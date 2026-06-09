Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 24 pulgadas 144 Hz FHD

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden usar mientras está activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante la operación de MBR de 1ms.