Monitor Gamer OLED UltraGear™ GX9s de 34 pulgadas, impulsado por webOS

1) Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming o de juegos en la nube relacionados. Es posible que se requieran suscripciones o pagos adicionales, los cuales no están incluidos (deben adquirirse por separado).

2) El control remoto está incluido en el paquete.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se aplica únicamente a contenidos producidos en una relación de aspecto de 21:9. Para el contenido en streaming, pueden aplicarse restricciones de la plataforma.