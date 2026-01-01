We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraFine™evo 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5
LG UltraFine™evo 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5
Características principales
- Resolución de 32” 6K (6144 x 3456)
- Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C descendente x2, USB-C ascendente x1
- VESA DisplayHDR™600
- DCI-P3 98 % (Típ.), Adobe RGB 99,5 %, Profundidad de color real de 10 bits
- Relación de contraste 2.000:1
- Certificación de confort ocular TÜV Rheinland
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Excelencia galardonada
Tendencias digitales 2025
La gama de monitores elegida por los lectores como la mejor para jugadores y para quienes exigen un rendimiento de alta calidad.
Premio iF de Diseño 2025
Premio iF Design Award - Ganador
*Los premios CES Innovation Awards se basan en la información descriptiva presentada a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.
No se incluyen imágenes.
6K con 224 ppi. Un espacio de trabajo más amplio, claridad en los detalles.
La pantalla 6K (6144 × 3456, 224 ppp) ofrece hasta un 156 % más de píxeles que la 4K UHD estándar (3840 × 2160), lo que proporciona espacio adicional en pantalla para gestionar varias tareas a la vez. Puedes trabajar con archivos 4K completos en su resolución original y seguir disponiendo de espacio de trabajo adicional para líneas de tiempo, barras de herramientas y otras herramientas creativas. Sus 224 ppp (píxeles por pulgada) ultraaltos ofrecen una claridad casi original y detalles precisos, lo que garantiza una mayor precisión para los creadores profesionales.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
1) Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
2) La resolución 6K (6144 × 3456) ofrece 21 233 664 píxeles, lo que equivale a unos 21,23 millones, y proporciona un 156 % más de detalle en comparación con la resolución 4K UHD (3840 × 2160) con 8 294 400 píxeles.
Pantalla profesional.
Rendimiento profesional.
Una pantalla de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo profesionales exigentes, que ofrece una precisión cromática exacta, un amplio espacio visual y una compatibilidad perfecta para ayudar a editores de vídeo, fotógrafos, artistas 3D, creadores de IA y diseñadores web, al tiempo que maximiza la productividad en todas las tareas.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Compatibilidad con la próxima generación, con tecnología Thunderbolt™ 5.
Mejora tu flujo de trabajo con Thunderbolt™ 5 en pantallas 6K. Thunderbolt™ 5 garantiza la compatibilidad con la próxima generación y admite flujos de trabajo clave a la perfección con una transferencia dos veces más rápida**, conexión en cadena 6K y ancho de banda DisplayPort 2.1. Para creadores, editores y artistas de IA, permite una conectividad y una multitarea sin esfuerzo con un rendimiento y una escalabilidad sólidos. Además, la entrega de energía de 96 W admite una carga rápida y fiable para una mayor productividad. Es todo lo que necesitas para conectar un flujo de trabajo preparado para el futuro con la máxima eficiencia.
*Para un funcionamiento correcto, es necesario utilizar el cable Thunderbolt 5 incluido en este paquete para conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor.
*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96 W y la resolución de 6144 × 3456, su dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.
*Se incluyen cables DP, HDMI, USB-C y Thunderbolt en el paquete.
*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.
*Se incluyen cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, cable de alimentaciónx1 y Thunderbolt x1 en el paquete.
*La funcionalidad de conexión en cadena (Daisy Chain), la resolución y la frecuencia de actualización pueden estar limitadas según el rendimiento de los ordenadores Mac y PC conectados.
**Thunderbolt™ 5 admite un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta 2 veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.
Para obtener más detalles, consulte el sitio web oficial de Intel.
※ Nota ※
Windows: Es posible que la pantalla no funcione correctamente dependiendo del procesador Intel y la versión del sistema operativo Windows.
*Requisitos mínimos: Intel de 12.ª generación o posterior, Windows 11 o posterior.
macOS: Es posible que la pantalla no funcione correctamente en dispositivos que no sean de Apple Silicon, dependiendo de la versión de macOS.
*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versión 15) o posterior.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El paquete incluye los siguientes cables: DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, cable de alimentaciónx1 y Thunderboltx1.
*Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de Apple.
Experiencia fluida para ordenadores Mac.
Disfruta de una compatibilidad perfecta con ordenadores Mac. Gracias al modo Studio, la claridad de alta densidad de píxeles y la función M-Control, el UltraFine evo 6K ofrece una compatibilidad diseñada específicamente para ordenadores Mac.
Modo Estudio*, ajuste de color sencillo para ordenadores Mac.
El modo Estudio del UltraFine evo 6K ofrece tres preajustes de color que ayudan a ajustar los colores de la pantalla para su uso con ordenadores Mac. Corrige las variaciones sutiles para garantizar colores uniformes en toda la pantalla.
Claridad de alta resolución (PPI) para ordenadores Mac.
El UltraFine evo 6K ofrece 224 ppi, lo que proporciona una gran nitidez de imagen al conectarlo a ordenadores Mac. Cada detalle se mantiene nítido y preciso, ofreciendo una experiencia visual clara y detallada en una pantalla más grande.
*El modo Estudio está disponible a través del software LG Switch (versión 3.05). La disponibilidad y los calendarios de actualización pueden variar según el país; consulte el sitio web de LG de su región para obtener más detalles.
**La comparación de PPI se basa en el monitor 4K de 32 pulgadas de LG (modelo 32GX870A). Las imágenes son simuladas con fines ilustrativos.
***M-Control requiere el uso del software LG Switch para activar o desactivar la función.
****Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no es un producto afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de Apple.
*****Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
※ Aviso de actualización del software del monitor ※
El uso del Modo Estudio requiere actualizar el software del monitor a la versión 3.05 o posterior a través del software LG Switch, que estará disponible en octubre de 2025. La actualización se puede realizar de forma automática o manual mediante LG Switch cuando el ordenador esté conectado a internet y al monitor utilizando (1) un cable USB-C a A o USB-A a B, o (2) un cable USB-C a C o Thunderbolt.
*Esta actualización requiere LG Switch versión 7.3.3 o superior en Windows, o versión 7.5.5 o superior en Mac.
**El calendario de actualizaciones puede variar según el país. Consulte el sitio web local de LG de su región para obtener más detalles.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Cada matiz de color, plenamente plasmado.
Ofrece una cobertura del 99,5% de Adobe RGB y del 98% de DCI-P3 (típica), lo que proporciona una gama de colores más amplia y precisa que las pantallas sRGB estándar. Su profundidad de color real de 10 bits captura cada tonalidad con transiciones suaves y fluidas, lo que la hace ideal para trabajos creativos en HDR y de alta resolución que exigen precisión.
Una imagen a tamaño completo en la pantalla con un programa de diseño que muestra colores vibrantes.
Adobe RGB superior al 99,5%
Adobe RGB es una gama de color usada en impresión que permite verificar la precisión del color en medios digitales e impresos.
DCI-P3 98%
Gama de colores precisa y vibrante, ideal para edición de vídeo y corrección de color.
Profundidad de color real de 10 bits
La profundidad de color real de 10 bits ofrece colores precisos y detallados para contenido HDR, sin usar simulación 8 bits + FRC.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 450 nits (típico), Gama de colores: DCI-P3 98% (típico)
*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en los LED de la pantalla.
Contraste 2000:1
Contraste 1000:1
*Las imágenes son simulaciones creadas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
Relación de contraste 2000:1 para negros más profundos y sombras intensas.
Dado que la relación de contraste influye en la precisión de la representación del color, la tecnología Nano IPS Black mejora la relación de contraste estándar de IPS de 1000:1 a 2000:1, ofreciendo colores vibrantes y detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Disfrute de negros más profundos y sombras más intensas que mantienen una expresión de color uniforme en toda la pantalla, de borde a borde, y una mayor sensación de realismo que reproduce sus imágenes de forma natural.
Comodidad para los ojos, certificada por TÜV Rheinland
Con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K ayuda a reducir la luz azul para proporcionar una experiencia visual cómoda sin fatiga ocular,
incluso durante largas horas de trabajo o consumo de medios.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características.
*Número de identificación de la certificación TÜV Rheinland (Baja emisión de luz azul - Solución de hardware): 1111305154
No se incluyen imágenes.
Soporte delgado, máxima ajustabilidad
El diseño prácticamente sin bordes en los cuatro lados mejora la inmersión, mientras que el soporte en forma de L, delgado y minimalista, mantiene un espacio de trabajo limpio y ordenado. Refinado desde todos los ángulos, el diseño integra claridad visual con flexibilidad ergonómica. La pantalla permite ajustes de inclinación, giro y altura, y rota 90° en cualquiera de las direcciones para el modo Retrato, lo que la hace adecuada para ver documentos largos, programar o navegar por la web.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Cambiar rápidamente para crear
La app LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo con el Picture Wizard personalizado. Además, puedes dividir la pantalla en hasta 11 opciones y acceder rápidamente a tu plataforma de videollamadas, haciéndolo aún más conveniente.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
31,47
Pantalla - Resolución
6144 x 3456
Pantalla - Tipo de Panel
IPS Black
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
360
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
718,4 X 582,3 X 198,2
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
937 x 183 x 490
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
718.4 x 413.5 x 26.5
Peso con Peana [kg]
9.5
Peso sin Peana [kg]
6
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Efecto HDR
SÍ
Tecnología Nano IPS™
YES (IPS Black)
Calibración HW
SÍ
Brillo Automático
SÍ
Modo de lectura
Sí
Debilidad de Color
Sí
Super Resolution+
Sí
Auto Input Switch
SÍ
PBP
2PBP
PIP
SÍ
Ahorro inteligente de energía
SÍ
Estabilizador de Brillos
SÍ
Tecla de acceso rápido
SÍ
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Salida CC
20V 18A
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de potencia (Típ)
55 W
Consumo de potencia (Máx.)
70 W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
60 W
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos de 1,2 W
STANDARD
KC (for Rep. of Korea)
Sí
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
INFO
Nombre del producto
32U990A-S
Año
Y25
CONECTIVIDAD
DisplayPort
SÍ (1x)
Versión DP
2.1 (UHBR 13,5 DSC)
USB-C
Sí (1 Arriba / 2 Abajo)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
6144x3456@60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
SÍ
Puerto USB de Subida
Sí (mediante Thunderbolt/1ea, mediante USB-C/1ea)
Puerto USB de Bajada
Sí (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15 W)
KVM incorporado
SÍ
Thunderbolt
Sí (1 entrada/salida)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
31,47
Tamaño [cm]
79,94
Resolución
6144 x 3456
Tipo de Panel
IPS Black
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0,1134(H)mm x 0,1134(V)mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
224
Brillo (Típ.)[cd/m²]
360
Gama de Color (Mín.)
450
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
DCI-P3 98 % (CIE1976), Adobe 99,5 %(CIE1931)
Color Bit
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
1400:1
Ratio de contraste(Típ.)
2000:1
Tratamiento superficial
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Ar/Ab)
Curvatura
No
APLICACIÓN SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
SÍ
Control Dual
SÍ
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Soporte OneClick
Sí
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI (Color/Largo)
Blanco / 1,5 m
HDMI
Sí
USB-C
Blanco / 1,5 m
Qué opina la gente
