Lavadora LG de 22Kg con AI DD™ (Inteligencia Artificial) TurboWash™, ThinQ™, Color Onyx Black

WT22OBTX
Características principales

  • AI DD™ Lavado inteligente según el peso y tipo de tela.
  • Perilla + Panel LED táctil + Diseño Fácil Descarga
  • TurboWash™: Lavado rápido y poderoso en menos
  • ThinQ: Conectividad Wi-Fi
  El color del producto ha sido definido por el fabricante. Tenga en cuenta que la tonalidad puede diferir de la mostrada en la página web debido a factores externos, tales como la iluminación o la resolución de la pantalla. Considere esta posible variación al momento de realizar su compra.
Más
Cintillo-HA-VentaLavadora
Lavadora de carga superior LG gris oscuro en un lavadero luminoso con plantas, cestas de almacenamiento y vista de la ciudad a través de las ventanas

Soluciones inteligentes para el lavado

Reconoce las telas gracias a la IA de LG

AI Wash (AI DD™)

Lavado inteligente según el peso y tipo de tela

Muestra fuertes corrientes de agua para una limpieza profunda

TurboWash™

Lavado rápido y potente en solo 30 min

Mujer cargando y descargando ropa fácilmente en lavadora de carga superior

Diseño de Fácil Descarga

Acceso cómodo y ergonómico

Imagen de agua rodeando una tina limpia

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón

AI Wash

Lavado óptimo mejorado con AI DD™

AI Wash optimiza el movimiento del tambor según el tipo de tejido, cuidando mejor tus prendas y ayudando a ahorrar energía.

El panel de la lavadora se acerca a medida que se selecciona el ciclo de lavado con IA, seguido de una animación de detección de tela

*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

*El sistema de detección de IA solo se activa en el ciclo de lavado con IA cuando la carga es inferior a 5 kg. El lavado con IA solo debe usarse con tejidos similares (no se detectan todos los tejidos) y con el detergente adecuado.

6 Motion™

Una forma óptima de lavado con diferentes movimientos

Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.

  • Movimiento de agitación, hacia arriba y hacia abajo que muestra el movimiento básico de lavado con agitación

    Movimiento de agitación

    Un movimiento de lavado normal.

  • Movimiento de balanceo, se balancean de lado a lado, mostrando un suave movimiento de balanceo.

    Movimiento de balanceo

    Un movimiento suave para cuidar telas delicadas y reducir daños.

  • Flechas circulares que giran dentro del tambor para mostrar el movimiento giratorio completo de la tela

    Movimiento giratorio

    Desenreda la ropa para una limpieza profunda

  • Flechas curvas opuestas dentro del tambor que muestran un movimiento de frotamiento de lado a lado.

    Movimiento de frotar

    Gira a la izquierda y a la derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor.

  • Flechas cruzadas en negrita en la parte inferior del tambor que representan un fuerte movimiento pulsante

    Movimiento Potente

    Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.

  • Flechas espirales descendentes en el tambor que visualizan un giro rápido y una acción de compresión.

    Movimiento de compresión

    Giro a alta velocidad para un mejor centrifugado.

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

TurboWash™

Una limpieza potente y delicada en solo 30 minuto

La tecnología LG TurboWash™ brinda una limpieza potente y delicada, ayudándote a lavar más ropa en menos tiempo.

Una mujer sentada a la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera. Y un icono con 30 minutos escrito.

Imagen del flujo dinámico de agua lateral de TurboDrum
Imagen de JetSpray rociando chorros de agua para un enjuague rápido
Imagen de JetSpray rociando chorros de agua para un enjuague rápido

Movimiento Potente

Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.

TurboDrum™

Ondas dinámicas laterales que garantizan un lavado completo

JetSpray

Chorro de agua para un enjuague más rápido

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Probado por Intertek en noviembre de 2024 con una carga IEC de 3 kg. Ciclo normal con opción TurboWash. El tiempo de lavado y el rendimiento reales pueden variar según el entorno.

Cuidado de mascotas PetCare

Lavado eficaz para hogares con mascotas

PetCare ayuda a eliminar el pelo de las mascotas de la ropa y los juguetes, a la vez que mantiene el rendimiento del filtro para un lavado eficiente.

Un perro acostado en el piso junto a una lavadora de carga superior gris oscuro en un espacio de lavandería tranquilo y minimalista con toallas dobladas en un banco.

*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y podrían diferir del producto real.

*Probado por el laboratorio interno de LG en enero de 2025 con una carga mixta de 3 kg de telas suaves. El ciclo PetCare se probó con lana, lo que resultó en una reducción del 70 %.

*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

Dispensador Turbo-Jet

Disolución rápida, limpieza profunda, menos residuos

El dispensador Turbo-Jet disuelve rápidamente y por completo el detergente en polvo, mejorando la penetración en las prendas y la eficiencia del lavado sin dejar residuos.

Ventilador en el dispensador Turbo-Jet, que muestra la disolución eficiente del detergente en polvo.

ideo que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y podrían diferir del producto real.

*Probado por el laboratorio interno de LG en noviembre de 2024 con detergente en polvo y líquido. Los resultados pueden variar según la cantidad de detergente y las condiciones ambientales.

Diseño Fácil Descarga

Acceso cómodo y ergonómico

Su diseño con un frente inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.

ideo que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

ideo que muestra la estructura de la lavadora, diseñada con inclinación hacia abajo para facilitar cargar y descargar la ropa

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Imagen de agua rodeando una tina limpia

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

ThinQ™

Ahorra tiempo controlando tu lavado desde el celular

Controla tu lavado en cualquier momento, desde cualquier lugar

La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo presionar un botón.

Fácil mantenimiento y monitoreo de tu lavadora

Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora, desde el mantenimiento diario hasta tareas mayores, con la app ThinQ™

Lavado con asistente de voz

Indica a tu asistente de voz lo que quieres y deja que la lavadora haga todo por ti

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Lavadora LG carga superior en un cuarto de lavado

Diseño elegante y moderno

Imagen puerta de cierre suave

Panel fácil de usar

Imagen puerta de cierre suave

Puerta de cierre suave

Tambor con interior espacioso y brillante con superficie en relieve

Interior de la tina durable

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Motor Inverter Direct Drive™

Duradero, silencioso y con mínima vibración

El motor Inverter Direct Drive™ es confiable, silencioso y cuenta con 10 años de garantía.

top-loading-washing-machine-tx-2024-feature-12-2-Inverter-direct-drive-moto

*Consulte el manual del usuario para conocer la garantía de 10 años.

*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Una lavadora de carga superior de color gris oscuro sobre un fondo morado brillante con un logotipo que representa el lavado impulsado por IA.

AI en la tecnología Central, lavado fácil

AI Wash, con tecnología AI DD™, ofrece un lavado óptimo según el tipo de ropa, ayuda a mejorar el cuidado de las telas y reducir el consumo de energía en prendas suaves. El motor Inverter Direct Drive es confiable y silencioso. Además, las lavadoras LG están diseñadas para proporcionar una eficiencia energética excepcional.

Larga Vida de utilización que rebosa de estabilidad

El motor Inverter Direct Drive funciona silencioso con estabilidad. con 10 años de garantia
Te enseñamos a usar tu Nuevo producto

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

WT22OBTX
Color de cuerpo
Negro Brillante
Capacidad máxima de lavado (kg)
22
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
651 x 1 060 x 680
ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color de cuerpo

    Negro Brillante

  • Tipo de tapa

    Cristal templado

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    22

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de retraso

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Dial + Botones Táctiles Completos & Pantalla LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

  • Indicador de figura

    18:88

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • AI DD

  • Tipo

    Lavadora de carga superior

  • Señal de fin de ciclo

  • Añadir artículo

    No

  • ezDispense

    No

  • Reinicio automático

  • Inverter DirectDrive

  • Sistema de detección de espuma

    No

  • LoadSense

  • Vapor

    No

  • Patas niveladoras

  • Tambor de acero inoxidable

    No

  • Tambor interior grabado

  • Sensor de vibración

    No

  • Entrada de agua (caliente/fría)

    Calor y frío

  • JetSpray

  • Filtro de pelusas

  • Golpe + 3

    No

  • Tambor de acero semi-inoxidable

  • Caída de agua lateral

    No

  • Motor de Smart Inverter

    No

  • Smart Motion

    No

  • Puerta con cerrado suave

  • Filtro de pelusas inoxidable

    No

  • TurboDrum

  • TurboWash 3D

  • Nivel de agua

    Auto/Manual

  • WaveForce

    No

PROGRAMAS

  • Cuidado de manchas

    No

  • Lavado IA

  • Ropa de bebé

    No

  • Cuidado del color

    No

  • Ropa delicada

  • Descarga de ciclo

  • Drenaje + centrifugado

    No

  • Edredón

  • Ahorro ecológico

    No

  • Limpieza extra

    No

  • Normal

  • Prelavado + Normal

  • Lavado rápido

  • Enjuague + centrifugado

  • Cuidado para ropa escolar

    No

  • Carga pequeña

    No

  • Enjuague inteligente

    No

  • Ropa deportiva

    No

  • Lavado intenso

    No

  • Toallas

    No

  • Limpieza de tina

    No

  • Lana

    No

  • Anti Alergias

    No

OPCIONES ADICIONALES

  • Wi-Fi

  • Secado al aire

    No

  • Reserva de agua

    No

  • Carga máxima

    No

  • Extra enjuague

    No

  • Lavado con agua caliente

  • Añadir artículo

    No

  • Bloqueo para niños

  • Lavado con agua fría

  • Remojar

  • Solo centrifugado

    No

  • Cuidado de manchas

    No

  • Prelavado

    No

  • Encendido remoto

  • Lavado intenso

    No

  • Enjuagar

    5 veces

  • Enjuague+centrifugado

    No

  • Tiempo de retardo

    No

  • Tambor de secado

    No

  • Centrifugado

    5 niveles

  • Vapor

    No

  • Temperatura.

    Caliente/templado/frío

  • Nivel de agua

    10 niveles

  • Tub Clean

    No

  • Más agua

    No

  • TurboWash

  • Lavar

TECNOLOGÍA SMART

  • Diagnóstico inteligente

  • Ciclo de descarga

  • Monitoreo de energía

  • Arranque remoto y monitor de ciclo

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • Limpiador Tub Clean

  • Smart Pairing

DIMENSIONES Y PESOS

  • Altura del producto con la tapa abierta (mm)

    1 380

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    651 x 1 060 x 680

  • Peso (kg)

    47,0

CÓDIGO DE BARRAS

  • Codigo de Barra

    8806096618776

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

