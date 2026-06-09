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Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 24 pulgadas 144 Hz FHD

Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 24 pulgadas 144 Hz FHD

24G414B-B
Vista frontal de Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 24 pulgadas 144 Hz FHD 24G414B-B
Vista lateral
Vista trasera
Vista frontal de un monitor gaming exhibido en un entorno futurista de estilo neón.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor gaming, exhibiendo colores vívidos con una gama cromática sRGB del 99%, tecnología IPS y certificación HDR.
Escena de una carrera de motocicletas mostrada en un monitor gaming, ilustrando una frecuencia de actualización de 144Hz para un movimiento fluido en el juego.
En la pantalla se muestra un coche de carreras amarillo avanzando a gran velocidad, con la inscripción «1ms MBR» destacada en primer plano.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor gaming, con soporte para Adaptive Sync (NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync) para una experiencia de juego fluida y sin desgarros de imagen.
Esta imagen muestra un monitor gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio, visualizando una escena de juego, con iconos que indican un diseño sin bordes en tres lados, ajuste de altura, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Esta imagen destaca la interfaz de la aplicación LG Switch, mostrando funciones como el modo Dual, la división inteligente de pantalla, el inicio de videollamadas y el Asistente de imagen personalizado, para un control más inteligente y una transición de pantalla fluida.
Vista trasera de un monitor gaming que muestra sus puertos de conectividad, incluyendo una entrada HDMI™ 2.1, un puerto DisplayPort 1.4 y una salida de auriculares (H/P) de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un monitor gaming, que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista trasera del monitor, mostrando el área de fijación del soporte y los puertos traseros.
Vista superior
Front view of the monitor stand and base
Vista frontal de Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 24 pulgadas 144 Hz FHD 24G414B-B
Vista lateral
Vista trasera
Vista frontal de un monitor gaming exhibido en un entorno futurista de estilo neón.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor gaming, exhibiendo colores vívidos con una gama cromática sRGB del 99%, tecnología IPS y certificación HDR.
Escena de una carrera de motocicletas mostrada en un monitor gaming, ilustrando una frecuencia de actualización de 144Hz para un movimiento fluido en el juego.
En la pantalla se muestra un coche de carreras amarillo avanzando a gran velocidad, con la inscripción «1ms MBR» destacada en primer plano.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor gaming, con soporte para Adaptive Sync (NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync) para una experiencia de juego fluida y sin desgarros de imagen.
Esta imagen muestra un monitor gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio, visualizando una escena de juego, con iconos que indican un diseño sin bordes en tres lados, ajuste de altura, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Esta imagen destaca la interfaz de la aplicación LG Switch, mostrando funciones como el modo Dual, la división inteligente de pantalla, el inicio de videollamadas y el Asistente de imagen personalizado, para un control más inteligente y una transición de pantalla fluida.
Vista trasera de un monitor gaming que muestra sus puertos de conectividad, incluyendo una entrada HDMI™ 2.1, un puerto DisplayPort 1.4 y una salida de auriculares (H/P) de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un monitor gaming, que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista trasera del monitor, mostrando el área de fijación del soporte y los puertos traseros.
Vista superior
Front view of the monitor stand and base

Características principales

  • Pantalla IPS FHD (1920x1080) de 24 pulgadas
  • Frecuencia de actualización de 144 Hz, 1ms MBR
  • HDR 10 con sRGB 99% (típico), admite 16,7 M de colores.
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
  • Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
  • Soporte en forma de L sin desorden
Más
UltraGear™ G4 logo in a futuristic, neon-lit room.

UltraGear™ G4 logo in a futuristic, neon-lit room.




Monitor para juegos FHD de 24 pulgadas y 144 Hz

“Logotipo UltraGear™ G4 en una sala futurista iluminada con luces de neón.”

“Logotipo UltraGear™ G4 en una sala futurista iluminada con luces de neón.”

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

This image presents key features of an LG gaming monitor, including a 144Hz refresh rate for fluid motion, IPS display with HDR and sRGB 99% color for vivid visuals, smooth gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync support, 1ms MBR response time for fast-paced gaming, and a virtually borderless design for an immersive setup.

This image presents key features of an LG gaming monitor, including a 144Hz refresh rate for fluid motion, IPS display with HDR and sRGB 99% color for vivid visuals, smooth gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync support, 1ms MBR response time for fast-paced gaming, and a virtually borderless design for an immersive setup.

VelocidadColorUsabilidad

Movimiento de juego fluido con
frecuencia de actualización de 144 Hz

Para ofrecer una frecuencia de actualización de 144 Hz para imágenes fluidas y nítidas, mientras se minimiza el desenfoque por movimiento. Sumérgete en un juego más inmersivo con cada fotograma.

Motorcycle racing scene illustrating the UltraGear™ 27G414B’s 144Hz refresh rate for fluid, crystal-clear gaming motion.

Motorcycle racing scene illustrating the UltraGear™ 27G414B’s 144Hz refresh rate for fluid, crystal-clear gaming motion.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with '1ms MBR' displayed prominently. The inside of the white square box is shown clearly while the outside area appears blurred.

Velocidad acelerada
a la victoria

La reducción de desenfoque por movimiento de 1ms* hace que el juego sea fluido, reduciendo el desenfoque y las imágenes fantasma. Los objetos dinámicos y de ritmo rápido en medio de toda la acción pueden dar a los jugadores una ventaja competitiva.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante la operación de MBR de 1ms.

Movimiento suave que te mantiene inmerso

Minimiza las interrupciones y los retrasos con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™. Experimenta una reducción significativa del screen tearing y stuttering para obtener visuales fluidos con un desenfoque de movimiento y efecto fantasma minimizados.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 27G414B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 27G414B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden ocurrir errores o retrasos según la conexión de red.

Siente el combate real con
color vívido

Con una cobertura del 99 % sRGB, este monitor ofrece un espectro de color amplio y una reproducción fiel gracias a su panel IPS. Vive los campos de batalla con colores intensos y precisos, tal y como los concibieron los desarrolladores, para una experiencia de juego más inmersiva y real

Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro cromático que permite una representación de color de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, brindando así una experiencia de juego inmersiva. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla dramáticos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego.
Nuestro monitor ofrece una cobertura del 99% sRGB, proporcionando un amplio espectro de colores que permite una representación de color de alta fidelidad con su pantalla IPS para una experiencia de juego inmersiva. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla dramáticos tal como los concibieron los desarrolladores del juego.
Logo of IPS display.

El monitor LG IPS™ muestra una precisión de color excelente con un amplio ángulo de visión.

Logo of HDR 10.

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

Logo de sRGB 99%

Con un 99% de cobertura del espectro sRGB, es una excelente solución para una visualización precisa del color.

Futuristic space battle scene on the UltraGear™ monitor, showcasing vivid colors and rich contrast with bright explosions, glowing planets, and detailed spacecraft against a colorful cosmic background.

Futuristic space battle scene on the UltraGear™ monitor, showcasing vivid colors and rich contrast with bright explosions, glowing planets, and detailed spacecraft against a colorful cosmic background.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

LG Switch app

Control más inteligente, conmutación fluida con LG Switch.

Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar su monitor tanto para juegos como para uso cotidiano. Gestione sin esfuerzo los ajustes de su monitor: ajuste la calidad de imagen y el brillo a su preferencia, luego aplique sus ajustes al instante usando una tecla de acceso rápido. La aplicación también le permite dividir la pantalla en 11 disposiciones y lanzar su plataforma de videollamadas con un clic, brindando aún más comodidad a su configuración.

Descargar

This video shows how to set up your monitor with the LG Switch app.

*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.

*LG Switch requiere la descarga del software y del manual desde LG.com para su correcto uso.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida en entornos sombríos o cambios de luz repentinos.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Sumérgete en el sonido estéreo

Disfruta de un sonido nítido y equilibrado a través de sus altavoces estéreo de 2 W x 2, que ofrecen una experiencia de audio inmersiva para tus sesiones diarias de juego y entretenimiento. Para una configuración más personal, conecta fácilmente unos auriculares mediante la salida de audio para disfrutar de un sonido focalizado y una comunicación de voz clara durante el juego.

Experimenta un sonido claro y bien equilibrado a través de los altavoces estéreo de 2W x 2, ofreciendo una experiencia de audio inmersiva para el juego y entretenimiento diario. Para una configuración más personal, conecta fácilmente unos auriculares a la salida de auriculares para disfrutar de un audio enfocado y una comunicación de voz clara durante el juego.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Prácticamente sin bordes, visualmente elevado

Experimenta más pantalla y menos distracción con el bisel ultrafino y la base del soporte minimalista, que cuenta con un diseño prácticamente sin bordes.  

El soporte flotante mejora la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla continua ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones dobles o espacios de trabajo minimalistas.

Experimenta más pantalla y menos distracción con el bisel ultrafino y la base del soporte minimalista, que cuenta con un diseño prácticamente sin bordes.
El soporte flotante mejora la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla continua ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones dobles o espacios de trabajo minimalistas.
Borderless design icon.

Diseño prácticamente
sin bordes en 3 lados

Height adjustable icon.

Altura

Tilt icon.

Inclinación

Wall mount 100x100 icon.

Montura de pared

This image shows an UltraGear™ gaming monitor on a desk setup displaying a game scene, with zoomed-in highlights emphasizing the borderless display design and a sleek floating-like stand.

This image shows an UltraGear™ gaming monitor on a desk setup displaying a game scene, with zoomed-in highlights emphasizing the borderless display design and a sleek floating-like stand.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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