LG UltraGear™ 32-inch QHD 180Hz 1ms GtG Curved Gaming Monitor
Características principales
- Pantalla curva QHD de 32" ofrece una experiencia inmersiva y mayor comodidad
- HDR10 y 99% sRGB brindan colores vivos y gran nitidez
- Frecuencia de 180 Hz con imágenes fluidas y definidas
- Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) que mejora la precisión en el juego
- AMD FreeSync™, asegura una experiencia de juego fluida y sin cortes
- Dynamic Action Sync, reduce el input lag
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Claridad que te da el control
Disfruta una pantalla QHD de 32" (2560x1440) que brinda imágenes realistas, nítidas y consistentes. Su formato 16:9 ofrece una visión equilibrada y completa del juego, permitiéndote reaccionar con precisión sin perder ningún detalle en pantalla.
Imagen del monitor UltraGear mostrando una escena de videojuego
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Colores intensos que te ponen en la acción
Con HDR10 y 99% de cobertura sRGB, el monitor entrega una gama de colores amplia y precisa. Vive los campos de batalla tal como los diseñaron los desarrolladores, con escenas vibrantes y llenas de impacto.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)
Velocidad extrema para jugadores exigentes
El tiempo de respuesta de 1ms (GtG) reduce el ghosting y mejora la velocidad visual, brindándote una experiencia de juego precisa y sin retrasos.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*1ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes características no se pueden utilizar mientras está activado : AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.
Más fluidez, menos interrupciones
La tecnología FreeSync™ Premium reduce el tearing y el stuttering en juegos rápidos y de alta resolución. Disfruta una experiencia visual fluida y continua.
Caballero con capa roja, escudo y espada; mitad izquierda de la pantalla borrosa y mitad derecha clara. Logo AMD FreeSync Premium en la esquina inferior derecha
Acción en tiempo real con Dynamic Action Sync
Con Dynamic Action Sync reduces el input lag, reaccionas más rápido y aprovechas cada segundo clave dentro del juego.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Visión clara hasta en las sombras con Black Stabilizer
La función Black Stabilizer te permite detectar enemigos escondidos en zonas oscuras y responder con ventaja incluso ante explosiones repentinas.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Precisión en cada disparo con Crosshair
El punto de mira fijo en el centro mejora tu puntería, dándote mayor precisión en cada enfrentamiento.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño limpio, gamer y funcional
Con iluminación hexagonal, soporte ajustable y diseño sin bordes, aprovecha mejor tu espacio y juega con estilo.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
31.5
Pantalla - Resolución
2560 x 1440
Pantalla - Tipo de Panel
VA
Pantalla - Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
702.5 x 559.9 x 259.6(Arriba) / 702.5 x 459.9 x 259.6(Abajo)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
780 x 500 x 180
Peso con Peana [kg]
6.7
Peso sin Peana [kg]
4.4
Peso empaquetado [kg]
8.9
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Efecto HDR
Sí
Modo de lectura
Sí
Debilidad de Color
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync
Estabilizador de Negros
Sí
Contador de FPS
Sí
Auto Input Switch
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
STANDARD
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
INFO
Nombre del producto
32G600A-B.AEU
Año
2025
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
31.5
Tamaño [cm]
80
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
VA
Profundidad de Color (Número de colores)
16,7M
Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Curvatura
1000R
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sí
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Soporte OneClick
Sí
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
Cable de alimentación
Negro / 1 m
Adaptador
Sí
Qué opina la gente
