About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor Inteligente LG AI U5s de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD para Streaming con webOSv

Monitor Inteligente LG AI U5s de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD para Streaming con webOSv

27U511SB-W
Vista frontal de Monitor Inteligente LG AI U5s de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD para Streaming con webOSv 27U511SB-W
Vista lateral del LG Smart Monitor, mostrando un diseño delgado y minimalista.
Vista trasera del LG Smart Monitor, mostrando la estructura del soporte y la disposición de la conectividad.
Pantalla IPS Full HD en el LG Smart Monitor, que ofrece imágenes nítidas para el trabajo y el uso diario.
Monitor inteligente LG con webOS, que ofrece acceso a aplicaciones de streaming integradas y contenido de entretenimiento.
HDR10 Pro con sRGB 99% en el monitor inteligente LG, que mejora la precisión del color y el contraste para ofrecer imágenes nítidas.
Mapeo Dinámico de Tonos en el Smart Monitor de LG equilibra automáticamente el brillo y el contraste para una visualización estable.
AI Sound Pro ofrece un sonido inmersivo y optimizado según el tipo de contenido.
'IA generativa en el LG Smart Monitor, que facilita el descubrimiento inteligente de contenidos y la asistencia creativa.
'Conserje con IA que ofrece recomendaciones personalizadas basadas en patrones de visualización y contexto de uso.
LG Shield: protegiendo los datos personales y reforzando la seguridad del dispositivo en el LG Smart Monitor.
Puertos traseros del LG Smart Monitor, mostrando las opciones de conectividad HDMI 2.0, USB-A 2.0, salida de auriculares y entrada de alimentación (DC-IN).
Dimensiones del LG Smart Monitor, que ilustran el tamaño total del producto y las medidas del soporte.
Vista frontal de Monitor Inteligente LG AI U5s de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD para Streaming con webOSv 27U511SB-W
Vista lateral del LG Smart Monitor, mostrando un diseño delgado y minimalista.
Vista trasera del LG Smart Monitor, mostrando la estructura del soporte y la disposición de la conectividad.
Pantalla IPS Full HD en el LG Smart Monitor, que ofrece imágenes nítidas para el trabajo y el uso diario.
Monitor inteligente LG con webOS, que ofrece acceso a aplicaciones de streaming integradas y contenido de entretenimiento.
HDR10 Pro con sRGB 99% en el monitor inteligente LG, que mejora la precisión del color y el contraste para ofrecer imágenes nítidas.
Mapeo Dinámico de Tonos en el Smart Monitor de LG equilibra automáticamente el brillo y el contraste para una visualización estable.
AI Sound Pro ofrece un sonido inmersivo y optimizado según el tipo de contenido.
'IA generativa en el LG Smart Monitor, que facilita el descubrimiento inteligente de contenidos y la asistencia creativa.
'Conserje con IA que ofrece recomendaciones personalizadas basadas en patrones de visualización y contexto de uso.
LG Shield: protegiendo los datos personales y reforzando la seguridad del dispositivo en el LG Smart Monitor.
Puertos traseros del LG Smart Monitor, mostrando las opciones de conectividad HDMI 2.0, USB-A 2.0, salida de auriculares y entrada de alimentación (DC-IN).
Dimensiones del LG Smart Monitor, que ilustran el tamaño total del producto y las medidas del soporte.

Características principales

  • Pantalla IPS Full HD (1920x1080) de 27"
  • HDR10 Pro, sRGB 99%, Mapeo dinámico de tonos
  • AirPlay 2, Compartir pantalla, Bluetooth
  • 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • Panel de inicio ThinQ / Compatibilidad con Magic Remote
  • webOS 26
Más

Excelencia galardonada

A image of digital trends award logo

Tendencias digitales 2025

La mejor gama de monitores según la elección de los lectores, ideal para gamers y para quienes exigen un rendimiento de alta calidad.

Una imagen del logo del premio CES 2026 – Honoree en versión blanca.

webOS26 LG Shield

Premios a la Innovación del CES — Galardonado

en Ciberseguridad

A image of CES 2026-white Honoree award logo

Premios a la Innovación del CES — Galardonado

Arquitectura Multi-AI de webOS26

en Inteligencia Artificial

*Los Premios a la Innovación del CES se basan en los materiales descriptivos presentados ante el jurado. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las candidaturas ni de las afirmaciones realizadas, y no sometió a prueba el artículo al que se otorgó el premio.

LG Smart Monitor logo.

Una pantalla. Infinitas posibilidades.

Experimenta una calidad de imagen impresionante para trabajar y entretenerte, con posibilidades que se adaptan a tu día. Impulsado por webOS, puedes gestionar tareas de oficina en casa sin necesidad de un PC y disfrutar de una amplia variedad de contenido, equilibrando sin esfuerzo productividad y entretenimiento en una sola pantalla.

Disfrute de una calidad de imagen impresionante tanto para el trabajo como para el ocio, con posibilidades que se adaptan a su día a día. Con la tecnología de webOS, gestione las tareas de su oficina en casa sin necesidad de un PC y acceda a una amplia variedad de contenidos, equilibrando a la perfección la productividad y el entretenimiento en una sola pantalla.
LG Smart Monitor on a clean wooden desk in a bright home office, displaying the webOS home screen with streaming apps and content tiles, paired with keyboard and mouse, bookshelf and window blinds in the background, highlighting smart entertainment and productivity use.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón mencionados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

Specs of 27u511sb-w

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.

*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

MostrarTrabaja y diviértete con webOSIA impulsado por webOSwebOS GalardonadoCentro de Productividad

Pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas

Pantalla versátil tanto para el trabajo como para el ocio.

La pantalla IPS te permite disfrutar de una experiencia visual envolvente, ya sea que estés trabajando o disfrutando de contenido de entretenimiento.

LG Smart Monitor displaying a professional video and audio editing workspace with timeline, color grading tools, and sound mixing interface, highlighting IPS 4K resolution, HDR support, and wide color coverage in a creative studio setup with speakers and keyboard for content production and multimedia work.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 250nits (típ.), Gama de colores: sRGB 99% (típ.)

Listo para la oficina en casa sin PC

webOS lleva las aplicaciones esenciales de Office directamente a tu oficina en casa, permitiéndote trabajar sin necesidad de un PC. Desde la creación de documentos hasta la gestión de archivos, las aplicaciones basadas en la nube facilitan la productividad diaria directamente en la pantalla, mientras que webOS te permite acceder a tu PC de forma remota a través de la función de PC remoto siempre que lo necesites.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mostrados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*La función Remote PC solo está disponible en PC con sistema operativo Windows 11 Pro o posterior.

*Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Algunos servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción y no están incluidos (se adquieren por separado).

*La funcionalidad Remote PC es compatible con Windows 11 Pro o versiones posteriores, y funciona con PC de terceros que admitan la conexión remota, incluidos los modelos gram.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Entretenimiento

Cambio de canales fluido

Gracias a webOS, disfrute de un acceso fluido a una amplia gama de contenidos a través de aplicaciones populares como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV, junto con LG Channels.

LG Channels reúne contenido en vivo y a la carta en un único centro, facilitando el descubrimiento de los contenidos que más le gustan.

Las recomendaciones personalizadas, las aplicaciones de deportes, videojuegos y LG Fitness, sumadas a un control remoto intuitivo, crean una experiencia de visualización fluida. Por su parte, el diseño delgado en color blanco prácticamente sin bordes en tres de sus lados y los altavoces integrados potencian la inmersión visual y la calidad del sonido.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios de streaming y las aplicaciones integradas pueden variar según el país.

*Se requiere una conexión a Internet y suscripciones a los servicios de streaming. Pueden aplicarse cargos adicionales para algunos servicios, ya que estos no están incluidos y requieren suscripciones independientes.

*Ofrece una amplia variedad de aplicaciones y servicios personalizados —incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube— para cada cuenta registrada.

*La disponibilidad de ciertos canales de LG (LG Channels) varía según la región.

*Se requiere una cuenta de LG y una conexión a Internet para acceder a los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos de servicio.

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta de LG es gratuita.

El Portal de Juegos ya está abierto.

El Portal de Juegos es una plataforma optimizada para los videojuegos que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús adaptados a mandos de juego o controles remotos, así como soporte para la gamificación personalizada. Permite realizar un seguimiento de las clasificaciones y los puntos entre los jugadores, al tiempo que facilita el acceso a una amplia gama de títulos, desde juegos AAA hasta juegos sociales. Gracias a sus alianzas con servicios líderes de juegos en la nube, como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, sumadas a los juegos disponibles como aplicaciones nativas de webOS, la plataforma permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, brindando así la experiencia de juego definitiva.

LG Smart Monitor displaying the LG Gaming Portal interface with game apps, cloud gaming services, and popular titles, featuring play now access, recently played games, and a console style gaming hub experience on webOS

*La compatibilidad con el Gaming Portal puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Gaming Portal puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juego.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Juego - Xbox Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate en el Portal de Juegos de LG

Accede a franquicias legendarias y juega a los nuevos títulos desde el primer día a través de la aplicación Xbox, disponible en el Portal de Juegos de LG. Empieza a jugar por streaming hoy mismo y lleva tu experiencia de juego al siguiente nivel*.

Música

Seleccionado según tus gustos musicales

Disfruta de una experiencia musical personalizada e inmersiva gracias a los altavoces integrados. Puedes buscar música fácilmente y acceder con rapidez a las canciones reproducidas recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares basándose en tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos deportivos.

Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito basándose en tu perfil.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juegos mostrados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Los servicios de streaming independientes pueden requerir un pago de suscripción y no están incluidos (se adquieren por separado).

*La disponibilidad de Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a Internet, una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un mando de juegos Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere una suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play) seleccionados. Disponible en monitores inteligentes LG seleccionados compatibles con webOS 24 y versiones posteriores.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Google Cast + AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth

Conectividad inteligente para compartir dispositivos sin interrupciones.

Comparta contenido en el monitor mediante Google Cast***: la forma más rápida y fluida de conectarse. AirPlay 2* para dispositivos Apple y Screen Share** para dispositivos Android ofrecen opciones adicionales para una duplicación de pantalla y transferencia de medios flexibles. Disfrute de una visualización y un audio fluidos en una pantalla más grande, con un mínimo de pasos y desde todos sus dispositivos favoritos.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.

*Para utilizar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda contar con la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países y regiones. La insignia «Works with Apple Home» es una marca comercial de Apple Inc.

**Screen Share: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.

**Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.

***Google Cast: Compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior, y con iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.

***Google Cast es una marca comercial de Google LLC. Las funciones compatibles pueden variar según el país.

The alpha 8 AI Processor 4K Gen3 performance visualization with glowing chip and light effects, highlighting high performance processing, AI driven picture and sound optimization, and advanced smart display technology

Procesador Alpha 5 AI de 9.ª generación

Diseñado para una brillantez de imagen excepcional.

El nuevo procesador de IA α5 Gen9 lleva el procesamiento de alta gama a tu LG Smart Monitor, ofreciendo una nitidez y profundidad mejoradas para unas imágenes más claras y equilibradas.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.

HDR10 Pro con sRGB 99%

Colores vivos y un contraste más profundo para imágenes nítidas.

HDR10 Pro realza las zonas claras y las sombras para ofrecer detalles más nítidos y una mayor profundidad visual al acceder a contenidos a través de webOS. Con una cobertura sRGB de hasta el 99%, la pantalla ofrece colores precisos y consistentes para una experiencia visual más equilibrada.

Split-screen comparison showing SDR versus HDR10 Pro with sRGB 99% color gamut, highlighting brighter highlights, deeper shadows, and more vivid color detail in a snowy village night landscape.

HDR10 Pro

Split-screen comparison showing SDR versus HDR10 Pro with sRGB 99% color gamut, highlighting brighter highlights, deeper shadows, and more vivid color detail in a snowy village night landscape.

SDR

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*HDR10 Pro no es un formato, sino la propia tecnología de Mapeo Dinámico de Tonos (Dynamic Tone Mapping) de LG, aplicada fotograma a fotograma para el contenido HDR10.

*El 99% de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.

*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Mapeo de Tonos Dinámico

Brillo equilibrado para una calidad de imagen constante.

El mapeo de tonos dinámico ajusta el brillo y el contraste para ayudar a ofrecer detalles más nítidos y una calidad de imagen equilibrada.

Wild bear in a forest scene demonstrating Dynamic Tone Mapping, enhancing contrast, balanced brightness, and detailed shadow and highlight reproduction.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de Mapeo Dinámico de Tonos (Dynamic Tone Mapping) se aplica a los Smart Monitors equipados con el procesador α5.

*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de Smart Monitors de LG.

*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta de LG es gratuita.

AI Sound Pro

AI Sound Pro ajusta tu sonido para darle impacto.

AI Surround Sound ofrece un audio inmersivo que llena la habitación gracias a su configuración Virtual 9.1.2 Ch, creando una experiencia sonora multidimensional. Dentro de webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para brindar una experiencia auditiva clara e inmersiva.

LG Smart Monitor demonstrating AI Sound Pro with a cinematic concert scene on screen, highlighting immersive audio optimization, clear dialogue, and balanced sound performance for an enhanced home entertainment experience

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.

*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Magic Remote con IA

Desbloquea todas las experiencias de IA con un solo botón de IA.

Controla el Smart Monitor con facilidad utilizando el AI Magic Remote. Su sensor de movimiento, rueda de desplazamiento y comandos de voz instantáneos permiten un control fluido e intuitivo de todas las funciones.

LG Smart Monitor Magic Remote highlighting AI features with on screen AI interface, showing smart control of AI powered functions, voice interaction, and intuitive navigation for enhanced smart monitor experience

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.

*El Magic Remote ofrece acceso rápido a las funciones de IA del monitor inteligente, pero no cuenta con capacidad de procesamiento de IA integrada.

*Los menús y aplicaciones compatibles con Conserje con IA pueden variar según el país.

*La presentación de los menús de Conserje con IA podría diferir en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave de Conserje con IA pueden variar según la aplicación y la hora del día.

**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar podría variar según la región.

**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Búsqueda multi-IA

Búsqueda multi-IA avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente indica lo que estás buscando y, a continuación, selecciona el agente de IA que mejor se adapte a ti. El sistema conecta múltiples IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

LG Smart Monitor displaying Multi AI Search interface featuring Microsoft Copilot and Google Gemini, highlighting AI powered search, smart assistance, and integrated generative AI tools within the smart monitor experience

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.

**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Conserje con IA

Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas.

Conserje con IA ofrece recomendaciones personalizadas e información contextual adaptada a lo que está viendo. Descubra palabras clave de búsqueda relevantes, acceda a información adicional sobre la escena actual y explore contenido relacionado basado en sus patrones de visualización; todo ello controlado de forma fluida con el AI Magic Remote.

LG Smart Monitor displaying AI Concierge interface with Generative AI recommendations and AI keyword suggestions, controlled by Magic Remote, highlighting contextual search, voice interaction, and personalized content discovery on the smart monitor

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.

**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Identificación de voz por IA

LG Identificación de voz por IA reconoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que habla.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Estas funciones están disponibles exclusivamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o una versión posterior. No son compatibles con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*La función AI Voice ID solo funciona con aplicaciones compatibles; las recomendaciones de palabras clave pueden variar según la aplicación y la hora del día.

*La disponibilidad de las funciones, el contenido compatible, los menús y las aplicaciones pueden variar según el país, la región y la conectividad de red.

*Se requiere una conexión a Internet para utilizar las funciones mencionadas anteriormente.

*El Magic Remote ofrece acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no realiza el procesamiento de IA integrado en el dispositivo.

*La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar podría variar según la región.

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta de LG es gratuita.

Experimente nuestro galardonado webOS.

LG Smart Monitor highlighting LG Shield security system with network encryption, data protection, and multi layer security visualization, emphasizing secure data storage, safe transmission, and award winning smart device security technology

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que sus datos se mantengan seguros mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software asegurada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Las 7 tecnologías fundamentales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante el almacenamiento
y la gestión seguros de la información, algoritmos criptográficos seguros, la integridad garantizada del software,
la autenticación de usuarios y el control de acceso, la transmisión segura de datos, la detección
y respuesta ante eventos de seguridad, y la gestión segura de actualizaciones.

*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*Los CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos presentados ante el jurado. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de las afirmaciones realizadas, y no sometió a prueba el producto al que se otorgó el premio.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Centro de productividad con conectividad sencilla

Gracias a sus múltiples puertos incluyendo 2 HDMI 2.0 y 2 USB-A 2.0, el Smart Monitor es compatible con una amplia gama de dispositivos, garantizando una conectividad fluida y fiable en todo su entorno de trabajo. Esta versátil configuración de puertos contribuye a mantener su espacio de trabajo organizado y libre de desorden, permitiendo un uso eficiente del espacio.

LG Smart Monitor connected to a laptop via USB C with 65W charging, showing photo editing workspace, multiple ports including USB C, USB, and HDMI, highlighting single cable connectivity, device charging, and productivity focused workstation setup

LG Smart Monitor connected to a laptop via USB C with 65W charging, showing photo editing workspace, multiple ports including USB C, USB, and HDMI, highlighting single cable connectivity, device charging, and productivity focused workstation setup

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

LG Switch app

Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch.

La aplicación LG Switch ayuda a optimizar su monitor para el trabajo y el uso diario en una PC. Gestione ventanas y funciones inteligentes con su teclado y ratón, alterne entre la PC y webOS mediante teclas de acceso directo, y organice las aplicaciones dentro de una misma entrada utilizando teclas de acceso rápido asignadas.

Descargar

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La aplicación LG Switch es exclusiva para PC.

*Las funciones de organización de ventanas y de ventanas múltiples están disponibles a través de una única entrada mediante la aplicación LG Switch.

*Este monitor no es compatible con las funciones Picture by Picture (PBP) ni Picture in Picture (PIP) con múltiples entradas.

Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Con tecnología webOS

LG Smart Monitor using LG Link for wireless device sync across iOS, Android, and webOS, showing seamless image and file transfer between monitor, tablet, smartphone, and laptop, highlighting cross device connectivity and multi screen workflow.

LG Link: sincronización sencilla de dispositivos entre iOS, Android y webOS.

LG Link en su Smart Monitor permite la transferencia inalámbrica de imágenes y archivos al funcionar 

en conjunto con la aplicación LG gram Link instalada en su LG gram o dispositivo móvil.

Con LG Link, puede enviar fácilmente fotos, imágenes generativas y archivos desde su LG gram 

o dispositivo móvil a su LG Smart Monitor, o transferirlos de vuelta a su dispositivo, simplificando 

así el intercambio entre distintos dispositivos a través de diferentes sistemas operativos.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para un funcionamiento correcto, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles. Se requiere iOS 16.4 o posterior y Android 9 o superior.

*La velocidad y la calidad de la transferencia de archivos pueden variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red.

*La disponibilidad de las características, las funciones y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Estas características están disponibles únicamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o posterior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*Para instalar la aplicación LG gram Link, utilice el programa LG Update para buscar e instalar automáticamente la versión compatible con su sistema (aplicable a los modelos lanzados en 2024 y posteriores).

*La función de compartir archivos se puede utilizar sin conexión de red, a través de Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que el portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

*La compatibilidad con los Smart Monitors se ampliará con el tiempo. Es posible que algunos modelos de Smart TV y monitores no sean compatibles.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Home Hub impulsado por ThinQ.

Home Hub con tecnología ThinQ

Controla fácilmente múltiples dispositivos inteligentes con ThinQ Home Hub.

ThinQ reúne todos tus dispositivos inteligentes a través del Home Hub en una única plataforma intuitiva.

Controla y supervisa tus dispositivos con facilidad gracias a la integración de ThinQ, mientras disfrutas de compatibilidad con Apple Home, Apple AirPlay y Google Cast para una visualización y un control fluidos, todo desde un mismo lugar.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Control Rápido

Descubre la comodidad de Quick Control en el LG Smart Monitor, que ofrece un acceso sencillo a los menús mediante acciones simples dentro de webOS.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda