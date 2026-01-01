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Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas 200Hz FHD
Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas 200Hz FHD
Características principales
- Pantalla IPS FHD (1920x1080) de 27 pulgadas
- Frecuencia de actualización de 200 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)
- HDR 10 con sRGB del 99% (típico), compatible con 16,7 M de colores.
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
- Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
- Soporte en forma de L sin desorden
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento de juego fluido con una frecuencia de actualización de 200 Hz
Para ofrecer una frecuencia de actualización de 200 Hz para imágenes fluidas y nítidas, a la vez que minimiza el desenfoque por movimiento. Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
1ms (GtG). Respuesta rápida
para el juego.
El tiempo de respuesta de 1ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla para una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso.
Minimiza las lágrimas y los retrasos con la tecnología de NVIDIA® G-SYNC® compatible and AMD FreeSync™ Premium. Experimenta una reducción significativa del rasgado y stuttering de pantalla para obtener gráficos fluidos con un desenfoque de movimiento y efecto fantasma minimizados.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*La compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® solo se admite a través de DisplayPort.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Siente el combate real con
colores vívidos
Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro cromático que permite una representación de color de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, brindando así una experiencia de juego inmersiva. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla dramáticos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control más inteligente, cambio sin interrupciones con LG Switch
Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar su monitor tanto para el gaming como para el uso diario. Gestione la configuración de su monitor sin esfuerzo-ajuste la calidad de imagen y el brillo según sus preferencias y, a continuación, aplique los cambios al instante mediante una tecla de acceso rápido. La aplicación también le permite dividir la pantalla en 11 diseños y abrir su plataforma de videollamadas con un solo clic-aportando aún más comodidad a su espacio de trabajo.
*Este video es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere descarga de software y manual desde LG.com para su uso adecuado.
Dynamic Action Sync
Reduciendo el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Prácticamente sin bordes, visualmente elevada
Experimenta nuestro diseño eficiente en espacio con una base ajustable inclinable. Un soporte delgado y sin desorden está diseñado para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar el espacio muerto de manera eficiente, mientras añade un aspecto más elegante y refinado a tu configuración.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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