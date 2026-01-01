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Lavaseca de 15Kg de Lavado y 8Kg de Secado, AI DD, ThinQ y Color Mate
Lavaseca de 15Kg de Lavado y 8Kg de Secado, AI DD, ThinQ y Color Mate
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Características principales
- AIDD: Identifica ciclos óptimos de lavado
- HouseFit: Optimiza espacio y conserva la capacidad
- ThinQ: Controla o monitorea la lavadora a distancia
- Vapor: Reduce hasta un 99.9% de los ácaros del polvo doméstico
- TurboWash 360°: Prendas limpias hasta en 29 minutos
- El color del producto ha sido definido por el fabricante. Tenga en cuenta que la tonalidad puede diferir de la mostrada en la página web debido a factores externos, tales como la iluminación o la resolución de la pantalla. Considere esta posible variación al momento de realizar su compra.
Explora características claves de tu nueva lavadora.
Puerta Flat
Maneja gran capacidad de lavado sin ocupar más espacio.
Deep-learning AI DD™
Optimiza el rendimiento y la limpieza por tipo de prenda y nivel de carga
TurboWash™ 360
Lava rápidamente con un Spray multidireccional que sólo tarda hasta 39 minutos de lavado.
Funcionamiento silencioso
Diseñado para reducir vibraciones y ruidos al usar
Gran capacidad
Mejora tu lavado
La avanzada tecnología de LG permite un diseño compacto,
con un tambor que brinda mayor capacidad sin ocupar más espacio.
*Los resultados pueden variar en función del comprobador.
*Sensor de vibración incluido sólo en el modelo de profundidad 615/565. (excluido el tipo Slim)
*El número del amortiguador de fricción y la balanza de pesas puede variar según el modelo.
*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Deep-learning AI DD™
Deja que AI DD™ elija la forma de lavar.
Disfrute de una lavadora que utiliza la inteligencia
Artificial para seleccionar el ciclo ideal de lavado,
reduciendo los posibles daños en las prendas.
*Pruebas realizadas por Intertek en junio de 2023. Ciclo de AI Wash con AI Clase 1 con 3kg de ropa Mixta comparado con ciclo de Algodón.
*Los resultados pueden variar en función de la ropa y el entorno..
Steam™
Prioriza tu salud y combate a alergias
El ciclo Allergy Care de LG elimina alérgenos, ácaros vivos y bacterias para un lavado sin preocupaciones.
Una mujer y un niño acostados sobre la cama
*El ciclo Allergy Care probado por US Intertek reduce los ácaros del polvo vivos, los alérgenos (ácaros del polvo, gatos, perros, polen), las bacterias y los hongos.
*Los resultados pueden variar en función del entorno.*
Cuidado de mascotas
Reduce el olor y las manchas de las prendas de las mascotas
El ciclo de lavado Cuidado de mascotas de LG proporciona un fuerte lavado, combatiendo a los olores y las manchas de las prendas con un lavado a alta temperatura y un proceso de enjuague en cuatro pasos.
Mujer y perro disfrutando de un momento sobre la cama
*Probado por Intertek en marzo de 2024. Ciclo de cuidado de mascotas con 1,5kg de carga de algodón y elimina el 99% de los olores de mascotas
(Trimetilamina, Isovaleraldehído, Ácido acético, Metil mercaptano).
**Los resultados pueden variar dependiendo del ambiente.
TurboWash™ 360
Ahorra tiempo lavando, hasta en 39 minutos.
TurboWash™ 360 rocía el agua en cuatro direcciones para garantizar una limpieza profunda sin dañar los tejidos.
*Pruebas realizadas por Intertek en mayo de 2023. Ciclo TurboWash39 con 3 kg de carga IEC.
*Los resultados pueden variar en función del entorno.
*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Funcionamiento silencioso
Menos ruido y menos vibración
Disfruta de la tranquilidad al momento de lavar gracias al sensor de vibración.
*El número de amortiguadores de fricción y equilibrios de peso puede variar según el modelo.
*Las imágenes relacionadas solo tienen fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
Sincroniza tu lavadora y tu celular
Conecta tu lavadora a la app LG ThinQ™ para controlar tu lavadora, elegir ciclos e incluso ponerla en marcha mientras estás fuera de casa con solo un botón.
Connect for Easier Control
Utiliza la app LG ThinQ™ para analizar el consumo energético de tu lavadora y comprobar si necesita mantenimiento.
Compatibilidad de asistente de voz
Conecta su lavadora a un dispositivo inteligente para llevar su vida a un nuevo nivel de comodidad. Utiliza una serie de comandos de voz para dar instrucciones a tu lavadora desde cualquier lugar de la casa.
*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales.
*LG SmartThinQ pasa a llamarse LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
*El dispositivo de altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.
*Verifica los términos y condiciones de la garantía en https://www.lg.com/pe/soporte/garantia
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Negro mate
Tipo de puerta
Cubierta de cristal templado en color negro
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
8
Capacidad máxima de lavado (kg)
15
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de retraso
3-19 horas
Tipo de pantalla
Dial + Botones Táctiles Completos & Pantalla LED
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
AI DD
Sí
Tipo
Lavadora-secadora de carga frontal
Señal de fin de ciclo
Sí
Sistema Centum
No
Añadir artículo
Sí
ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
Sí
LoadSense
Sí
Vapor
Sí
Luz en el tambor
No
Steam+
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
TurboWash360˚
Sí
Tambor interior grabado
Sí
Sensor de vibración
Sí
Elevador de tambor
Elevador delgado de acero inoxidable
Entrada de agua (caliente/fría)
Solo frío
Nivel de agua
Auto
PROGRAMAS
Ropa de Cama
No
Algodón
Sí
Cuidado Infantil con Vapor
No
Lavado AI
Sí
Cuidado de Alergias
Sí
Lavado Autmatico
No
Cuidado Ropa de Bebé
Sí
Ropa para bebés
No
Refrescar ropa de cama
Sí
Ropa de cama
Sí
Lavado Con Agua Fría
Sí
Cuidado del Color
Sí
Algodón+
No
Lavado para ropa Oscura
No
Delicado
No
Doble enjuague
Sí
Descarga de Ciclo
Sí
Chaqueta de Plumas
Sí
Solo Camisas
Sí
Sólo secado
Sí
Sintético
No
Eco 40-60
No
Cuidado Suave
No
Higiene
Sí
Intensivo 60
No
Jeans
Sí
Mixtos
No
Un Polo
Sí
Puerta exterior
No
Lavado Ropa de Mascotas
Sí
Rápido 14 (14min)
No
Rápido 30
No
Lavado Rapido
Sí
Lavado+Secado Rápido
Sí
Lavado ligero
Sí
Refrescar
No
Sólo Enjuague
Sí
Enjuague+Centrifugado
Sí
Uniforme escolar
Sí
Lavado Silencioso
Sí
Una Prenda
Sí
Pieles sensibles
No
Mangas y Cuello de Prendas
No
Poca Ropa
Sí
Enjuague inteligente
Sí
Sólo centrifugar
Sí
Ropa de deporte
No
Tratar Manchas
Sí
Refrescar con Vapor
No
Toallas
Sí
Limpieza de Tambor
Sí
TurboWash 39
Sí
TurboWash 49
No
TurboWash 59
No
Lavado + Secado
Sí
Sólo lavado
Sí
Lana (Lavado a Mano/Lana)
Sí
OPCIONES ADICIONALES
Wi-Fi
Sí
Añadir artículo
Sí
Pitido Encendido/Apagado
Sí
Bloqueo para niños
Sí
Fin del retraso
Sí
Nivel de detergente
No
Luz en el tambor
No
Prelavado
Sí
Encendido remoto
Sí
Enjuagar
5 veces
Enjuague+centrifugado
No
Enjuague+
No
Nivel de suavizante
No
Centrifugado
5 niveles
Vapor
No
Temperatura.
Frío/20/30/40/60/95 ℃
Tub Clean
Sí
TurboWash
Sí
Lavar
Sí
Cuidado antiarrugas
No
ColdWash
No
Limpieza de boquilla ezDispense
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Ciclo de descarga
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
Smart Pairing
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
650x950x645
Peso (kg)
77,0
Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)
645
Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)
1 145
OPCIONES/ACCESORIOS
LG TWINWash compatible
No
CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barra
8806096692264
Qué opina la gente
Preguntas frecuentes
Q.
¿Qué es una lavadora de tamaño estándar?
A.
Todas las lavadoras LG tienen una altura y un ancho estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar dependiendo del tamaño / capacidad del tambor.
Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.
Q.
¿Cuál es la mejor capacidad para una lavadora?
A.
LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande de 11-13 kg
para una familia numerosa o si genera cargas de ropa especialmente grandes. Los modelos más grandes también pueden hacer frente a un edredón de hasta tamaño king.
Recuerde que la innovadora tecnología de LG permite que nuestros electrodomésticos ofrezcan una mayor capacidad con el mismo tamaño de lavadora.
Q.
¿Cómo puedo elegir la lavadora con alta eficiencia energética?
A.
Compruebe en la etiqueta energética de su lavadora la clasificación de la A (mejor) a la G (peor). Algunas lavadoras LG tienen clasificación Triple A* en energía,
centrifugado y niveles de ruido. La IA de las lavadoras LG también le permite beneficiarse de los movimientos de lavado más apropiados para su carga de ropa, manteniendo así el gasto de energía al mínimo.
*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Las calificaciones de energía, centrifugado y ruido son según EU 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.
Q.
¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?
A.
En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora.
Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado
durante el lavado en consecuencia. Si vinculas tu lavadora y secadora LG, pueden cooperar para garantizar que se selecciona el ciclo correcto sin que tengas que preocuparte de pulsar el dial.
Q.
¿Cómo Deep-learning AI DD™ beneficia mi lavado?
A.
Las máquinas LG's Deep-learning AI DD™ utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado?
La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos, lo que permite que tus prendas conserven su mejor aspecto durante más tiempo.
Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un aparato más duradero y eficiente energéticamente.
Q.
¿Qué es la función de LG Quick Wash?
A.
La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona ropa limpia hasta en solo 39 minutos, con un ciclo de lavado adaptado a tu ropa. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos
desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua: la combinación proporciona el equilibrio óptimo de potencia de chorro, detergente y movimiento del ciclo, ahorrándote un valioso tiempo sin comprometer la
tiempo sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es el lavado rápido que proporciona un lavado perfecto en un tiempo récord.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com0
Q.
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
A.
Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado
en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad.
¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa luzca mejor durante más tiempo.También puedes acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG
y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés.
Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada se haya completado,
realiza un diagnóstico SmartDiagnosis y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.
* Probado por Intertek en enero de 2023.
Ciclo Al Wash con 3kg de carga comparado con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
* La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.
Q.
Que es función de vapor en lavadora de LG?
A.
La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos.
La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y el polvo.
Q.
¿Cómo funciona auto dosificación?
A.
El sistema de dosificación automática LG ezDispense™ le permite precargar el dosificador de detergente y dejar que su lavadora haga el trabajo.
La tecnología del electrodoméstico detecta el peso de la carga y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente cada vez. Elimina el riesgo de dosificación excesiva,
le ahorra tiempo y prolonga la vida de su ropa. La dosificación correcta de detergente también ayuda a mantener las lavadoras de carga frontal funcionando de forma óptima.
Los compartimentos de detergente y suavizante contienen juntos hasta 35 dosis de poder de limpieza. Sólo tiene que cerrar la puerta y pulsar Start.
Q.
¿Las lavadoras vienen en colores diferentes?
A.
LG ofrece una gama de modernos colores neutros para que pueda encontrar una lavadora que combine con los electrodomésticos que ya tiene o que contraste con estilo.
Elija entre la siguiente selección de colores: Blanco, o Negro mate o brillante.
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