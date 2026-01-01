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Monitor Gamer LG UltraGear OLED QHD de 27 pulgadas 4.ª generación | 27GX790B con Dual-Mode (720Hz a HD, 540Hz a QHD), 0,02ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500

Monitor Gamer LG UltraGear OLED QHD de 27 pulgadas 4.ª generación | 27GX790B con Dual-Mode (720Hz a HD, 540Hz a QHD), 0,02ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500

27GX790B-B
Vista frontal de Monitor Gamer LG UltraGear OLED QHD de 27 pulgadas 4.ª generación | 27GX790B con Dual-Mode (720Hz a HD, 540Hz a QHD), 0,02ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500 27GX790B-B
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rear view with lights off
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front view of the monitor with the stand down
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close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Vista frontal de Monitor Gamer LG UltraGear OLED QHD de 27 pulgadas 4.ª generación | 27GX790B con Dual-Mode (720Hz a HD, 540Hz a QHD), 0,02ms (GtG), DP 2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500 27GX790B-B
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Características principales

  • Pantalla OLED QHD (2560x1440) de 27 pulgadas
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • OLED con Dual-Mode QHD 540Hz - HD 720Hz
  • Tiempo de respuesta de 0,02 ms (GtG)
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AdaptiveSync con certificación VESA / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Diseño ergonómico con inclinación, giro, pivote, altura ajustable y montaje en pared.
Más

Premio a la Excelencia

Digital Trends Award logo

Digital Trends 2025

La línea de monitores mejor valorada por los lectores para gamers y quienes exigen un rendimiento de alta calidad

Imagen del logo UltraGear™ OLED GX7

Nacido para el juego

Monitor de juegos LG UltraGear 27GX790B exhibido en una plataforma elevada con un gráfico de trazado de luz de alta velocidad en la pantalla. La proyección en el suelo dice 'OLED de 4.ª generación', destacando la generación OLED del producto.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.l.

Un gráfico promocional compuesto para la tecnología OLED de LG que incluye cinco secciones: 'El OLED más brillante de LG' con un gráfico de haz RGB, 'Experiencia visual perfecta' con un personaje astronauta e íconos de certificación, una escena de juego dividida etiquetada 'QHD 540Hz – HD 720Hz Modo Dual', un panel con un degradado púrpura-azul que muestra 'VESA DisplayHDR True Black 500', y una explosión de partículas colorida con el texto 'DCI-P3 99.5%'
La palabra 'DISPLAY' en letras grandes con degradado centradas sobre un fondo oscuro, con un recuadro delgado contorneado que se extiende desde la izquierda.

LG OLED de 4.ª generación más brillante*

Presentamos el monitor gamer de LG potenciado por OLED de 4.ª generación con la revolucionaria tecnología Primary RGB Tandem, alcanzando hasta 1500 nits de brillo máximo para un juego visiblemente más claro, ayudándote a ver los elementos en pantalla con claridad incluso en entornos iluminados. En escenas rápidas o iluminadas por el sol dentro del juego, el APL mejorado y la reducción de ABL ayudan a mantener una luminancia constante sin atenuar elementos visuales críticos. Certificado UL Verified Perfect Black, Color y VESA DisplayHDR™ True Black 500, este OLED de próxima generación ofrece el contraste y la claridad que los jugadores necesitan para reaccionar más rápido, ver más y mantenerse inmersos en cada fotograma.

Monitor LG UltraGear 27GX790B colocado en un escritorio con vista a un paisaje urbano al atardecer, mostrando una escena de juego de fantasía con un personaje con capa de pie en un entorno de montaña nevada. Alrededor del monitor hay altavoces, un teclado, un reloj, pequeñas figuras y una taza.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Hasta noviembre de 2025, entre todos los modelos de LG que usan WOLED antes de la OLED de 4ª generación, el 27GX790B ofrece el mayor brillo.

Brillo OLED de próxima generación

Impulsado por el Tandem OLED RGB primario de 4.ª generación, el 27GX790B ofrece imágenes más brillantes con menos consumo de energía que los OLED de 3.ª generación anteriores, alcanzando hasta 1500 nits de brillo máximo. Su avanzada estructura RGB de 4 capas produce un contraste más profundo, detalles más nítidos y una precisión de color impresionante. Experimenta sombras más claras, una inmersión profunda y consistencia visual en cada fotograma, diseñado para gamers serios.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Experiencia visual perfecta verificada por UL, consistente tanto en luz baja como brillante

Negro Perfecto

Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro verdaderos para mejorar la percepción de brillo y contraste, ya sea que haya luz o oscuridad a tu alrededor.

Color perfecto y 100% de fidelidad de color

Color perfecto y 100% de fidelidad de color ofrecen una expresión de color precisa incluso bajo condiciones de iluminación variables, desde poca luz hasta entornos ambientales brillantes.

Reproducción perfecta

Reproducción perfecta verificada por UL asegura que el contenido real del juego se presenta fielmente en la pantalla, manteniendo el color y los detalles previstos tanto en entornos oscuros como brillantes. A diferencia de las métricas basadas en imágenes estáticas, esta certificación refleja la precisión de la reproducción del contenido en el mundo real.

Three certification labels highlighting LG OLED's performance: UL verified black levels below 0.24 nit up to 500 lux, UL verified color consistency over 99% up to 500 lux, and Intertek certification for 100% color fidelity up to 500 lux based on 125 color patterns.
Side-by-side comparison of non-WOLED and 4th Gen. WOLED display quality, showing enhanced brightness, color, and clarity on the right side using 4th Gen. WOLED technology. The monitor sits on a desk with a game controller, keyboard, and headset.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Detalle más profundo con VESA DisplayHDR™ True Black 500

Experimenta una profundidad inigualable y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR™ True Black 500, que ofrece una expresión detallada del negro incluso en las escenas más oscuras. Con una gama de colores DCI-P3 del 99,5% (Typ.), el monitor asegura que los colores se muestren con un detalle realista, lo más cercano posible a la intención original.

27GX790B-B

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Tecnologías avanzadas de confort ocular verificadas por UL

Con tecnología AGLR (Anti-reflejo y baja reflexión), las avanzadas tecnologías de confort visual de LG WOLED verificadas por UL minimizan los reflejos molestos y mantienen tus ojos cómodos, ofreciendo un rendimiento de juego cristalino con claridad constante. Con verificaciones UL en áreas clave, limitando la exposición a la luz azul dañina y previniendo distracciones por luces parpadeantes, estas tecnologías promueven el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, ya sea que juegues en ambientes luminosos o en habitaciones iluminadas con LED.

LG UltraGear 27GX790B monitor on a desk setup displaying a side-by-side comparison labeled ‘non-applied’ and ‘applied,’ showing different visual states of a sci-fi armored character. The desk includes speakers, a keyboard, figurines, a controller, a PC tower, and headphones. Along the bottom are multiple UL certification badges for flicker-free, discomfort glare-free, low blue light, and Eyesafe credentials

*Todas las imágenes mostradas son simuladas solo con fines ilustrativos.

*LG WOLED ha sido verificado como Flicker-Free, Discomfort Glare Free, and Low Blue Light by UL.

*Número de certificación: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741

*La característica anterior puede variar dependiendo del entorno informático o las condiciones del usuario.

The word 'SPEED' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

720Hz(@HD) – 540Hz(@QHD) Dual-Mode con opciones seleccionables

Con VESA Certified Dual-Mode, disfruta del rendimiento más rápido de UltraGear con hasta 720Hz, la tasa de refresco más alta jamás introducida. Cambia sin problemas entre QHD 540Hz para visuales detallados y HD 720Hz para acción ultra rápida. Elige tu tasa de refresco y tamaño de pantalla preferidos a través del menú en pantalla, o alterna al instante mediante LG Switch para un juego optimizado en todos los géneros.

Knight and race car showcasing 165Hz WQHD and 330Hz WFHD.

Ancho de banda de alta velocidad mediante DisplayPort 2.1

El último DisplayPort 2.1 en el 27GX790B ofrece un ancho de banda de próxima generación optimizado para juegos de ultra alta velocidad, soportando un rendimiento estable incluso a frecuencias de actualización extremas. Ampliando esta conectividad, el puerto USB-C admite una salida de pantalla y transferencia de datos simplificada mediante un solo cable, ideal para configuraciones modernas que requieren flexibilidad sin desorden adicional. Completando la configuración, los puertos duales HDMI 2.1 pueden proporcionar una compatibilidad fluida con las consolas y PCs de juegos más recientes, creando un entorno de alto rendimiento totalmente integrado entre dispositivos.

27GX790B-B

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Los cables DP y HDMI están incluidos en el paquete. 

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

Velocidad abrumadora, sumergiéndose en los juegos

El tiempo de respuesta ultra rápido de 0,02 (GtG), que reduce el ghosting inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, te permite disfrutar de un rendimiento de juego completamente nuevo

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*Seleccione 'Faster Mode' para lograr 'Tiempo de Respuesta de 0,02 ms'. (Ajuste de Juego → Tiempo de Respuesta →Faster Mode).

The word 'TECHNOLOGY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Certificado con una tecnología ampliamente reconocida

Impulsado por AMD FreeSync™ Premium Pro, compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor ofrece imágenes ultra suaves sin desgarros y con baja latencia, proporcionando una precisión y fluidez en los juegos inigualables.

Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden ocurrir errores o retrasos según la conexión de red.

ClearMR 21000 para un movimiento más nítido y limpio

Certificado por VESA ClearMR 21000, este monitor finalmente captura incluso el desenfoque sutil que ocurre alrededor de los bordes de los objetos en movimiento, mostrando acción rápida con nitidez y detalle. Además, te permite acercarte un paso más a la victoria.

27GX790B-B

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Dynamic Action Sync

Reduciendo el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.

Black Stabilizer

Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida en entornos sombríos o cambios de luz repentinos.

Crosshair

El punto objetivo está fijo en el centro para mejorar la precisión de tiro.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control más inteligente, cambio sin interrupciones con LG Switch

Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar tu monitor tanto para juegos como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la calidad de imagen y el brillo a tu preferencia, luego aplica tus ajustes al instante usando una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla en 11 diseños y lanzar tu plataforma de videollamadas con un clic, brindando aún más comodidad a tu configuración.

Short feature video demonstrating LG UltraGear’s LG Switch function, showcasing seamless input source switching and enhanced user control for an optimized gaming experience in the 2025 UltraGear monitor lineup.

*Este video es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 27GX790B.

*LG Switch requiere software y descarga del manual desde LG.com para su uso adecuado.

The 4-pole headphone cord is connected to the monitor.

Plugin para efecto
de sonido inmersivo

Disfruta de tus juegos mientras chateas por voz conectándote fácilmente con la salida de auriculares de 4 polos. Además, puedes sentirte aún más inmerso con sonido 3D virtual con DTS Headphone:X.

*Auriculares se venden por separado.

Compacto y elegante

Experimenta nuestro diseño prácticamente sin bordes que cuenta con una base completamente ajustable con giro, inclinación y altura. Un soporte delgado y libre de desorden y un ajuste de giro de amplio rango están diseñados para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar el espacio muerto de manera eficiente, mientras agregan un aspecto más elegante y refinado a tu configuración.

Swivel adjustable icon.

Giratorio

' -30° ~ 30°

Tilt adjustable icon.

Inclinación

'-5° ~ 21°

Height adjustable icon.

Altura

110mm

Pivot icon.

Pivote

'Sentido Horario

LG UltraGear 27GX790B gaming monitor displayed on a desk, showing a space battle scene with a spacecraft firing thrusters. To the right, two close-up shots highlight the slim stand design and base details of the monitor, emphasizing its minimal footprint and sleek profile
Displayport icon.

DisplayPort2.1 x1

con DSC

USB Type-C icon.

USB Type-C™ (DP alt.) x1

HDMI™ 2.1 x2

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

USB-C icon.

USB3.0 2dn

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

2-YEAR BURN-IN WARRANTY for UltraGear OLED gaming monitor.

GARANTÍA DE 2 AÑOS para monitores gamer UltraGear OLED

2 años a partir de la fecha de compra minorista original y solo para piezas internas y funcionales, incluyendo el Panel de Pantalla OLED.

*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.

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