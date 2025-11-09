We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG Gamer Ultragear G6 IPS de 27" QHD con 200Hz y 1ms
Características principales
- Monitor gamer QHD IPS de 27” (2560x1440) con imágenes nítidas y detalladas
- VESA DisplayHDR™ 400 para contrastes intensos y colores más vivos
- Frecuencia de actualización de 200Hz para acción fluida y sin cortes
- Tiempo de respuesta ultra rápido de 1ms (GtG) para precisión total
- Compatible con AMD FreeSync™ Premium para imágenes estables y fluidas
- Diseño sin bordes que potencia la inmersión y optimiza tu setup
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Claridad que te da el control
Con su pantalla QHD de 27” (2560x1440), esté UltraGear ofrece imágenes nítidas y detalladas. La alta densidad de píxeles asegura precisión visual para que detectes cada movimiento y tomes decisiones con ventaja en el juego.
Sumérgete en colores reales, conquista la partida
Con cobertura sRGB del 99% (Típ.) y soporte VESA DisplayHDR™ 400, los colores son fieles y vibrantes. Esto brinda una experiencia más realista en cada partida, como si estuvieras dentro del campo de batalla.
Guerreros futuristas luchando con armas de energía en ciudad iluminada con neón.
Velocidad que te impulsa a la victoria
Con un tiempo de respuesta de 1ms (GtG), se eliminan efectos de ghosting, asegurando precisión y rapidez. Así, reaccionas antes que tus rivales y disfrutas de un rendimiento de otro nivel.
*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajuste de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).
Tecnología certificada para fluidez total
Gracias a AMD FreeSync™ Premium, tendrás imágenes sin cortes ni stuttering, con baja latencia y máxima suavidad. Ideal para quienes buscan precisión y consistencia en cada jugada.
Comparación de sincronización: izquierda con tearing y stutter, derecha fluida con FreeSync™ y G-SYNC®.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Minimiza el input lag y detecta en tiempo real cada momento crítico. Responde más rápido y con ventaja estratégica.
Black Stabilizer
Haz visibles a los enemigos escondidos en la oscuridad y mantén el control en escenas con explosiones intensas.
Compacto y elegante.
Diseño sin bordes y base ajustable en altura, giro e inclinación. Su soporte en L optimiza espacio y crea un setup limpio, pensado para máxima comodidad y eficiencia.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
27
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
400cd/m²
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
200
Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rapido)
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5(ARRIBA) / 613.2 x 434.1 x 224.5(ABAJO)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Peso con Peana [kg]
5.3
Peso sin Peana [kg]
3.5
Peso empaquetado [kg]
7.1
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
VESA DisplayHDR™
Pantalla HDR 400
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Dynamic Action Sync
SÍ
Auto Input Switch
SÍ
POTENCIA
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos de 0.3W
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ(2 c/u)
DisplayPort
SÍ(1 c/u)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.4
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Brillo (Mín.)[cd/m²]
320cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
400cd/m²
Gama de Color (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ratio de contraste(Típ.)
1000:1
Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rapido)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
200
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
MECÁNICO
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
HDMI
SÍ(2 c/u)
Display Port
SÍ
Qué opina la gente
