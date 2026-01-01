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LG Monitores UltraWide™
Más espacio. Más productividad. Más inmersión.
Los monitores LG UltraWide™ amplían tu campo de visión con un formato panorámico 21:9, panel IPS de alta fidelidad y herramientas avanzadas para trabajar, crear y jugar con total fluidez.
Pantalla UltraWide 21:9
La resolución UltraWide ofrece 33% más espacio horizontal que un monitor convencional, permitiendo trabajar con múltiples ventanas abiertas sin cambiar de aplicación. Perfecto para análisis de datos y multitarea real.
(Modelos): 29U531A‑W (2560×1080), 34U511A‑B (2560×1080), 34U650A‑B (3440×1440), 34G600A‑B (3440×1440).
Panel IPS con sRGB 99%
Los UltraWide cuentan con tecnología IPS, que asegura colores precisos y consistentes, con una cobertura típica sRGB 99% y ángulos amplios de 178°. Esto los hace ideales para diseño, fotografía, edición y cualquier tarea donde la fidelidad de color sea crítica.
(Modelos IPS): 29U531A W, 34U511A B, 34U650A B. (No IPS): 34G600A B (gamer curvo, especificación de panel VA presente en gama UltraGear similar 34GP63A B).
Compatibilidad con HDR10
La tecnología HDR10 mejora el rango dinámico del contenido, mostrando colores más intensos y detalles superiores en sombras y zonas brillantes. Esto beneficia tanto contenido profesional como entretenimiento.
(Modelos con HDR10/DisplayHDR): 29U531A W (HDR10), 34U511A B (HDR10 / DisplayHDR 400), 34U650A B (HDR10), 34G600A B (HDR10).
Funciones Eye Care para jornadas largas
Los UltraWide integran varias funciones diseñadas para proteger la vista:
• Reader Mode: reduce el tono azul para lectura tipo papel.
• Flicker Safe: disminuye el parpadeo.
• Low Blue Light: minimiza la emisión de azul para reducir cansancio.
(Modelos que incluyen Eye Care): 29U531A W (Reader, Flicker Safe), 34U511A B (Reader, Flicker Safe), 34U650A B (Reader, Flicker Safe). Ver ficha del gamer 34G600A B para alcances específicos.
Multitarea inteligente
El software OnScreen Control permite:
• Dividir la pantalla en múltiples layouts.
• Organizar y fijar ventanas con un clic.
(Modelos que muestran app/función): 29U531A W (OnScreen Control), 34U511A B (LG Switch/OnScreen Control), 34U650A B (USB C + funciones; gestión desde app), 34G600A B (funciones gamer + DAS). Funcionalidad exacta puede variar por modelo/PC.
Usos ideales
• Productividad:
Más espacio para colocar documentos, videollamadas y dashboards lado a lado.
• Creación de contenido:
sRGB 99%, IPS y HDR10 proporcionan precisión de color y nitidez para editores, fotógrafos y diseñadores.
• Entretenimiento y gaming:
El formato 21:9 crea una experiencia más inmersiva, potenciada por FreeSync™ y 1ms
Algunas funciones pueden variar según el monitor utilizado