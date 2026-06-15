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Monitor Inteligente LG AI U5s de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD para Streaming con webOSv
Monitor Inteligente LG AI U5s de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD para Streaming con webOSv
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Excelencia galardonada
Tendencias digitales 2025
La mejor gama de monitores según la elección de los lectores, ideal para gamers y para quienes exigen un rendimiento de alta calidad.
*Los Premios a la Innovación del CES se basan en los materiales descriptivos presentados ante el jurado. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las candidaturas ni de las afirmaciones realizadas, y no sometió a prueba el artículo al que se otorgó el premio.
Una pantalla. Infinitas posibilidades.
Experimenta una calidad de imagen impresionante para trabajar y entretenerte, con posibilidades que se adaptan a tu día. Impulsado por webOS, puedes gestionar tareas de oficina en casa sin necesidad de un PC y disfrutar de una amplia variedad de contenido, equilibrando sin esfuerzo productividad y entretenimiento en una sola pantalla.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón mencionados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.
*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas
Pantalla versátil tanto para el trabajo como para el ocio.
La pantalla IPS te permite disfrutar de una experiencia visual envolvente, ya sea que estés trabajando o disfrutando de contenido de entretenimiento.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 250nits (típ.), Gama de colores: sRGB 99% (típ.)
Listo para la oficina en casa sin PC
webOS lleva las aplicaciones esenciales de Office directamente a tu oficina en casa, permitiéndote trabajar sin necesidad de un PC. Desde la creación de documentos hasta la gestión de archivos, las aplicaciones basadas en la nube facilitan la productividad diaria directamente en la pantalla, mientras que webOS te permite acceder a tu PC de forma remota a través de la función de PC remoto siempre que lo necesites.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mostrados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*La función Remote PC solo está disponible en PC con sistema operativo Windows 11 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Algunos servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción y no están incluidos (se adquieren por separado).
*La funcionalidad Remote PC es compatible con Windows 11 Pro o versiones posteriores, y funciona con PC de terceros que admitan la conexión remota, incluidos los modelos gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Entretenimiento
Cambio de canales fluido
Gracias a webOS, disfrute de un acceso fluido a una amplia gama de contenidos a través de aplicaciones populares como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV, junto con LG Channels.
LG Channels reúne contenido en vivo y a la carta en un único centro, facilitando el descubrimiento de los contenidos que más le gustan.
Las recomendaciones personalizadas, las aplicaciones de deportes, videojuegos y LG Fitness, sumadas a un control remoto intuitivo, crean una experiencia de visualización fluida. Por su parte, el diseño delgado en color blanco prácticamente sin bordes en tres de sus lados y los altavoces integrados potencian la inmersión visual y la calidad del sonido.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios de streaming y las aplicaciones integradas pueden variar según el país.
*Se requiere una conexión a Internet y suscripciones a los servicios de streaming. Pueden aplicarse cargos adicionales para algunos servicios, ya que estos no están incluidos y requieren suscripciones independientes.
*Ofrece una amplia variedad de aplicaciones y servicios personalizados —incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube— para cada cuenta registrada.
*La disponibilidad de ciertos canales de LG (LG Channels) varía según la región.
*Se requiere una cuenta de LG y una conexión a Internet para acceder a los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos de servicio.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta de LG es gratuita.
El Portal de Juegos ya está abierto.
El Portal de Juegos es una plataforma optimizada para los videojuegos que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús adaptados a mandos de juego o controles remotos, así como soporte para la gamificación personalizada. Permite realizar un seguimiento de las clasificaciones y los puntos entre los jugadores, al tiempo que facilita el acceso a una amplia gama de títulos, desde juegos AAA hasta juegos sociales. Gracias a sus alianzas con servicios líderes de juegos en la nube, como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, sumadas a los juegos disponibles como aplicaciones nativas de webOS, la plataforma permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, brindando así la experiencia de juego definitiva.
*La compatibilidad con el Gaming Portal puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Gaming Portal puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juego.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Juego - Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate en el Portal de Juegos de LG
Accede a franquicias legendarias y juega a los nuevos títulos desde el primer día a través de la aplicación Xbox, disponible en el Portal de Juegos de LG. Empieza a jugar por streaming hoy mismo y lleva tu experiencia de juego al siguiente nivel*.
Música
Seleccionado según tus gustos musicales
Disfruta de una experiencia musical personalizada e inmersiva gracias a los altavoces integrados. Puedes buscar música fácilmente y acceder con rapidez a las canciones reproducidas recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares basándose en tus preferencias.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juegos mostrados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Los servicios de streaming independientes pueden requerir un pago de suscripción y no están incluidos (se adquieren por separado).
*La disponibilidad de Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet, una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un mando de juegos Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere una suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play) seleccionados. Disponible en monitores inteligentes LG seleccionados compatibles con webOS 24 y versiones posteriores.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Google Cast + AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth
Conectividad inteligente para compartir dispositivos sin interrupciones.
Comparta contenido en el monitor mediante Google Cast***: la forma más rápida y fluida de conectarse. AirPlay 2* para dispositivos Apple y Screen Share** para dispositivos Android ofrecen opciones adicionales para una duplicación de pantalla y transferencia de medios flexibles. Disfrute de una visualización y un audio fluidos en una pantalla más grande, con un mínimo de pasos y desde todos sus dispositivos favoritos.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.
*Para utilizar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda contar con la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países y regiones. La insignia «Works with Apple Home» es una marca comercial de Apple Inc.
**Screen Share: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.
**Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.
***Google Cast: Compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior, y con iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.
***Google Cast es una marca comercial de Google LLC. Las funciones compatibles pueden variar según el país.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.
HDR10 Pro con sRGB 99%
Colores vivos y un contraste más profundo para imágenes nítidas.
HDR10 Pro realza las zonas claras y las sombras para ofrecer detalles más nítidos y una mayor profundidad visual al acceder a contenidos a través de webOS. Con una cobertura sRGB de hasta el 99%, la pantalla ofrece colores precisos y consistentes para una experiencia visual más equilibrada.
HDR10 Pro
SDR
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*HDR10 Pro no es un formato, sino la propia tecnología de Mapeo Dinámico de Tonos (Dynamic Tone Mapping) de LG, aplicada fotograma a fotograma para el contenido HDR10.
*El 99% de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.
*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Mapeo de Tonos Dinámico
Brillo equilibrado para una calidad de imagen constante.
El mapeo de tonos dinámico ajusta el brillo y el contraste para ayudar a ofrecer detalles más nítidos y una calidad de imagen equilibrada.
Wild bear in a forest scene demonstrating Dynamic Tone Mapping, enhancing contrast, balanced brightness, and detailed shadow and highlight reproduction.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función de Mapeo Dinámico de Tonos (Dynamic Tone Mapping) se aplica a los Smart Monitors equipados con el procesador α5.
*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de Smart Monitors de LG.
*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta de LG es gratuita.
AI Sound Pro
AI Sound Pro ajusta tu sonido para darle impacto.
AI Surround Sound ofrece un audio inmersivo que llena la habitación gracias a su configuración Virtual 9.1.2 Ch, creando una experiencia sonora multidimensional. Dentro de webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para brindar una experiencia auditiva clara e inmersiva.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.
*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Magic Remote con IA
Desbloquea todas las experiencias de IA con un solo botón de IA.
Controla el Smart Monitor con facilidad utilizando el AI Magic Remote. Su sensor de movimiento, rueda de desplazamiento y comandos de voz instantáneos permiten un control fluido e intuitivo de todas las funciones.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.
*El Magic Remote ofrece acceso rápido a las funciones de IA del monitor inteligente, pero no cuenta con capacidad de procesamiento de IA integrada.
*Los menús y aplicaciones compatibles con Conserje con IA pueden variar según el país.
*La presentación de los menús de Conserje con IA podría diferir en el momento del lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave de Conserje con IA pueden variar según la aplicación y la hora del día.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar podría variar según la región.
**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Búsqueda multi-IA
Búsqueda multi-IA avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot
Simplemente indica lo que estás buscando y, a continuación, selecciona el agente de IA que mejor se adapte a ti. El sistema conecta múltiples IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.
*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Conserje con IA
Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas.
Conserje con IA ofrece recomendaciones personalizadas e información contextual adaptada a lo que está viendo. Descubra palabras clave de búsqueda relevantes, acceda a información adicional sobre la escena actual y explore contenido relacionado basado en sus patrones de visualización; todo ello controlado de forma fluida con el AI Magic Remote.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con los modelos anteriores de monitores inteligentes LG.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Identificación de voz por IA
LG Identificación de voz por IA reconoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que habla.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Estas funciones están disponibles exclusivamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o una versión posterior. No son compatibles con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La función AI Voice ID solo funciona con aplicaciones compatibles; las recomendaciones de palabras clave pueden variar según la aplicación y la hora del día.
*La disponibilidad de las funciones, el contenido compatible, los menús y las aplicaciones pueden variar según el país, la región y la conectividad de red.
*Se requiere una conexión a Internet para utilizar las funciones mencionadas anteriormente.
*El Magic Remote ofrece acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no realiza el procesamiento de IA integrado en el dispositivo.
*La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar podría variar según la región.
*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta de LG es gratuita.
Experimente nuestro galardonado webOS.
*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.
*Los CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos presentados ante el jurado. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de las afirmaciones realizadas, y no sometió a prueba el producto al que se otorgó el premio.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Centro de productividad con conectividad sencilla
Gracias a sus múltiples puertos incluyendo 2 HDMI 2.0 y 2 USB-A 2.0, el Smart Monitor es compatible con una amplia gama de dispositivos, garantizando una conectividad fluida y fiable en todo su entorno de trabajo. Esta versátil configuración de puertos contribuye a mantener su espacio de trabajo organizado y libre de desorden, permitiendo un uso eficiente del espacio.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
LG Switch app
Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch.
La aplicación LG Switch ayuda a optimizar su monitor para el trabajo y el uso diario en una PC. Gestione ventanas y funciones inteligentes con su teclado y ratón, alterne entre la PC y webOS mediante teclas de acceso directo, y organice las aplicaciones dentro de una misma entrada utilizando teclas de acceso rápido asignadas.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La aplicación LG Switch es exclusiva para PC.
*Las funciones de organización de ventanas y de ventanas múltiples están disponibles a través de una única entrada mediante la aplicación LG Switch.
*Este monitor no es compatible con las funciones Picture by Picture (PBP) ni Picture in Picture (PIP) con múltiples entradas.
Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Con tecnología webOS
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para un funcionamiento correcto, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles. Se requiere iOS 16.4 o posterior y Android 9 o superior.
*La velocidad y la calidad de la transferencia de archivos pueden variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red.
*La disponibilidad de las características, las funciones y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Estas características están disponibles únicamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecutan webOS 26 o posterior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*Para instalar la aplicación LG gram Link, utilice el programa LG Update para buscar e instalar automáticamente la versión compatible con su sistema (aplicable a los modelos lanzados en 2024 y posteriores).
*La función de compartir archivos se puede utilizar sin conexión de red, a través de Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que el portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.
*La compatibilidad con los Smart Monitors se ampliará con el tiempo. Es posible que algunos modelos de Smart TV y monitores no sean compatibles.
*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Home Hub impulsado por ThinQ.
Controla fácilmente múltiples dispositivos inteligentes con ThinQ Home Hub.
ThinQ reúne todos tus dispositivos inteligentes a través del Home Hub en una única plataforma intuitiva.
Controla y supervisa tus dispositivos con facilidad gracias a la integración de ThinQ, mientras disfrutas de compatibilidad con Apple Home, Apple AirPlay y Google Cast para una visualización y un control fluidos, todo desde un mismo lugar.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Control Rápido
Descubre la comodidad de Quick Control en el LG Smart Monitor, que ofrece un acceso sencillo a los menús mediante acciones simples dentro de webOS.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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