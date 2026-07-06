About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel

LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel

WK25BS6
Vista frontal de LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel WK25BS6
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
Vista frontal de LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel WK25BS6
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel
LG WashTower™ de 25kg de Lavado / 20kg de Secado - AI DD™, ThinQ™ con Motor Dual Inverter Heat Pump, Black Steel

Características principales

  • Tecnología AI DD & Sensor AI con inteligencia Artificial
  • Panel de control central Intuitivo
  • Tecnología con vapor Steam™
  • Inverter Direct Drive™ motor
  • Función TurboWash™ 360
  • 'El color del producto ha sido definido por el fabricante. Tenga en cuenta que la tonalidad puede diferir de la mostrada en la página web debido a factores externos, tales como la iluminación o la resolución de la pantalla. Considere esta posible variación al momento de realizar su compra.
Más
Style text over a dimmed image of LG washtower built in the living room
Detail text over a dimmed image of LG washtower
Style text over a dimmed image of LG washtower built in the living room
Detail text over a dimmed image of LG washtower

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

Cuerpo de la unidadSoluciones de lavadoSoluciones de secadoInstalación

Renueva el área de lavado

LG washtower in a compact, stylish apartment laundry space

Ahorra espacio

Una forma sencilla de aprovechar tu espacio

LG washtower's convenient center control panel

Control central

Panel de fácil acceso y controles sencillos

LG washtower with ai wash and ai dry technology showcasing smart fabric care by detecting the fabric

Lavado y secado con AI

Cuidado inteligente de las prendas

LG washtower’s inverter direct drive motor

Motor duradero y silencioso

Duradero y confiable

Cuerpo de la unidad

Torre de Lavado

Redefine el espacio con LG WashTower™

Disfruta del diseño minimalista que ahorra espacio design1)de nuestra LG WashTower™, un equipo ergonómico para lavar la ropa.

A video showing that side-by-side or stackable washers and dryers are emptied and replaced with LG washtower for saving space

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

Center Control™

Fácil acceso, fácil control

Todo en uno, control central un panel tan intuitivo que te preguntarás por qué no existía antes.

A video comparing the one controlling the panel at the top of the dryer with the other controlling the center panel.

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

Background image of water surface

Background image of water surface

Lavadora

AI Wash

Lavado óptimo mejorado impulsado por la tecnología AI DD™

AI Wash2) optimiza los movimientos de lavado según el tipo de ropa. Además, ayuda a cuidar mejor las prendas y a ahorrar energía con las prendas delicadas.

A video showing LG washtower's AI wash cycle sensing loads and detecting fabric type

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

6 Motion™

Combinaciones de movimientos adaptadas al tipo de tela

Nuestro motor LG Inverter Direct Drive™ ofrece seis ciclos de lavado diferentes para garantizar una limpieza profunda.

The washing motion of tumbling

[Agitación]

Ciclo de lavado completo para tus necesidades diarias de lavado

The washing motion of swing

[Oscilación]

Movimiento suave, ideal para esas prendas delicadas

The washing motion of filtration

[Filtración]

El agua se distribuye de manera uniforme para lograr una cobertura completa y homogénea

The washing motion of rolling

[Rodamiento]

La ropa se enrolla suavemente bajo el agua para un lavado delicado

The washing motion of scrubbing

[Frotado]

El movimiento alternado ayuda a eliminar las manchas difíciles

The washing motion of stepping

[Elevación]

Reduce los enredos al soltarse en el punto más alto de la rotación

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

Dispensador automático

Lava hasta 31 cargas con un fácil llenado

La lavadora dosifica automáticamente la cantidad necesaria de detergente y suavizante para hasta 31 cargas, y te envía alertas de recarga a tu teléfono inteligente.3)

TurboWash360™

Limpieza a fondo en 30 minutos

Nuestros cinco potentes chorros rocían la ropa desde múltiples ángulos, para una limpieza profunda en menos de 30 minutos4).

Steam™

Limpieza profunda con el poder del vapor

Lleva tu ropa con confianza, sabiendo que los alérgenos se han reducido con LG Steam™5).

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

Background image of leaves shadow

Background image of leaves shadow

Dryer

AI Dry™

Secado óptimo mejorado con AI gracias a la tecnología AI DUAL Inverter™

AI Dry™ 6) optimiza el secado según el tipo de tela y el tamaño de la carga, lo que ahorra energía y tiempo para obtener resultados eficientes con telas delicadas.

A video showing AI dry cycle detecting fabric type and sensing the amount of moisture left

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

6 Motion™

Una nueva forma de cuidar tus telas

La tecnología LG Inverter Direct Drive™ le brinda a tu ropa favorita el cuidado que se merece.

The drying motion of tumbling

[Tumbling]

Movimiento básico para secar la ropa de manera uniforme

The drying motion of fluttering

[Aleteo]

Cambia la velocidad de rotación del tambor

The drying motion of tossing

[Agitar]

Desenreda y mezcla la ropa enredada para secar las prendas de manera eficaz

The drying motion of rolling

[Rodamiento]

Las velocidades de rotación más bajas del tambor reducen las caídas durante el centrifugado.

The drying motion of rolling

[Distribución]

La ropa se distribuye por toda la pared del tambor para un secado más rápido

The drying motion of holding

[Mantener]

La rotación a alta velocidad del tambor reduce el movimiento de agitación

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

Doble filtro de pelusa

Mantén la ropa limpia quitándole las pelusas

Un filtro doble para pelusa optimiza el rendimiento del secado.

Limpieza automática del condensador

Condensador de fácil limpieza

El condensador se limpia automáticamente7),lo que te permite disponer de más tiempo para otras tareas.

AI DUAL Inverter™

Dispositivo de ahorro de energía confiable

La secadora AI DUAL Inverter™ de bajo consumo8) es silencioso y viene con una garantía de 10 años.

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

Comodidad

Prepárate para secarte

Lava y seca pequeñas cargas en una hora

Con la función de lavado y secado rápido, puedes lavar cargas pequeñas, como ropa deportiva y pijamas, en aproximadamente una hora.

*Probado por Intertek. Se realizaron pruebas con tres condiciones de carga distintas: ropa deportiva para mujer, tres camisas y dos pijamas. Se utilizaron el ciclo «Speed Wash» (Lavado rápido) en la lavadora, el ciclo «Small Load» (Secado rápido) en la secadora y la opción «Prepare to Dry» (Preparar para secar).

*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Emparejamiento inteligente

Trabajar en equipo para que la ropa quede limpia

La función «Smart Pairing» utiliza la información de la lavadora co nectada para iniciar automáticamente un ciclo de secado inteligente.

*Para utilizar esta función, es necesario que la lavadora y la secadora estén conectadas a la red Wi-Fi de su hogar y registradas en la aplicación inteligente LG ThinQ™.

*Las imágenes del producto que aparecen en las fotos y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Optimización de ciclos y opciones

Ciclos que se adaptan a los hábitos de lavado

La función de memorización automática de los ciclos y opciones que más usas te ayuda a reducir al mínimo el tiempo que dedicas a lavar la ropa; además, puedes editarlos y adaptarlos a tus hábitos de lavado y secado con la opción Editar ciclos.

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

ThinQ™

Controles fáciles para vivir sin complicaciones

Controla tu lavado en cualquier momento y en cualquier lugar

La app ThinQ™ te permite conectarte con tu WashTower™ como nunca antes. Inicia tu ciclo con solo tocar un botón.

Fácil mantenimiento y monitoreo

Desde el mantenimiento diario hasta las tareas más grandes, supervisa fácilmente el consumo de energía de tu WashTower™ a través de la app ThinQ™.

Lavado sin usar las manos con el asistente de voz

Dile a tu altavoz inteligente o a tu asistente de AI lo que necesitas y deja que tu WashTower™ se encargue del resto.

*La compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes puede variar según el país y la configuración específica de tu sistema de hogar inteligente.

*Las imágenes del producto que aparecen en las fotos y el video son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Instalación

La llave de agua que está al costado del electrodoméstico

La llave de paso situada en la parte trasera del electrodoméstico

*Las imágenes del producto que aparecen en la foto y el video son solo a título ilustrativo y pueden diferir del producto real.

LG washtower with LG AI logo and emblem(AI to the core, AI DD, and AI Dual Inverter)

AI Core-Tech permite el control inteligente de los componentes clave, mejorando la eficiencia energética, garantizando un funcionamiento preciso y ofreciendo soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades de cada cliente.

FAQ

Q.

¿La LG WashTower tiene un solo enchufe?

A.

La LG WashTower tiene dos enchufes: uno para la lavadora y otro para la secadora. Así, la lavadora y la secadora se pueden usar al mismo tiempo o por separado.

Q.

Si la secadora no funciona bien, ¿la lavadora sigue funcionando?

A.

La LG WashTower es un solo aparato, pero cuenta con dos unidades independientes: una lavadora y una secadora, y cada una tiene su propio enchufe. Por lo tanto, si la lavadora deja de funcionar, la secadora sigue funcionando, y viceversa.

Q.

¿Se trata de un modelo apilable?

A.

La LG WashTower es una unidad única que cuenta con una secadora en la parte superior y una lavadora en la parte inferior. Su panel de control está en el centro, por lo que no necesitas un taburete para alcanzar el panel de la secadora. No se requiere ningún kit de apilamiento.

Q.

¿Se pueden cambiar las puertas para que se abran hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda?

A.

No, en este modelo no es posible cambiar el sentido de apertura de la puerta.

Q.

¿Esta máquina es del tipo con ventilación o sin ventilación?

A.

Esta lavadora es del tipo sin ventilación, por lo que puedes instalarla en una mayor variedad de lugares.

Q.

Qué es “Smart Pairing”?

A.

Smart Pairing esta función envía información de la lavadora a la secadora y recomienda el ciclo de secado adecuado. En otras palabras, la lavadora puede indicarle a la secadora que seleccione un ciclo de secado compatible.

Q.

¿Cómo beneficia a mi lavandería AI DD™ basada en aprendizaje profundo?

A.

Las lavadoras DD™ con Ai de aprendizaje profundo de LG utilizan tecnología inteligente para analizar de manera individual el peso y el tipo de tela de tu ropa. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado que realiza tu lavadora ayuda a proteger las telas y a mantener tu ropa favorita en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ incorporan la tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que da como resultado un electrodoméstico más duradero y energéticamente eficiente.

 

*Probado por LG Lab. En comparación con el ciclo «Normal», el ciclo «AI Wash» mostró una mejora en el cuidado de las prendas con una carga mixta de 3 kg de telas delicadas (camisas de mezcla de telas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, shorts de poliéster, etc.).

*La detección de AI solo se activa en el ciclo de lavado «AI Wash» con la opción de lavado predeterminada y la opción de temperatura del agua predeterminada.

*La garantía de 10 años se aplica únicamente al motor de transmisión directa. El período y las condiciones de la garantía pueden variar según el país o la región. Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

Q.

¿Qué es la función Quick Wash de LG?

A.

La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG te ofrece ropa perfectamente limpia en solo 30 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. El sistema 3D Multi Spray lanza chorros de agua desde múltiples ángulos, mientras que la bomba Inverter inteligente controla la potencia del chorro de agua; ambos se combinan para lograr un excelente equilibrio entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo, lo que te ahorra tu valioso tiempo sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que ofrece una limpieza profunda en tiempo récord.<br>

<br>

[Global - 220V, except Australia]<br>

*Probado por Intertek, programa «Cotton» con la opción TurboWash™ y una carga de 3 kg de DOE (10 CFR 430, Subparte B, Apéndice J1). Los resultados pueden variar según el entorno..<br>

<br>

[Taiwan - 110V]<br>

*Probado por Intertek en octubre de 2023, ciclo normal con la opción TurboWash activada (3,63 kg según las cargas de la AHAM) (F3M2CYK2E). Los resultados pueden variar según el entorno.

Q.

¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado según cada carga. El aprendizaje profundo, basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado a partir de big data, permite que la lavadora detecte automáticamente las características de los tejidos, como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Protección de los tejidos, para que tu ropa se vea siempre impecable. También puedes acceder a la lavadora inteligente con conexión WiFi de LG y controlarla mediante reconocimiento de voz o desde la app LG ThinQ™ en tu teléfono inteligente, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Pon en marcha tu lavadora de forma remota con solo tocar un botón o mediante el control del asistente de voz, recibe una notificación cuando termine un ciclo de lavado, realiza el diagnóstico inteligente para solucionar problemas y descarga ciclos preestablecidos a medida, todo a través de la app ThinQ™.

 

*Probado por LG Lab. En comparación con el ciclo «Normal», el ciclo «AI Wash» mostró una mejora en el cuidado de las prendas con una carga mixta de 3 kg de telas delicadas (camisas de mezcla de telas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, shorts de poliéster, etc.). 

*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

*La detección de IA solo se activa en el ciclo de lavado «AI Wash» con la opción de lavado predeterminada y la opción de temperatura del agua predeterminada.

Q.

¿En qué consiste la función de vapor de la LG Wash Tower?

A.

La tecnología Steam™, exclusiva de LG (en ciertos modelos), combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care aplica vapor a la ropa al inicio del ciclo de lavado para ablandar las fibras y disolver los alérgenos, incluyendo el polen y los ácaros del polvo.

(solo lavadora)

Q.

¿Cómo funciona la función de dosificación automática?

A.

El sistema de dosificación automática del dispensador de LG te permite llenar previamente el compartimento de detergente y dejar que tu lavadora haga el trabajo. La tecnología integrada en el electrodoméstico detecta el peso de la carga de ropa y agrega automáticamente la cantidad exacta de detergente en cada ciclo. Esto elimina el riesgo de sobredosificación, te ahorra tiempo y prolonga la vida útil de tu ropa. La dosificación correcta del detergente también ayuda a mantener las lavadoras de carga frontal en buenas condiciones de funcionamiento. Los compartimentos para detergente y suavizante tienen capacidad para hasta 31 dosis de poder de limpieza. ¡Simplemente cierra la puerta y presiona “Inicio”!

Q.

¿Cuál es la vida útil típica de una secadora?

A.

La vida útil de un producto puede variar en función de varios factores, como la calidad del producto, la frecuencia de uso y el mantenimiento.<br>

El mantenimiento regular es importante para prolongar la vida útil de la secadora.<br>

1. Limpia el área alrededor del filtro antes y después de secar, y mantén limpio el filtro doble de pelusa lavándolo con agua.<br>

2. Limpia el polvo del interior de la secadora y ventílala abriendo ligeramente la puerta antes y después de usarla.<br>

3. Se recomienda cuidar el condensador y el tambor utilizando las funciones Cuidado del condensador y del tambor.

Q.

¿Qué prendas no se deben meter en la secadora?

A.

Revisa la etiqueta de cuidados de la ropa y sécala según el método recomendado.<br>

No seques las siguientes prendas:<br>

- Prendas que puedan provocar un incendio: ropa con sustancias inflamables como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes de limpieza en seco, queroseno, etc.; mantas eléctricas; alfombras<br>

- Ropa sensible al calor

Q.

¿Cuánto tiempo tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor?

A.

El tiempo que tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor puede variar dependiendo de factores como el tipo de tela y el peso de la ropa.<br>

1. Tipo de tela: La ropa hecha de materiales pesados, como el denim, tarda más en secarse que las telas más ligeras, como el poliéster.<br>

2. Peso de la ropa: Cuanta más ropa haya, más tiempo tardará en secarse.

Aviso legal

 

1) Diseño de una sola unidad

- Ahorra espacio en comparación con las lavadoras y secadoras apiladas.

 

2) AI Wash

-Probado por LG Lab. En comparación con el ciclo Normal, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de las prendas con una carga mixta de 3 kg de telas delicadas (camisas de mezcla de telas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, shorts de poliéster, etc.).

-Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

-La detección por IA solo se activa en el ciclo AI Wash con la opción de lavado predeterminada y la opción de temperatura del agua predeterminada.

 

3) Dispensador automático 

- Diseñado para cargas de 4 a 6 kg. 

- Requiere conexión Wi-Fi y la aplicación ThinQ. Las características están sujetas a cambios. 

- Los resultados pueden variar según el entorno. 

 

4) TurboWash360™

[Por favor, incluya este aviso legal para el mercado global (220 V), excepto Australia]

- Probado por Intertek, programa «Algodón» con la opción TurboWash™ y una carga de 3 kg según el DOE (10 CFR 430, Subparte B, Apéndice J1). Los resultados pueden variar según el entorno.

[Por favor, incluya este aviso legal en el caso de Taiwán - 110 V]

-Probado por Intertek en octubre de 2023, ciclo normal con la opción TurboWash activada (3,63 kg según las cargas de AHAM) (F3M2CYK2E). Los resultados pueden variar según el entorno.

 

5) Steam™ 

- El ciclo «Allergy Care», aprobado por la BAF (Fundación Británica de Alergias), reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico. 

 

6) AI Dry™

-Según pruebas realizadas por Intertek, el ciclo AI Dry del nuevo modelo, comparado con el ciclo Normal del modelo convencional, se basó en 3 kg de prendas delicadas (camisas de poliéster, blusas, lencería, ropa interior, etc.)

-Según la temperatura y la humedad de la secadora y de la ropa, el tiempo de secado varía hasta que se completa el ciclo.

-La detección por IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry solo debe usarse con tipos de telas similares [no se detectan todas las telas].

 

7) Limpieza automática del condensador 

- El nivel de limpieza del condensador puede variar según el entorno de funcionamiento. 

- La frecuencia con la que se ejecuta la «limpieza automática del condensador» puede variar según el tamaño y la cantidad inicial de humedad de la ropa. 

 

8) AI DUAL Inverter™ 

-Probado por Intertek en diciembre de 2021. Ciclo «Algodón (Normal)» con una carga de 3,83 kg, en comparación con una secadora convencional de LG con calentador y ventilación (RH13D6AVDW frente a RV13D4ASJW). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

Imprimir

Especificaciones clave

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    25

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de secado (kg)

    20,0

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    700 x 1 890 x 830

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - AI DD

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - TurboWash360˚

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - ezDispense

    No

  • CARACTERÍSTICAS (LAVADORA) - Vapor

  • CARACTERÍSTICAS (SECADORA) - Inversor dual HeatPump

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS (LAVADORA)

  • Tipo

    Lavadora de carga frontal

  • 6 Motion DD

  • AI DD

  • Reinicio automático

    No

  • Elevador de tambor

    Elevador delgado de acero inoxidable

  • Luz en el tambor

  • Tambor interior grabado

  • Señal de fin de ciclo

  • ezDispense

    No

  • Sistema de detección de espuma

  • Inverter DirectDrive

  • Patas niveladoras

  • LoadSense

  • Tambor de acero inoxidable

  • Vapor

  • TurboWash360˚

  • Sensor de vibración

  • Entrada de agua (caliente/fría)

    Solo frío

  • Nivel de agua

    Auto

CARACTERÍSTICAS (SECADORA)

  • Tipo

    Secado por Condensación

  • 6 Motion DD

  • AI DD

  • Secado por sensor IA

  • Condensador de limpieza automática

  • Reinicio automático

    No

  • Luz en el tambor

  • Secado Doble

  • Inversor dual HeatPump

  • Filtro de pelusas dual

  • Tambor interior grabado

  • Señal de fin de ciclo

  • Tipo de fuente de calor

    HeatPump Electrico

  • Inverter DirectDrive

  • LoadSense

  • Puerta reversible

    No

  • Sensor Dry

PROGRAMAS (LAVADORA)

  • Algodón

  • Lavado IA

    No

  • Cuidado de alergias

    No

  • Lavado con agua fría

    No

  • Cuidado del Color

    No

  • Algodón +

    No

  • Lavado de ropa oscura

    No

  • Delicados

    No

  • Ciclo Descargado

  • Drenaje + Centrifugado

    No

  • Edredón

  • Cuidado fácil

    No

  • Eco 40-60

    No

  • Lavado delicado

    No

  • Higiénico (Sanitización)

    No

  • Intensivo 60

    No

  • Mixtos (Tejidos Mixtos)

    No

  • Outdoor

    No

  • Rápido 30

    No

  • Lavado Rápido

  • Refrescar

    No

  • Enjuague+Centrifugado

  • Lavado Silencioso

    No

  • Cuidado de la piel

    No

  • Rápido 14

    No

  • Ropa deportiva

    No

  • Cuidado anti- manchas

    No

  • Refrescar con vapor

    No

  • Limpieza de Tambor

  • TurboWash 39

    No

  • TurboWash 49

    No

  • TurboWash 59

    No

  • Lana (a mano/lana)

PROGRAMAS (SECADORA)

  • Algodón

  • Secado IA

  • Antialergíco (secadora)

    No

  • Refrescar Ropa de Cama

  • Artículo voluminoso

    No

  • Aire fresco

    No

  • Algodón+

    No

  • Delicados

    No

  • Ciclo Descargado

  • Refrescar Chaquetas

  • Edredón

  • Cuidado fácil

    No

  • Jeans

    No

  • Mixtos (Tejidos Mixtos)

    No

  • Rápido 30

    No

  • Secado Rápido

  • Secado en rejilla- (Secado Tendedero)

    No

  • Refrescar

    No

  • Cuidado de la piel

    No

  • Ropa de Deporte

    No

  • Cuidado del tambor de vapor

    No

  • Higiénico con vapor

    No

  • Refescar con vapor

    No

  • Toallas

    No

  • Aire caliente

    No

  • Lana

    No

CÓDIGO DE BARRAS

  • Codigo de Barra

    8806096764701

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de secado (kg)

    20,0

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    25

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de retraso

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Panel Digital y Pantalla Led

  • Indicación de bloqueo de puerta (lavadora)

  • Indicador de figura

    18:88

DIMENSIONES Y PESOS

  • Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)

    830

  • Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)

    1 460

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    700 x 1 890 x 830

  • Peso (kg)

    160,0

MATERIAL Y ACABADO

  • Color Secadora

    Acero negro

  • Color Lavadora

    Acero negro

  • Tipo de puerta

    Cubierta de cristal templado en color negro

TECNOLOGÍA SMART

  • Descarga de ciclo

  • Ciclo de descarga

  • Monitoreo de energía

  • Arranque remoto y monitor de ciclo

  • Diagnóstico inteligente

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • Limpieza del tambor

  • Smart Pairing

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda