LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel

Aviso legal

1) Diseño de una sola unidad

- Ahorra espacio en comparación con las lavadoras y secadoras apiladas.

2) AI Wash

-Probado por LG Lab. En comparación con el ciclo Normal, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de las prendas con una carga mixta de 3 kg de telas delicadas (camisas de mezcla de telas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, shorts de poliéster, etc.).

-Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

-La detección por IA solo se activa en el ciclo AI Wash con la opción de lavado predeterminada y la opción de temperatura del agua predeterminada.

3) Dispensador automático

- Diseñado para cargas de 4 a 6 kg.

- Requiere conexión Wi-Fi y la aplicación ThinQ. Las características están sujetas a cambios.

- Los resultados pueden variar según el entorno.

4) TurboWash360™

[Por favor, incluya este aviso legal para el mercado global (220 V), excepto Australia]

- Probado por Intertek, programa «Algodón» con la opción TurboWash™ y una carga de 3 kg según el DOE (10 CFR 430, Subparte B, Apéndice J1). Los resultados pueden variar según el entorno.

[Por favor, incluya este aviso legal en el caso de Taiwán - 110 V]

-Probado por Intertek en octubre de 2023, ciclo normal con la opción TurboWash activada (3,63 kg según las cargas de AHAM) (F3M2CYK2E). Los resultados pueden variar según el entorno.

5) Steam™

- El ciclo «Allergy Care», aprobado por la BAF (Fundación Británica de Alergias), reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

6) AI Dry™

-Según pruebas realizadas por Intertek, el ciclo AI Dry del nuevo modelo, comparado con el ciclo Normal del modelo convencional, se basó en 3 kg de prendas delicadas (camisas de poliéster, blusas, lencería, ropa interior, etc.)

-Según la temperatura y la humedad de la secadora y de la ropa, el tiempo de secado varía hasta que se completa el ciclo.

-La detección por IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry solo debe usarse con tipos de telas similares [no se detectan todas las telas].

7) Limpieza automática del condensador

- El nivel de limpieza del condensador puede variar según el entorno de funcionamiento.

- La frecuencia con la que se ejecuta la «limpieza automática del condensador» puede variar según el tamaño y la cantidad inicial de humedad de la ropa.

8) AI DUAL Inverter™

-Probado por Intertek en diciembre de 2021. Ciclo «Algodón (Normal)» con una carga de 3,83 kg, en comparación con una secadora convencional de LG con calentador y ventilación (RH13D6AVDW frente a RV13D4ASJW). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.