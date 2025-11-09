Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor LG Gamer Ultragear G6 IPS de 27" QHD con 200Hz y 1ms

Monitor LG Gamer Ultragear G6 IPS de 27" QHD con 200Hz y 1ms

Monitor LG Gamer Ultragear G6 IPS de 27" QHD con 200Hz y 1ms

27G610A-B
Características principales

  • Monitor gamer QHD IPS de 27” (2560x1440) con imágenes nítidas y detalladas
  • VESA DisplayHDR™ 400 para contrastes intensos y colores más vivos
  • Frecuencia de actualización de 200Hz para acción fluida y sin cortes
  • Tiempo de respuesta ultra rápido de 1ms (GtG) para precisión total
  • Compatible con AMD FreeSync™ Premium para imágenes estables y fluidas
  • Diseño sin bordes que potencia la inmersión y optimiza tu setup
Más
Monitor Gaming IPS de 27 pulgadas QHD de 200 Hz

Vista frontal del monitor sobre base hexagonal en un pasillo futurista; pantalla con remolinos vivos en púrpura y rojo.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Collage con 5 specs clave: 27” QHD, sRGB 99% + HDR400, 200Hz, 1ms (GtG) y HDMI 2.0.

Collage con 5 specs clave: 27” QHD, sRGB 99% + HDR400, 200Hz, 1ms (GtG) y HDMI 2.0.

La palabra "DISPLAY" en letras degradadas sobre fondo oscuro.

Claridad que te da el control

Con su pantalla QHD de 27” (2560x1440), esté UltraGear ofrece imágenes nítidas y detalladas. La alta densidad de píxeles asegura precisión visual para que detectes cada movimiento y tomes decisiones con ventaja en el juego.

Primer plano del monitor mostrando batalla sci-fi; texto sobre resolución 16:9 QHD 2560x1440.

Sumérgete en colores reales, conquista la partida

Con cobertura sRGB del 99% (Típ.) y soporte VESA DisplayHDR™ 400, los colores son fieles y vibrantes. Esto brinda una experiencia más realista en cada partida, como si estuvieras dentro del campo de batalla.

Guerreros futuristas luchando con armas de energía en ciudad iluminada con neón.

La palabra "DISPLAY" en letras degradadas sobre fondo oscuro.
Vista lateral del monitor con personaje arquero en pantalla.

Movimientos fluidos en cada frame

La frecuencia de actualización de 200Hz brinda imágenes cristalinas y sin interrupciones, reduciendo el desenfoque de movimiento. Cada cuadro se vive con intensidad para una inmersión total.

Velocidad que te impulsa a la victoria

Con un tiempo de respuesta de 1ms (GtG), se eliminan efectos de ghosting, asegurando precisión y rapidez. Así, reaccionas antes que tus rivales y disfrutas de un rendimiento de otro nivel.

La palabra "TECHNOLOGY" en letras degradadas sobre fondo oscuro.

Tecnología certificada para fluidez total

Gracias a AMD FreeSync™ Premium, tendrás imágenes sin cortes ni stuttering, con baja latencia y máxima suavidad. Ideal para quienes buscan precisión y consistencia en cada jugada.

Comparación de sincronización: izquierda con tearing y stutter, derecha fluida con FreeSync™ y G-SYNC®.

Logo de AMD FreeSync™ Premium en fondo beige.

Dynamic Action Sync

Minimiza el input lag y detecta en tiempo real cada momento crítico. Responde más rápido y con ventaja estratégica.

Black Stabilizer

Haz visibles a los enemigos escondidos en la oscuridad y mantén el control en escenas con explosiones intensas.

Crosshair

Con el punto de mira fijo al centro de la pantalla, mejora tu puntería y precisión en juegos FPS.

Compacto y elegante.

Diseño sin bordes y base ajustable en altura, giro e inclinación. Su soporte en L optimiza espacio y crea un setup limpio, pensado para máxima comodidad y eficiencia.

Ícono de ajuste giratorio (swivel).

Giratorio

-30° ~ 30°

Ícono de ajuste de inclinación (tilt).

Inclinación

-5° ~ 20°

Ícono de ajuste de altura.

Altura

110mm

Ícono de pivote.

Pivoteable

Ícono HDMI.

HDMI™ 2.0 x2

Ícono DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1 

con DSC    

Imprimir

Especificaciones clave

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    400cd/m²

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    200

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG más rapido)

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5(ARRIBA) / 613.2 x 434.1 x 224.5(ABAJO)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Peso con Peana [kg]

    5.3

  • Peso sin Peana [kg]

    3.5

  • Peso empaquetado [kg]

    7.1

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    Pantalla HDR 400

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Dynamic Action Sync

  • Auto Input Switch

POTENCIA

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Menos de 0.3W

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y25

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SÍ(2 c/u)

  • DisplayPort

    SÍ(1 c/u)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Tamaño [cm]

    68.4

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    320cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    400cd/m²

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG más rapido)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    200

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

MECÁNICO

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ACCESORIO

  • HDMI

    SÍ(2 c/u)

  • Display Port

