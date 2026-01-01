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Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas 200Hz FHD

Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas 200Hz FHD

27G523B-B
Vista frontal de Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas 200Hz FHD 27G523B-B
Vista lateral
Vista trasera
Vista frontal de un monitor gaming exhibido en un entorno futurista de estilo neón.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor gaming, exhibiendo colores vívidos con una gama cromática sRGB del 99%, tecnología IPS y certificación HDR.
Escena de una carrera de motocicletas mostrada en un monitor gaming, ilustrando una frecuencia de actualización de 200 Hz para un movimiento fluido en el juego.
Imagen comparativa que muestra las rápidas transiciones en pantalla, posibles gracias a un tiempo de respuesta de 1ms (GtG), lo que ofrece imágenes de juego más fluidas y con mayor capacidad de respuesta en un monitor gaming.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor gaming, con soporte para Adaptive Sync (NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium) para una experiencia de juego fluida y sin desgarros de imagen.
Esta imagen muestra un monitor gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio, visualizando una escena de juego, con iconos que indican un diseño sin bordes en tres lados, ajuste de altura, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Imagen general de las características que muestra la interfaz de un monitor gaming, con ajuste de visualización de Dual-Mode, Smart Screen Split para diseños multitarea, inicio de videollamadas con un solo clic y un Asistente de Imagen Personalizado para configurar los ajustes de pantalla a medida.
Vista trasera de un monitor gaming que muestra sus puertos de conectividad, incluyendo dos entradas HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 con soporte DSC y una salida de auriculares (H/P) de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un monitor gaming, que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista trasera del monitor, mostrando el área de fijación del soporte y los puertos traseros.
Vista superior
Vista frontal del soporte y la base del monitor.
Vista frontal de Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas 200Hz FHD 27G523B-B
Vista lateral
Vista trasera
Vista frontal de un monitor gaming exhibido en un entorno futurista de estilo neón.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor gaming, exhibiendo colores vívidos con una gama cromática sRGB del 99%, tecnología IPS y certificación HDR.
Escena de una carrera de motocicletas mostrada en un monitor gaming, ilustrando una frecuencia de actualización de 200 Hz para un movimiento fluido en el juego.
Imagen comparativa que muestra las rápidas transiciones en pantalla, posibles gracias a un tiempo de respuesta de 1ms (GtG), lo que ofrece imágenes de juego más fluidas y con mayor capacidad de respuesta en un monitor gaming.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor gaming, con soporte para Adaptive Sync (NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium) para una experiencia de juego fluida y sin desgarros de imagen.
Esta imagen muestra un monitor gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio, visualizando una escena de juego, con iconos que indican un diseño sin bordes en tres lados, ajuste de altura, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Imagen general de las características que muestra la interfaz de un monitor gaming, con ajuste de visualización de Dual-Mode, Smart Screen Split para diseños multitarea, inicio de videollamadas con un solo clic y un Asistente de Imagen Personalizado para configurar los ajustes de pantalla a medida.
Vista trasera de un monitor gaming que muestra sus puertos de conectividad, incluyendo dos entradas HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 con soporte DSC y una salida de auriculares (H/P) de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un monitor gaming, que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista trasera del monitor, mostrando el área de fijación del soporte y los puertos traseros.
Vista superior
Vista frontal del soporte y la base del monitor.

Características principales

  • Pantalla IPS FHD (1920x1080) de 27 pulgadas
  • Frecuencia de actualización de 200 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)
  • HDR 10 con sRGB del 99% (típico), compatible con 16,7 M de colores.
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
  • Soporte en forma de L sin desorden
Más
UltraGear™ G5 logo in a futuristic, neon-lit room.

UltraGear™ G5 logo in a futuristic, neon-lit room.






Monitor Gamer FHD 27 Pulgadas 200 Hz

Front image of the UltraGear™ 27G523B gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

Front image of the UltraGear™ 27G523B gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

This image presents key features of an LG gaming monitor, including a 200Hz refresh rate for fluid motion, IPS display with HDR and sRGB 99% color for vivid visuals, smooth gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium support, 1ms(GtG) response time for fast-paced gaming, and a virtually borderless design for an immersive setup.

This image presents key features of an LG gaming monitor, including a 200Hz refresh rate for fluid motion, IPS display with HDR and sRGB 99% color for vivid visuals, smooth gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium support, 1ms(GtG) response time for fast-paced gaming, and a virtually borderless design for an immersive setup.

VelocidadColorUsabilidad

Movimiento de juego fluido con una frecuencia de actualización de 200 Hz

Para ofrecer una frecuencia de actualización de 200 Hz para imágenes fluidas y nítidas, a la vez que minimiza el desenfoque por movimiento. Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.

Motorcycle racing scene illustrating the UltraGear™ 27G523B’s 200Hz refresh rate for fluid, crystal-clear gaming motion.

Motorcycle racing scene illustrating the UltraGear™ 27G523B’s 200Hz refresh rate for fluid, crystal-clear gaming motion.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1ms (GtG). Respuesta rápida
para el juego.

El tiempo de respuesta de 1ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla para una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

Comparison image showing reduced motion blur on the UltraGear™ 27G523B with 1ms (GtG) response time for smoother gaming visuals.

Comparison image showing reduced motion blur on the UltraGear™ 27G523B with 1ms (GtG) response time for smoother gaming visuals.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Movimiento fluido que te mantiene inmerso.

Minimiza las lágrimas y los retrasos con la tecnología de NVIDIA® G-SYNC® compatible and AMD FreeSync™ Premium. Experimenta una reducción significativa del rasgado y stuttering de pantalla para obtener gráficos fluidos con un desenfoque de movimiento y efecto fantasma minimizados.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 27G523B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 27G523B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*La compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo se admite a través de DisplayPort.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Siente el combate real con
colores vívidos

Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro cromático que permite una representación de color de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, brindando así una experiencia de juego inmersiva. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla dramáticos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego.

Logo of IPS display.

El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.

Logo de HDR 10.

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

Logo of sRGB 99%.

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una excelente solución para una visualización precisa del color.

Futuristic space battle scene on the UltraGear™ monitor, showcasing vivid colors and rich contrast with bright explosions, glowing planets, and detailed spacecraft against a colorful cosmic background.

Futuristic space battle scene on the UltraGear™ monitor, showcasing vivid colors and rich contrast with bright explosions, glowing planets, and detailed spacecraft against a colorful cosmic background.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control más inteligente, cambio sin interrupciones con LG Switch

Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar su monitor tanto para el gaming como para el uso diario. Gestione la configuración de su monitor sin esfuerzo-ajuste la calidad de imagen y el brillo según sus preferencias y, a continuación, aplique los cambios al instante mediante una tecla de acceso rápido. La aplicación también le permite dividir la pantalla en 11 diseños y abrir su plataforma de videollamadas con un solo clic-aportando aún más comodidad a su espacio de trabajo.

Descargar
This video shows how to set up your monitor with the LG Switch app.

This video shows how to set up your monitor with the LG Switch app.

*Este video es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.  

*LG Switch requiere descarga de software y manual desde LG.com para su uso adecuado.

Dynamic Action Sync

Reduciendo el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.

Black Stabilizer

Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida en entornos sombríos o cambios de luz repentinos.

Crosshair

El punto objetivo está fijo en el centro para mejorar la precisión de disparo.

Contador de FPS

El contador de FPS te permitirá ver qué tan bien se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada cuadro importa, y con el contador de FPS, tendrás datos en tiempo real.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Prácticamente sin bordes, visualmente elevada

Experimenta nuestro diseño eficiente en espacio con una base ajustable inclinable. Un soporte delgado y sin desorden está diseñado para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar el espacio muerto de manera eficiente, mientras añade un aspecto más elegante y refinado a tu configuración.

Borderless design icon.

Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

Tilt icon.

Inclinación

Wall mount 100x100 icon.

Montaje en pared

This image shows an UltraGear™ gaming monitor on a desk setup displaying a game scene, with zoomed-in highlights emphasizing the borderless display design and a sleek floating-like stand.

This image shows an UltraGear™ gaming monitor on a desk setup displaying a game scene, with zoomed-in highlights emphasizing the borderless display design and a sleek floating-like stand.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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