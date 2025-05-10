About Cookies on This Site

Lavadora LG de 9kg con TurboDrum™ y Limpieza de Tina, color negro claro

Lavadora LG de 9kg con TurboDrum™ y Limpieza de Tina, color negro claro

WT9BVTB
Características principales

  • TurboDrum
  • Limpieza de Tina
  • Reinicio Automático
  • Bloqueo de seguridad
  • El color del producto ha sido definido por el fabricante. Tenga en cuenta que la tonalidad puede diferir de la mostrada en la página web debido a factores externos, tales como la iluminación o la resolución de la pantalla. Considere esta posible variación al momento de realizar su compra.
Más
Cintillo-HA-VentaLavadora
Productos con un diseño cuidadoso

Limpieza potente y un diseño moderno

La lavadora LG es el complemento perfecto para el lavado de sus prendas.

El tambor de la lavadora muestra cómo funciona

TurboDrum™

Lavado potente, cuidado suave

TurboDrum™ proporciona un lavado potente, eliminando la suciedad difícil con un poderoso chorro de agua.

Camisas en proceso de lavado, icono de lavado rápido en 24 minutos

Ahorro de tiempo

Lavado rápido en 24 minutos

La tina del producto se está limpiando

Higiene

Fácil limpieza de la tina

La puerta de la lavadora se cierra suavemente

Durabilidad

Resistente, de caída suave

Productos con un diseño interior cuidadoso

Diseño

Se adapta a cualquier espacio

Ahorra tiempo, disfrute de la vida

Lava en 24 minutos y ahora tiempo

Una camisa que se está lavando con corrientes de agua

Limpieza sencilla e higiénica

Mantiene la tina limpia mediante el remojo, lavado, enjuague y centrifugado de adentro hacia afuera.

La tina de la lavadora se está limpiando

Puerta de cierre suave y resistente a los rasguños 

La puerta de vidrio templado resiste los rasguños, mientras que la función de cierre suave evita que la tapa se cierre de golpe.

Fija tu propio horario de lavado

Puede programar la hora de finalización del lavado con hasta 24 horas de anticipación.

Muestra que la lavadora puede posponerse hasta 24 horas

El ciclo de lavado continúa donde lo dejaste

Si se va la luz, el ciclo actual se guarda y se reanudará automáticamente cuando se restablezca la energía.

Muestra auto-restart con la lavadora e icono que van bien con el interior

Bloqueo de seguridad para los ajustes del ciclo

Con la función Bloqueo para niños, el panel de control se bloquea para evitar que los niños modifiquen los ajustes del ciclo.

Aunque un niño toque un producto, la función de bloqueo para niños lo impide

Finamente construido, cuidadosamente diseñado 

  • Imagen de producto
  • Imagen de producto
  • Imagen de producto
  • Imagen de producto
  • Imagen de producto
  • Imagen de producto
Imprimir

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color de cuerpo

    Negro Claro

  • Tipo de tapa

    Cristal templado

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    9,0

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de retraso

    No

  • Tipo de pantalla

    Botones firmes & Pantalla de LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

    No

  • Indicador de figura

    88

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

    No

  • TurboWash

    No

  • AI DD

    No

  • Tipo

    Lavadora de carga superior

  • Señal de fin de ciclo

  • Añadir artículo

    No

  • ezDispense

    No

  • Reinicio automático

  • Inverter DirectDrive

    No

  • Sistema de detección de espuma

    No

  • LoadSense

  • Vapor

    No

  • Patas niveladoras

  • Tambor de acero inoxidable

    No

  • Tambor interior grabado

  • Sensor de vibración

    No

  • Entrada de agua (caliente/fría)

    Calor y frío

  • JetSpray

    No

  • Filtro de pelusas

  • Golpe + 3

    No

  • Tambor de acero semi-inoxidable

    No

  • Caída de agua lateral

    No

  • Motor de Smart Inverter

    No

  • Smart Motion

    No

  • Puerta con cerrado suave

  • Filtro de pelusas inoxidable

    No

  • TurboDrum

  • TurboWash 3D

    No

  • Nivel de agua

    Auto/Manual

  • WaveForce

    No

PROGRAMAS

  • Cuidado de manchas

    No

  • Lavado IA

    No

  • Ropa de bebé

    No

  • Cuidado del color

    No

  • Ropa delicada

  • Descarga de ciclo

    No

  • Drenaje + centrifugado

    No

  • Edredón

  • Ahorro ecológico

    No

  • Limpieza extra

  • Normal

  • Prelavado + Normal

    No

  • Lavado rápido

  • Enjuague + centrifugado

    No

  • Cuidado para ropa escolar

    No

  • Carga pequeña

    No

  • Enjuague inteligente

    No

  • Ropa deportiva

    No

  • Lavado intenso

    No

  • Toallas

    No

  • Limpieza de tina

  • Lana

    No

  • Anti Alergias

    No

OPCIONES ADICIONALES

  • Wi-Fi

    No

  • Secado al aire

    No

  • Reserva de agua

    No

  • Carga máxima

    No

  • Extra enjuague

    No

  • Lavado con agua caliente

    No

  • Añadir artículo

    No

  • Bloqueo para niños

  • Lavado con agua fría

    No

  • Remojar

    No

  • Solo centrifugado

  • Cuidado de manchas

    No

  • Prelavado

    No

  • Encendido remoto

    No

  • Lavado intenso

    No

  • Enjuagar

    No

  • Enjuague+centrifugado

  • Tiempo de retardo

    No

  • Tambor de secado

    No

  • Centrifugado

    No

  • Vapor

    No

  • Temperatura.

    Caliente/templado/frío

  • Nivel de agua

    6 niveles

  • Tub Clean

  • Más agua

    No

  • TurboWash

    No

  • Lavar

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Diagnóstico inteligente

    No

  • Ciclo de descarga

    No

  • Monitoreo de energía

    No

  • Arranque remoto y monitor de ciclo

    No

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • Limpiador Tub Clean

    No

  • Smart Pairing

    No

DIMENSIONES Y PESOS

  • Altura del producto con la tapa abierta (mm)

    1 180

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    540 x 865 x 540

  • Peso (kg)

    32,0

CÓDIGO DE BARRAS

  • Codigo de Barra

    8806096544600

Qué opina la gente

