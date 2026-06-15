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Monitor LG U4 de 32 pulgadas, Monitor Full HD de 120 Hz

Monitor LG U4 de 32 pulgadas, Monitor Full HD de 120 Hz

32U401B-B
Vista frontal de Monitor LG U4 de 32 pulgadas, Monitor Full HD de 120 Hz 32U401B-B
Vista lateral de un monitor
Vista trasera de un monitor
Monitor LG sobre un escritorio mostrando paneles de datos, destacando su rendimiento versátil y su diseño ultrafino.
Monitor LG que muestra una imagen de una vívida salpicadura de color, destacando una coloración fiel a la realidad gracias al soporte para HDR y sRGB del 99%.
Escena de videojuegos con motocicletas en movimiento, destacando un rendimiento suave y fluido con una frecuencia de actualización de 120Hz.
Múltiples ventanas de aplicaciones y una interfaz de videollamada que muestran una transición fluida entre tareas mediante la aplicación LG Switch.
Dos monitores LG comparando el Modo Lectura y la función Flicker Safe (activados y desactivados), destacando las características diseñadas para el confort visual diario.
Monitor LG con un diseño ultrafino y prácticamente sin bordes, y un soporte minimalista que parece flotar sobre el escritorio.
Vista trasera de un monitor LG que muestra los puertos y opciones de conectividad, incluyendo HDMI, salida de auriculares y entrada DC-IN.
Diagrama de dimensiones del monitor LG que muestra las medidas de ancho, alto, profundidad y el tamaño de pantalla de 31,5 pulgadas.
Primer plano del frontal de un monitor LG, mostrando un bisel ultrafino y un diseño de soporte minimalista.
Vista trasera de un monitor LG que muestra los puertos HDMI, VGA, salida de auriculares y entrada de alimentación (DC-in).
Perfil lateral de un monitor LG, destacando su panel ultrafino y el diseño minimalista de su soporte inclinable.
Vista trasera desde arriba de un monitor LG, mostrando el perfil delgado del panel y el soporte.
Vista frontal de Monitor LG U4 de 32 pulgadas, Monitor Full HD de 120 Hz 32U401B-B
Vista lateral de un monitor
Vista trasera de un monitor
Monitor LG sobre un escritorio mostrando paneles de datos, destacando su rendimiento versátil y su diseño ultrafino.
Monitor LG que muestra una imagen de una vívida salpicadura de color, destacando una coloración fiel a la realidad gracias al soporte para HDR y sRGB del 99%.
Escena de videojuegos con motocicletas en movimiento, destacando un rendimiento suave y fluido con una frecuencia de actualización de 120Hz.
Múltiples ventanas de aplicaciones y una interfaz de videollamada que muestran una transición fluida entre tareas mediante la aplicación LG Switch.
Dos monitores LG comparando el Modo Lectura y la función Flicker Safe (activados y desactivados), destacando las características diseñadas para el confort visual diario.
Monitor LG con un diseño ultrafino y prácticamente sin bordes, y un soporte minimalista que parece flotar sobre el escritorio.
Vista trasera de un monitor LG que muestra los puertos y opciones de conectividad, incluyendo HDMI, salida de auriculares y entrada DC-IN.
Diagrama de dimensiones del monitor LG que muestra las medidas de ancho, alto, profundidad y el tamaño de pantalla de 31,5 pulgadas.
Primer plano del frontal de un monitor LG, mostrando un bisel ultrafino y un diseño de soporte minimalista.
Vista trasera de un monitor LG que muestra los puertos HDMI, VGA, salida de auriculares y entrada de alimentación (DC-in).
Perfil lateral de un monitor LG, destacando su panel ultrafino y el diseño minimalista de su soporte inclinable.
Vista trasera desde arriba de un monitor LG, mostrando el perfil delgado del panel y el soporte.

Características principales

  • Pantalla IPS Full HD (1920x1080) de 31,5"
  • sRGB 99% (típ.)
  • Claro y fluido con una frecuencia de actualización de 120Hz.
  • Reducción del desenfoque de movimiento de 1ms
  • HDR 10
  • LG Switch App
Más

Excelencia galardonada

PCMag Best Brands 2026 award badge.

La mejor marca de 2026*

Digital Trends Readers’ Choice 2025 award badge.

Tendencias digitales 2025

La mejor gama de monitores según la elección de los lectores, ideal para gamers y para quienes exigen un rendimiento de alta calidad.

*Una marca comercial de Ziff Davis, LLC. Utilizada bajo licencia.

*Reimpreso con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.

LG Monitor logo.

LG Monitor logo.

Rendimiento versátil con diseño ultrafino

Para trabajar, jugar y reproducir video en streaming, nuestro monitor Full HD de 31.5 pulgadas ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultraplano.

Monitor on a desk displaying a business dashboard with charts and analytics, illustrating productivity and everyday office use.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.

specs of 32u401b-b

specs of 32u401b-b

Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada.

Diseño ultrafino. Casi flotando.

Disfrute de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultrafino, la base del soporte estilizada y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. El soporte, de apariencia flotante, aporta un aspecto limpio y ligero, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una continuidad visual impecable, incluso en configuraciones de doble monitor.

Main monitor view with vivid display alongside smaller images showing dual-monitor setup and close-up of the slim stand base design.
Close-up of monitor highlighting ultra-thin bezel and virtually borderless design.

Close-up of monitor highlighting ultra-thin bezel and virtually borderless design.

Close-up views of monitor stand base and side profile, highlighting slim, stable design and minimal footprint.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Gaming scene with futuristic motorcycles racing at high speed, highlighting a 120Hz refresh rate for smooth and fluid gameplay performance.

Experiencia de juego fluida con
una frecuencia de
actualización de 120 Hz.

Ofrece un rendimiento fluido y de gran respuesta gracias a una

frecuencia de actualización de 120Hz, brindando

imágenes fluidas y un movimiento más nítido para una jugabilidad

más reactiva que te otorga una ventaja competitiva.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

High-speed racing cars in motion with motion blur effect, highlighting 1ms MBR for reduced blur and faster, clearer gameplay performance.

1ms MBR

Un ritmo acelerado hacia la victoria

La reducción de desenfoque de movimiento de 1ms* ayuda a ofrecer una experiencia de juego más fluida al reducir el desenfoque y el efecto fantasma. Las escenas de movimiento rápido se mantienen nítidas, lo que te ayuda a reaccionar con mayor rapidez ante la acción.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de Reducción de Desenfoque de Movimiento de 1ms (1ms MBR) provoca una disminución de la luminosidad; por ello, las siguientes funciones no pueden utilizarse mientras dicha opción está activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync).

*Es posible que se produzca parpadeo durante el funcionamiento de la función 1ms MBR.

HDR10 con sRGB 99%

Colores realistas
con una precisión cromática avanzada

La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio sRGB garantizan una reproducción precisa del color, con un contraste y un nivel de detalle mejorados en las escenas HDR.

Monitor displaying vibrant color splash artwork with editing interface, emphasizing sRGB 99% color accuracy and HDR support for rich, true-to-life visuals.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El 99% sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a desenvolverse con rapidez ante las explosiones de luz.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

LG Switch App

Cambio fluido entre múltiples tareas

Puede dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido asignada. También admite los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente a través de múltiples fuentes de entrada.

Descargar

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, realice una búsqueda en el menú de soporte de LG.com.

Diseñado para el confort visual diario

Modo de lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante periodos prolongados.

Sin parpadeo

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y favorecer una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.

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Todas las especificaciones

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