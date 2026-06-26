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Monitor LG U4 de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD 144 Hz
Excelencia Galardonada
La mejor marca de 2026*
Tendencias Digitales 2025
La mejor gama de monitores según la elección de los lectores, ideal para gamers y para quienes exigen un rendimiento de alta calidad.
*Una marca comercial de Ziff Davis, LLC. Utilizada bajo licencia.
*Reimpreso con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.
Rendimiento versátil con diseño ultrafino
Para trabajar, jugar y reproducir video en streaming, nuestro monitor IPS Full HD de 27 pulgadas ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultrafino.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.
Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada.
Diseño ultrafino. Casi flotando.
Disfrute de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultrafino, la base del soporte estilizada y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. El soporte, de apariencia flotante, aporta un aspecto limpio y ligero, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una continuidad visual impecable, incluso en configuraciones de doble monitor.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función de Reducción de Desenfoque de Movimiento de 1 ms (1ms MBR) provoca una disminución de la luminosidad; por ello, las siguientes funciones no pueden utilizarse mientras esta se encuentra activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync).
*Es posible que se produzca parpadeo durante el funcionamiento de la función 1ms MBR.
AMD FreeSync™ Premium
Movimiento fluido que te mantiene inmerso.
Con la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes ultrafluidas y libres de desgarros, así como una baja latencia, brindando una precisión y fluidez de juego inigualables.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan tecnología de sincronización.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar según el entorno de uso.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
HDR10 con sRGB 99%
Color realista con precisión de color avanzada
La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % de sRGB permiten una reproducción precisa del color con un contraste y detalle mejorados en escenas HDR.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*sRGB 99% es típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
LG Switch App
Cambio fluido entre múltiples tareas
Puede dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido asignada. También admite los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente a través de múltiples fuentes de entrada.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, realice una búsqueda en el menú de Soporte de LG.com.
Diseñado para el confort visual diario
Modo de Lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante periodos prolongados.
Todas las especificaciones
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