Monitor LG U4 de 32 pulgadas, Monitor Full HD de 120 Hz

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de Reducción de Desenfoque de Movimiento de 1ms (1ms MBR) provoca una disminución de la luminosidad; por ello, las siguientes funciones no pueden utilizarse mientras dicha opción está activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync).

*Es posible que se produzca parpadeo durante el funcionamiento de la función 1ms MBR.