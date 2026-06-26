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UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, monitor UHD 4K IPS
Detalles dominados
*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, resultando en 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.
Color realista con precisión de color avanzada
UltraFine™ es compatible con el estándar de la industria HDR10 (Alto Rango Dinámico), basado en el gamut de color DCI-P3 al 90%, soportando niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores experimentar la claridad visual con colores precisos del contenido y detalles finos.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 300nits (Típ.), Gama de colores: DCI-P3 90% (Típ.)
*Las cifras/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.
Conectividad USB-C todo en uno
El puerto USB Tipo-C™ permite pantalla, transferencia de datos y carga de portátil todo a través de un solo cable. Con hasta 65W de entrega de energía, puede cargar un portátil conectado mientras alimenta el monitor.
*La función puede variar dependiendo de la condición y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.
*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de la función. Puede diferir del uso real.
Cambia rápidamente
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida. Personaliza sin esfuerzo la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias, también es posible dividir la pantalla en 11 opciones y lanzar rápidamente tu plataforma de videollamadas, haciéndolo aún más conveniente.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
Diseño ultradelgado. Casi flotando
Experimenta más pantalla y menos distracción con el bisel ultradelgado y la base de soporte mínima y delgada, que presenta un diseño prácticamente sin bordes. El soporte con apariencia flotante realza la estética limpia y liviana, mientras que la sensación de pantalla continua ofrece una experiencia visual envolvente, ideal para configuraciones dobles o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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