About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 32 pulgadas, 144Hz FHD

Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 32 pulgadas, 144Hz FHD

32G403B-B
Vista frontal de Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 32 pulgadas, 144Hz FHD 32G403B-B
Vista lateral
Vista trasera
Vista frontal de un monitor gaming exhibido en un entorno futurista de estilo neón.
Escena de una carrera de motocicletas mostrada en un monitor gaming, ilustrando una frecuencia de actualización de 144Hz para un movimiento fluido en el juego.
En la pantalla se muestra un coche de carreras amarillo avanzando a gran velocidad, con la inscripción '1ms MBR' destacada en primer plano.
Escena de carreras mostrada en un monitor gaming, con soporte Adaptive Sync y AMD FreeSync para una jugabilidad fluida y sin desgarros.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor gaming, exhibiendo colores vívidos con una gama cromática sRGB del 99%, tecnología IPS y certificación HDR.
Una escena de un juego de fantasía que destaca una relación de contraste de 3500:1.
Esta imagen destaca la interfaz de la aplicación LG Switch, mostrando funciones como el modo Dual,Smart scree split, el inicio de videollamadas y el Asistente de Imagen Personalizado, para un control más inteligente y una transición de pantalla fluida.
Esta imagen muestra un monitor gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio, exhibiendo una escena de videojuego, con iconos que indican un diseño sin bordes en 3 lados, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Vista trasera de un monitor gaming que muestra sus puertos de conectividad, incluyendo una entrada HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 y una salida de auriculares (H/P) de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un monitor gaming, que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista trasera del monitor, mostrando el área de fijación del soporte y los puertos traseros
Vista superior
Vista frontal de Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 32 pulgadas, 144Hz FHD 32G403B-B
Vista lateral
Vista trasera
Vista frontal de un monitor gaming exhibido en un entorno futurista de estilo neón.
Escena de una carrera de motocicletas mostrada en un monitor gaming, ilustrando una frecuencia de actualización de 144Hz para un movimiento fluido en el juego.
En la pantalla se muestra un coche de carreras amarillo avanzando a gran velocidad, con la inscripción '1ms MBR' destacada en primer plano.
Escena de carreras mostrada en un monitor gaming, con soporte Adaptive Sync y AMD FreeSync para una jugabilidad fluida y sin desgarros.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor gaming, exhibiendo colores vívidos con una gama cromática sRGB del 99%, tecnología IPS y certificación HDR.
Una escena de un juego de fantasía que destaca una relación de contraste de 3500:1.
Esta imagen destaca la interfaz de la aplicación LG Switch, mostrando funciones como el modo Dual,Smart scree split, el inicio de videollamadas y el Asistente de Imagen Personalizado, para un control más inteligente y una transición de pantalla fluida.
Esta imagen muestra un monitor gaming UltraGear™ en una configuración de escritorio, exhibiendo una escena de videojuego, con iconos que indican un diseño sin bordes en 3 lados, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Vista trasera de un monitor gaming que muestra sus puertos de conectividad, incluyendo una entrada HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 y una salida de auriculares (H/P) de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un monitor gaming, que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista trasera del monitor, mostrando el área de fijación del soporte y los puertos traseros
Vista superior

Características principales

  • Pantalla IPS FHD (1920x1080) de 32 pulgadas
  • Frecuencia de actualización de 144Hz, 1ms MBR
  • HDR 10 con sRGB 99% (típico), admite 16,7 M de Colores.
  • AMD FreeSync™
  • Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
  • Soporte en forma de L sin desorden
Más
UltraGear™ logo in a futuristic, neon-lit room.

UltraGear™ logo in a futuristic, neon-lit room.




Monitor Gamer FHD de 32 pulgadas y 144 Hz

Front image of the UltraGear™ 32G403B gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

Front image of the UltraGear™ 32G403B gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.Q43

This image presents key features of an LG gaming monitor, including a 144Hz refresh rate for fluid motion, IPS display with HDR and sRGB 99% color for vivid visuals, enhanced dark-scene visibility with a 3500:1 contrast ratio, smooth gameplay with AMD FreeSync support, fast response with 1ms MBR, and a virtually borderless design for an immersive setup.

This image presents key features of an LG gaming monitor, including a 144Hz refresh rate for fluid motion, IPS display with HDR and sRGB 99% color for vivid visuals, enhanced dark-scene visibility with a 3500:1 contrast ratio, smooth gameplay with AMD FreeSync support, fast response with 1ms MBR, and a virtually borderless design for an immersive setup.

VelocidadColorUsabilidad

Movimiento de juego fluido con
una frecuencia de actualización de 144 Hz

Para ofrecer una frecuencia de actualización de 144 Hz que brinda imágenes fluidas y nítidas, a la vez que minimiza el desenfoque por movimiento.

Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.

Motorcycle racing scene illustrating the UltraGear™ 32G403B’s 144Hz refresh rate for fluid, crystal-clear gaming motion.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with '1ms MBR' displayed prominently. The inside of the white square box is shown clearly while the outside area appears blurred.

Velocidad acelerada
hacia la victoria

La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms* garantiza una jugabilidad fluida, reduciendo el desenfoque y el efecto fantasma. Los objetos dinámicos y de rápido movimiento, en medio de toda la acción, pueden brindar a los jugadores una ventaja competitiva.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de Reducción de Desenfoque de Movimiento de 1 ms (1ms MBR) provoca una disminución de la luminosidad; por ello, las siguientes funciones no pueden utilizarse mientras esta se encuentra activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).

*Es posible que se produzca parpadeo durante el funcionamiento de la función 1ms MBR.

Movimiento fluido que te mantiene inmerso.

Minimiza el desgarro y el retraso con la tecnología AMD FreeSync™. Disfruta de una reducción significativa del screen tearing y stuttering para obtener imágenes fluidas, con un desenfoque de movimiento y efectos fantasma minimizados.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 32G403B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for AMD FreeSync.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Siente el combate real con
colores vívidos

Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro cromático que permite una representación de color de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, brindando así una experiencia de juego inmersiva. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla dramáticos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego.

Logo of IPS display.

LG IPS™ monitor displays outstanding color accuracy with a wide viewing angle.

El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.
Logo of HDR 10.

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

Logo of sRGB 99%.

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una excelente solución para una visualización precisa del color.

Futuristic space battle scene on the UltraGear™ monitor, showcasing vivid colors and rich contrast with bright explosions, glowing planets, and detailed spacecraft against a colorful cosmic background.

Futuristic space battle scene on the UltraGear™ monitor, showcasing vivid colors and rich contrast with bright explosions, glowing planets, and detailed spacecraft against a colorful cosmic background.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Listo para la visibilidad en escenas oscuras.

Disfrute de negros más profundos y sombras más intensas gracias a una relación de contraste de 3500:1, manteniendo una expresión cromática uniforme en toda la pantalla de borde a borde y una mayor sensación de realismo que reproduce sus contenidos visuales de forma natural.

This image showcases a fantasy game scene highlighting a 3500:1 contrast ratio, with deep blacks, bright highlights, and detailed textures for a more immersive visual experience.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control más inteligente, conmutación fluida con LG Switch.

Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar su monitor tanto para el gaming como para el uso diario. Gestione la configuración de su monitor sin esfuerzo—ajuste la calidad de imagen 

y el brillo según sus preferencias y, a continuación, aplique los cambios al instante mediante una tecla de acceso rápido. La aplicación también le permite dividir la pantalla en 11 diseños y 

abrir su plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a su espacio de trabajo.

Descargar

This video shows how to set up your monitor with the LG Switch app.

*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.

*LG Switch requiere la descarga del software y del manual desde LG.com para su correcto uso.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida a través de entornos sombríos o cambios repentinos de luz.

Crosshair

El punto de mira está fijo en el centro para mejorar la precisión del disparo.

Contador de FPS

El contador de FPS te permitirá ver qué tan bien se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta; y con el contador de FPS, dispondrás de datos en tiempo real.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Sumérgete en el sonido estéreo.

Disfrute de un sonido nítido y equilibrado gracias a los altavoces estéreo de 2 W (x2), que ofrecen una experiencia de audio inmersiva para sus sesiones diarias de juego y entretenimiento. Para una configuración más personal, conecte fácilmente unos auriculares a través de la salida de audio para disfrutar de un sonido focalizado y una comunicación de voz clara durante el juego.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Virtualmente sin bordes, visualmente elevada

Disfrute de una mayor superficie de pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultrafino y a la base de soporte delgada y minimalista, que conforman un diseño prácticamente sin bordes. El soporte, de apariencia flotante, realza una estética limpia y ligera, mientras que la sensación de continuidad de la pantalla ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de doble monitor o espacios de trabajo minimalistas.

Borderless design icon.

Diseño prácticamente
sin bordes en tres lados

Tilt icon.

Inclinación

Wall mount 100x100 icon.

Montaje en pared

This image shows an UltraGear™ gaming monitor on a desk setup displaying a game scene, with zoomed-in highlights emphasizing the borderless display design and a sleek floating-like stand.

This image shows an UltraGear™ gaming monitor on a desk setup displaying a game scene, with zoomed-in highlights emphasizing the borderless display design and a sleek floating-like stand.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda