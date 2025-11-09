We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34" 160Hz y 1ms MBR
Características principales
- Pantalla curva WQHD de 34” que te envuelve en cada partida
- Frecuencia de 160Hz y 1ms MBR para juegos ultra fluidos y rápidos
- Sin cortes ni desenfoques con FreeSync™ y AdaptiveSync
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Amplía tu campo de visión en cada partida
La pantalla WQHD de 34” ofrece una vista 34% más amplia para detectar más detalles en cada escenario de juego.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Siente la batalla con colores realistas
Con HDR10 y cobertura del 99% sRGB, obtienes colores intensos y precisos que te sumergen en combates vibrantes y fieles al juego original.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*1ms Motion Blur Reduction provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes características no se pueden utilizar mientras está activado : AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.
Sin cortes ni saltos, solo acción continua
Gracias a FreeSync™ Premium, cada movimiento es fluido, incluso en juegos exigentes. Juega sin interrupciones ni desgarros de imagen.
Personaje caballero con capa roja, escudo y espada; la pantalla dividida muestra el lado izquierdo borroso y el derecho claro. Logo de AMD FreeSync Premium en la esquina inferior derecha.
Responde en tiempo real con Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada para que puedas reaccionar al instante y no perder ningún momento clave del combate.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Ve en la oscuridad con Black Stabilizer
Detecta enemigos ocultos en zonas oscuras y reacciona rápido ante explosiones de luz sin perder visibilidad.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Apunta con mayor precisión
El punto de mira fijo en el centro de la pantalla mejora tu puntería para disparos más certeros.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sumérgete en cada batalla con imagen y sonido
Diseño sin bordes en 3 lados y altavoces estéreo de 5W con MaxxAudio® que crean una experiencia de juego envolvente.
Auto de carreras rojo en una ciudad iluminada al fondo; el monitor UltraGear al frente y un control de videojuegos en la esquina inferior izquierda. El sonido envolvente se representa desde los parlantes MaxxAudio.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño limpio, gamer y funcional
Con soporte ajustable y diseño sin bordes, aprovecha mejor tu espacio y juega con estilo.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificaciones clave
Tamaño [Pulgada]
34
Resolución
3440 x 1440
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
21:09
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300 cd/m²
Curvatura
1800R
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
160 Hz
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG Faster), 1 ms MBR
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
809 x 470.3 x 249.1 mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
809 x 358.9 x 91.5 mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1053 x 529 x 232 mm
Peso con Peana [kg]
10 kg
Peso sin Peana [kg]
5.8 kg
Peso empaquetado [kg]
13 kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Efecto HDR
Sí
Calibrado de color en Fábrica
Sí
Protección anti-parpadeo
Sí (Flicker Safe)
Modo de lectura
Sí
Motion Blur Reduction Tech.
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Sí
Estabilizador de Negros
Sí
Dynamic Action Sync
Sí
Cruceta
Sí
Auto Input Switch
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
POTENCIA
Tipo
Fuente externa (Adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Modo suspensión)
< 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
< 0.3W
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (2ea)
DisplayPort
Sí (1ea)
Versión DP
1.4 (HDCP 2.2)
Salida para Auriculares
Sí (3-pole, solo audio)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
34
Tamaño [cm]
86.35
Resolución
3440 x 1440
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
21:09
Tamaño del píxel [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240 cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300 cd/m²
Gama de Color (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7 millones
Ratio de Contraste (Mín.)
3200:01:00
Ratio de contraste(Típ.)
4000:01:00
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG Faster), 1 ms MBR
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
160 Hz
Ángulo de visión (CR≥10)
178° (R/L), 178° (U/D)
Curvatura
1800R
APLICACIÓN SW
Control Dual
Sí
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sí
SOUND
Altavoz
5W x 2
Maxx Audio
Sí
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Incluido
UNIDAD DE SENSOR (PANEL)
Tamaño de píxle
0.07725 × 0.23175 mm
