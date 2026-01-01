About Cookies on This Site

LG UltraFine™evo 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5

LG UltraFine™evo 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5

32U990A-S
Vista frontal con altura extendida
Vista frontal
Vista lateral a 15° con pantalla inclinada
Vista frontal de pantalla en modo pivot
Vista lateral a 90° con altura extendida
Vista lateral a 90°
Vista lateral a 90° con pantalla inclinada
Vista superior
Vista posterior
Vista posterior con base desmontada
Detalle de la base
USP card: 6K con 224 ppi. Un espacio de trabajo más amplio y claridad en cada detalle
USP card: Pantalla profesional. Rendimiento profesional
USP card: Compatibilidad de nueva generación, impulsada por Thunderbolt™ 5
USP card: Selección completa de puertos: un hub potente que funciona tanto con Mac como con PC
Características principales

  • Resolución de 32” 6K (6144 x 3456)
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C descendente x2, USB-C ascendente x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98 % (Típ.), Adobe RGB 99,5 %, Profundidad de color real de 10 bits
  • Relación de contraste 2.000:1
  • Certificación de confort ocular TÜV Rheinland
Más
PantallaCompatibilidadUsabilidad
Imagen del producto LG UltraFine™ evo 32U990A con su logotipo y los logotipos de los premios debajo.



La primera pantalla 6K con tecnología Thunderbolt™ 5.

Imagen del producto LG UltraFine™ evo 32U990A con su logotipo y los logotipos de los premios debajo.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Excelencia galardonada

Logotipo del Premio Digital Trends

Tendencias digitales 2025

La gama de monitores elegida por los lectores como la mejor para jugadores y para quienes exigen un rendimiento de alta calidad.

Logotipo del Premio a la Innovación CES

Reconocido en el CES 2025

Premios a la Innovación CES - Reconocido

en imágenes

Logotipo del premio iF Design Award

Premio iF de Diseño 2025

Premio iF Design Award - Ganador

*Los premios CES Innovation Awards se basan en la información descriptiva presentada a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

6 imágenes diferentes con texto que describen las características principales de UltraFine.

No se incluyen imágenes.

6K con 224 ppi. Un espacio de trabajo más amplio, claridad en los detalles.

La pantalla 6K (6144 × 3456, 224 ppp) ofrece hasta un 156 % más de píxeles que la 4K UHD estándar (3840 × 2160), lo que proporciona espacio adicional en pantalla para gestionar varias tareas a la vez. Puedes trabajar con archivos 4K completos en su resolución original y seguir disponiendo de espacio de trabajo adicional para líneas de tiempo, barras de herramientas y otras herramientas creativas. Sus 224 ppp (píxeles por pulgada) ultraaltos ofrecen una claridad casi original y detalles precisos, lo que garantiza una mayor precisión para los creadores profesionales.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1) Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

2) La resolución 6K (6144 × 3456) ofrece 21 233 664 píxeles, lo que equivale a unos 21,23 millones, y proporciona un 156 % más de detalle en comparación con la resolución 4K UHD (3840 × 2160) con 8 294 400 píxeles.

Pantalla profesional.
Rendimiento profesional.

Una pantalla de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo profesionales exigentes, que ofrece una precisión cromática exacta, un amplio espacio visual y una compatibilidad perfecta para ayudar a editores de vídeo, fotógrafos, artistas 3D, creadores de IA y diseñadores web, al tiempo que maximiza la productividad en todas las tareas.

Se colocan dos monitores UltraFine idénticos con imágenes en un estudio oscuro.
5 imágenes que muestran a varios trabajadores creativos trabajando en monitores UltraFine con diversas herramientas.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Compatibilidad con la próxima generación, con tecnología Thunderbolt™ 5.

Mejora tu flujo de trabajo con Thunderbolt™ 5 en pantallas 6K. Thunderbolt™ 5 garantiza la compatibilidad con la próxima generación y admite flujos de trabajo clave a la perfección con una transferencia dos veces más rápida**, conexión en cadena 6K y ancho de banda DisplayPort 2.1. Para creadores, editores y artistas de IA, permite una conectividad y una multitarea sin esfuerzo con un rendimiento y una escalabilidad sólidos. Además, la entrega de energía de 96 W admite una carga rápida y fiable para una mayor productividad. Es todo lo que necesitas para conectar un flujo de trabajo preparado para el futuro con la máxima eficiencia.

Icono de transferencia más rápida

Transferencia 2 veces más rápida**

(Hasta 80 Gbps)

Icono de conexión en cadena 6K

Cadena Daisy de 6K

Icono de suministro de energía

Suministro de energía de 96 W

Se colocan dos monitores UltraFine idénticos con pantallas de programa junto a un ordenador portátil y un dispositivo de almacenamiento, conectados con cables que muestran su conectividad múltiple.

Se colocan dos monitores UltraFine idénticos con pantallas de programa junto a un ordenador portátil y un dispositivo de almacenamiento, conectados con cables que muestran su conectividad múltiple.

*Para un funcionamiento correcto, es necesario utilizar el cable Thunderbolt 5 incluido en este paquete para conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor.

*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96 W y la resolución de 6144 × 3456, su dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.

*Se incluyen cables DP, HDMI, USB-C y Thunderbolt en el paquete.

*Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones.

*Se incluyen cables DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, cable de alimentaciónx1 y Thunderbolt x1 en el paquete.

*La funcionalidad de conexión en cadena (Daisy Chain), la resolución y la frecuencia de actualización pueden estar limitadas según el rendimiento de los ordenadores Mac y PC conectados.

**Thunderbolt™ 5 admite un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta 2 veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.

Para obtener más detalles, consulte el sitio web oficial de Intel.

※ Nota ※

 

Windows: Es posible que la pantalla no funcione correctamente dependiendo del procesador Intel y la versión del sistema operativo Windows.

*Requisitos mínimos: Intel de 12.ª generación o posterior, Windows 11 o posterior.

 

macOS: Es posible que la pantalla no funcione correctamente en dispositivos que no sean de Apple Silicon, dependiendo de la versión de macOS.

*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versión 15) o posterior.

Imagen de primer plano de los puertos del monitor UltraFine para mostrar las diversas opciones de conectividad de cables que ofrece.

Completa selección de puertos para un concentrador potente— Compatible con ordenadores Mac y PC.

Compatible con ordenadores Mac y PC, el monitor LG UltraFine evo 6K permite conectar una amplia gama de dispositivos gracias a su completa selección de puertos, convirtiéndose en un potente centro de conectividad.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El paquete incluye los siguientes cables: DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, cable de alimentaciónx1 y Thunderboltx1.

*Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de Apple.

Experiencia fluida para ordenadores Mac.

Disfruta de una compatibilidad perfecta con ordenadores Mac. Gracias al modo Studio, la claridad de alta densidad de píxeles y la función M-Control, el UltraFine evo 6K ofrece una compatibilidad diseñada específicamente para ordenadores Mac.

Modo Estudio*, ajuste de color sencillo para ordenadores Mac.

El modo Estudio del UltraFine evo 6K ofrece tres preajustes de color que ayudan a ajustar los colores de la pantalla para su uso con ordenadores Mac. Corrige las variaciones sutiles para garantizar colores uniformes en toda la pantalla.

Claridad de alta resolución (PPI) para ordenadores Mac.

El UltraFine evo 6K ofrece 224 ppi, lo que proporciona una gran nitidez de imagen al conectarlo a ordenadores Mac. Cada detalle se mantiene nítido y preciso, ofreciendo una experiencia visual clara y detallada en una pantalla más grande.

Control sencillo con M-control***

Controla el brillo y el sonido del UltraFine evo 6K de forma fácil y cómoda utilizando el teclado de un ordenador Mac conectado.

*El modo Estudio está disponible a través del software LG Switch (versión 3.05). La disponibilidad y los calendarios de actualización pueden variar según el país; consulte el sitio web de LG de su región para obtener más detalles.

**La comparación de PPI se basa en el monitor 4K de 32 pulgadas de LG (modelo 32GX870A). Las imágenes son simuladas con fines ilustrativos.

***M-Control requiere el uso del software LG Switch para activar o desactivar la función.

****Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no es un producto afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de Apple.

*****Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

※ Aviso de actualización del software del monitor ※

El uso del Modo Estudio requiere actualizar el software del monitor a la versión 3.05 o posterior a través del software LG Switch, que estará disponible en octubre de 2025. La actualización se puede realizar de forma automática o manual mediante LG Switch cuando el ordenador esté conectado a internet y al monitor utilizando (1) un cable USB-C a A o USB-A a B, o (2) un cable USB-C a C o Thunderbolt.

*Esta actualización requiere LG Switch versión 7.3.3 o superior en Windows, o versión 7.5.5 o superior en Mac.

**El calendario de actualizaciones puede variar según el país. Consulte el sitio web local de LG de su región para obtener más detalles.

Vista frontal del monitor UltraFine con una imagen colorida que muestra cómo se reproduce el color con precisión en él. Debajo se encuentra el logotipo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600.

Cada matiz de color, plenamente realizado

VESA DisplayHDR™ 600 ofrece reflejos brillantes, sombras profundas y una representación precisa del color para los profesionales creativos. Mejora las texturas, los elementos y la interacción natural entre la luz y la sombra.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Cada matiz de color, plenamente plasmado.

Ofrece una cobertura del 99,5% de Adobe RGB y del 98% de DCI-P3 (típica), lo que proporciona una gama de colores más amplia y precisa que las pantallas sRGB estándar. Su profundidad de color real de 10 bits captura cada tonalidad con transiciones suaves y fluidas, lo que la hace ideal para trabajos creativos en HDR y de alta resolución que exigen precisión.

Una imagen a tamaño completo en la pantalla con un programa de diseño que muestra colores vibrantes.

Logotipo de Adobe RGB

Adobe RGB superior al 99,5%

Adobe RGB es una gama de color usada en impresión que permite verificar la precisión del color en medios digitales e impresos.

Logotipo DCI-P3 98%

DCI-P3 98%

Gama de colores precisa y vibrante, ideal para edición de vídeo y corrección de color.

Logotipo de color real de 10 bits

Profundidad de color real de 10 bits

La profundidad de color real de 10 bits ofrece colores precisos y detallados para contenido HDR, sin usar simulación 8 bits + FRC.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 450 nits (típico), Gama de colores: DCI-P3 98% (típico)

*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en los LED de la pantalla.

Imagen en blanco y negro de una montaña con una relación de contraste de 1000:1 para mostrar su expresión del color negro en comparación con la de una relación de contraste de 2000:1.

Contraste 2000:1

Una imagen en blanco y negro de una montaña con una relación de contraste de 2000:1 para mostrar un color negro más profundo que la relación de 1000:1.

Contraste 1000:1

*Las imágenes son simulaciones creadas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Nano IPS es una tecnología IPS avanzada que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

Relación de contraste 2000:1 para negros más profundos y sombras intensas.

Dado que la relación de contraste influye en la precisión de la representación del color, la tecnología Nano IPS Black mejora la relación de contraste estándar de IPS de 1000:1 a 2000:1, ofreciendo colores vibrantes y detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Disfrute de negros más profundos y sombras más intensas que mantienen una expresión de color uniforme en toda la pantalla, de borde a borde, y una mayor sensación de realismo que reproduce sus imágenes de forma natural.

Comodidad para los ojos, certificada por TÜV Rheinland

Con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, UltraFine evo 6K ayuda a reducir la luz azul para proporcionar una experiencia visual cómoda sin fatiga ocular,

incluso durante largas horas de trabajo o consumo de medios.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. 

*Número de identificación de la certificación TÜV Rheinland (Baja emisión de luz azul - Solución de hardware): 1111305154

No se incluyen imágenes.

Soporte delgado, máxima ajustabilidad

El diseño prácticamente sin bordes en los cuatro lados mejora la inmersión, mientras que el soporte en forma de L, delgado y minimalista, mantiene un espacio de trabajo limpio y ordenado. Refinado desde todos los ángulos, el diseño integra claridad visual con flexibilidad ergonómica. La pantalla permite ajustes de inclinación, giro y altura, y rota 90° en cualquiera de las direcciones para el modo Retrato, lo que la hace adecuada para ver documentos largos, programar o navegar por la web.

Icono de diseño sin bordes

Diseño prácticamente sin bordes en los cuatro lados

Icono de inclinación

Inclinación

-5° ~ 20°

Icono de altura

Altura

60mm

Icono de pivote

Pivote

90°

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Cambiar rápidamente para crear

La app LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo con el Picture Wizard personalizado. Además, puedes dividir la pantalla en hasta 11 opciones y acceder rápidamente a tu plataforma de videollamadas, haciéndolo aún más conveniente.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Se coloca un monitor UltraFine en un espacio virtual con ondas sonoras que provienen de la parte inferior del monitor y se desplazan hacia adelante. En la pantalla, una mujer con un traje espacial rojo mira hacia adelante.

Cómodo sonido integrado para trabajar y jugar

Los altavoces integrados de 5 W × 2 ofrecen un sonido nítido para juegos, videollamadas y películas, lo que te permite mantenerte inmerso sin necesidad de altavoces externos.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    31,47

  • Pantalla - Resolución

    6144 x 3456

  • Pantalla - Tipo de Panel

    IPS Black

  • Pantalla - Ratio de Aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

    360

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    718,4 X 582,3 X 198,2

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    937 x 183 x 490

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    718.4 x 413.5 x 26.5

  • Peso con Peana [kg]

    9.5

  • Peso sin Peana [kg]

    6

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Efecto HDR

  • Tecnología Nano IPS™

    YES (IPS Black)

  • Calibración HW

  • Brillo Automático

  • Modo de lectura

  • Debilidad de Color

  • Super Resolution+

  • Auto Input Switch

  • PBP

    2PBP

  • PIP

  • Ahorro inteligente de energía

  • Estabilizador de Brillos

  • Tecla de acceso rápido

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    20V 18A

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    55 W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    70 W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    60 W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Menos de 1,2 W

STANDARD

  • KC (for Rep. of Korea)

  • UL (cUL)

  • CE

INFO

  • Nombre del producto

    32U990A-S

  • Año

    Y25

CONECTIVIDAD

  • DisplayPort

    SÍ (1x)

  • Versión DP

    2.1 (UHBR 13,5 DSC)

  • USB-C

    Sí (1 Arriba / 2 Abajo)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    6144x3456@60Hz

  • USB-C (Transmisión de Datos)

  • Puerto USB de Subida

    Sí (mediante Thunderbolt/1ea, mediante USB-C/1ea)

  • Puerto USB de Bajada

    Sí (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15 W)

  • KVM incorporado

  • Thunderbolt

    Sí (1 entrada/salida)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31,47

  • Tamaño [cm]

    79,94

  • Resolución

    6144 x 3456

  • Tipo de Panel

    IPS Black

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0,1134(H)mm x 0,1134(V)mm

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    224

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    360

  • Gama de Color (Mín.)

    450

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    DCI-P3 98 % (CIE1976), Adobe 99,5 %(CIE1931)

  • Color Bit

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1400:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    2000:1

  • Tratamiento superficial

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Ar/Ab)

  • Curvatura

    No

APLICACIÓN SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Control Dual

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Soporte OneClick

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI (Color/Largo)

    Blanco / 1,5 m

  • HDMI

  • USB-C

    Blanco / 1,5 m

