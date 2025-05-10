We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG de 9kg con TurboDrum™ y Limpieza de Tina, color negro claro
WT9BVTB

Características principales
- TurboDrum
- Limpieza de Tina
- Reinicio Automático
- Bloqueo de seguridad
- El color del producto ha sido definido por el fabricante. Tenga en cuenta que la tonalidad puede diferir de la mostrada en la página web debido a factores externos, tales como la iluminación o la resolución de la pantalla. Considere esta posible variación al momento de realizar su compra.
Ahorro de tiempo
Lavado rápido en 24 minutos
Higiene
Fácil limpieza de la tina
Durabilidad
Resistente, de caída suave
Diseño
Se adapta a cualquier espacio
Ahorra tiempo, disfrute de la vida
Lava en 24 minutos y ahora tiempo
Una camisa que se está lavando con corrientes de agua
Limpieza sencilla e higiénica
Mantiene la tina limpia mediante el remojo, lavado, enjuague y centrifugado de adentro hacia afuera.
La tina de la lavadora se está limpiando
Puerta de cierre suave y resistente a los rasguños
La puerta de vidrio templado resiste los rasguños, mientras que la función de cierre suave evita que la tapa se cierre de golpe.
Fija tu propio horario de lavado
Puede programar la hora de finalización del lavado con hasta 24 horas de anticipación.
Muestra que la lavadora puede posponerse hasta 24 horas
El ciclo de lavado continúa donde lo dejaste
Si se va la luz, el ciclo actual se guarda y se reanudará automáticamente cuando se restablezca la energía.
Muestra auto-restart con la lavadora e icono que van bien con el interior
Bloqueo de seguridad para los ajustes del ciclo
Con la función Bloqueo para niños, el panel de control se bloquea para evitar que los niños modifiquen los ajustes del ciclo.
Aunque un niño toque un producto, la función de bloqueo para niños lo impide
Finamente construido, cuidadosamente diseñado
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color de cuerpo
Negro Claro
Tipo de tapa
Cristal templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
9,0
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de retraso
No
Tipo de pantalla
Botones firmes & Pantalla de LED
Indicación de bloqueo de puerta
No
Indicador de figura
88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
No
TurboWash
No
AI DD
No
Tipo
Lavadora de carga superior
Señal de fin de ciclo
Sí
Añadir artículo
No
ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
No
Sistema de detección de espuma
No
LoadSense
Sí
Vapor
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
No
Tambor interior grabado
Sí
Sensor de vibración
No
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
JetSpray
No
Filtro de pelusas
Sí
Golpe + 3
No
Tambor de acero semi-inoxidable
No
Caída de agua lateral
No
Motor de Smart Inverter
No
Smart Motion
No
Puerta con cerrado suave
Sí
Filtro de pelusas inoxidable
No
TurboDrum
Sí
TurboWash 3D
No
Nivel de agua
Auto/Manual
WaveForce
No
PROGRAMAS
Cuidado de manchas
No
Lavado IA
No
Ropa de bebé
No
Cuidado del color
No
Ropa delicada
Sí
Descarga de ciclo
No
Drenaje + centrifugado
No
Edredón
Sí
Ahorro ecológico
No
Limpieza extra
Sí
Normal
Sí
Prelavado + Normal
No
Lavado rápido
Sí
Enjuague + centrifugado
No
Cuidado para ropa escolar
No
Carga pequeña
No
Enjuague inteligente
No
Ropa deportiva
No
Lavado intenso
No
Toallas
No
Limpieza de tina
Sí
Lana
No
Anti Alergias
No
OPCIONES ADICIONALES
Wi-Fi
No
Secado al aire
No
Reserva de agua
No
Carga máxima
No
Extra enjuague
No
Lavado con agua caliente
No
Añadir artículo
No
Bloqueo para niños
Sí
Lavado con agua fría
No
Remojar
No
Solo centrifugado
Sí
Cuidado de manchas
No
Prelavado
No
Encendido remoto
No
Lavado intenso
No
Enjuagar
No
Enjuague+centrifugado
Sí
Tiempo de retardo
No
Tambor de secado
No
Centrifugado
No
Vapor
No
Temperatura.
Caliente/templado/frío
Nivel de agua
6 niveles
Tub Clean
Sí
Más agua
No
TurboWash
No
Lavar
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
No
Ciclo de descarga
No
Monitoreo de energía
No
Arranque remoto y monitor de ciclo
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Limpiador Tub Clean
No
Smart Pairing
No
DIMENSIONES Y PESOS
Altura del producto con la tapa abierta (mm)
1 180
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
540 x 865 x 540
Peso (kg)
32,0
CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barra
8806096544600
