Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34" 160Hz y 1ms MBR

Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34" 160Hz y 1ms MBR

Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34" 160Hz y 1ms MBR

34G600A-B
Vista frontal
Vista lateral con inclinación de -15°
+15 degree side view of 34G600A-B
Vista lateral con inclinación de +15°
Vista frontal del monitor con base en posición baja
Vista lateral
Vista lateral con el monitor inclinado
Vista superior
Vista superior con inclinación de -15°
Vista superior con inclinación de +15°
Vista trasera con luces apagadas
Vista trasera con luces encendidas
Vista trasera en perspectiva con luces apagadas
Vista trasera en perspectiva con luces encendidas
Vista en primer plano del emblema trasero con luces apagadas
Vista frontal
Vista lateral con inclinación de -15°
+15 degree side view of 34G600A-B
Vista lateral con inclinación de +15°
Vista frontal del monitor con base en posición baja
Vista lateral
Vista lateral con el monitor inclinado
Vista superior
Vista superior con inclinación de -15°
Vista superior con inclinación de +15°
Vista trasera con luces apagadas
Vista trasera con luces encendidas
Vista trasera en perspectiva con luces apagadas
Vista trasera en perspectiva con luces encendidas
Vista en primer plano del emblema trasero con luces apagadas

Características principales

  • Pantalla curva WQHD de 34” que te envuelve en cada partida
  • Frecuencia de 160Hz y 1ms MBR para juegos ultra fluidos y rápidos
  • Sin cortes ni desenfoques con FreeSync™ y AdaptiveSync
Logo UltraGear™ OLED GX6 con imagen del producto UltraGear™.

Monitor Curvo Gaming de 34" WQHD 160Hz 1ms MBR

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Monitor 21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR.

Monitor 21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR.

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Amplía tu campo de visión en cada partida

La pantalla WQHD de 34” ofrece una vista 34% más amplia para detectar más detalles en cada escenario de juego.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Siente la batalla con colores realistas

Con HDR10 y cobertura del 99% sRGB, obtienes colores intensos y precisos que te sumergen en combates vibrantes y fieles al juego original.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imagen con la palabra “Speed” en mayúscula y el logo de UltraGear en la esquina superior derecha.

Imagen con la palabra “Speed” en mayúscula y el logo de UltraGear en la esquina superior derecha.

Escena de videojuego de carreras que muestra una respuesta extremadamente rápida con tasa de refresco de 160Hz.

Movimientos fluidos que mejoran tu juego

Su tasa de refresco de 160Hz brinda imágenes nítidas y suaves para una experiencia de juego mucho más inmersiva.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Auto de carreras amarillo avanzando a gran velocidad; el interior del recuadro blanco se ve nítido y el exterior borroso para mostrar el efecto de claridad en movimiento.

Velocidad visual para reaccionar sin retrasos

1ms MBR reduce el desenfoque y la estela en escenas rápidas, permitiéndote anticiparte y ganar ventaja en cada movimiento.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*1ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes características no se pueden utilizar mientras está activado : AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.

Sin cortes ni saltos, solo acción continua

Gracias a FreeSync™ Premium, cada movimiento es fluido, incluso en juegos exigentes. Juega sin interrupciones ni desgarros de imagen.

Personaje caballero con capa roja, escudo y espada; la pantalla dividida muestra el lado izquierdo borroso y el derecho claro. Logo de AMD FreeSync Premium en la esquina inferior derecha.

Responde en tiempo real con Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada para que puedas reaccionar al instante y no perder ningún momento clave del combate.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Ve en la oscuridad con Black Stabilizer

Detecta enemigos ocultos en zonas oscuras y reacciona rápido ante explosiones de luz sin perder visibilidad.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Apunta con mayor precisión

El punto de mira fijo en el centro de la pantalla mejora tu puntería para disparos más certeros.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imagen con la palabra “Usability” en mayúscula y el logo de UltraGear en la esquina superior derecha.

Imagen con la palabra “Usability” en mayúscula y el logo de UltraGear en la esquina superior derecha.

Sumérgete en cada batalla con imagen y sonido

Diseño sin bordes en 3 lados y altavoces estéreo de 5W con MaxxAudio® que crean una experiencia de juego envolvente.

Auto de carreras rojo en una ciudad iluminada al fondo; el monitor UltraGear al frente y un control de videojuegos en la esquina inferior izquierda. El sonido envolvente se representa desde los parlantes MaxxAudio.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño limpio, gamer y funcional

Con soporte ajustable y diseño sin bordes, aprovecha mejor tu espacio y juega con estilo.

Ícono de ajuste de giro (Swivel).

Giratorio

±30º

Ícono de ajuste de inclinación (Tilt).

Inclinación

'-5~15º

Ícono de ajuste de altura (Height).

Altura

110mm

Ícono de diseño sin bordes (Borderless).

Diseño sin bordes

Imagen de productos UltraGear sobre fondo azul oscuro: el producto izquierdo muestra la parte trasera y el derecho la parte frontal.

Imagen de productos UltraGear sobre fondo azul oscuro: el producto izquierdo muestra la parte trasera y el derecho la parte frontal.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Especificaciones clave

  • Tamaño [Pulgada]

    34

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    21:09

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300 cd/m²

  • Curvatura

    1800R

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    160 Hz

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG Faster), 1 ms MBR

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    809 x 470.3 x 249.1 mm

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5 mm

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    1053 x 529 x 232 mm

  • Peso con Peana [kg]

    10 kg

  • Peso sin Peana [kg]

    5.8 kg

  • Peso empaquetado [kg]

    13 kg

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Efecto HDR

  • Calibrado de color en Fábrica

  • Protección anti-parpadeo

    Sí (Flicker Safe)

  • Modo de lectura

  • Motion Blur Reduction Tech.

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

  • Estabilizador de Negros

  • Dynamic Action Sync

  • Cruceta

  • Auto Input Switch

  • Ahorro inteligente de energía

POTENCIA

  • Tipo

    Fuente externa (Adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    < 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    < 0.3W

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y25

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (2ea)

  • DisplayPort

    Sí (1ea)

  • Versión DP

    1.4 (HDCP 2.2)

  • Salida para Auriculares

    Sí (3-pole, solo audio)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    34

  • Tamaño [cm]

    86.35

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    21:09

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.07725 × 0.23175 mm

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240 cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300 cd/m²

  • Gama de Color (Mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7 millones

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    3200:01:00

  • Ratio de contraste(Típ.)

    4000:01:00

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG Faster), 1 ms MBR

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    160 Hz

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178° (R/L), 178° (U/D)

  • Curvatura

    1800R

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

SOUND

  • Altavoz

    5W x 2

  • Maxx Audio

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

    Incluido

UNIDAD DE SENSOR (PANEL)

  • Tamaño de píxle

    0.07725 × 0.23175 mm

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda