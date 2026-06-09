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Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 32 pulgadas, 144Hz FHD
Monitor Gamer UltraGear™ G4 de 32 pulgadas, 144Hz FHD
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.Q43
Movimiento de juego fluido con
una frecuencia de actualización de 144 Hz
Para ofrecer una frecuencia de actualización de 144 Hz que brinda imágenes fluidas y nítidas, a la vez que minimiza el desenfoque por movimiento.
Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.
Motorcycle racing scene illustrating the UltraGear™ 32G403B’s 144Hz refresh rate for fluid, crystal-clear gaming motion.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función de Reducción de Desenfoque de Movimiento de 1 ms (1ms MBR) provoca una disminución de la luminosidad; por ello, las siguientes funciones no pueden utilizarse mientras esta se encuentra activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).
*Es posible que se produzca parpadeo durante el funcionamiento de la función 1ms MBR.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso.
Minimiza el desgarro y el retraso con la tecnología AMD FreeSync™. Disfruta de una reducción significativa del screen tearing y stuttering para obtener imágenes fluidas, con un desenfoque de movimiento y efectos fantasma minimizados.
Racing scene displayed on the UltraGear™ 32G403B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for AMD FreeSync.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Siente el combate real con
colores vívidos
Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro cromático que permite una representación de color de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, brindando así una experiencia de juego inmersiva. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla dramáticos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Listo para la visibilidad en escenas oscuras.
Disfrute de negros más profundos y sombras más intensas gracias a una relación de contraste de 3500:1, manteniendo una expresión cromática uniforme en toda la pantalla de borde a borde y una mayor sensación de realismo que reproduce sus contenidos visuales de forma natural.
This image showcases a fantasy game scene highlighting a 3500:1 contrast ratio, with deep blacks, bright highlights, and detailed textures for a more immersive visual experience.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control más inteligente, conmutación fluida con LG Switch.
Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar su monitor tanto para el gaming como para el uso diario. Gestione la configuración de su monitor sin esfuerzo—ajuste la calidad de imagen
y el brillo según sus preferencias y, a continuación, aplique los cambios al instante mediante una tecla de acceso rápido. La aplicación también le permite dividir la pantalla en 11 diseños y
abrir su plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a su espacio de trabajo.
*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere la descarga del software y del manual desde LG.com para su correcto uso.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sumérgete en el sonido estéreo.
Disfrute de un sonido nítido y equilibrado gracias a los altavoces estéreo de 2 W (x2), que ofrecen una experiencia de audio inmersiva para sus sesiones diarias de juego y entretenimiento. Para una configuración más personal, conecte fácilmente unos auriculares a través de la salida de audio para disfrutar de un sonido focalizado y una comunicación de voz clara durante el juego.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Virtualmente sin bordes, visualmente elevada
Disfrute de una mayor superficie de pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultrafino y a la base de soporte delgada y minimalista, que conforman un diseño prácticamente sin bordes. El soporte, de apariencia flotante, realza una estética limpia y ligera, mientras que la sensación de continuidad de la pantalla ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de doble monitor o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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