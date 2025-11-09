We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor smart LG de 34'' WQHD con pantalla curva para streaming 34U601SA con webOS
34U601SA-W
Excelencia galardonada
*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.
Una pantalla. Posibilidades infinitas.
Adáptese a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Con tecnología webOS, puede gestionar las tareas de oficina en casa sin PC y disfrutar de una gran cantidad de contenido, combinando a la perfección trabajo y entretenimiento. La pantalla ultrawide de 34 pulgadas con formato 21:9 ofrece amplio espacio para la multitarea y una visualización inmersiva, lo que la hace perfecta tanto para trabajar como para jugar.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*El teclado y el ratón mencionados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Pantalla curva WQHD de 34” y 21:9
Excelente pantalla tanto para trabajar como para jugar
Su pantalla ultrawide WQHD de 34 pulgadas con relación de aspecto 21:9 ofrece una visión más amplia, ideal para multitarea, creación de contenido y entretenimiento inmersivo. El diseño curvo de 1800R envuelve tu campo de visión, ofreciendo una experiencia cinematográfica que te sumerge en cada escena.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*Brillo: 300 nits (típico), Gama cromática: sRGB 99 % (típico).
HDR 10 con sRGB 99% (típico)
Más allá de la pantalla: vea lo que es real.
Compatible con el estándar HDR 10 y con una cobertura del 99 % de la gama de colores sRGB, la pantalla ofrece detalles y contrastes vívidos. Tanto si ves películas como si editas fotos, garantiza una expresión de color precisa y luces y sombras realistas.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.
*Brillo: 300 nits (típico), Gama cromática: sRGB 99 % (típico).
webOS
Navegación de canales perfecta
Gracias a webOS, disfruta de acceso sin interrupciones a una variedad de contenido a través de apps como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y canales LG gratuitos. Recibe recomendaciones personalizadas, explora apps como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto. El diseño sin bordes en 3 lados de su delgado cuerpo blanco mejora la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 7 W x 2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia visual inigualable.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios y aplicaciones de streaming integrados pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming. Algunos servicios pueden tener cargos adicionales, ya que no están incluidos y requieren suscripción aparte.
*Ofrece una amplia gama de aplicaciones y servicios personalizados, como música, deportes, home office y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
Nuevas actualizaciones durante 5 años con el galardonado webOS Re: Nuevo Programa
Benefíciate de las últimas funciones y software con actualizaciones, hasta cuatro veces más en cinco años. WebOS, galardonado con el Premio a la Innovación CES en la categoría de ciberseguridad, protege tu privacidad y tus datos con cada actualización.
*El nuevo programa webOS Re: aplica a los modelos de monitores inteligentes LG, con lanzamiento previsto para 2025, que incluirán la versión webOS 24.
*Los modelos de monitores inteligentes LG no se actualizarán a la versión webOS 25, sino a la versión webOS 26.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Las actualizaciones de webOS están disponibles hasta cuatro veces durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de las funciones y el calendario de actualizaciones pueden variar según el modelo y la región.
webOS
Oficina en casa lista sin PC
webOS te permite acceder remotamente a tu PC y a tu PC en la nube mediante Remote PC. Esta función te permite utilizar diversos servicios de oficina en casa, como videoconferencias y aplicaciones en la nube, sin necesidad de una PC.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Remote PC solo está disponible en PC con Windows 10 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir una suscripción, que no se incluyen (se compran por separado).
*La función Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o posterior y con PC de terceros que admiten la conexión remota, incluyendo Gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
El portal de juegos ya está abierto
El Portal de Juegos es una plataforma ideal para jugadores que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús para mandos o controles remotos y compatibilidad con gamificación personalizada. Puedes consultar las clasificaciones y la puntuación de los jugadores, a la vez que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde juegos triple A hasta juegos sociales. Gracias a las alianzas con servicios líderes de juegos en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos para la app webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, ofreciendo la experiencia de juego definitiva.
*La compatibilidad con el Portal de Juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
Deportes
Sigue a tus equipos deportivos
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo favorito según tu perfil.
Música
Seleccionado según tus gustos musicales
Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con dos altavoces estéreo de 7W. Busca música fácilmente y accede rápidamente a las canciones reproducidas recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares según tus preferencias.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir una suscripción, que no se proporcionan (se compran por separado).
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
Control de brillo
Inteligencia brillante bajo cualquier luz
El control de brillo detecta fuentes de luz en su espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para obtener imágenes nítidas y claras, ya sea de día o de noche.
The left image shows the daytime appearance with the brightness adjustment feature, while the right image shows the nighttime appearance with the same feature.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Altavoces integrados de 7 W x 2
Sonido envolvente sin altavoces adicionales
El monitor cuenta con 2 altavoces estéreo integrados de 7 W que ofrecen un audio envolvente para películas, música y otros contenidos multimedia, y también admiten una comunicación de voz clara para videollamadas y conferencias sin necesidad de altavoces externos.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Mapeo dinámico de tonos
Cobra vida con brillo y contraste.
Disfruta de las imágenes tal como fueron creadas, con el Mapeo Tonal Dinámico que ajusta el brillo y el contraste para un detalle y realismo óptimos. Las películas y los juegos cobran vida con una inmersión intensa y una calidad consistente en todo el contenido.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible solo con señal de vídeo HDR.
*Para usar las funciones de ThinQ, instala la app LG ThinQ desde Google Play Store o Apple App Store en tu smartphone y conéctate a una red wifi. Consulta la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas.
*Se requiere internet inalámbrico en casa para registrar electrodomésticos en la app LG ThinQ.
*Las funciones reales de la app LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.
*Este producto está registrado como televisor en la app LG ThinQ. Puedes cambiar el nombre del dispositivo registrado en la app LG ThinQ.
*A través de la app LG ThinQ, puedes usar el control de volumen, el puntero y las funciones de encendido.
Control por voz con Magic Remote
Con la app ThinQ, puedes controlarlo fácilmente de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa, lo que garantiza que el monitor inteligente sea mucho más que una simple pantalla. Se convierte en el centro neurálgico para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, mejorando tu experiencia multimedia. Todo esto con el Magic Remote.
A woman is turning up the LG Smart Monitor’s volume using a Magic Remote.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, debe conectar el LG Smart Monitor a la app ThinQ.
*Las imágenes mostradas en pantalla pueden diferir de las de la app real. Los servicios pueden variar según la región/país o la versión de la app.
*Puede cambiar la configuración de idioma y región en 22 idiomas para 146 países: inglés, coreano, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, japonés, árabe (Arabia Saudita/EAU), vietnamita, tailandés, sueco, taiwanés, indonesio, danés, neerlandés, noruego, griego e israelí (p. ej., inglés estadounidense).
**El control remoto está incluido en el paquete.
**El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país.
**La función Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más información.
Google Cast + AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth
Duplica directamente desde tus dispositivos
Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo inteligente a nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple), Screen Share** (para dispositivos Android) o Google Cast***. Conéctate al instante y disfruta de una experiencia de visualización y audio fluida en una pantalla más grande con solo unos toques.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. La compatibilidad con las funciones puede variar según el país y la región.
*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. El logotipo "Works with Apple Home 8" es una marca comercial de Apple Inc.
**Compartir pantalla: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.
**Conecta tu dispositivo a la misma red que el monitor.
***Google Cast: Compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior, y iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.
***Google Cast es una marca comercial de Google LLC. La compatibilidad con las funciones puede variar según el país.
LG Switch app
Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch
La app LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida diaria. Navega y selecciona rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el ratón, y alterna fácilmente entre tu PC y webOS con las teclas de acceso directo. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una videollamada con una tecla de acceso directo asignada.
Quick Control
Descubra la comodidad del Control Rápido en el Monitor Inteligente LG, que proporciona fácil acceso a los menús a través de acciones simples.
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La app LG Switch es solo para PC.
*Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.
Puertos múltiples
Una variedad de interfaz
Nuestro monitor inteligente ofrece dos puertos HDMI y dos puertos USB compatibles con diversos dispositivos para una visualización fluida. Permite un escritorio ordenado para optimizar el espacio.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Soporte elegante con base delgada
Libre de desorden con un soporte elegante
Un elegante soporte en forma de L está diseñado para brindar comodidad ergonómica y su base delgada ayuda a maximizar su espacio de trabajo.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
'34
Pantalla - Resolución
3440 x 1440
Pantalla - Tipo de Panel
VA
Pantalla - Ratio de Aspecto
'21:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
'300
Pantalla - Curvatura
1800R
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'100
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
809.1 x 486.3 x 220.0 mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
978 x 465 x 203 mm
Peso con Peana [kg]
6.8 kg
Peso sin Peana [kg]
5.1 kg
Peso empaquetado [kg]
9.0 kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Brillo Automático
SI
Protección anti-parpadeo
SI
Modo de lectura
SI
Ahorro inteligente de energía
SI
POTENCIA
Salida CC
19V 3.42A
Entrada CA
100~240Vac, 50/60Hz
Consumo de potencia (Típ)
35W
Consumo de potencia (Máx.)
35W
Consumo de potencia (Estrella energética)
31W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Less than 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
Less than 0.5W
STANDARD
KC (for Rep. of Korea)
SI
UL (cUL)
SI
CE
SI
INFO
Nombre del producto
Monitor Smart de 34" 100Hz
Año
2025
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (2/ VER 2.0)
Puerto USB de Bajada
SI (2ea/ver2.0)
LAN (RJ-45)
SI
Salida para Auriculares
SI
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
'34
Tamaño [cm]
'86.42
Resolución
3440 x 1440
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
'21:9
Tamaño del píxel [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
'240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
'300
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7M
Color Bit
8bit
Ratio de Contraste (Mín.)
'1500:1
Ratio de contraste(Típ.)
'3000:1
Tratamiento superficial
Anti-Glare
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'100
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Curvatura
1800R
SOUND
Altavoz
7W x2
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
3-Side Virtually Borderless Design
Soporte OneClick
SI
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
Adaptador
SI
HDMI (Color/Largo)
White / 1.5m
HDMI
SI ver2.0
Control Remoto
SI (Slim Remote)
