correo electrónico al soporte de servicio de LG
Llámanos
Habla directamente con nuestros representantes de soporte.
Producto Recomendado