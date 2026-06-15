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UltraGear evo GX8 de 32 pulgadas, El Primer Monitor Gamer OLED 4K de 32 pulgadas del Mundo con Escalado por IA.
UltraGear evo GX8 de 32 pulgadas, El Primer Monitor Gamer OLED 4K de 32 pulgadas del Mundo con Escalado por IA.
32GX870B-B
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Características principales
- Pantalla OLED 4K (3840x2160) de 32 pulgadas, 140 PPI
- OLED Tandem de 4.ª generación, brillo de 1500 nits (pico)
- VESA DisplayHDR™ True Black 500 con DCI-P3 99,5% (típ.)
- Dual-Mode (4K 240 Hz ↔ FHD 480 Hz), Tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
- Sonido con IA y Optimización de Escenas con IA
Excelencia galardonada
Los Premios a la Innovación del CES se basan en los materiales descriptivos presentados ante el jurado. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las candidaturas ni de las afirmaciones realizadas, y no sometió a prueba el artículo al que se otorgó el premio.
*Según las especificaciones publicadas de los monitores para juegos a diciembre de 2025, el LG 32GX870B es el primer monitor para juegos OLED 4K de 32 pulgadas compatible con la tecnología de escalado por IA.
**Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El 32GX870B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.
**El 32GX870B admite el modo dual con frecuencias de actualización de 240 Hz en 4K UHD y 480 Hz en FHD.
Descubre un nuevo nivel de inmersión con la pantalla de 39 pulgadas y resolución 5K2K (5120×2160). Diseñada en un formato UltraWide 21:9 con una curvatura de pantalla de 1500R y ofreciendo aproximadamente un 33 % más de píxeles que una pantalla 4K de 32 pulgadas, envuelve suavemente tu campo visual para crear una experiencia de visualización más inmersiva. La resolución 5K2K de alta densidad ofrece detalles nítidos y profundidad visual, manteniendo cada escena definida, enfocada y profundamente cautivadora en una amplia variedad de juegos.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Escalado a 4K con IA.
No requiere actualización de GPU.*
El procesador integrado del UltraGear evo™ impulsa el escalado 4K mediante IA, mejorando de forma inteligente el contenido a una resolución 4K desde cualquier dispositivo. Sin necesidad de GPU adicionales ni actualizaciones de hardware, escala el contenido de manera inteligente para ofrecer detalles más nítidos y una resolución mejorada.*
with AI Upscaling
without AI Upscaling
*El rendimiento del escalado puede variar en función de la calidad de la fuente de entrada. No se requiere una actualización de la GPU para la funcionalidad de escalado mediante IA. Se requiere un dispositivo externo compatible (PC/GPU/consola) para la ejecución de juegos.
**Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
OLED Tandem de 4.ª generación.
Brillo ultraalto de 1500 nits.*
Impulsado por la tecnología Tandem OLED de 4.ª generación, el LG 32GX870B ofrece imágenes más brillantes, alcanzando hasta 1500 nits de brillo máximo para una experiencia de juego visiblemente más nítida, lo que le permite visualizar con precisión el contenido en pantalla incluso en entornos muy iluminados.
*El 32GX870B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas (@HDR, 1,5 % APL). El brillo real puede variar según el entorno de uso.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Imágenes triplemente perfectas, verificadas por UL,
incluso bajo luz brillante.
*Entre los monitores gaming OLED. Las imágenes son simuladas con fines meramente ilustrativos.
**Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Destellos brillantes y detalles nítidos en la oscuridad
Experimente una mayor profundidad y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR™ True Black 500, que realza el contraste para revelar brillos intensos y detalles refinados en las sombras durante los juegos. Los efectos luminosos y de alto impacto lucen más vívidos y claramente definidos, mientras que las escenas oscuras conservan su textura y claridad sin perder detalles. Gracias a la gama de colores DCI-P3 del 99,5 % (típ.), el monitor garantiza que los colores se visualicen con un realismo detallado, lo más fiel posible a la intención original.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. El resultado real puede diferir del uso real.
Alta claridad de 140 PPI, tanto para juegos como para productividad.
Con una densidad de 140 PPI (píxeles por pulgada), ofrece una experiencia de juego precisa y una mayor productividad. Durante el juego, los textos, los elementos de la interfaz de usuario y los detalles finos se visualizan con mayor claridad y nitidez, lo que facilita la lectura de los HUD (pantallas de visualización frontal), los menús y la información mostrada en pantalla. Asimismo, mejora la claridad en tareas con gran carga de texto, tales como la edición de documentos, la navegación web o la programación.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Menor fatiga visual
con tecnología de confort visual verificada por UL
Las avanzadas tecnologías de confort visual de LG UltraGear, verificadas por UL, minimizan los molestos reflejos y han sido diseñadas pensando en el bienestar visual, ofreciendo un rendimiento de juego nítido y una claridad constante. Gracias a las verificaciones de UL en áreas clave, la reducción del parpadeo de la pantalla, la minimización del deslumbramiento molesto y la limitación de la exposición a la luz azul nociva, estas tecnologías promueven el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, ya sea que juegue en entornos muy iluminados o en habitaciones con iluminación LED.
*Todas las imágenes mostradas son simuladas y tienen fines meramente ilustrativos.
*La tecnología LG Tandem OLED de 4.ª generación ha sido certificada por UL como libre de parpadeo (Flicker-Free), libre de deslumbramiento molesto (Discomfort Glare Free), de baja emisión de luz azul (Low Blue Light) y Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40).
*Números de certificado: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741
*La característica mencionada anteriormente puede variar en función del entorno informático o de las condiciones del usuario.
Frecuencias de actualización optimizadas para cada género con Dual-Mode.
Adapta a la perfección el tipo de juego a la frecuencia de actualización ideal gracias a la tecnología Dual-Mode con certificación VESA: simplemente alterna entre 240 Hz en resolución 4K UHD para títulos AAA —como los RPG y de aventuras— y 480 Hz en FHD para juegos de ritmo acelerado, como los FPS y de carreras.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
0,03 ms (GtG). Respuesta rápida para el juego.
El tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto ghosting, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla para una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso.
Minimice el desgarro de pantalla y los retrasos con las tecnologías NVIDIA® G-SYNC® Compatible y AMD FreeSync™ Premium Pro. Disfrute de una reducción significativa del screen tearing y stuttering para obtener imágenes fluidas, con un desenfoque de movimiento y efectos fantasma minimizados.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
La conectividad más reciente para tu potente estación de juego, preparada para el futuro.
El LG UltraGear evo AI 32GX870B incorpora la más reciente selección de puertos, incluyendo DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Tipo-C (PD 90W) y HDMI 2.1, conectándose de manera fluida a una amplia gama de dispositivos de juego para conformar su estación de juego definitiva. Equipado con DisplayPort 2.1 (UHBR 20), el LG UltraGear evo AI ofrece el alto ancho de banda necesario para disfrutar de juegos en alta resolución y con altas tasas de refresco en GPU de alto rendimiento, brindando imágenes nítidas y una jugabilidad fluida. El puerto USB Tipo-C permite la salida de video, la transferencia de datos y la carga de dispositivos de hasta 90W de forma simultánea a través de un único cable. Por su parte, el HDMI 2.1 asegura conexiones estables con consolas y otros dispositivos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sonido con IA para una experiencia de juego más clara e inmersiva.
AI Sound separa de forma inteligente los elementos de audio individuales —voces, efectos y sonidos de fondo— y se adapta a la acción del juego para ofrecer un audio más controlado e inmersivo, creando una experiencia de sonido virtual de 7.1.2 canales. Ya sea a través de los altavoces estéreo integrados de 7 W × 2 o mediante auriculares, las voces se mantienen nítidas incluso durante intensos tiroteos, mientras que las señales críticas —como el sonido de pasos que se acercan— resultan fáciles de detectar durante el juego.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Optimización de escenas por IA para una configuración de visualización óptima
La Optimización de Escenas por IA reconoce lo que aparece en pantalla y ajusta automáticamente los parámetros clave de imagen, tales como la temperatura del color, la mejora del color y la nitidez para adaptarse a cada tipo de contenido — incluyendo los modos Oficina, Animación, Película, Juegos y Deportes.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Protege tu pantalla con OLED Care.
Funciones de cuidado OLED diseñadas para ayudar a reducir el riesgo de retención de imagen y quemado de pantalla, fenómenos que pueden ocurrir cuando se muestran imágenes estáticas de alto contraste durante periodos prolongados.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Basado en el precio de compra independiente de la garantía disponible en LG.com.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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