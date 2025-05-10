We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG de 22Kg con AI DD™ (Inteligencia Artificial) TurboWash™, ThinQ™, Color Onyx Black
WT22OBTX
Características principales
- AI DD™ Lavado inteligente según el peso y tipo de tela.
- Perilla + Panel LED táctil + Diseño Fácil Descarga
- TurboWash™: Lavado rápido y poderoso en menos
- ThinQ: Conectividad Wi-Fi
- El color del producto ha sido definido por el fabricante. Tenga en cuenta que la tonalidad puede diferir de la mostrada en la página web debido a factores externos, tales como la iluminación o la resolución de la pantalla. Considere esta posible variación al momento de realizar su compra.
Soluciones inteligentes para el lavado
AI Wash (AI DD™)
Lavado inteligente según el peso y tipo de tela
TurboWash™
Lavado rápido y potente en solo 30 min
Diseño de Fácil Descarga
Acceso cómodo y ergonómico
Una forma fácil de limpiar la tina
Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón
AI Wash
Lavado óptimo mejorado con AI DD™
AI Wash optimiza el movimiento del tambor según el tipo de tejido, cuidando mejor tus prendas y ayudando a ahorrar energía.
*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
6 Motion™
Una forma óptima de lavado con diferentes movimientos
Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.
Movimiento de agitación
Un movimiento de lavado normal.
Movimiento de balanceo
Un movimiento suave para cuidar telas delicadas y reducir daños.
Movimiento giratorio
Desenreda la ropa para una limpieza profunda
Movimiento de frotar
Gira a la izquierda y a la derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor.
Movimiento Potente
Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.
Movimiento de compresión
Giro a alta velocidad para un mejor centrifugado.
TurboWash™
Una limpieza potente y delicada en solo 30 minuto
La tecnología LG TurboWash™ brinda una limpieza potente y delicada, ayudándote a lavar más ropa en menos tiempo.
Cuidado de mascotas PetCare
Lavado eficaz para hogares con mascotas
PetCare ayuda a eliminar el pelo de las mascotas de la ropa y los juguetes, a la vez que mantiene el rendimiento del filtro para un lavado eficiente.
Dispensador Turbo-Jet
Disolución rápida, limpieza profunda, menos residuos
El dispensador Turbo-Jet disuelve rápidamente y por completo el detergente en polvo, mejorando la penetración en las prendas y la eficiencia del lavado sin dejar residuos.
Diseño Fácil Descarga
Acceso cómodo y ergonómico
Su diseño con un frente inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.
ThinQ™
Ahorra tiempo controlando tu lavado desde el celular
Controla tu lavado en cualquier momento, desde cualquier lugar
La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo presionar un botón.
Fácil mantenimiento y monitoreo de tu lavadora
Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora, desde el mantenimiento diario hasta tareas mayores, con la app ThinQ™
Lavado con asistente de voz
Indica a tu asistente de voz lo que quieres y deja que la lavadora haga todo por ti
Motor Inverter Direct Drive™
Duradero, silencioso y con mínima vibración
El motor Inverter Direct Drive™ es confiable, silencioso y cuenta con 10 años de garantía.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Negro Brillante
Tipo de tapa
Cristal templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
22
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de retraso
3-19 horas
Tipo de pantalla
Dial + Botones Táctiles Completos & Pantalla LED
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de figura
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
AI DD
Sí
Tipo
Lavadora de carga superior
Señal de fin de ciclo
Sí
Añadir artículo
No
ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
No
LoadSense
Sí
Vapor
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
No
Tambor interior grabado
Sí
Sensor de vibración
No
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
JetSpray
Sí
Filtro de pelusas
Sí
Golpe + 3
No
Tambor de acero semi-inoxidable
Sí
Caída de agua lateral
No
Motor de Smart Inverter
No
Smart Motion
No
Puerta con cerrado suave
Sí
Filtro de pelusas inoxidable
No
TurboDrum
Sí
TurboWash 3D
Sí
Nivel de agua
Auto/Manual
WaveForce
No
PROGRAMAS
Cuidado de manchas
No
Lavado IA
Sí
Ropa de bebé
No
Cuidado del color
No
Ropa delicada
Sí
Descarga de ciclo
Sí
Drenaje + centrifugado
No
Edredón
Sí
Ahorro ecológico
No
Limpieza extra
No
Normal
Sí
Prelavado + Normal
Sí
Lavado rápido
Sí
Enjuague + centrifugado
Sí
Cuidado para ropa escolar
No
Carga pequeña
No
Enjuague inteligente
No
Ropa deportiva
No
Lavado intenso
No
Toallas
No
Limpieza de tina
No
Lana
No
Anti Alergias
No
OPCIONES ADICIONALES
Wi-Fi
Sí
Secado al aire
No
Reserva de agua
No
Carga máxima
No
Extra enjuague
No
Lavado con agua caliente
Sí
Añadir artículo
No
Bloqueo para niños
Sí
Lavado con agua fría
Sí
Remojar
Sí
Solo centrifugado
No
Cuidado de manchas
No
Prelavado
No
Encendido remoto
Sí
Lavado intenso
No
Enjuagar
5 veces
Enjuague+centrifugado
No
Tiempo de retardo
No
Tambor de secado
No
Centrifugado
5 niveles
Vapor
No
Temperatura.
Caliente/templado/frío
Nivel de agua
10 niveles
Tub Clean
No
Más agua
No
TurboWash
Sí
Lavar
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Ciclo de descarga
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
Smart Pairing
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Altura del producto con la tapa abierta (mm)
1 380
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
651 x 1 060 x 680
Peso (kg)
47,0
CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barra
8806096618776
