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Monitor LG U4 de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD 144 Hz

Monitor LG U4 de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD 144 Hz

27U411B-B
Vista frontal de Monitor LG U4 de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD 144 Hz 27U411B-B
Vista lateral de un monitor que muestra un soporte ajustable y un diseño ergonómico.
Vista trasera de un monitor LG FHD, mostrando el diseño del soporte y los puertos de conectividad.
Monitor LG FHD sobre un escritorio, mostrando gráficos de un panel de control de oficina, con teclado y ratón en un entorno de trabajo.
Monitor LG FHD que ofrece una imagen vibrante con soporte HDR y una cobertura de color sRGB del 99%.
Monitor LG FHD que muestra contenido de juegos de movimiento rápido con una frecuencia de actualización de 144 Hz para un movimiento fluido.
Monitor LG FHD que ilustra la tecnología AMD FreeSync Premium mediante una comparación lado a lado de los modos desactivado y activado.
Monitor LG FHD que muestra la interfaz de la aplicación LG Switch para el control de la disposición de la pantalla y el ajuste del modo de imagen.
Monitor LG FHD que muestra las funciones Modo Lectura y Flicker Safe para reducir la fatiga visual.
Monitor LG FHD con diseño de soporte delgado que minimiza el espacio en el escritorio y favorece una configuración de espacio de trabajo ordenada.
Primer plano de los puertos traseros del monitor LG FHD, incluyendo HDMI 2.2, salida de auriculares y entrada DC-IN.
Vista frontal y lateral del monitor LG FHD, con las dimensiones del producto mostradas en milímetros.
Primer plano de los puertos traseros del monitor LG FHD, incluyendo HDMI 2.2, salida de auriculares y entrada DC-IN.
Vista lateral de un monitor LG FHD que muestra el ajuste de inclinación.
Vista superior del monitor LG FHD
Vista frontal de Monitor LG U4 de 27 pulgadas, Monitor IPS Full HD 144 Hz 27U411B-B
Vista lateral de un monitor que muestra un soporte ajustable y un diseño ergonómico.
Vista trasera de un monitor LG FHD, mostrando el diseño del soporte y los puertos de conectividad.
Monitor LG FHD sobre un escritorio, mostrando gráficos de un panel de control de oficina, con teclado y ratón en un entorno de trabajo.
Monitor LG FHD que ofrece una imagen vibrante con soporte HDR y una cobertura de color sRGB del 99%.
Monitor LG FHD que muestra contenido de juegos de movimiento rápido con una frecuencia de actualización de 144 Hz para un movimiento fluido.
Monitor LG FHD que ilustra la tecnología AMD FreeSync Premium mediante una comparación lado a lado de los modos desactivado y activado.
Monitor LG FHD que muestra la interfaz de la aplicación LG Switch para el control de la disposición de la pantalla y el ajuste del modo de imagen.
Monitor LG FHD que muestra las funciones Modo Lectura y Flicker Safe para reducir la fatiga visual.
Monitor LG FHD con diseño de soporte delgado que minimiza el espacio en el escritorio y favorece una configuración de espacio de trabajo ordenada.
Primer plano de los puertos traseros del monitor LG FHD, incluyendo HDMI 2.2, salida de auriculares y entrada DC-IN.
Vista frontal y lateral del monitor LG FHD, con las dimensiones del producto mostradas en milímetros.
Primer plano de los puertos traseros del monitor LG FHD, incluyendo HDMI 2.2, salida de auriculares y entrada DC-IN.
Vista lateral de un monitor LG FHD que muestra el ajuste de inclinación.
Vista superior del monitor LG FHD

Características principales

  • Pantalla de 27" IPS Full HD (1920x1080)
  • sRGB 99% (típ.)
  • Claro y fluido, con una frecuencia de actualización de 144 Hz.
  • Reducción del desenfoque de movimiento de 1ms
  • HDR 10
  • LG Switch App
Más

Excelencia Galardonada

PC MAG Best Brands Award logo

La mejor marca de 2026*

Digital Trends Award logo

Tendencias Digitales 2025

La mejor gama de monitores según la elección de los lectores, ideal para gamers y para quienes exigen un rendimiento de alta calidad.

*Una marca comercial de Ziff Davis, LLC. Utilizada bajo licencia.

*Reimpreso con permiso. © 2026 Ziff Davis, LLC. Todos los derechos reservados.

LG Monitor brand logo

Rendimiento versátil con diseño ultrafino

Para trabajar, jugar y reproducir video en streaming, nuestro monitor IPS Full HD de 27 pulgadas ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultrafino.

LG FHD Monitor on a desk displaying a business dashboard with charts and analytics, illustrating productivity and everyday office use.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.

LG FHD monitor feature overview showing a 27-inch IPS display, 144Hz refresh rate, 1ms MBR, AMD FreeSync Premium support, HDR10 with sRGB 99% color accuracy, and an ultra-slim virtually borderless design with a slim stand base for smooth gaming and everyday use.

Diseño prácticamente sin bordes y base del soporte delgada.

Diseño ultrafino. Casi flotando.

Disfrute de más espacio en pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultrafino, la base del soporte estilizada y el diseño prácticamente sin bordes en tres lados. El soporte, de apariencia flotante, aporta un aspecto limpio y ligero, mientras que el diseño prácticamente sin bordes se integra a la perfección en espacios de trabajo minimalistas y mantiene una continuidad visual impecable, incluso en configuraciones de doble monitor.

LG FHD monitor displays a green and yellow gradient background with a translucent curved object floating across the screen.
Close-up views of monitor stand base and side profile, highlighting slim, stable design and minimal footprint.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate the smooth performance and clarity of a 144Hz refresh rate.

Experiencia de juego fluida con una
frecuencia de actualización de 144 Hz.

Ofrece un rendimiento fluido y con gran

capacidad de respuesta gracias a una

frecuencia de actualización de 144 Hz,

brindando imágenes fluidas y

movimientos más nítidos para una

experiencia de juego más reactiva

que te otorga una ventaja competitiva.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

A racing game scene with a yellow sports car speeding on a track, illustrating the LG FHD monitor’s 1ms MBR feature for clear motion and reduced blur during fast-paced gameplay.

1ms MBR

Un ritmo vertiginoso hacia la victoria.

La reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms* ayuda a ofrecer una experiencia de juego más fluida al reducir el desenfoque y el efecto fantasma. Las escenas de movimiento rápido se mantienen nítidas, lo que te ayuda a reaccionar con mayor rapidez ante la acción.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de Reducción de Desenfoque de Movimiento de 1 ms (1ms MBR) provoca una disminución de la luminosidad; por ello, las siguientes funciones no pueden utilizarse mientras esta se encuentra activada: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync).

*Es posible que se produzca parpadeo durante el funcionamiento de la función 1ms MBR.

AMD FreeSync™ Premium

Movimiento fluido que te mantiene inmerso.

Con la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes ultrafluidas y libres de desgarros, así como una baja latencia, brindando una precisión y fluidez de juego inigualables.

LG FHD Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes, showing reduced screen tearing and smoother, more fluid motion for responsive and immersive gameplay.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan tecnología de sincronización.

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar según el entorno de uso.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

HDR10 con sRGB 99%

Color realista con precisión de color avanzada

La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % de sRGB permiten una reproducción precisa del color con un contraste y detalle mejorados en escenas HDR.

LG FHD Monitor displaying vivid creative content on a wide curved screen with HDR10 support and sRGB 99% color coverage, delivering rich color accuracy, enhanced contrast, and precise visual detail for creative work and immersive viewing.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*sRGB 99% es típico. La gama de colores puede variar según el modelo.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a desenvolverse con rapidez ante las explosiones de luz.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

LG Switch App

Cambio fluido entre múltiples tareas

Puede dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido asignada. También admite los modos PBP y PIP para una multitarea eficiente a través de múltiples fuentes de entrada.

Descargar

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, realice una búsqueda en el menú de Soporte de LG.com.

Diseñado para el confort visual diario

Modo de Lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante periodos prolongados.

Flicker Safe

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y favorecer una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.

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