We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS Pantalla Táctil para Streaming 32U889SA con Soporte con Ruedas y webOS.
LG Smart Monitor Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS Pantalla Táctil para Streaming 32U889SA con Soporte con Ruedas y webOS.
32U889SA-W
()
Características principales
- Pantalla táctil IPS de 31,5” 4K UHD (3840x2160)
- Inclinación, Altura, Girar, y Soporte Ajustable con Ruedas para Modo Vertical
- webOS
- AirPlay 2, Compartir Pantalla, Bluetooth
- 3xUSB-C (1up/2dn, PD 65W), 2xHDMI
- Compatibilidad con Magic Remote y cámara web (POGO) (se venden por separado)
Excelencia galardonada
Digital Trends 2025
La mejor gama de monitores según la elección de los lectores, ideal para gamers y para quienes exigen un rendimiento de alta calidad.
Elección del Editor de AVForums 2024/25
webOS 24
"webOS 24 ofrece una experiencia inteligente elegante, rápida y fácil de usar, que se siente fresca y despejada."
*Los Premios a la Innovación del CES se basan en los materiales descriptivos presentados ante el jurado. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las candidaturas ni de las afirmaciones realizadas, y no sometió a prueba el artículo al que se otorgó el premio.
Flexibilidad fluida para el trabajo y el ocio.
Experimente una flexibilidad excepcional con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que incorpora un soporte con ruedas para un ajuste ideal a diversos ángulos y posiciones. Disfrute de un control táctil fluido, una amplia pantalla de 31,5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K, tanto para el trabajo como para el entretenimiento.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Escenarios de uso del LG Smart Monitor Swing para cada necesidad.
Pantalla táctil IPS 4K UHD de 31,5 pulgadas
Imágenes realistas, al alcance de tu mano.
Sumérjase en colores vibrantes y detalles nítidos con nuestra pantalla IPS 4K UHD de 31,5 pulgadas. La intuitiva pantalla táctil ofrece un control sin esfuerzo, permitiendo un acceso rápido a los ajustes. Disfrute de imágenes claras y colores precisos gracias a una amplia gama cromática DCI-P3 del 95 % y un brillo de 350 nits. Experimente una claridad asombrosa e imágenes realistas que dan vida a su contenido.
This picture shows a woman and three children playing using a LG Smart Monitor Swing.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 350 nits (típ.), Gama de colores: DCI-P3 95% (típ.).
Ajustes sin esfuerzo, adaptable a cualquier vista.
Nuestro smart monitor incorpora un soporte flexible con una bisagra de resorte de torsión, que ofrece ajustes de inclinación, giro, altura y modo vertical para una personalización del ángulo sin esfuerzo. Su robusta base cuadrada garantiza la estabilidad, y su elegante tono grisáceo-blanco se integra a la perfección en cualquier hogar o lugar de trabajo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Este soporte está diseñado para soportar cabezales con un peso de entre 4 kg y 6,5 kg, y los daños ocasionados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía.
Soporte con ruedas y adaptador oculto
Gracias a sus robustas ruedas, podrás moverlo sin esfuerzo a donde lo necesites, disfrutando en todo momento de una movilidad fluida y estable. Además, el adaptador oculto mantiene los cables perfectamente disimulados, garantizando un aspecto limpio y organizado.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El adaptador integrado puede variar según el país.
La flexibilidad impulsa la productividad.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
USB-C
Centro de productividad con conectividad sencilla
Tres puertos USB-C permiten la salida de video, la transferencia de datos y la carga de dispositivos (hasta 65 W), brindando soporte a su portátil, todo ello de forma simultánea a través de un único cable.
A laptop is connected to a LG Smart Monitor Swing via USB-C. It is charging through USB-C while displaying the same screen.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para su correcto funcionamiento, es necesario utilizar el cable USB-C incluido en el paquete para conectar el puerto USB-C al monitor. Tenga en cuenta que la inclusión del cable puede variar según el país.
LG Switch app
Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch.
La aplicación LG Switch optimiza su monitor tanto para el trabajo como para la vida personal. Puede navegar y seleccionar funciones inteligentes rápidamente utilizando el teclado y el ratón, a la vez que alterna fluidamente entre su PC y webOS mediante teclas de acceso directo. Además, puede dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido configurada.
Control Rápido
Descubre la comodidad de Quick Control en el LG Smart Monitor Swing, que ofrece un acceso sencillo a los menús mediante acciones simples con el teclado y el ratón. Además, permite alternar fluidamente entre el PC y webOS utilizando atajos de teclado.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La aplicación LG Switch es exclusiva para PC.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
AirPlay 2 + Compartir Pantalla + Bluetooth
Duplica la pantalla directamente desde tus dispositivos.
Comparte contenido sin esfuerzo desde tu dispositivo inteligente a nuestro monitor mediante AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Screen Share** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia fluida de visualización y audio en una pantalla más grande con tan solo unos toques.
The same screen is being shared across a LG Smart Monitor Swing, laptop, tablet, and smartphone using AirPlay 2 and Screen Share.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.
*Para utilizar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda contar con la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países y regiones. El distintivo «Works with Apple Home» es una marca comercial de Apple Inc.
*Screen Share: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.
*Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.
webOS
Listo para la oficina en casa sin PC
webOS le permite acceder de forma remota a su PC y a su PC en la nube a través de Remote PC. Esta funcionalidad le permite utilizar diversos servicios de oficina en casa incluyendo videoconferencias y aplicaciones basadas en la nube, todo ello sin necesidad de un PC.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares, el mando de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mostrados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*La función Remote PC solo está disponible en equipos con sistema operativo Windows 10 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción y no están incluidos (se adquieren por separado).
*La funcionalidad Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o versiones posteriores, y funciona con equipos de terceros que admitan la conexión remota, incluidos los modelos gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
Nuevas actualizaciones durante 5 años con el galardonado programa webOS Re:New.
Benefíciese de las últimas funciones y del software más reciente mediante actualizaciones, hasta cuatro veces a lo largo de cinco años. Galardonado con el Premio a la Innovación en el CES en la categoría de ciberseguridad, webOS mantiene su privacidad y sus datos protegidos con cada actualización.
*El programa webOS Re:New se aplica a los modelos de monitores inteligentes LG cuyo lanzamiento está previsto para 2025, los cuales incorporarán la versión webOS 24.
*Los modelos de monitores inteligentes LG tienen programada la actualización a la versión webOS 26, en lugar de la webOS 25.
*Las actualizaciones, así como el calendario de implementación de ciertas funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.
*Las actualizaciones de webOS están disponibles hasta cuatro veces a lo largo de un periodo de cinco años a partir de la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de las funciones y los calendarios de actualización pueden variar según el modelo y la región.
webOS
Cambio de canales fluido
Gracias a webOS, disfrute de un acceso fluido a una gran variedad de contenidos a través de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y los canales gratuitos LG Channels. Reciba recomendaciones personalizadas, explore aplicaciones como Sports, Game y LG Fitness, y controle todo con facilidad mediante el mando a distancia o la pantalla táctil. El diseño prácticamente sin bordes en tres de sus lados, integrado en un estilizado cuerpo blanco, potencia la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 5 W x 2 ofrecen un sonido nítido para brindarle la experiencia visual definitiva.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios de streaming y las aplicaciones integradas pueden variar según el país.
*Se requiere una conexión a Internet y suscripciones a servicios de streaming. Pueden aplicarse cargos adicionales para algunos servicios, ya que estos no están incluidos y requieren suscripciones independientes.
*Ofrece una amplia variedad de aplicaciones y servicios personalizados incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
El Portal de Juegos ya está abierto.
El Portal de Juegos es una plataforma optimizada para los videojuegos que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús adaptados a mandos de juego o controles remotos, así como soporte para la gamificación personalizada. Permite realizar un seguimiento de las clasificaciones y los puntos entre los jugadores, al tiempo que facilita el acceso a una amplia gama de títulos, desde juegos AAA hasta juegos sociales. Gracias a sus alianzas con servicios líderes de juegos en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, sumadas a los juegos disponibles como aplicaciones nativas de webOS, la plataforma permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, brindando así la experiencia de juego definitiva.
*El soporte para el Portal de Juegos puede variar según el país.
*El soporte para los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
Juego - Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate en el Portal de Juegos de LG
No necesitas una consola de videojuegos: juega directamente a través del LG Smart Monitor. Accede a juegos en la nube directamente desde la pantalla de inicio y conéctate rápidamente a aplicaciones de streaming para disfrutar de contenido de videojuegos.
Música
Seleccionado según tus gustos musicales
Disfruta de música personalizada de forma inmersiva gracias a sus altavoces estéreo de 5 W x 2. Puedes buscar música fácilmente y acceder con rapidez a las canciones reproducidas recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares basándose en tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos deportivos.
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito basándose en tu perfil.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juegos mostrados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran un pago de suscripción; dichos servicios no están incluidos (se adquieren por separado).
*La disponibilidad de Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet, una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un mando de juegos Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere una suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play) seleccionados. Disponible en monitores inteligentes LG seleccionados compatibles con webOS 24 y versiones posteriores.
Control de brillo
Inteligencia brillante bajo cualquier luz.
Control de Brillo detecta las fuentes de luz en tu entorno y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para ofrecer imágenes nítidas y claras, ya sea de día o de noche.
The left image shows the daytime appearance with the brightness adjustment feature, while the right image shows the nighttime appearance with the same feature.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Dynamic Tone Mapping
Cobra vida con brillo y contraste.
Disfrute de las imágenes tal como fueron concebidas, gracias al Mapeo Dinámico de Tonos que ajusta el brillo y el contraste para lograr un detalle y realismo óptimos. Las películas y los videojuegos cobran vida con una inmersión profunda y una calidad constante en todo el contenido.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible únicamente cuando se recibe una señal de video HDR.
*Para utilizar las funciones de ThinQ, instale la aplicación "LG ThinQ" desde Google Play Store o Apple App Store en su teléfono inteligente y conéctese a una red Wi-Fi. Consulte la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas de uso.
*Se requiere una conexión a internet inalámbrica en el hogar para registrar los electrodomésticos en la aplicación LG ThinQ.
*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.
*Este producto se registra como un televisor en la aplicación LG ThinQ. Puede cambiar el nombre del dispositivo registrado dentro de la aplicación LG ThinQ.
*A través de la aplicación LG ThinQ, puede utilizar las funciones de control de volumen, puntero y encendido.
Control por voz con Magic Remote
Con la aplicación ThinQ, puedes controlarlo fácilmente a distancia mediante comandos de voz a través de Alexa, garantizando que el smart monitor sirva para mucho más que como una simple pantalla. Se convierte en un centro neurálgico para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, elevando tu experiencia multimedia global. Todo esto requiere únicamente el Magic Remote.
A woman is turning up the LG Smart Monitor Swing’s volume using a Magic Remote.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. El aspecto real puede diferir del mostrado.
*Para su correcto funcionamiento, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Las imágenes mostradas en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar según la región/país o la versión de la aplicación.
*Puede modificar la configuración de idioma y región, con soporte para 22 idiomas en 146 países: Inglés / Coreano / Español / Francés / Alemán / Italiano / Portugués / Ruso / Polaco / Turco / Japonés / Árabe (Arabia Saudita/EAU) / Vietnamita / Tailandés / Sueco / Taiwanés / Indonesio / Danés / Neerlandés / Noruego / Griego / Hebreo (p. ej., EE. UU./inglés).
**El control remoto está incluido en el paquete.
**El Magic Remote se vende por separado y su disponibilidad puede variar según el país.
**La funcionalidad de Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más detalles.
Productividad en los espacios de trabajo
Aumente la eficiencia empresarial con un monitor versátil.
Experimente la libertad de diseñar su negocio. Sus funciones versátiles, su soporte ajustable y su conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose a la perfección a sus necesidades en cualquier entorno de trabajo. Ya sea que trabaje desde la oficina, en las instalaciones de un cliente o de forma remota, esta solución le permite trabajar de manera más inteligente, rápida y eficiente.
Oficina personal: Nuestro smart monitor ofrece una solución versátil para presentaciones y reuniones a pequeña escala en su oficina personal.
Pequeñas empresas: Nuestro smart monitor facilita una colaboración e ideación sencillas y eficaces con un simple toque.
Hospital: Nuestro smart monitor se puede ajustar para permitir a los pacientes ver cómodamente los resultados de sus pruebas sin tener que moverse.
Campo de práctica de golf virtual: Coloque nuestro smart monitor en el espacio interior que desee para crear, sin esfuerzo, su propia zona de práctica de golf.
Retail: Nuestro smart monitor muestra videos promocionales o banners de eventos, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la promoción empresarial.
Sala VIP: Nuestro smart monitor funciona como una pantalla privada para los clientes que aguardan en las salas de espera, ofreciendo noticias o permitiendo revisar documentos en la sala VIP.
Habitación de hotel: Nuestro smart monitor le ayuda a mantenerse productivo gracias al sistema webOS integrado, que le ofrece sus aplicaciones y servicios de productividad favoritos para que pueda trabajar de forma fluida.
Aprendizaje a distancia: Nuestro smart monitor ofrece una pantalla grande de alta resolución y un soporte flexible, maximizando tu concentración en el estudio y tu productividad en casa.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El monitor, el soporte Swing y el control remoto no están incluidos en el paquete y se venden por separado.
*El control remoto se incluye con el LG Smart Monitor, el cual se vende por separado.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
Manual & Software
Descarga el manual y software más reciente de tu compra LG.
Solución de problemas
Encuentra videos y tutoriales sobre tu producto.
Garantía
Conoce aquí la información sobre la garantía de tu producto LG.
Piezas & Accesorios
Conoce los accesorios que tu producto necesita
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Soporte de producto
Encuentra el manual de tu producto LG, soluciones a todos sus problemas e información de la garantía.
Soporte de pedido
Da seguimiento a tu pedido y conoce las Preguntas Frecuentes.
Solicitud de reparación
Solicita el servicio de reparación desde tu celular o laptop.
Chat en vivo
Consulta a expertos en productos LG en tiempo real. Conoce descuentos, y obtén asistencia en tus compras.
Consulta con el Soporte Técnico LG desde tu celular.
Envíanos un correo electrónico
Envía un correo electrónico al soporte de servicio de LG
Llámanos
Habla directamente con nuestros representantes de soporte.
Encontrar localmente
Producto Recomendado