About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor smart LG de 34'' WQHD con pantalla curva para streaming 34U601SA con webOS

Monitor smart LG de 34'' WQHD con pantalla curva para streaming 34U601SA con webOS

Monitor smart LG de 34'' WQHD con pantalla curva para streaming 34U601SA con webOS

34U601SA-W
Front view with remote
-15 degree side view
+15 degree side view
Front-left view
Left side view
Left side view with tilt
Top view
Rear view
Rear-right view
Close-up of rear input ports
Straight-on close-up of rear input ports
Close-up of monitor stand base
Side view of monitor stand
small front view
lifestyle image
Front view with remote
-15 degree side view
+15 degree side view
Front-left view
Left side view
Left side view with tilt
Top view
Rear view
Rear-right view
Close-up of rear input ports
Straight-on close-up of rear input ports
Close-up of monitor stand base
Side view of monitor stand
small front view
lifestyle image

Características principales

  • Pantalla curva WQHD de 34 pulgadas y 21:9 (3440 x 1440)
  • 300 nits (típico) / Gama de colores: sRGB 99 % / Relación de contraste: 3000:1
  • 2 altavoces estéreo de 7 W
  • webOS
  • AirPlay 2, Google Cast, Compartir pantalla, Bluetooth
  • Compatibilidad con ThinQ Home Dashboard y Magic Remote
Más

Excelencia galardonada

A image of CES 2025 Honoree award logo

Premios a la Innovación CES - Homenajeado

webOS Re:New Program

en Ciberseguridad

A image of av forums logo

Elección del editor de AVForums 2024/25

webOS 24

WebOS 24 ofrece una experiencia inteligente, elegante, rápida y fácil de usar, con un aspecto fresco y ordenado.

A image of if design award

iF Design Award - Winner

webOS 24 UX

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.

LG Smart Monitor logo.

Una pantalla. Posibilidades infinitas.

Adáptese a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Con tecnología webOS, puede gestionar las tareas de oficina en casa sin PC y disfrutar de una gran cantidad de contenido, combinando a la perfección trabajo y entretenimiento. La pantalla ultrawide de 34 pulgadas con formato 21:9 ofrece amplio espacio para la multitarea y una visualización inmersiva, lo que la hace perfecta tanto para trabajar como para jugar.

The picture shows a LG Smart Monitor on the desk, featuring work and play.

LG Smart Monitor logo.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*El teclado y el ratón mencionados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

Pantalla curva WQHD de 34” y 21:9

A photo showcasing the mirroring feature of a smart monitor.

Duplicar desde tus dispositivos

Curved monitor displaying a vibrant winter scene of two people in orange snow gear, shown within a photo editing software interface with color and histogram tools, emphasizing sRGB 99% and HDR support.

HDR 10 con sRGB 99% (típico)

A photo showcasing LG Smart Monitors in a office and home.

webOS Trabajo y juego

Graphic illustration with colorful sound wave patterns surrounding the text '7W x 2'.

Altavoces incorporados

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Pantalla curva WQHD de 34” y 21:9

Excelente pantalla tanto para trabajar como para jugar

Su pantalla ultrawide WQHD de 34 pulgadas con relación de aspecto 21:9 ofrece una visión más amplia, ideal para multitarea, creación de contenido y entretenimiento inmersivo. El diseño curvo de 1800R envuelve tu campo de visión, ofreciendo una experiencia cinematográfica que te sumerge en cada escena.

The picture shows a LG Smart Monitor on the desk, featuring work and play.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*Brillo: 300 nits (típico), Gama cromática: sRGB 99 % (típico).

HDR 10 con sRGB 99% (típico)

Más allá de la pantalla: vea lo que es real.

Compatible con el estándar HDR 10 y con una cobertura del 99 % de la gama de colores sRGB, la pantalla ofrece detalles y contrastes vívidos. Tanto si ves películas como si editas fotos, garantiza una expresión de color precisa y luces y sombras realistas.

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*Brillo: 300 nits (típico), Gama cromática: sRGB 99 % (típico).

webOS

Navegación de canales perfecta

Gracias a webOS, disfruta de acceso sin interrupciones a una variedad de contenido a través de apps como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y canales LG gratuitos. Recibe recomendaciones personalizadas, explora apps como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto. El diseño sin bordes en 3 lados de su delgado cuerpo blanco mejora la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 7 W x 2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia visual inigualable.

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios y aplicaciones de streaming integrados pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming. Algunos servicios pueden tener cargos adicionales, ya que no están incluidos y requieren suscripción aparte.

*Ofrece una amplia gama de aplicaciones y servicios personalizados, como música, deportes, home office y juegos en la nube para cada cuenta registrada.

Nuevas actualizaciones durante 5 años con el galardonado webOS Re: Nuevo Programa

Benefíciate de las últimas funciones y software con actualizaciones, hasta cuatro veces más en cinco años. WebOS, galardonado con el Premio a la Innovación CES en la categoría de ciberseguridad, protege tu privacidad y tus datos con cada actualización.

*El nuevo programa webOS Re: aplica a los modelos de monitores inteligentes LG, con lanzamiento previsto para 2025, que incluirán la versión webOS 24.

*Los modelos de monitores inteligentes LG no se actualizarán a la versión webOS 25, sino a la versión webOS 26.

*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones de webOS están disponibles hasta cuatro veces durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de las funciones y el calendario de actualizaciones pueden variar según el modelo y la región.

webOS

Oficina en casa lista sin PC

webOS te permite acceder remotamente a tu PC y a tu PC en la nube mediante Remote PC. Esta función te permite utilizar diversos servicios de oficina en casa, como videoconferencias y aplicaciones en la nube, sin necesidad de una PC.

The picture shows a LG Smart Monitor on the desk, featuring work and play.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Remote PC solo está disponible en PC con Windows 10 Pro o posterior.

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir una suscripción, que no se incluyen (se compran por separado).

*La función Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o posterior y con PC de terceros que admiten la conexión remota, incluyendo Gram.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

El portal de juegos ya está abierto

El Portal de Juegos es una plataforma ideal para jugadores que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús para mandos o controles remotos y compatibilidad con gamificación personalizada. Puedes consultar las clasificaciones y la puntuación de los jugadores, a la vez que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde juegos triple A hasta juegos sociales. Gracias a las alianzas con servicios líderes de juegos en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos para la app webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, ofreciendo la experiencia de juego definitiva.

The picture shows a LG Smart Monitor on the desk, featuring work and play.

*La compatibilidad con el Portal de Juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

Deportes

Sigue a tus equipos deportivos

Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo favorito según tu perfil.

Música

Seleccionado según tus gustos musicales

Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con dos altavoces estéreo de 7W. Busca música fácilmente y accede rápidamente a las canciones reproducidas recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares según tus preferencias.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir una suscripción, que no se proporcionan (se compran por separado).

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

Control de brillo

Inteligencia brillante bajo cualquier luz

El control de brillo detecta fuentes de luz en su espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para obtener imágenes nítidas y claras, ya sea de día o de noche.

The left image shows the daytime appearance with the brightness adjustment feature, while the right image shows the nighttime appearance with the same feature.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Altavoces integrados de 7 W x 2

Sonido envolvente sin altavoces adicionales

El monitor cuenta con 2 altavoces estéreo integrados de 7 W que ofrecen un audio envolvente para películas, música y otros contenidos multimedia, y también admiten una comunicación de voz clara para videollamadas y conferencias sin necesidad de altavoces externos.

The picture shows a LG Smart Monitor on the desk, featuring work and play.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Mapeo dinámico de tonos

Cobra vida con brillo y contraste.

Disfruta de las imágenes tal como fueron creadas, con el Mapeo Tonal Dinámico que ajusta el brillo y el contraste para un detalle y realismo óptimos. Las películas y los juegos cobran vida con una inmersión intensa y una calidad consistente en todo el contenido.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Disponible solo con señal de vídeo HDR.

The LG Smart Monitor screen is showing the ThinQ Home Dashboard interface.

Panel de inicio ThinQ

Controla fácilmente tus electrodomésticos

El panel de control de ThinQ Home te facilita la vida. Consulta y gestiona fácilmente el estado de tus electrodomésticos y dispositivos LG desde una sola pantalla con el control remoto.

*Para usar las funciones de ThinQ, instala la app LG ThinQ desde Google Play Store o Apple App Store en tu smartphone y conéctate a una red wifi. Consulta la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas.

*Se requiere internet inalámbrico en casa para registrar electrodomésticos en la app LG ThinQ.

*Las funciones reales de la app LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.

*Este producto está registrado como televisor en la app LG ThinQ. Puedes cambiar el nombre del dispositivo registrado en la app LG ThinQ.

*A través de la app LG ThinQ, puedes usar el control de volumen, el puntero y las funciones de encendido.

Control por voz con Magic Remote

Con la app ThinQ, puedes controlarlo fácilmente de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa, lo que garantiza que el monitor inteligente sea mucho más que una simple pantalla. Se convierte en el centro neurálgico para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, mejorando tu experiencia multimedia. Todo esto con el Magic Remote.

A woman is turning up the LG Smart Monitor’s volume using a Magic Remote.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Para que funcione correctamente, debe conectar el LG Smart Monitor a la app ThinQ.

*Las imágenes mostradas en pantalla pueden diferir de las de la app real. Los servicios pueden variar según la región/país o la versión de la app.

*Puede cambiar la configuración de idioma y región en 22 idiomas para 146 países: inglés, coreano, español, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, japonés, árabe (Arabia Saudita/EAU), vietnamita, tailandés, sueco, taiwanés, indonesio, danés, neerlandés, noruego, griego e israelí (p. ej., inglés estadounidense).

**El control remoto está incluido en el paquete.

**El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país.

**La función Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más información.

Google Cast + AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth

Duplica directamente desde tus dispositivos

Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo inteligente a nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple), Screen Share** (para dispositivos Android) o Google Cast***. Conéctate al instante y disfruta de una experiencia de visualización y audio fluida en una pantalla más grande con solo unos toques.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. La compatibilidad con las funciones puede variar según el país y la región.

*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. El logotipo "Works with Apple Home 8" es una marca comercial de Apple Inc.

**Compartir pantalla: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.

**Conecta tu dispositivo a la misma red que el monitor.

***Google Cast: Compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior, y iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.

***Google Cast es una marca comercial de Google LLC. La compatibilidad con las funciones puede variar según el país.

LG Switch app

Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch

La app LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida diaria. Navega y selecciona rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el ratón, y alterna fácilmente entre tu PC y webOS con las teclas de acceso directo. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una videollamada con una tecla de acceso directo asignada.

Quick Control

Descubra la comodidad del Control Rápido en el Monitor Inteligente LG, que proporciona fácil acceso a los menús a través de acciones simples.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La app LG Switch es solo para PC.

*Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.

Puertos múltiples

Una variedad de interfaz

Nuestro monitor inteligente ofrece dos puertos HDMI y dos puertos USB compatibles con diversos dispositivos para una visualización fluida. Permite un escritorio ordenado para optimizar el espacio.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Soporte elegante con base delgada

Libre de desorden con un soporte elegante

Un elegante soporte en forma de L está diseñado para brindar comodidad ergonómica y su base delgada ayuda a maximizar su espacio de trabajo.

Top view and close-up of a curved monitor on a clean desk setup with a white stand, black keyboard, mouse, and a coffee cup.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    '34

  • Pantalla - Resolución

    3440 x 1440

  • Pantalla - Tipo de Panel

    VA

  • Pantalla - Ratio de Aspecto

    '21:9

  • Pantalla - Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

    '300

  • Pantalla - Curvatura

    1800R

  • Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    '100

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    809.1 x 486.3 x 220.0 mm

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    978 x 465 x 203 mm

  • Peso con Peana [kg]

    6.8 kg

  • Peso sin Peana [kg]

    5.1 kg

  • Peso empaquetado [kg]

    9.0 kg

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Brillo Automático

    SI

  • Protección anti-parpadeo

    SI

  • Modo de lectura

    SI

  • Ahorro inteligente de energía

    SI

POTENCIA

  • Salida CC

    19V 3.42A

  • Entrada CA

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Consumo de potencia (Típ)

    35W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    35W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    31W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    Less than 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Less than 0.5W

STANDARD

  • KC (for Rep. of Korea)

    SI

  • UL (cUL)

    SI

  • CE

    SI

INFO

  • Nombre del producto

    Monitor Smart de 34" 100Hz

  • Año

    2025

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (2/ VER 2.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI (2ea/ver2.0)

  • LAN (RJ-45)

    SI

  • Salida para Auriculares

    SI

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    '34

  • Tamaño [cm]

    '86.42

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    '21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.07725 × 0.23175 mm

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    '240

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    '300

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    16.7M

  • Color Bit

    8bit

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    '1500:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    '3000:1

  • Tratamiento superficial

    Anti-Glare

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    '100

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvatura

    1800R

SOUND

  • Altavoz

    7W x2

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    3-Side Virtually Borderless Design

  • Soporte OneClick

    SI

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ACCESORIO

  • Adaptador

    SI

  • HDMI (Color/Largo)

    White / 1.5m

  • HDMI

    SI ver2.0

  • Control Remoto

    SI (Slim Remote)

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda