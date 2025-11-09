Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34" 160Hz y 1ms MBR

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*1ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes características no se pueden utilizar mientras está activado : AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.