LG Smart Monitor Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS Pantalla Táctil para Streaming 32U889SA con Soporte con Ruedas y webOS.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mostrados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*La función Remote PC solo está disponible en equipos con sistema operativo Windows 10 Pro o posterior.

*Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción y no están incluidos (se adquieren por separado).

*La funcionalidad Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o versiones posteriores, y funciona con equipos de terceros que admitan la conexión remota, incluidos los modelos gram.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.