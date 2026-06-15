*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para un funcionamiento correcto, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles. Se requiere iOS 16.4 o posterior y Android 9 o superior.

*La velocidad y la calidad de la transferencia de archivos pueden variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red.

*La disponibilidad de las características, las funciones y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Estas características están disponibles únicamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o posterior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*Para instalar la aplicación LG gram Link, utilice el programa LG Update para buscar e instalar automáticamente la versión compatible con su sistema (aplicable a los modelos lanzados en 2024 y posteriores).

*La función de compartir archivos se puede utilizar sin conexión de red, a través de Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que el portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

*La compatibilidad con los Smart Monitors se ampliará con el tiempo. Es posible que algunos modelos de Smart TV y monitores no sean compatibles.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.