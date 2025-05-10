We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%
Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%
27G440A-B
Características principales
- Pantalla IPS Full HD de 27" para imágenes nítidas y colores vivos
- Fluidez total con tasa de refresco de 240Hz
- Colores más reales con sRGB 99% (Typ.)
- Precisión gamer con 1ms de respuesta (GtG)
- Juego sin cortes con G-SYNC® y FreeSync™ Premium
- Conexión flexible: 2x HDMI 2.0 y 1x DisplayPort 1.4 (DSC)
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Vive la batalla con colores reales
Con una cobertura del 99% sRGB, el panel IPS reproduce una amplia gama de colores con precisión. Así, cada explosión, escenario o detalle en el campo de batalla se ve tal como lo pensaron los desarrolladores.
Batalla espacial con naves y sol brillante; destaca “sRGB 99%” e “IPS” para color real y ángulos amplios.
Velocidad que marca la diferencia
La respuesta ultrarrápida de 1ms (GtG) elimina el ghosting y asegura imágenes claras incluso en las jugadas más intensas, dándote ventaja competitiva en cada enfrentamiento.
Certificado con las mejores tecnologías
Compatible con NVIDIA G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, este monitor reduce cortes e interrupciones para ofrecer partidas fluidas, sin tearing ni stuttering, con baja latencia.
Comparación en cabina de jet: izquierda borrosa (Disabled), derecha nítida (Enabled).
Dynamic Action Sync
Reduce al mínimo el input lag, permitiéndote reaccionar en tiempo real y aprovechar cada momento crítico de la partida.
Black Stabilizer
Detecta enemigos ocultos en las zonas más oscuras y gana ventaja visual incluso en medio de explosiones brillantes.
Control inteligente con LG Switch
Optimiza el monitor para jugar o trabajar desde una sola app. Ajusta brillo e imagen, divide la pantalla en hasta 11 vistas, o cambia entre dispositivos con un hotkey, todo al instante.
Diseño compacto y elegante
Un monitor sin bordes, con base ajustable en giro, inclinación, altura y pivote. Su diseño L-stand ahorra espacio, reduce el desorden y completa un setup gamer limpio y funcional.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de Panel
IPS
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
400 cd/m²
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'240
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
614.2 x 540.7 x 220mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
614.2 x 364.8 x 51.7mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
770 x 172 x 500mm
Peso con Peana [kg]
6.5kg
Peso sin Peana [kg]
4kg
Peso empaquetado [kg]
8.9kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 500
NVIDIA G-Sync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Dynamic Action Sync
SÍ
Auto Input Switch
SÍ
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ
DisplayPort
SÍ
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.4
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.3108mm x 0.3108mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
320 cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
400 cd/m²
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ratio de Contraste (Mín.)
'700:1
Ratio de contraste(Típ.)
'1000:1
Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'240
APLICACIÓN SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
HDMI
SÍ
Display Port
SÍ
