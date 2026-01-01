About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG UltraGear™ 32-inch QHD 180Hz 1ms GtG Curved Gaming Monitor

LG UltraGear™ 32-inch QHD 180Hz 1ms GtG Curved Gaming Monitor

32G600A-B
Vista frontal del monitor
Vista lateral a -15 grados
Vista lateral a +15 grados
Vista frontal con el soporte en la posición más baja
Vista lateral del monitor
Vista superior del monitor
Vista superior a -15 grados
Vista superior a +15 grados
Vista trasera con luces apagadas
Vista trasera con luces encendidas
Vista trasera en perspectiva con luces apagadas
Vista trasera en perspectiva con luces encendidas
Acercamiento al emblema trasero con luces apagadas
Acercamiento al emblema trasero con luces encendidas
Vista frontal del monitor
Vista lateral a -15 grados
Vista lateral a +15 grados
Vista frontal con el soporte en la posición más baja
Vista lateral del monitor
Vista superior del monitor
Vista superior a -15 grados
Vista superior a +15 grados
Vista trasera con luces apagadas
Vista trasera con luces encendidas
Vista trasera en perspectiva con luces apagadas
Vista trasera en perspectiva con luces encendidas
Acercamiento al emblema trasero con luces apagadas
Acercamiento al emblema trasero con luces encendidas

Características principales

  • Pantalla curva QHD de 32" ofrece una experiencia inmersiva y mayor comodidad
  • HDR10 y 99% sRGB brindan colores vivos y gran nitidez
  • Frecuencia de 180 Hz con imágenes fluidas y definidas
  • Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) que mejora la precisión en el juego
  • AMD FreeSync™, asegura una experiencia de juego fluida y sin cortes
  • Dynamic Action Sync, reduce el input lag
Más
UltraGear™ G6 Logo with UltraGear product image.

Monitor Curvo Gaming de 32" QHD 180Hz 1ms MBR

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Pantalla 16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, curvatura 1000R

Pantalla 16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180Hz, curvatura 1000R

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Claridad que te da el control

Disfruta una pantalla QHD de 32" (2560x1440) que brinda imágenes realistas, nítidas y consistentes. Su formato 16:9 ofrece una visión equilibrada y completa del juego, permitiéndote reaccionar con precisión sin perder ningún detalle en pantalla.

Imagen del monitor UltraGear mostrando una escena de videojuego

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Vista lateral del monitor con un arquero de videojuego en pantalla

Curvatura total, inmersión sin interrupciones

Vive el realismo de una curvatura 1000R que se adapta al campo visual humano. Juega con fluidez gracias a su tasa de refresco de 180Hz, que ofrece una experiencia envolvente, continua y sin cortes visuales.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Colores intensos que te ponen en la acción

Con HDR10 y 99% de cobertura sRGB, el monitor entrega una gama de colores amplia y precisa. Vive los campos de batalla tal como los diseñaron los desarrolladores, con escenas vibrantes y llenas de impacto.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Texto “Speed” en mayúsculas con el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha

Texto “Speed” en mayúsculas con el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha

Escena de videojuego de carreras con respuesta ultrarrápida y tasa de refresco de 180Hz

Movimiento fluido para cada partida

La frecuencia de actualización de 180Hz ofrece visuales nítidas y sin desenfoque. Cada frame se muestra con claridad, para que te sumerjas por completo en el juego.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)

Velocidad extrema para jugadores exigentes

El tiempo de respuesta de 1ms (GtG) reduce el ghosting y mejora la velocidad visual, brindándote una experiencia de juego precisa y sin retrasos.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*1ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes características no se pueden utilizar mientras está activado : AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.

Texto “Technology” en mayúsculas con el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha

Texto “Technology” en mayúsculas con el logo LG UltraGear en la esquina superior derecha

Más fluidez, menos interrupciones

La tecnología FreeSync™ Premium reduce el tearing y el stuttering en juegos rápidos y de alta resolución. Disfruta una experiencia visual fluida y continua.

Caballero con capa roja, escudo y espada; mitad izquierda de la pantalla borrosa y mitad derecha clara. Logo AMD FreeSync Premium en la esquina inferior derecha

Acción en tiempo real con Dynamic Action Sync

Con Dynamic Action Sync reduces el input lag, reaccionas más rápido y aprovechas cada segundo clave dentro del juego.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Visión clara hasta en las sombras con Black Stabilizer

La función Black Stabilizer te permite detectar enemigos escondidos en zonas oscuras y responder con ventaja incluso ante explosiones repentinas.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Precisión en cada disparo con Crosshair

El punto de mira fijo en el centro mejora tu puntería, dándote mayor precisión en cada enfrentamiento.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño limpio, gamer y funcional

Con iluminación hexagonal, soporte ajustable y diseño sin bordes, aprovecha mejor tu espacio y juega con estilo.

Ícono de ajuste de giro (Swivel).

Giratorio

±30º

Ícono de ajuste de inclinación (Tilt).

Inclinación

'-5~15º

Ícono de ajuste de altura (Height).

Altura

110mm

Ícono de diseño sin bordes (Borderless).

Diseño sin bordes

Imagen de productos UltraGear sobre fondo azul oscuro, mostrando parte trasera a la izquierda y parte frontal a la derecha

Imagen de productos UltraGear sobre fondo azul oscuro, mostrando parte trasera a la izquierda y parte frontal a la derecha

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    2560 x 1440

  • Pantalla - Tipo de Panel

    VA

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    702.5 x 559.9 x 259.6(Arriba) / 702.5 x 459.9 x 259.6(Abajo)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    780 x 500 x 180

  • Peso con Peana [kg]

    6.7

  • Peso sin Peana [kg]

    4.4

  • Peso empaquetado [kg]

    8.9

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Efecto HDR

  • Modo de lectura

  • Debilidad de Color

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Estabilizador de Negros

  • Contador de FPS

  • Auto Input Switch

  • Ahorro inteligente de energía

STANDARD

  • UL (cUL)

  • CE

INFO

  • Nombre del producto

    32G600A-B.AEU

  • Año

    2025

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Tamaño [cm]

    80

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    VA

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16,7M

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvatura

    1000R

APLICACIÓN SW

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Soporte OneClick

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Negro / 1 m

  • Adaptador

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda