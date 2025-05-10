About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor para juegos LG UltraGear™ Nano IPS UHD 4K de 27 pulgadas y 240 Hz, color negro | 1 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600

Monitor para juegos LG UltraGear™ Nano IPS UHD 4K de 27 pulgadas y 240 Hz, color negro | 1 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600

Monitor para juegos LG UltraGear™ Nano IPS UHD 4K de 27 pulgadas y 240 Hz, color negro | 1 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600

27G850A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
rear view with lights off
rear view with lights on
rear view of monitor
rear view of monitor with illuminated LED accents
side view
side view of a tilted monitor
top view of monitor showcasing slim design
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
rear close-up of monitor
rear close-up of monitor with illuminated LED accents
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
rear view with lights off
rear view with lights on
rear view of monitor
rear view of monitor with illuminated LED accents
side view
side view of a tilted monitor
top view of monitor showcasing slim design
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
rear close-up of monitor
rear close-up of monitor with illuminated LED accents

Características principales

  • Pantalla Nano IPS negra UHD 4K (3840x2160) de 27 pulgadas
  • Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
  • Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)
  • DisplayPort 2.1
  • DisplayHDR 600 con DCI-P3 99%
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AdaptiveSync certificado por VESA / AMD FreeSync™ Premium Pro
Más
UltraGear™ OLED G8 Logo image.



Monitor para juegos Nano IPS negro de 27 pulgadas, 4K, 240 Hz, 1 ms

Front image of the UltraGear™ 27G850a gaming monitor.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Según las especificaciones publicadas de cada monitor de 27 pulgadas a diciembre de 2024, el LG 27G850A es el único modelo con resolución 4K (3840x2160) y una frecuencia de actualización de 240 Hz.

Pantalla

27 pulgadas 4K (3840x2160)

Nano IPS Negro

DCI-P3 99% (Típico)

Pantalla HDR 600

Velocidad

Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)

Modo dual

(4K 240 Hz ↔ FHD 480 Hz)

DisplayPort 2.1

 

Tecnología

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

AdaptiveSync certificado por VESA

AMD FreeSync™ Premium Pro

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
AdaptiveSync con certificación VESA
AMD FreeSync™ Premium Pro
27-inch gaming monitor with 4K resolution and 240Hz refresh rate.

Domina con el tamaño ideal

Nuestro primer monitor gaming de 27 pulgadas del mundo con resolución 4K y frecuencia de actualización de 240 Hz, un tamaño predilecto para gamers, ofrece la experiencia definitiva, especialmente para quienes disfrutan de los juegos FPS. Con un tiempo de respuesta de 1 ms y un panel Nano IPS Black, domina incluso las batallas más intensas.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Según las especificaciones publicadas de cada monitor de 27 pulgadas a diciembre de 2024, el LG 27G850A es el único modelo con resolución 4K (3840x2160) y una frecuencia de actualización de 240 Hz.

NanoIPS Negro

2000:1 Negros más profundos.
Visión más brillante.

El monitor para juegos UHD 4K (3840x2160) con Nano IPS Black mejora la relación de contraste de IPS estándar de 1000:1 a 2000:1. Esta pantalla realza las escenas de juego oscuras con detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Experimenta colores más brillantes y vibrantes, y una mayor sensación de realismo que lleva tu inmersión al siguiente nivel.

Nano IPS Black: un guerrero robótico con armadura que dispara un arma de energía con un fondo azul brillante y ardiente.

Nano IPS Black (2000:1)

IPS: Un guerrero robótico con armadura que dispara un arma de energía con un fondo azul brillante y ardiente.

IPS (1000:1)

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas nanométricas en el LED de la pantalla.

Deep Black Pro

Detecta a tus enemigos. Domina las sombras.

Domina cualquier campo de batalla con una precisión inigualable, gracias al excepcional contraste del panel Nano IPS Black y a la tecnología Deep Black Pro. El preciso control de brillo basado en bloques intensifica las zonas oscuras e ilumina las altas luces, ofreciendo detalles impresionantes y realzando cada momento de juego.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

Sumérgete en los colores verdaderos, conquista el juego.

Nuestro monitor para juegos admite un amplio espectro de colores, 99 % (típico) de la gama de colores DCI-P3, expresando un color de alta fidelidad para reproducir con VESA DisplayHDR 600, lo que permite una experiencia de juego realista.

Futuristic armored warriors battling with energy weapons in a neon-lit city.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

  • Modo lector

  • Color vivo con luz azul baja

Color vivo con luz azul baja

Aumente la comodidad del juego mientras conserva la calidad del color vívido

Live Color Low Blue Light de LG con certificación TÜV Rheinland Low Blue Light ayuda a proteger sus ojos contra la luz azul al combinar ajustes de hardware y software RGB y, al mismo tiempo, mantener una calidad de color vívida.

*ID de certificación TÜV Rheinland (Low Blue Light - Solución de hardware): 1111294031

*Imágenes simuladas para una mejor comprensión de las funciones.

Racing game scene of extremely fast 1ms (GtG) response.

Nano IPS Negro 1ms (GtG)

Velocidad notable,
sumergiéndose en los juegos

Gracias a Nano IPS Black 1ms, que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, puedes disfrutar de juegos más inmersivos con un rendimiento avanzado.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas nanométricas en el LED de la pantalla.

Enjoy smooth gaming with UHD 240Hz and FHD 480Hz dual mode.

Modo dual de 240 Hz a 480 Hz, el doble de maravilla

No dudes entre la frecuencia de actualización y la resolución. Con el modo dual con certificación VESA, puedes sumergirte en juegos con gráficos de alta gama a UHD 240 Hz y cambiar al instante a FHD 480 Hz en un monitor de 24", lo que prefieras, para disfrutar de juegos frenéticos con solo pulsar una tecla de acceso rápido.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento del modo dual puede variar según el tipo de juego.

DP 2.1, la espera ha terminado

El nuevo DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar para los juegos de próxima generación. Se espera que se introduzca con la próxima generación de GPU, una interfaz avanzada que permite juegos de alta velocidad a 240 Hz en resolución UHD. Además, con múltiples puertos como HDMI 2.1 x2, se conecta sin problemas a las consolas y PC más recientes.

A futuristic motorcyclist emerging from a monitor screen with vibrant neon light trails and a DP 2.1 cable in the foreground.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*Los cables DP, HDMI y USB están incluidos en el paquete.

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

Movimiento suave,
juego infinito

"Image of a green car racing on a track."

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de esta función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

Close-up of a monitor stand with a connected headphone cable and DTS Headphone X logo displayed.

Salida de auriculares de 4 polos

Plugin para efectos de sonido inmersivos

Disfruta de tus juegos mientras chateas con voz conectándote fácilmente con la salida de auriculares de 4 pines. Además, te sentirás aún más inmerso con el sonido 3D virtual de DTS Headphone:X.

*Los auriculares se venden por separado.

Gaming GUI

Interfaz gráfica de usuario para juegos galardonada

Los jugadores pueden usar la visualización en pantalla y LG Switch para personalizar fácilmente la configuración, desde ajustar las opciones básicas del monitor hasta registrar una "Tecla definida por el usuario" con la que el usuario puede configurar el acceso directo.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*Para descargar la app LG Switch, visita LG.COM.

The LG Switch app optimizes your monitor for both gaming and everyday life.

LG Switch app

Diseñado para tu gusto,
potenciado para jugar

La app LG Switch optimiza tu monitor tanto para juegos como para el día a día. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica la configuración al instante con una tecla de acceso rápido. Además, puedes dividir la pantalla en 11 opciones e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más práctico.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de cruceta no está disponible mientras el contador de FPS esté activado.

*El contador de FPS puede mostrar el valor que supera la frecuencia de actualización máxima del monitor.

*Contador de FPS (fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.

Compacto y elegante

Experimente nuestra iluminación hexagonal y un diseño limpio de 3 lados prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable con giro, inclinación, altura y pivote. Un soporte en L ordenado y un amplio rango de ajuste de giro están diseñados para minimizar el uso del escritorio y eliminar eficazmente los espacios muertos.

Swivel adjustable icon.

Girar

'-30~30°

Tilt adjustable icon.

Inclinación

-8~15°

Height adjustable icon.

Altura

'110m

Pivotable icon.

Pivot

'En sentido contrario a las agujas del reloj

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

RESUMEN

Imprimir
Tamaño [Pulgada]
27
Resolución
3840 x 2160
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
240
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    27

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de Panel

    Nano IPS

  • Pantalla - Ratio de Aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

    450

  • Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    240

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    614.7 x 581.8 x 249.1

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    614.7 x 365.4 x 68.1

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    838 x 184 x 439

  • Peso con Peana [kg]

    9.4

  • Peso sin Peana [kg]

    5.2

  • Peso empaquetado [kg]

    12.3

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Efecto HDR

  • Tecnología Nano IPS™

  • Calibrado de color en Fábrica

  • Calibración HW

    Calibración de hardware lista

  • Modo de lectura

    SI

  • Debilidad de Color

    SI

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    SI

  • Estabilizador de Negros

    SI

  • Dynamic Action Sync

    SI

  • Contador de FPS

    SI

  • Clave definida por el usuario

    SI

  • Iluminación LED RGB

    Iluminación hexagonal de Unity

  • Ahorro inteligente de energía

    SI

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    19V,5.79A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    Less than 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Less than 0.3W

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y25

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SÍ(2ea)

  • DisplayPort

    Si(1)

  • Versión DP

    2.1

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    4 polos (Sonido+Micrófono)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Tamaño [cm]

    68.47

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    Nano IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    360cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    450

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1400:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    2000:1

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    240

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

APLICACIÓN SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    SI

  • Control Dual

    SI

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

  • Adaptador

    Depende del país

  • HDMI

    SÍ (versión 2.1)

  • USB A a B

  • Otros (Accesorio)

    Soporte para ratón, Puerta

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda